Izvietot Vitess viena klikšķa instalācijā.
Datu bāzes klasterizācijas sistēma horizontālai MySQL mērogošanai ar automatizētu sadalīšanu, savienojumu apvienošanu un vaicājumu maršrutēšanu.
Izvēlies Vitess VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vitess
Vitess ir atvērtā koda datubāzu klasterizācijas sistēma, kas izveidota, lai horizontāli mērogotu MySQL. Sākotnēji to izstrādāja YouTube, lai apstrādātu miljardiem vaicājumu dienā, tā nodrošina automatizētu šardēšanu, inteliģentu vaicājumu maršrutēšanu un savienojumu apvienošanu standarta MySQL instancēm, neprasot izmaiņas lietojumprogrammas līmenī.
Pašmitināšana Vitess uz VPS nodrošina tev YouTube līmeņa datubāzes mērogošanas infrastruktūru lietojumprogrammām ar lielu datplūsmu. Tā apstrādā savienojumu multipleksēšanu, lai samazinātu datubāzes slodzi, atbalsta tiešsaistes shēmas izmaiņas bez dīkstāves un nodrošina vienotu vaicājumu saskarni vairākām šardēm, kas tavai lietojumprogrammai parādās kā viena datubāze.
Vitess galvenās iespējas
Horizontālā sadalīšana
Automātiski sadaliet datus vairākās MySQL instancēs, lai mērogotu rakstīšanas jaudu, pārsniedzot viena servera iespējas.
Savienojumu pūls
Vitess multipleksē tūkstošiem lietojumprogrammu savienojumu nelielā MySQL savienojumu kopā, krasi samazinot datubāzes servera slodzi.
Tiešsaistes shēmas izmaiņas
Mainīt tabulu shēmas lielās datu kopās bez bloķēšanas vai dīkstāves, izmantojot Vitess pārvaldīto tiešsaistes DDL izpildi.
Vaicājumu maršrutēšana
Vaicājumi tiek automātiski novirzīti uz pareizo šardu, pamatojoties uz šardēšanas atslēgu, lietojumprogrammas slānim neredzami.
MySQL saderīgs
Lietojumprogrammas savienojas ar Vitess, izmantojot standarta MySQL draiverus un protokolus, bez nepieciešamām koda izmaiņām.
Kāpēc izmantot Vitess pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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