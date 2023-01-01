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Hermes Agent

Hermes Agent

Samo-zdokonalující se agent umělé inteligence s vestavěnou učící smyčkou a víceplatformovou komunikací

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n8n

n8n

Platforma pro automatizaci pracovních postupů s vizuálním uzlovým rozhraním

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OpenClaw

OpenClaw

Osobní AI asistent s vícekanálovou podporou zpráv (dříve Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip je AI/ML orchestrační platforma pro autonomní týmy

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Prozkoumejte všechny aplikace

2FAuth

2FAuth

Samoobslužný správce kódů dvoufaktorového ověřování pro web a mobil

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9router

9router

Směrovací AI API proxy s optimalizací tokenů pro více než 40 poskytovatelů LLM

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Ackee

Ackee

Ackee je analytický nástroj Node.js s vlastním hostováním pro sledování webových stránek s důrazem na soukromí.

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Activepieces

Activepieces

Open-source no-code automatizace pracovních postupů s více než 200 integracemi aplikací

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Actual Budget

Actual Budget

Aplikace pro osobní finance zaměřená na soukromí s obálkovým rozpočtováním

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Adminer

Adminer

Plnohodnotné rozhraní pro správu databází podporující více než 11 databázových systémů

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AdventureLog

AdventureLog

Vlastně hostovaný sledovač cest a plánovač výletů s interaktivními mapami

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AFFiNE

AFFiNE

Komplexní pracovní prostor kombinující dokumenty, bílé tabule a databáze s AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open-source LLMOps platforma pro výzvy, vyhodnocování a pozorovatelnost LLM.

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agentmemory

agentmemory

Persistentní paměť pro kódovací agenty AI s hybridním vektorovým a grafovým vyhledáváním BM25

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streamování osobních hudebních knihoven prostřednictvím Subsonic-kompatibilního API serveru

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AirTrail

AirTrail

Osobní letový deník s interaktivní mapou, statistikami a podporou více uživatelů

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source AI agent pro obsahový marketing pro multiplatformní publikování a monetizaci

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open-source platforma pro sjednocenou správu monitorovacích upozornění

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Alexandrie

Alexandrie

Samohostovaná znalostní báze s rozšířeným Markdownem a oprávněními pro jednotlivé dokumenty

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AList

AList

Seznam souborů a WebDAV server s vlastním hostováním a podporou pro více než 30 úložných backendů

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AllTube

AllTube

Webové rozhraní pro stahování videí z YouTube a dalších stránek

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Ampache

Ampache

Ampache je webová aplikace pro streamování zvuku a videa a správce médií.

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lehká samoobslužná wiki se stránkami s podporou Gitu a s editací v Markdownu

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload je bezpečná anonymní aplikace pro sdílení souborů bez požadavků na databázi.

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AnythingLLM

AnythingLLM

Komplexní AI aplikace pro RAG, agenty a chatboty s jakýmkoli poskytovatelem LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Open-source platforma otázek a odpovědí pro sdílení týmových znalostí a budování komunity

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open-source platforma pro metriky DORA a analýzu inženýrských týmů

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Bezklientová webová brána vzdálené plochy pro RDP, VNC, SSH a Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Podniková vyhledávací platforma s otevřeným zdrojovým kódem postavená na Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset je moderní platforma pro průzkum a vizualizaci dat pro BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je open-source pracovní prostor poháněný umělou inteligencí a alternativa k Notion.

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Apprise API

Apprise API

Odlehčené REST API pro odesílání push oznámení do více než 120 služeb

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Appsmith

Appsmith

Open-source platforma s minimem kódování pro tvorbu interních nástrojů a aplikací

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Aptabase

Aptabase

Analytika SDK s důrazem na soukromí pro mobilní, desktopové a webové aplikace

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ArangoDB

ArangoDB

Nativní víceúčelová databáze pro grafy, dokumenty a data typu klíč-hodnota

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ArcadeDB

ArcadeDB

Víceúčelová databáze pro grafová, dokumentová, klíč-hodnotová a časově řadová data

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ArchiveBox

ArchiveBox

Samohostované řešení pro archivaci webových stránek a médií

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Odlehčený samoobslužný systém komentářů s backendem v Go a vkládatelným JS widgetem

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AstrBot

AstrBot

AstrBot – open-source framework pro multiplatformní AI chatboty

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Audioknižní a podcastový server s vlastním hostováním a víceuživatelskou podporou

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Authentik

Authentik

Open-source poskytovatel identity zaměřený na flexibilitu a všestrannost

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Authorizer

Authorizer

Open-source autentizační server s vlastním hostováním se sociálním přihlášením, MFA a RBAC

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Autobase

Autobase

Open-source samohostovaná platforma Database-as-a-Service pro automatizaci PostgreSQL.

