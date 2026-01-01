Izvietot Steel Browser ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pārlūkprogrammas API, kas AI aģentiem dod pilnīgu kontroli pār reālu Chrome instanci tīmekļa automatizācijai un datu ieguvei.
Izvēlies Steel Browser VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Steel Browser
Steel Browser ir atvērtā koda pārlūkprogrammas smilškaste, kas veidota AI aģentiem un automatizācijas darbplūsmām. Tā aptver pārvaldītu Chrome instanci aiz REST un WebSocket API, atklājot pilnu Chrome DevTools protokolu, lai aģenti varētu pārlūkot lapas, aizpildīt veidlapas, uzņemt ekrānuzņēmumus un iegūt strukturētus datus bez Puppeteer vai Selenium standarta koda žonglēšanas.
Pašmitināšana Steel saglabā katru pārlūkošanas sesiju, sīkfailu krātuvi un iegūto datu slodzi jūsu pašu infrastruktūrā, nevis trešās puses pārlūkprogrammas mākonī. Tu izvairies no maksas par sesiju, saglabā kontroli pār starpniekserveriem un pretatklāšanas iestatījumiem, un vari savienot jebkuru AI aģentu ietvaru — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK vai pielāgotu kodu — ar to pašu aizmugursistēmu.
Steel Browser galvenās iespējas
Sesijas pārvaldība
Izveidot, apturēt, atsākt un dzēst izolētas pārlūkprogrammas sesijas, izmantojot vienu REST API, saglabājot sīkdatnes un lokālo krātuvi starp izsaukumiem.
Pilna CDP piekļuve
Savienojies tieši ar Chrome DevTools protokolu, izmantojot WebSocket, lai nodrošinātu precīzu kontroli ar Puppeteer, Playwright vai jebkuru ar CDP saderīgu klientu.
Lapa uz Markdown un PDF
Iebūvētie galapunkti pārveido jebkuru atveidoto lapu tīrā Markdown, PDF vai ekrānuzņēmumos, gatavus ievadīšanai LLM konteksta logos vai dokumentu plūsmās.
Tiešraides sesijas atkļūdotājs
Vizuālais informācijas panelis straumē katru sesiju reāllaikā, lai tu varētu skatīties, ko redz aģents, atkārtot darbības un diagnosticēt kļūmes bez darbu atkārtotas palaišanas.
Framework agnostiski SDK
Oficiālie Python un Node SDK integrējas ar LangChain, CrewAI, OpenAI aģentiem un pielāgotām sistēmām — maini mākoņpārlūkprogrammu nodrošinātājus, nepārrakstot aģenta loģiku.
Kāpēc izmantot Steel Browser pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.