Instalēt Bludit ar vienu klikšķi.
Vienkārša, ātra un droša plakanu failu CMS personīgajiem emuāriem un mazām vietnēm, kam nav nepieciešama datubāze.
Izvēlies Bludit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bludit
Bludit ir atvērtā koda plakano failu satura pārvaldības sistēma, kas katru ierakstu, lapu un iestatījumu glabā kā Markdown un JSON failus diskā. Tā kā tai nav nepieciešama MySQL, PostgreSQL vai jebkura cita datubāze, visa sistēma ir vieglāka, ātrāk dublējama un vieglāk migrējama starp serveriem nekā tradicionālās PHP CMS.
Bludit pašmitināšana uz VPS dod blogeriem un mazo vietņu īpašniekiem pilnīgu kontroli pār savu saturu un tēmām, bez trešo pušu hostinga maksām un bez platformas piesaistes. Ierakstus var rediģēt no pārlūkprogrammas administrācijas paneļa vai tieši failu sistēmā, un projekts tiek piegādāts ar iebūvētu attēlu pārvaldnieku, spraudņu sistēmu un modernām tēmām, kas gatavas pielāgošanai.
Bludit galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Glabā visu saturu plakanos Markdown un JSON failos, lai izvietošana, dublēšana un versiju kontrole būtu tikpat vienkārša kā mapes kopēšana.
Markdown publicēšana
Raksti ziņas un lapas Markdown formātā, izmantojot pārlūkprogrammas redaktoru, kas atbalsta melnrakstus, ieplānotu publicēšanu un kategorijas.
Tēmas un spraudņi
Pielāgo izskatu ar iebūvētām modernām tēmām un paplašini funkcionalitāti, izmantojot spraudņu sistēmu, nepieskaroties pamatkodam.
Iebūvēts attēlu pārvaldnieks
Augšupielādē, organizē un iegulsti attēlus no mediju bibliotēkas, kas integrēta administrācijas panelī, bez ārējiem krātuves pakalpojumiem.
Daudzlietotāju lomas
Uzaicini redaktorus un autorus ar atšķirīgām atļaujām, lai vairāki līdzstrādnieki varētu publicēt, nedaloties ar vienu kontu.
Kāpēc izmantot Bludit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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