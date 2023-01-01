Samoobslužný správce kódů dvoufaktorového ověřování pro web a mobilImplementovat
Směrovací AI API proxy s optimalizací tokenů pro více než 40 poskytovatelů LLMImplementovat
Ackee je analytický nástroj Node.js s vlastním hostováním pro sledování webových stránek s důrazem na soukromí.Implementovat
Open-source no-code automatizace pracovních postupů s více než 200 integracemi aplikacíImplementovat
Aplikace pro osobní finance zaměřená na soukromí s obálkovým rozpočtovánímImplementovat
Plnohodnotné rozhraní pro správu databází podporující více než 11 databázových systémůImplementovat
Vlastně hostovaný sledovač cest a plánovač výletů s interaktivními mapamiImplementovat
Komplexní pracovní prostor kombinující dokumenty, bílé tabule a databáze s AIImplementovat
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryImplementovat
Open-source LLMOps platforma pro výzvy, vyhodnocování a pozorovatelnost LLM.Implementovat
Persistentní paměť pro kódovací agenty AI s hybridním vektorovým a grafovým vyhledáváním BM25Implementovat
Streamování osobních hudebních knihoven prostřednictvím Subsonic-kompatibilního API serveruImplementovat
Osobní letový deník s interaktivní mapou, statistikami a podporou více uživatelůImplementovat
Open-source AI agent pro obsahový marketing pro multiplatformní publikování a monetizaciImplementovat
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersImplementovat
Open-source platforma pro sjednocenou správu monitorovacích upozorněníImplementovat
Samohostovaná znalostní báze s rozšířeným Markdownem a oprávněními pro jednotlivé dokumentyImplementovat
Seznam souborů a WebDAV server s vlastním hostováním a podporou pro více než 30 úložných backendůImplementovat
Webové rozhraní pro stahování videí z YouTube a dalších stránekImplementovat
Ampache je webová aplikace pro streamování zvuku a videa a správce médií.Implementovat
Lehká samoobslužná wiki se stránkami s podporou Gitu a s editací v MarkdownuImplementovat
AnonUpload je bezpečná anonymní aplikace pro sdílení souborů bez požadavků na databázi.Implementovat
Komplexní AI aplikace pro RAG, agenty a chatboty s jakýmkoli poskytovatelem LLMImplementovat
Open-source platforma otázek a odpovědí pro sdílení týmových znalostí a budování komunityImplementovat
Open-source platforma pro metriky DORA a analýzu inženýrských týmůImplementovat
Bezklientová webová brána vzdálené plochy pro RDP, VNC, SSH a TelnetImplementovat
Podniková vyhledávací platforma s otevřeným zdrojovým kódem postavená na Apache LuceneImplementovat
Apache Superset je moderní platforma pro průzkum a vizualizaci dat pro BIImplementovat
AppFlowy je open-source pracovní prostor poháněný umělou inteligencí a alternativa k Notion.Implementovat
Odlehčené REST API pro odesílání push oznámení do více než 120 služebImplementovat
Open-source platforma s minimem kódování pro tvorbu interních nástrojů a aplikacíImplementovat
Analytika SDK s důrazem na soukromí pro mobilní, desktopové a webové aplikaceImplementovat
Nativní víceúčelová databáze pro grafy, dokumenty a data typu klíč-hodnotaImplementovat
Víceúčelová databáze pro grafová, dokumentová, klíč-hodnotová a časově řadová dataImplementovat
Samohostované řešení pro archivaci webových stránek a médiíImplementovat
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsImplementovat
Odlehčený samoobslužný systém komentářů s backendem v Go a vkládatelným JS widgetemImplementovat
AstrBot – open-source framework pro multiplatformní AI chatbotyImplementovat
Audioknižní a podcastový server s vlastním hostováním a víceuživatelskou podporouImplementovat
Open-source poskytovatel identity zaměřený na flexibilitu a všestrannostImplementovat
Open-source autentizační server s vlastním hostováním se sociálním přihlášením, MFA a RBACImplementovat
Open-source samohostovaná platforma Database-as-a-Service pro automatizaci PostgreSQL.Implementovat
Moderní nástroj pro automatizaci stahování pro torrenty a usenet s monitorováním IRC v reálném časeImplementovat
Open-source alternativa k Zapieru pro připojování aplikací a automatizaci pracovních postupůImplementovat
Aplikace pro sledování miminek, která rodičům pomáhá sledovat každodenní aktivity a zdraví.Implementovat
Webové uživatelské rozhraní pro zálohy restic s plánováním, šifrováním a obnovou na úrovni souborůImplementovat
Server CalDAV a CardDAV s vlastním hostingem pro kalendáře a kontaktyImplementovat
Samoobslužný správce receptů na koktejly a sledovač inventáře domácího baruImplementovat
Open-source no-code databáze a alternativa k Airtable pro týmyImplementovat
Automatická správa titulků a doplněk pro stahování pro Sonarr a RadarrImplementovat
Minimalistický samoobslužný sledovač návyků zaměřený na denní záznamy a série.Implementovat
Prohlížečová sada nástrojů pro PDF s důrazem na soukromí pro slučování, rozdělování, převádění a úpravu souborů PDFImplementovat
Odlehčená monitorovací platforma serverů se statistikami Dockeru a upozorněnímiImplementovat
Odlehčený monitorovací agent pro monitorovací systém serverů BeszelImplementovat