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autobrr

autobrr

Moderní nástroj pro automatizaci stahování pro torrenty a usenet s monitorováním IRC v reálném čase

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Automatisch

Automatisch

Open-source alternativa k Zapieru pro připojování aplikací a automatizaci pracovních postupů

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikace pro sledování miminek, která rodičům pomáhá sledovat každodenní aktivity a zdraví.

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Backrest

Backrest

Webové uživatelské rozhraní pro zálohy restic s plánováním, šifrováním a obnovou na úrovni souborů

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Baikal

Baikal

Server CalDAV a CardDAV s vlastním hostingem pro kalendáře a kontakty

Implementovat
Bar Assistant

Bar Assistant

Samoobslužný správce receptů na koktejly a sledovač inventáře domácího baru

Implementovat
Baserow

Baserow

Open-source no-code databáze a alternativa k Airtable pro týmy

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Bazarr

Bazarr

Automatická správa titulků a doplněk pro stahování pro Sonarr a Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistický samoobslužný sledovač návyků zaměřený na denní záznamy a série.

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BentoPDF

BentoPDF

Prohlížečová sada nástrojů pro PDF s důrazem na soukromí pro slučování, rozdělování, převádění a úpravu souborů PDF

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Beszel

Beszel

Odlehčená monitorovací platforma serverů se statistikami Dockeru a upozorněními

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Beszel Agent

Beszel Agent

Odlehčený monitorovací agent pro monitorovací systém serverů Beszel

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bewCloud

bewCloud

Lehké samoobslužné cloudové úložiště se synchronizací souborů a podporou CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Finanční účetní platforma s vlastním hostováním, inteligentním reportováním a podporou více měn.

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Black Candy

Black Candy

Vlastní server pro streamování hudby s webovým přehrávačem a mobilními aplikacemi

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI platforma pro psaní poznámek a mikroblogování s podporou Markdownu a správou úkolů.

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server osobních dat pro decentralizovanou sociální síť Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Samostatně hostovaný asistent kódování s AI pro generování full-stack aplikací v prohlížeči

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Bookshelf

Bookshelf

Správce kolekcí e-knih a audioknih, komunitní oživení Readarr

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BookStack

BookStack

Strukturovaná samoobslužná wiki pro týmy s knihami, kapitolami, stránkami a vyhledáváním

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Proměňte jakýkoli veřejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pro SEO s RSS

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Browserless

Browserless

Prohlížeč Headless Chrome jako služba pro extrakci dat z webu a automatizaci

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Budge

Budge

Aplikace pro rozpočtování osobních financí pro sledování výdajů a finanční plánování

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Budibase

Budibase

Low-code platforma pro tvorbu firemních aplikací a pracovních postupů za pár minut.

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BugSink

BugSink

Samoobslužná platforma pro sledování chyb pro monitorování aplikací

Implementovat
Buildbot

Buildbot

Vlastní CI/CD framework pro automatizované sestavení a nasazení

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Bytebase

Bytebase

Open-source platforma pro správu změn databázového schématu a DevOps

Implementovat
ByteChef

ByteChef

Open-source low-code platforma pro integraci API a automatizaci pracovních postupů

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ByteStash

ByteStash

Samoobslužný správce úryvků kódu se zvýrazňováním syntaxe a vyhledáváním

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web je webová aplikace pro procházení, čtení a správu vaší knihovny e-knih.

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Cap

Cap

Alternativa CAPTCHA s důrazem na soukromí a důkazem práce, bez sledování

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Casdoor

Casdoor

Open-source platforma pro správu identit a přístupu s podporou SSO, OAuth 2.0, OIDC a SAML

Implementovat
Castopod

Castopod

Open-source platforma pro hostování podcastů s analytikou a sociálními funkcemi

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo je škálovatelný server pro zasílání zpráv v reálném čase pro vytváření živých aplikací.

