Izvietot EmailEngine ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts e-pasta API, kas savieno IMAP un SMTP kontus un atklāj tos kā vienotu REST saskarni.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EmailEngine
EmailEngine ir pašmitināts pakalpojums, kas savienojas ar IMAP un SMTP pastkastēm — ieskaitot Gmail, Outlook un jebkuru standarta pakalpojumu sniedzēju — un nodrošina visas e-pasta darbības, izmantojot vienu REST API. Tā vietā, lai rakstītu lietojumprogrammas kodu, kas tieši sazinās ar IMAP, izstrādātāji reģistrē e-pasta kontus ar EmailEngine un pēc tam sūta, saņem, meklē un sinhronizē e-pastus, izmantojot tīrus HTTP galapunktus.
Pašmitinot EmailEngine savā VPS, e-pasta kontu akreditācijas dati un ziņojumu dati paliek tavā infrastruktūrā. EmailEngine apstrādā atkārtotu savienojumu, akreditācijas datu šifrēšanu un tīmekļa āķu piegādi, lai lietojumprogrammas kods koncentrētos uz biznesa loģiku, nevis e-pasta protokola apstrādi. Iekļauts 14 dienu izmēģinājuma periods; nepieciešama licence turpmākai lietošanai ražošanas vidē.
EmailEngine galvenās iespējas
Vienots e-pasta REST API
Piekļūsti visām IMAP un SMTP darbībām — sūtīt, saņemt, meklēt, sinhronizēt — izmantojot vienu HTTP galapunktu neatkarīgi no e-pasta pakalpojumu sniedzēja.
Vairāku kontu pārvaldība
Reģistrē vairākus e-pasta kontus no jebkura pakalpojumu sniedzēja un pārvaldi visas iesūtnes, izmantojot vienu konsekventu API, bez atsevišķa integrācijas darba ar katru pakalpojumu sniedzēju.
Webhook notikumu piegāde
Saņem reāllaika HTTP paziņojumus, kad pienāk jauni e-pasti, tiek lasītas ziņas vai mainās pastkastes statuss, bez aptaujas.
Akreditācijas datu šifrēšana
Visas saglabātās e-pasta kontu paroles un OAuth pilnvaras tiek šifrētas, izmantojot galveno slepeno atslēgu, ko tu konfigurē izvietošanas laikā.
SMTP iesniegšanas starpniekserveris
Sūtīt e-pastus reģistrētu kontu vārdā, izmantojot iebūvētu SMTP starpniekserveri, neatklājot neapstrādātus akreditācijas datus sūtīšanas pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot EmailEngine pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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