Lehké samoobslužné cloudové úložiště se synchronizací souborů a podporou CalDAV/CardDAVImplementovat
Finanční účetní platforma s vlastním hostováním, inteligentním reportováním a podporou více měn.Implementovat
Vlastní server pro streamování hudby s webovým přehrávačem a mobilními aplikacemiImplementovat
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteImplementovat
AI platforma pro psaní poznámek a mikroblogování s podporou Markdownu a správou úkolů.Implementovat
Server osobních dat pro decentralizovanou sociální síť BlueskyImplementovat
Samostatně hostovaný asistent kódování s AI pro generování full-stack aplikací v prohlížečiImplementovat
Správce kolekcí e-knih a audioknih, komunitní oživení ReadarrImplementovat
Strukturovaná samoobslužná wiki pro týmy s knihami, kapitolami, stránkami a vyhledávánímImplementovat
Proměňte jakýkoli veřejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pro SEO s RSSImplementovat
Prohlížeč Headless Chrome jako služba pro extrakci dat z webu a automatizaciImplementovat
Aplikace pro rozpočtování osobních financí pro sledování výdajů a finanční plánováníImplementovat
Low-code platforma pro tvorbu firemních aplikací a pracovních postupů za pár minut.Implementovat
Samoobslužná platforma pro sledování chyb pro monitorování aplikacíImplementovat
Vlastní CI/CD framework pro automatizované sestavení a nasazeníImplementovat
Open-source platforma pro správu změn databázového schématu a DevOpsImplementovat
Open-source low-code platforma pro integraci API a automatizaci pracovních postupůImplementovat
Samoobslužný správce úryvků kódu se zvýrazňováním syntaxe a vyhledávánímImplementovat
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsImplementovat
Calibre-Web je webová aplikace pro procházení, čtení a správu vaší knihovny e-knih.Implementovat
Alternativa CAPTCHA s důrazem na soukromí a důkazem práce, bez sledováníImplementovat
Open-source platforma pro správu identit a přístupu s podporou SSO, OAuth 2.0, OIDC a SAMLImplementovat
Open-source platforma pro hostování podcastů s analytikou a sociálními funkcemiImplementovat
Centrifugo je škálovatelný server pro zasílání zpráv v reálném čase pro vytváření živých aplikací.Implementovat
Nástroj pro detekci a monitorování změn webových stránek s vizuálním výběrem a upozorněnímiImplementovat
Open-source editor diagramů databází s exportem DDL pomocí AI a vizualizací schématuImplementovat
Webové rozhraní ChatGPT zaměřené na soukromí s lokálním úložištěm dat a správou konverzacíImplementovat
Komplexní monitorování dostupnosti a infrastruktury s veřejnými stavovými stránkamiImplementovat
Open source aplikace pro monitorování serverů a sledování dostupnostiImplementovat
Monitorování infrastruktury a aplikací s automatickým zjišťováním a upozorňovánímImplementovat
Úschovna souborů s vlastním hostingem pro nahrávání a sdílení souborů pomocí sdílených odkazůImplementovat
Open-source platforma pro nástup zaměstnanců se Slack botem a automatizací pracovních postupůImplementovat
Open-source vektorová databáze pro AI aplikace a sémantické vyhledáváníImplementovat
Fork WordPressu bez blokového editoru Gutenberg, zaměřený na stabilituImplementovat
Sloupcová OLAP databáze pro analytiku v reálném čase s latencí dotazů v řádu milisekundImplementovat
Webový nástroj pro správu databází pro komplexní správu datImplementovat
Cloudflare Tunnel daemon pro bezpečný vzdálený přístup bez otevírání portůImplementovat
Vlastně hostovaná platforma cloudového úložiště se správou souborů a funkcemi sdíleníImplementovat
Lehká bezhlavá CMS platforma pro správu obsahu a APIImplementovat
VS Code v prohlížeči pro vzdálený vývoj z libovolného zařízeníImplementovat
Open-source platforma pro zřizování vlastních cloudových vývojových prostředíImplementovat
Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci a psaní poznámek v reálném časeImplementovat
Webový kancelářský balík s vlastním hostingem pro společnou úpravu dokumentůImplementovat
Samostatně hostovaná čtečka RSS inspirovaná Google Readerem s klávesovými zkratkami a mobilními aplikacemiImplementovat
Vlastně hostovaný online převodník souborů s podporou 1000+ formátůImplementovat
Open-source reaktivní databázová platforma pro vývoj moderních aplikacíImplementovat
Lehký PHP OPDS a HTML server, který zpřístupňuje knihovnu e-knih Calibre mobilním čtečkám a prohlížečůmImplementovat
Vlastně hostovaný řídicí panel pro správu serverů, dostupnosti a síťové infrastrukturyImplementovat
Produktová analytika s prioritou soukromí pro mobilní, webové a desktopové aplikaceImplementovat
Open-source webový prohledávač pro AI aplikace s výstupem připraveným pro LLMImplementovat
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceImplementovat
Platforma OSINT, která shromažďuje 27 globálních datových zdrojů v reálném čase do jednotného panelu.Implementovat
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteImplementovat
Kancelářský balík pro spolupráci s end-to-end šifrováním a úložištěm s nulovou znalostí.Implementovat
Webový nástroj pro šifrování, kódování, kompresi a analýzu dat.Implementovat