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changedetection.io

changedetection.io

Nástroj pro detekci a monitorování změn webových stránek s vizuálním výběrem a upozorněními

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ChartDB

ChartDB

Open-source editor diagramů databází s exportem DDL pomocí AI a vizualizací schématu

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Chatpad AI

Chatpad AI

Webové rozhraní ChatGPT zaměřené na soukromí s lokálním úložištěm dat a správou konverzací

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Checkcle

Checkcle

Komplexní monitorování dostupnosti a infrastruktury s veřejnými stavovými stránkami

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Checkmate

Checkmate

Open source aplikace pro monitorování serverů a sledování dostupnosti

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Checkmk

Checkmk

Monitorování infrastruktury a aplikací s automatickým zjišťováním a upozorňováním

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Chibisafe

Chibisafe

Úschovna souborů s vlastním hostingem pro nahrávání a sdílení souborů pomocí sdílených odkazů

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open-source platforma pro nástup zaměstnanců se Slack botem a automatizací pracovních postupů

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Chroma

Chroma

Open-source vektorová databáze pro AI aplikace a sémantické vyhledávání

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ClassicPress

ClassicPress

Fork WordPressu bez blokového editoru Gutenberg, zaměřený na stabilitu

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ClickHouse

ClickHouse

Sloupcová OLAP databáze pro analytiku v reálném čase s latencí dotazů v řádu milisekund

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CloudBeaver

CloudBeaver

Webový nástroj pro správu databází pro komplexní správu dat

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon pro bezpečný vzdálený přístup bez otevírání portů

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Cloudreve

Cloudreve

Vlastně hostovaná platforma cloudového úložiště se správou souborů a funkcemi sdílení

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lehká bezhlavá CMS platforma pro správu obsahu a API

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Code-Server

Code-Server

VS Code v prohlížeči pro vzdálený vývoj z libovolného zařízení

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Coder

Coder

Open-source platforma pro zřizování vlastních cloudových vývojových prostředí

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CodiMD

CodiMD

Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci a psaní poznámek v reálném čase

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Collabora Online

Collabora Online

Webový kancelářský balík s vlastním hostingem pro společnou úpravu dokumentů

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CommaFeed

CommaFeed

Samostatně hostovaná čtečka RSS inspirovaná Google Readerem s klávesovými zkratkami a mobilními aplikacemi

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ConvertX

ConvertX

Vlastně hostovaný online převodník souborů s podporou 1000+ formátů

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Convex

Convex

Open-source reaktivní databázová platforma pro vývoj moderních aplikací

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COPS

COPS

Lehký PHP OPDS a HTML server, který zpřístupňuje knihovnu e-knih Calibre mobilním čtečkám a prohlížečům

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CoreControl

CoreControl

Vlastně hostovaný řídicí panel pro správu serverů, dostupnosti a síťové infrastruktury

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Countly

Countly

Produktová analytika s prioritou soukromí pro mobilní, webové a desktopové aplikace

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Crawl4AI

Crawl4AI

Open-source webový prohledávač pro AI aplikace s výstupem připraveným pro LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Platforma OSINT, která shromažďuje 27 globálních datových zdrojů v reálném čase do jednotného panelu.

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Kancelářský balík pro spolupráci s end-to-end šifrováním a úložištěm s nulovou znalostí.

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CyberChef

CyberChef

Webový nástroj pro šifrování, kódování, kompresi a analýzu dat.

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Dagu

Dagu

Plánovač workflow založený na DAG s webovým uživatelským rozhraním pro správu úloh cron a pipeline úloh

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Damselfly

Damselfly

Samohostitelný správce fotografií s rozpoznáváním obličejů a detekcí objektů

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dashdot

dashdot

Minimalistický serverový panel s okamžitými statistikami CPU, RAM, úložiště a sítě.

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Dashy

Dashy

Samohostitelná osobní nástěnka s widgety, motivy a kontrolou stavu

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Databag

Databag

Vlastně hostovaný federovaný messenger s koncovým šifrováním a tématickými vlákny.

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Databasus

Databasus

Databasus je nástroj pro zálohování databází pro PostgreSQL, MySQL a MongoDB.

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Dataline

Dataline

Chatovací rozhraní SQL poháněné AI pro prozkoumávání a vizualizaci jakékoli databáze.

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Dawarich

Dawarich

Vlastně hostovaný sledovač historie polohy s tepelnými mapami a statistikami cestování

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite je vizuální nástroj pro vytváření, navrhování a úpravu souborů databáze SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denoland databáze klíč-hodnota pro Deno Deploy

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Dify

Dify

Platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro vytváření aplikací LLM s RAG, agenty a pracovními postupy

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Directus

Directus

Headless CMS, který propojuje databáze s dynamickým API a administrační aplikací.

