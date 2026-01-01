Izvietot Miniflux ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Minimālistisks atvērtā koda RSS lasītājs, kas izveidots Go valodā ātrai, no traucēkļiem brīvai plūsmas patērēšanai.
Izvēlies Miniflux VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Miniflux
Miniflux ir minimālistisks, ar stingriem principiem veidots RSS plūsmu lasītājs, kas izstrādāts, balstoties uz vienu principu: netraucēt un ļaut tev lasīt. Izveidots Go valodā un atbalstīts ar PostgreSQL, tas apstrādā RSS, Atom, RDF un JSON plūsmas, izmantojot tīru, ar tastatūru vadāmu saskarni bez liekām funkcijām vai nevajadzīgas sarežģītības. Ar vairāk nekā 7 000 GitHub zvaigznēm tas ir ieguvis lojālu sekotāju loku starp izstrādātājiem un privātuma apzinīgiem lietotājiem, kuri vēlas ātrumu bez liekas jucekļa.
Miniflux pašmitināšana nodrošina, ka tavs abonementu saraksts un lasīšanas paradumi paliek pilnībā privāti. Nav trešo pušu izsekotāju, nav uzvedības profilēšanas un nav pakalpojumu, ko varētu slēgt vai padarīt maksas. Tu pats pārvaldi savas plūsmas, savus rakstus un savu lasīšanas vēsturi.
Miniflux galvenās iespējas
Pilna teksta skrāpēšana
Iegūst pilnus rakstus no plūsmām, kas publicē tikai kopsavilkumus, lai tu vienmēr lasītu pilnu saturu, neatstājot saskarni.
Tastatūras navigācija
Visaptveroši tastatūras īsinājumtaustiņi ļauj tev pārvietoties pa plūsmām, atzīmēt rakstus kā lasītus un atvērt saites, nepieskaroties pelei.
Lasīt vēlāk integrācijas
Nosūta rakstus uz Pocket, Wallabag, Instapaper un Pinboard ar vienu darbību vēlākai lasīšanai bezsaistē.
Trešās puses klienta API
Fever un Google Reader saderīgas API ļauj populārām mobilajām lietotnēm, piemēram, Reeder un NetNewsWire, savienoties ar tavu pašmitināto instanci.
Daudzlietotāju atbalsts
Katrs lietotājs iegūst savu neatkarīgu ziņu plūsmas sarakstu, lasīšanas statusu un iestatījumus vienā koplietojamā servera instancē.
Kāpēc izmantot Miniflux pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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