Plánovač workflow založený na DAG s webovým uživatelským rozhraním pro správu úloh cron a pipeline úlohImplementovat
Samohostitelný správce fotografií s rozpoznáváním obličejů a detekcí objektůImplementovat
Minimalistický serverový panel s okamžitými statistikami CPU, RAM, úložiště a sítě.Implementovat
Samohostitelná osobní nástěnka s widgety, motivy a kontrolou stavuImplementovat
Vlastně hostovaný federovaný messenger s koncovým šifrováním a tématickými vlákny.Implementovat
Databasus je nástroj pro zálohování databází pro PostgreSQL, MySQL a MongoDB.Implementovat
Chatovací rozhraní SQL poháněné AI pro prozkoumávání a vizualizaci jakékoli databáze.Implementovat
Vlastně hostovaný sledovač historie polohy s tepelnými mapami a statistikami cestováníImplementovat
DB Browser for SQLite je vizuální nástroj pro vytváření, navrhování a úpravu souborů databáze SQLite.Implementovat
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportImplementovat
Platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro vytváření aplikací LLM s RAG, agenty a pracovními postupyImplementovat
Headless CMS, který propojuje databáze s dynamickým API a administrační aplikací.Implementovat
Open-source platforma pro zapojení zákazníků pro automatizované vícekanálové zasílání zprávImplementovat
Oznamovač aktualizací Docker image pro příjem oznámení o aktualizacíchImplementovat
Open-source expertní systém pro řízené rozhovory a automatizovanou tvorbu dokumentůImplementovat
Soukromý registr Docker pro ukládání a distribuci obrazů kontejnerůImplementovat
Dockge je elegantní, snadno použitelný a reaktivní samohostitelný správce Docker Compose stacků.Implementovat
Kolaborativní wiki a dokumentační platforma s úpravami v reálném časeImplementovat
Vlastně hostovaný správce dokumentů s OCR, extrakcí NLP a fulltextovým vyhledávánímImplementovat
Open-source platforma pro digitální podepisování dokumentůImplementovat
Open-source platforma pro podepisování dokumentů s funkcemi elektronického podpisu.Implementovat
Open-source platforma bez kódování pro tvorbu hlasových AI agentů za pár minutImplementovat
Lehká souborová wiki platforma pro dokumentaci a znalostní bázeImplementovat
Open-source ERP/CRM platforma pro správu firemních operacíImplementovat
Jednotná platforma pro správu a monitorování portfolií doménových jmenImplementovat
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesImplementovat
Stáhněte si hudbu ze Spotify z YouTube s obalem alba, texty písní a metadatyImplementovat
Odlehčené webové uživatelské rozhraní pro prohlížení logů Docker kontejnerů v reálném časeImplementovat
Extrémně rychlé Redis-kompatibilní úložiště v operační paměti pro moderní hardwareImplementovat
Bezplatný open-source nástroj pro tvorbu vývojových, UML a síťových diagramůImplementovat
Prohlížečový editor databázových diagramů s exportem a importem SQLImplementovat
Zdarma samoobslužné Drizzle Studio na steroidech pro správu databázíImplementovat
Open-source CMS pro tvorbu a správu dynamických webových stránekImplementovat
Bezplatná dynamická služba DNS pro mapování IP adres na doményImplementovat
DumbDo je až hloupě jednoduchý seznam úkolů s vlastním hostováním, který prostě funguje.Implementovat
Šifrované záložní řešení podporující cloudové úložiště a vzdálené serveryImplementovat
Lehký MQTT broker pro IoT a aplikace pro zasílání zprávImplementovat
Grafově-relační databáze nové generace postavená na PostgreSQLImplementovat
Distribuovaný vyhledávací a analytický systém postavený na Apache LuceneImplementovat
Zabezpečený Matrix klient s koncovým šifrováním a multiplatformním zasíláním zprávImplementovat
E-mailová API proxy s vlastním hostováním propojující IMAP a SMTP s REST koncovými bodyImplementovat
Personal media server with automatic streaming and device conversionImplementovat
Nástroj pro statistiky a analytiku pro mediální servery Emby a JellyfinImplementovat
Minimalistická webová aplikace pro odesílání soukromých a bezpečných šifrovaných poznámekImplementovat
Vlastní IPTV server, který vytváří živé kanály z vaší mediální knihovnyImplementovat
Samoobslužná platforma pro sdílení souborů s ochranou heslem a kontrolou expiraceImplementovat
Systém pro ovládání mikrokontrolérů ESP8266/ESP32 pomocí YAMLImplementovat
Bezplatný open-source CRM pro správu kontaktů, obchodů a vztahů se zákazníkyImplementovat
Kolaborativní editor dokumentů v reálném čase s živými úpravami a historií verzíImplementovat
Moderní open-source platforma pro e-commerce na Node.js, Reactu, GraphQL a PostgreSQLImplementovat
Open-source WhatsApp API pro chatboty, automatizaci a integrace zprávImplementovat
Výkonná WhatsApp API brána v jazyce Go pro automatizaci zprávImplementovat
Virtuální tabule pro skicování ručně kreslených diagramů a společné brainstormováníImplementovat
Lehký sledovač osobních výdajů s vlastním hostingem, přehledným panelem a importem CSVImplementovat
Převádí doporučení ListenBrainz na seznamy skladeb ve vaší hudební knihovněImplementovat
Odlehčený nástroj pro sledování osobních financí s mobilní PWA a skenováním účtenekImplementovat
Open-source platforma pro správu zranitelností pro bezpečnostní týmyImplementovat