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Dittofeed

Dittofeed

Open-source platforma pro zapojení zákazníků pro automatizované vícekanálové zasílání zpráv

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Diun

Diun

Oznamovač aktualizací Docker image pro příjem oznámení o aktualizacích

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docassemble

docassemble

Open-source expertní systém pro řízené rozhovory a automatizovanou tvorbu dokumentů

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Docker Registry

Docker Registry

Soukromý registr Docker pro ukládání a distribuci obrazů kontejnerů

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Dockge

Dockge

Dockge je elegantní, snadno použitelný a reaktivní samohostitelný správce Docker Compose stacků.

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Docmost

Docmost

Kolaborativní wiki a dokumentační platforma s úpravami v reálném čase

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Docspell

Docspell

Vlastně hostovaný správce dokumentů s OCR, extrakcí NLP a fulltextovým vyhledáváním

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Documenso

Documenso

Open-source platforma pro digitální podepisování dokumentů

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DocuSeal

DocuSeal

Open-source platforma pro podepisování dokumentů s funkcemi elektronického podpisu.

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Dograh

Dograh

Open-source platforma bez kódování pro tvorbu hlasových AI agentů za pár minut

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DokuWiki

DokuWiki

Lehká souborová wiki platforma pro dokumentaci a znalostní báze

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Dolibarr

Dolibarr

Open-source ERP/CRM platforma pro správu firemních operací

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Domain Locker

Domain Locker

Jednotná platforma pro správu a monitorování portfolií doménových jmen

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Stáhněte si hudbu ze Spotify z YouTube s obalem alba, texty písní a metadaty

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Dozzle

Dozzle

Odlehčené webové uživatelské rozhraní pro prohlížení logů Docker kontejnerů v reálném čase

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Dragonfly

Dragonfly

Extrémně rychlé Redis-kompatibilní úložiště v operační paměti pro moderní hardware

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draw.io

draw.io

Bezplatný open-source nástroj pro tvorbu vývojových, UML a síťových diagramů

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drawDB

drawDB

Prohlížečový editor databázových diagramů s exportem a importem SQL

Implementovat
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Zdarma samoobslužné Drizzle Studio na steroidech pro správu databází

Implementovat
Drupal

Drupal

Open-source CMS pro tvorbu a správu dynamických webových stránek

Implementovat
DuckDNS

DuckDNS

Bezplatná dynamická služba DNS pro mapování IP adres na domény

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DumbDo

DumbDo

DumbDo je až hloupě jednoduchý seznam úkolů s vlastním hostováním, který prostě funguje.

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Duplicati

Duplicati

Šifrované záložní řešení podporující cloudové úložiště a vzdálené servery

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Zdarma rezervační systém pro firmy a profesionály

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lehký MQTT broker pro IoT a aplikace pro zasílání zpráv

Implementovat
EdgeDB

EdgeDB

Grafově-relační databáze nové generace postavená na PostgreSQL

Implementovat
Elasticsearch

Elasticsearch

Distribuovaný vyhledávací a analytický systém postavený na Apache Lucene

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Element

Element

Zabezpečený Matrix klient s koncovým šifrováním a multiplatformním zasíláním zpráv

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EmailEngine

EmailEngine

E-mailová API proxy s vlastním hostováním propojující IMAP a SMTP s REST koncovými body

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Implementovat
EmbyStat

EmbyStat

Nástroj pro statistiky a analytiku pro mediální servery Emby a Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Minimalistická webová aplikace pro odesílání soukromých a bezpečných šifrovaných poznámek

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ErsatzTV

ErsatzTV

Vlastní IPTV server, který vytváří živé kanály z vaší mediální knihovny

Implementovat
Erugo

Erugo

Samoobslužná platforma pro sdílení souborů s ochranou heslem a kontrolou expirace

Implementovat
ESPHome

ESPHome

Systém pro ovládání mikrokontrolérů ESP8266/ESP32 pomocí YAML

Implementovat
EspoCRM

EspoCRM

Bezplatný open-source CRM pro správu kontaktů, obchodů a vztahů se zákazníky

Implementovat
Etherpad

Etherpad

Kolaborativní editor dokumentů v reálném čase s živými úpravami a historií verzí

Implementovat
EverShop

EverShop

Moderní open-source platforma pro e-commerce na Node.js, Reactu, GraphQL a PostgreSQL

Implementovat
Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API pro chatboty, automatizaci a integrace zpráv