Samohostovaný správce osobní a rodinné elektronické zdravotní dokumentaceImplementovat
Open-source platforma pro shromažďování a správu uživatelské zpětné vazbyImplementovat
Webový správce souborů pro procházení, nahrávání a správu souborů na vašem serveruImplementovat
Decentralizované peer-to-peer sdílení souborů pomocí technologie IPFSImplementovat
Automatizovaný procesor mediálních souborů, který zmenšuje velikost souborů až o 90 %Implementovat
Samostatně hostovaný víceuživatelský správce souborů s oprávněními dle rolí a bez databázeImplementovat
Samoobslužný správce souborů pro FTP, SFTP, S3, WebDAV a více než 20 úložných backendů.Implementovat
Jednoduchý WireGuard VPN server s webovým rozhraním pro správuImplementovat
Profesionální samostatně hostovaný správce osobních financí a rozpočtuImplementovat
Samohostovaný prohlížeč Firefox přístupný přes webové rozhraníImplementovat
Open-source funkční přepínače a služba vzdálené konfigurace s A/B testovánímImplementovat
Vlastní hostovaná úvodní stránka a řídicí panel aplikací pro váš homelabImplementovat
Proxy server pro obejití ochrany Cloudflare pro web scrapingImplementovat
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesImplementovat
Poznámková aplikace v Markdownu bez databáze s wikilinky a fulltextovým vyhledávánímImplementovat
Open-source platforma pro správu zařízení a zabezpečení koncových bodů poháněná osquery.Implementovat
Automatizační nástroj řízený YAML pro stahování médií z RSS, torrentů a UsenetuImplementovat
Vlastně hostovaná platforma pro správu funkčních přepínačů s integrací GituImplementovat
Open-source nástroj s minimem kódování pro tvorbu LLM orchestračních toků a AI agentůImplementovat
Open-source nástroj pro správu projektů s Kanban nástěnkami, tabulkami a kalendářemImplementovat
Samoobslužná odlehčená služba Git s webovým rozhraním a funkcemi pro spolupráciImplementovat
Platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro tvorbu formulářů a správu dat s REST APIImplementovat
Open-source platforma pro průzkumy pro sběr zpětné vazby z aplikací, odkazů, webových stránek a e-mailů.Implementovat
Nástroj pro tvorbu izometrických diagramů v prohlížeči pro vizualizaci infrastrukturyImplementovat
Samohostitelná virtuální herní plocha pro online RPG kampaně s mapami a kostkamiImplementovat
Parametrický nástroj pro 3D CAD modelování v prohlížečiImplementovat
Lehký open-source help desk a systém sdílené doručené poštyImplementovat
Agregátor RSS kanálů s vlastním hostováním pro správu a čtení svých kanálůImplementovat
Stavová stránka pro vývojáře s víceprotokolovým monitorováním dostupnosti a upozorňovánímImplementovat
Podnikový webový systém pro revizi kódu postavený na GituImplementovat
Ghost je výkonná platforma pro profesionální publikováníImplementovat
Open-source software pro správu majetku pro sledování investičních portfoliíImplementovat
Profesionální editor obrázků a nástroj pro grafický design dostupný v prohlížečiImplementovat
Gitea je lehká open-source platforma pro hostování Gitu.Implementovat
Převodník textu z Gitu na formát vhodný pro LLM pro analýzu kódu s podporou AI.Implementovat
GitLab je kompletní platforma DevOps pro správu Git repozitářů a CI/CD.Implementovat
Řídicí panel s vlastním hostingem, který sjednocuje všechny vaše zdroje na jednom místěImplementovat
Glances je multiplatformní nástroj pro monitorování systému s webovým rozhraním.Implementovat
Sentry-kompatibilní platforma pro sledování chyb a monitorování výkonuImplementovat
Open-source software pro správu IT majetku a help desk pro provoz ITImplementovat
Webová analytika s důrazem na soukromí bez souborů cookie nebo sledování osobních údajůImplementovat
Server pro kontinuální doručování s mapováním hodnotového toku a modelováním pipelineImplementovat
Gogs – Git služba s vlastní správou pro bezproblémovou správu projektůImplementovat
Samohostovaný server pro sdílení souborů s vypršujícími odkazy a podporou S3Implementovat
Lehký server pro streamování hudby Subsonic s vlastním hostingem napsaný v GoImplementovat
Bezstavové API poháněné Dockerem pro bezproblémový převod a generování PDFImplementovat
Server push notifikací s vlastním hostováním a jednoduchým REST APIImplementovat
WhatsApp REST API a webové rozhraní pro automatizaci zasílání zpráv napříč zařízenímiImplementovat
Open-source platforma pro pozorovatelnost pro vizualizaci metrik a monitorováníImplementovat
Vlastně hostovaná genealogická platforma pro vytváření a sdílení rodokmenůImplementovat
Moderní flat-file CMS, který se obejde bez databáze a vystačí si jen se soubory a složkamiImplementovat
Správce sbírky knih s vlastním hostingem, integrovanou čtečkou a synchronizací zařízení.Implementovat
Samoobslužný správce záložek s automatickou extrakcí metadat a fulltextovým vyhledávánímImplementovat
Open-source tabulkovo-databázový hybrid pro vytváření datových aplikacíImplementovat
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryImplementovat
Open-source platforma pro feature flagging a A/B testováníImplementovat
Gamifikovaný správce úkolů, který mění produktivitu v RPG dobrodružstvíImplementovat
Moderní open-source CMS s tržištěm pluginů a blokovým editoremImplementovat
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsImplementovat
Open-source GraphQL engine s okamžitými API nad jakoukoli databází.Implementovat
Samoobslužný řídicí server kompatibilní s Tailscale pro síť WireGuard meshImplementovat
Open-source monitorování cron jobů a úloh na pozadí s okamžitými upozorněnímiImplementovat
Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci v reálném časeImplementovat
Přehled aplikace pro organizaci a přístup k vašim webovým službámImplementovat
Samo-zdokonalující se agent umělé inteligence s vestavěnou učící smyčkou a víceplatformovou komunikacíImplementovat
Samohostitelný agent Hermes AI a webové chatovací UI zabalené v jednom nasazení Dockeru.Implementovat
Open-source řídicí centrum webového UI pro agenta Hermes AIImplementovat
Open-source tvůrce konverzačních formulářů s podmíněnou logikou a analytikouImplementovat
Open-source a vlastně hostovaná platforma pro správu akcí a prodej vstupenekImplementovat
Moderní řídicí panel pro vlastní správu a monitorování všech vašich služeb.Implementovat
Open-source platforma pro chytrou domácnost k ovládání chytrých zařízení.Implementovat
Systém pro evidenci a organizaci, navržený pro domácnostiImplementovat
HomeKit most pro ne-Apple zařízení chytré domácnosti pomocí pluginůImplementovat
Moderní a přizpůsobitelný dashboard pro aplikace s integrací DockeruImplementovat
Jednoduchý statický dashboard s vlastním hostováním pro organizaci všech svých serverových služeb.Implementovat
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsImplementovat
Open-source API development and testing platform for developers and teamsImplementovat
Self-hosted systém pro správu rostlin pro přehled o péči a organizování zahrady.Implementovat
Samoobslužná automatizační platforma pro vytváření monitorovacích agentůImplementovat
Bleskurychlý generátor statických stránek vytvořený v GoImplementovat
Open-source podniková sociální síť a intranetová platforma pro týmyImplementovat
Rychlý server pro dynamické zpracování obrázků, změnu velikosti, ořezání a převod formátuImplementovat
Immich je vysokovýkonné samoobslužné řešení pro správu fotografií a videí.Implementovat
Open-source správce tajných klíčů pro synchronizaci proměnných prostředí a API klíčů napříč týmy i infrastrukturouImplementovat
Jednotná platforma pro časové řady s dotazy Flux a integrovaným webovým uživatelským rozhranímImplementovat
Editor vektorové grafiky pro ilustrace a návrhy v SVG přístupný přímo v prohlížečiImplementovat
Open-source backendová platforma s autentizací, databází a úložištěm pro AI agentyImplementovat
Open-source inventář dílů a správa kusovníků pro inženýrské týmyImplementovat
Alternativní rozhraní pro YouTube respektující soukromí, bez reklam a sledováníImplementovat
Minimalistický fakturační systém s vlastní správou pro freelancery a malé týmyImplementovat
Open-source fakturační a účetní platforma pro freelancery a malé podnikyImplementovat
Open-source fakturační platforma s cenovými nabídkami, výdaji a platebním portálemImplementovat
Lehká, samoobslužná alternativa k Disqusu pro blogy a statické webové stránkyImplementovat
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsImplementovat
Open-sourceová PSA platforma pro MSP s IT dokumentací, správou tiketů a fakturacíImplementovat
Open-source platforma ITSM a CMDB pro správu IT služeb a infrastrukturyImplementovat
Proxy pro torrent trackery překládající dotazy pro Sonarr, Radarr a další automatizační nástrojeImplementovat
Jaeger je open-source distribuovaný trasovací systém pro monitorování mikroslužeb.Implementovat
Svobodný a open-source mediální server pro organizaci a streamování vaší mediální knihovny.Implementovat
Nástroj pro správu požadavků na média pro Jellyfin, Emby a Plex s pracovním postupem schvalováníImplementovat
Jenkins je open-source automatizační server pro CI/CD pipeline.Implementovat
Vlastně hostovaná platforma pro videokonference se sdílením obrazovky a nahrávánímImplementovat
Open-source platforma pro zákaznická data a pipeline pro streamování událostí pro inženýryImplementovat
Samohostovaná pipeline pro hledání práce, která prohledává pracovní portály a přizpůsobuje životopisyImplementovat
Open-source CMS pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikacíImplementovat
Vlastní synchronizační server pro aplikaci pro psaní poznámek JoplinImplementovat
Lehká aplikace pro psaní poznámek a kontrolní seznamy s Markdownem a Kanban nástěnkamiImplementovat
Vlastní hostovaný reportovací server pro PDF, Excel a DOCX z HTML šablonImplementovat
Centralizovaná brána privilegovaného přístupu pro relace SSH, RDP a databázíImplementovat
Interaktivní webové prostředí pro živý kód, analýzu dat a vizualizaceImplementovat
JupyterLab je webové interaktivní vývojové prostředí pro notebooky a kód.Implementovat
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsImplementovat
Open-source Kanban nástěnka a nástroj pro správu projektů, alternativa k TrelloImplementovat
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareImplementovat
Open-source správa projektů s Kanban nástěnkami a integrací GitHubuImplementovat
Samoobslužný správce komiksů pro automatické stahování a organizaciImplementovat
Karakeep – správce záložek s vlastní správou s AI-poháněným štítkováním a vyhledávánímImplementovat
Digitální knihovna s vlastním hostováním pro komiksy, mangu a e-knihyImplementovat
Samoobslužná platforma pro newslettery s drag-and-drop editorem a doručováním přes SMTPImplementovat
Open-source stavová stránka a platforma pro monitorování dostupnosti se správou incidentůImplementovat
Open-source platforma pro orchestraci pracovních postupů, datové pipeline a automatizaciImplementovat
Open-source správa identit a přístupu s SSO, OAuth2 a SAMLImplementovat
Open-source AI asistent pro chatování se svými dokumenty a webemImplementovat
Open-source vizualizační rozhraní pro Elasticsearch s dashboardy a vyhledávánímImplementovat
Open-source platforma pro fakturaci předplatného a platby pro SaaS a tržištěImplementovat
Sledování času s vlastní správou pro freelancery, agentury a týmyImplementovat
Samoobslužný sdílený nákupní seznam, správce receptů a plánovač jídelImplementovat
Samoobslužný správce sbírky pro katalogizaci knih, her, vinylů a dalšího.Implementovat
Lehký dashboard pro monitorování serveru s vlastním hostingem a metrikami v reálném časeImplementovat
Vlastní mediální server pro komiksy, mangu, časopisy a e-knihy s podporou OPDS a synchronizaceImplementovat
API brána nativní pro cloud, vytvořená pro hybridní a multi-cloudová prostředí.Implementovat
Chatbot s otevřeným zdrojovým kódem pro dotazy a odpovědi k dokumentům s podporou více LLM a OCR.Implementovat
Jednotné API pro diagramy jako kód, které vykresluje více než 30 typů diagramů přes HTTPImplementovat
Moderní zkracovač URL s vlastním hostingem, vlastními doménami, analytikou a REST APIImplementovat
Open-source platforma pro označování a anotaci dat pro projekty strojového učeníImplementovat
Open-source platforma pro měření a účtování na základě spotřebyImplementovat
Langflow je vizuální tvůrce pracovních postupů AI pro vytváření LLM aplikací.Implementovat
Open-source inženýrská platforma LLM pro pozorovatelnost a hodnoceníImplementovat
Open-source kontrola gramatiky, stylu a pravopisu pro 25+ jazykůImplementovat
Automatizace s vlastní správou pro stahování e-knih a audioknih se sledováním autorůImplementovat
Open-source systém pro řízení projektů určený pro neprojektové manažeryImplementovat
Federovaný agregátor odkazů a diskusní platforma pro samoobslužná fóraImplementovat
LibreChat je chatovací rozhraní s umělou inteligencí s podporou RAG pro použití LLM od více poskytovatelů.Implementovat
Open-source helpdesk s vícekanálovou správou tiketů, živým chatem a správou SLAImplementovat
Samoobslužná správa fotografií s rozpoznáváním obličejů a vyhledáváním poháněným umělou inteligencíImplementovat
Vlastně hostovaný HTML5 server pro test rychlosti internetu s vestavěnou databází výsledkůImplementovat
Bezplatné a open-source API pro strojový překlad, které je zcela hostované svépomocíImplementovat
Automatizovaný správce a organizátor hudební sbírky pro Usenet a torrentyImplementovat
Open-source BI platforma postavená na dbt pro průzkum dat a dashboardyImplementovat
Profesionální online platforma pro vytváření a správu dotazníkůImplementovat
Linkding – rychlý a minimalistický správce záložek s vlastní správouImplementovat
Samoobslužná alternativa Linktree pro značkové stránky s odkazy v biuImplementovat
Linkwarden – správce záložek s vlastní správou a archivací celých stránekImplementovat
Vysoce výkonný nástroj s vlastní správou pro newslettery a mailing listyImplementovat
LiteLLM je AI brána pro volání více než 100 LLM pomocí formátu OpenAI.Implementovat
Open-source Elixir notebooky pro datovou vědu, ML a spolupráci v reálném časeImplementovat
Odlehčený autentizační server poskytující zjednodušený LDAP backend pro self-hostované aplikaceImplementovat
Lehký server pro streamování hudby s vlastním hostováním a s API SubsonicImplementovat
Moderní open-source AI chatovací framework podporující více poskytovatelů LLMImplementovat
Samohostovaný AI asistent pro hloubkový výzkum s podporou cloudových poskytovatelů LLMImplementovat
Samohostovaný API server kompatibilní s OpenAI pro lokální inferenci modelů AIImplementovat
Nástroj pro distribuované zátěžové testování založený na Pythonu s webovým uživatelským rozhraním v reálném časeImplementovat
Samoobslužná znalostní báze s důrazem na soukromí a blokový osnovovačImplementovat
Logto je komplexní identifikační a autentizační platforma s podporou OAuth a OIDC.Implementovat
Samostatně hostovaná platforma pro správu fotografií s organizací alb, procházením EXIF dat a podrobnými možnostmi sdíleníImplementovat
Mage AI je nástroj pro datové toky pro vytváření a správu ETL workflows.Implementovat
Vlastní archivace e-mailů se synchronizací IMAP, fulltextovým vyhledáváním a exportemImplementovat
Open-source nástroj pro testování SMTP e-mailů se schránkou v prohlížeči pro vývojáře.Implementovat
Vlastně hostovaná databáze hudebních scrobblů s osobními poslechovými žebříčkyImplementovat
Open-source vyhledávač s fulltextovým a vektorovým vyhledáváním přes protokol MySQLImplementovat
Open-source relační databázový server a přímá náhrada MySQLImplementovat
Open-source reaktivní Python notebook s podporou SQL a reprodukovatelným spouštěnímImplementovat
Vlastně hostovaná proxy článků pro nerušené čtení bez reklam s inteligentním cachováním.Implementovat
Vlastně hostovaný federovaný mikroblogovací server založený na standardu ActivityPubImplementovat
Webové rozhraní ve stylu tabulkového procesoru pro prozkoumávání a úpravu databází PostgreSQLImplementovat
Přední open-source webová analytická platforma s úplným vlastnictvím dat a soukromímImplementovat
Open-source homeserver Matrix pro decentralizovanou, šifrovanou komunikaciImplementovat
Open-source platforma pro týmovou spolupráci s komunikací, sdílením souborů a integracemiImplementovat
Open-source marketingová automatizace pro e-mailové kampaně, skórování potenciálních zákazníků a cestyImplementovat
MaxKB je open-source platforma pro tvorbu podnikových AI agentů znalostních bází.Implementovat
Open-source správa dokumentů s OCR, fulltextovým vyhledáváním a pracovními postupyImplementovat
Open-source aplikace pro osobní finance a správu majetkuImplementovat
Prohlížečový optimalizátor obrázků s převodem formátu a odstraněním EXIF datImplementovat
Mealie je samoobslužný správce receptů s plánováním jídel a nákupními seznamy.Implementovat
Automatický správce videotéky pro seriály s podporou Plex a JellyfinImplementovat
Paměťová grafová databáze pro analýzu v reálném čase nad propojenými datyImplementovat
Memos je lehká aplikace pro psaní poznámek s důrazem na soukromíImplementovat
Samostatně hostovaná platforma pro vzdálené monitorování a správu stolních počítačů, serverů a zařízení IoTImplementovat
Open-source platforma pro business intelligence pro vizualizaci dat a analytikuImplementovat
Obchodní terminál MetaTrader 5 přístupný z prohlížeče pro 24 hodin denně obchodování s forexem a CFDImplementovat
MeTube je webový nástroj pro stahování videí z YouTube a dalších platforem.Implementovat
Lehký pastebin s vlastním hostingem, nástroj pro sdílení souborů a zkracovač URL v RustuImplementovat
Open-source vektorová databáze vytvořená pro AI aplikace a vektorové vyhledáváníImplementovat
MindsDB je platforma umělé inteligence pro vytváření modelů strojového učení z podnikových dat.Implementovat
Samohostitelný generátor QR kódů s vlastními styly a dávkovým exportemImplementovat
Minimalistická čtečka RSS kanálů s jasnou vizí a čistým webovým rozhraním.Implementovat
AI predikční engine s podporou simulace multiagentní rojové inteligenceImplementovat
P2P videokonference s vlastním hostingem, neomezenými místnostmi a sdílením obrazovkyImplementovat
Webové administrační uživatelské rozhraní pro MongoDB k procházení, úpravám a správě databází.Implementovat
Dokumentově orientovaná NoSQL databáze s úložištěm dokumentů podobným JSONuImplementovat
Systém pro správu osobních vztahů pro zaznamenávání vašeho životaImplementovat
Mixér ambientních zvuků s nástroji pro produktivitu pro hluboké soustředění a relaxaciImplementovat
Systém pro správu výuky s otevřeným zdrojovým kódem, kterému důvěřuje více než 489 milionů uživatelů po celém světěImplementovat
Open-source AI vyhledávač s generativními odpověďmi a citacemi zdrojůImplementovat
Lehký samoobslužný server pro streamování hudby s nativními aplikacemi pro iOS a AndroidImplementovat
Samoobslužný automatizovaný stahovač komiksů a správce knihovnyImplementovat
Rychlá, spolehlivá open-source relační databáze pro webové a aplikační zátěžeImplementovat
Platforma pro automatizaci pracovních postupů s vizuálním uzlovým rozhranímImplementovat
Open-source integrační platforma OAuth a API pro více než 300 služebImplementovat
Cloud-native systém zpráv s pub/sub, požadavek-odpověď a JetStreamImplementovat
Navidrome je vlastní hudební server s webovým a mobilním streamováním.Implementovat
Virtuální prohlížeč s vlastním hostingem pro společné procházení webu a streamováníImplementovat
Přední světová open-source grafová databáze pro propojená dataImplementovat
Bezpečný klient mesh VPN založený na WireGuardu se SSO a granulárními řízeními přístupuImplementovat
Open-source modelování síťové infrastruktury pro IPAM, DCIM a dokumentaciImplementovat
Agent pro monitorování infrastruktury v reálném čase s více než 800 integracemiImplementovat
Nové rozhraní API je brána LLM a systém pro správu aktiv umělé inteligence pro více poskytovatelů.Implementovat
Nextcloud je výkonná platforma pro produktivitu s vlastním provozem.Implementovat
Správa serverů v prohlížeči pro připojení SSH, VNC a RDPImplementovat
Univerzální správce repozitářů artefaktů pro Maven, npm, Docker a PyPIImplementovat
NocoBase je rozšiřitelná no-code/low-code platforma pro tvorbu aplikací.Implementovat
Open-source alternativa k Airtable, která přeměňuje databáze na chytré tabulkyImplementovat
Low-code vizuální nástroj pro propojení zařízení IoT, API a online služebImplementovat
NodeBB – moderní platforma pro tvorbu komunitních fór v reálném časeImplementovat
Správce receptů s vlastním hostováním, importem ze sociálních sítí a synchronizací domácnostiImplementovat
Markdownová znalostní báze s vlastním hostingem, grafickým zobrazením a integrací AIImplementovat
Platforma pro e-mailový marketing a transakční e-maily s vlastním hostovánímImplementovat
Open-source oznamovací infrastruktura pro doručování e-mailů, SMS a push notifikacíImplementovat
Server pro push notifikace s vlastním hostingem pro zasílání upozornění prostřednictvím jednoduchých HTTP požadavkůImplementovat
Účinný C++ Usenetový binární stahovač s opravou PAR2 a webovým rozhranímImplementovat
Usenet meta-vyhledávací agregátor, který sjednocuje indexery pod jedním Newznab APIImplementovat
PHP CMS založený na Laravelu pro tvorbu flexibilních webových stránek a webových aplikacíImplementovat
Open-source ERP a CRM platforma pro řízení podniku a e-commerceImplementovat
AI pracovní prostor s vlastním hostingem, chatem, agenty, hloubkovým výzkumem a trvalou pamětíImplementovat
Samoobslužné webové uživatelské rozhraní pro bezpečné spouštění předdefinovaných shell příkazůImplementovat
Spusťte velké jazykové modely lokálně s jednoduchým API pro AI aplikaceImplementovat
Samoobslužný systém požadavků pro Plex, Emby a Jellyfin s automatickým plněnímImplementovat
OmniTools je komplexní webová sada nástrojů s přes 80 utilitami pro každodenní úkoly.Implementovat
OneDev – Git server s vlastní správou, integrovaným CI/CD a správou projektůImplementovat
Sdílejte samo-ničící se tajemství prostřednictvím jednorázových odkazůImplementovat
Samohostitelný online kancelářský balík se společnými úpravami kompatibilními s MS OfficeImplementovat
Open-source AI chat a platforma pro podnikové vyhledávání, která funguje s každým LLM.Implementovat
Open-source platforma pro správu akademických časopisů a publikování s otevřeným přístupemImplementovat
Zápisník s nativní podporou AI pro psaní, výzkum a organizaci znalostí v jednom prostředíImplementovat
Samostatně hostované AI chatovací rozhraní podporující více poskytovatelů LLM s funkcemi RAGImplementovat
Open-source správce tajných klíčů pro ukládání a přístup k citlivým přihlašovacím údajůmImplementovat
Osobní AI asistent s vícekanálovou podporou zpráv (dříve Moltbot/Clawdbot)Implementovat
Open-source synchronizace souborů a spolupráce s integrovanou správou identitImplementovat
Open-source elektronické zdravotní záznamy a správa praxe pro klinikyImplementovat
Vlastně hostovaný pastebin poháněný Gitem, open-source alternativa k GitHub Gist.Implementovat
Open-source autonomní agent AI pro úkoly softwarového inženýrstvíImplementovat
Osobní jádro AI s vlastním hostováním, pamětí, agenty a více než 118 integracemi aplikacíImplementovat
Platforma pro pozorovatelnost nativní pro cloud pro logy, metriky, trasování a dashboardyImplementovat
Produktová analytika s důrazem na soukromí, s dashboardy v reálném čase a přehráváním relací.Implementovat
Open-source správa projektů s Ganttovými diagramy, agilními nástěnkami a sledováním časuImplementovat
Open-source nástroj pro vyhledávání a analýzu, komunitní fork platformy ElasticsearchImplementovat
Bezplatná a open-source alternativa k DocuSign pro právně závazné podepisování dokumentů.Implementovat
Vlastně hostovaný HTML5 test rychlosti sítě bez Flashe nebo JavyImplementovat
OpenViking je open-source kontextová databáze vytvořená pro agenty umělé inteligence.Implementovat
Plnohodnotný VPN server s webovou administrací a správou klientůImplementovat
Open-source tvůrce formulářů s podmíněnou logikou, vkládáním a správou odpovědíImplementovat
Open-source HR platforma pro správu zaměstnanců, dovolených a náboruImplementovat
Outline je moderní týmová wiki a znalostní báze s možností spolupráce v reálném čase.Implementovat
Open-source kolaborativní editor LaTeXu pro vědecké a akademické psaníImplementovat
Správce požadavků a vyhledávání médií pro Plex s pracovním postupem schvalováníImplementovat
Samostatně hostovaný server pro živé vysílání a chat s podporou RTMP a FediverseImplementovat
Platforma s vlastní správou pro synchronizaci souborů, sdílení a spolupráci pro týmyImplementovat
Lehké cloudové úložiště s vlastním hostingem založené na Rustu s podporou klienta NextcloudImplementovat
PairDrop je webový nástroj pro sdílení souborů pro okamžité přenosy mezi zařízeními.Implementovat
Nástroj pro správu osobních financí s podvojným účetnictvím a sledováním investicImplementovat
Klient tunelu WireGuard v uživatelském prostoru pro bezpečný vzdálený přístup pomocí PangolinImplementovat
Paperclip je AI/ML orchestrační platforma pro autonomní týmyImplementovat
Systém pro správu dokumentů, který převádí fyzické dokumenty na prohledávatelné digitální archivyImplementovat
Open-source systém pro správu dokumentů pro skenování, OCR a organizaci PDF.Implementovat
Minimalistická open-source platforma pro správu a archivaci dokumentůImplementovat
Open-sourceové datové jezero observovatelnosti pro logy, metriky a trasováníImplementovat
Open-source týmový správce hesel s koncovým OpenPGP šifrováním a sdílenímImplementovat
Bezpečné sdílení na vlastním hostingu s jednorázovými, vypršujícími odkazy pro hesla a souboryImplementovat