Implementovat
Evolution Go

Evolution Go

Výkonná WhatsApp API brána v jazyce Go pro automatizaci zpráv

Implementovat
Excalidraw

Excalidraw

Virtuální tabule pro skicování ručně kreslených diagramů a společné brainstormování

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Expensave

Expensave

Osobní a rodinná aplikace pro sledování výdajů

Implementovat
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lehký sledovač osobních výdajů s vlastním hostingem, přehledným panelem a importem CSV

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Explo

Explo

Převádí doporučení ListenBrainz na seznamy skladeb ve vaší hudební knihovně

Implementovat
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Odlehčený nástroj pro sledování osobních financí s mobilní PWA a skenováním účtenek

Implementovat
Faraday

Faraday

Open-source platforma pro správu zranitelností pro bezpečnostní týmy

Implementovat
Fasten Health

Fasten Health

Samohostovaný správce osobní a rodinné elektronické zdravotní dokumentace

Implementovat
Fider

Fider

Open-source platforma pro shromažďování a správu uživatelské zpětné vazby

Implementovat
File Browser

File Browser

Webový správce souborů pro procházení, nahrávání a správu souborů na vašem serveru

Implementovat
File Drop

File Drop

Decentralizované peer-to-peer sdílení souborů pomocí technologie IPFS

Implementovat
FileFlows

FileFlows

Automatizovaný procesor mediálních souborů, který zmenšuje velikost souborů až o 90 %

Implementovat
FileGator

FileGator

Samostatně hostovaný víceuživatelský správce souborů s oprávněními dle rolí a bez databáze

Implementovat
Filestash

Filestash

Samoobslužný správce souborů pro FTP, SFTP, S3, WebDAV a více než 20 úložných backendů.

Implementovat
Firefly

Firefly

Jednoduchý WireGuard VPN server s webovým rozhraním pro správu

Implementovat
Firefly III

Firefly III

Profesionální samostatně hostovaný správce osobních financí a rozpočtu

Implementovat
Firefox

Firefox

Samohostovaný prohlížeč Firefox přístupný přes webové rozhraní

Implementovat
Flagsmith

Flagsmith

Open-source funkční přepínače a služba vzdálené konfigurace s A/B testováním

Implementovat
Flame

Flame

Vlastní hostovaná úvodní stránka a řídicí panel aplikací pro váš homelab

Implementovat
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy server pro obejití ochrany Cloudflare pro web scraping

Implementovat
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Implementovat
flatnotes

flatnotes

Poznámková aplikace v Markdownu bez databáze s wikilinky a fulltextovým vyhledáváním

Implementovat
Fleet

Fleet

Open-source platforma pro správu zařízení a zabezpečení koncových bodů poháněná osquery.

Implementovat
FlexGet

FlexGet

Automatizační nástroj řízený YAML pro stahování médií z RSS, torrentů a Usenetu

Implementovat
Flipt

Flipt

Vlastně hostovaná platforma pro správu funkčních přepínačů s integrací Gitu

Implementovat
Flowise

Flowise

Open-source nástroj s minimem kódování pro tvorbu LLM orchestračních toků a AI agentů

Implementovat
Focalboard

Focalboard

Open-source nástroj pro správu projektů s Kanban nástěnkami, tabulkami a kalendářem

Implementovat
Forgejo

Forgejo

Samoobslužná odlehčená služba Git s webovým rozhraním a funkcemi pro spolupráci

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Form.io

Form.io

Platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro tvorbu formulářů a správu dat s REST API

Implementovat
Formbricks

Formbricks

Open-source platforma pro průzkumy pro sběr zpětné vazby z aplikací, odkazů, webových stránek a e-mailů.

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FossFLOW

FossFLOW

Nástroj pro tvorbu izometrických diagramů v prohlížeči pro vizualizaci infrastruktury

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Foundry VTT

Foundry VTT

Samohostitelná virtuální herní plocha pro online RPG kampaně s mapami a kostkami

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FreeCAD

FreeCAD

Parametrický nástroj pro 3D CAD modelování v prohlížeči

Implementovat
FreeScout

FreeScout

Lehký open-source help desk a systém sdílené doručené pošty

Implementovat
FreshRSS

FreshRSS

Agregátor RSS kanálů s vlastním hostováním pro správu a čtení svých kanálů

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Gatus

Gatus

Stavová stránka pro vývojáře s víceprotokolovým monitorováním dostupnosti a upozorňováním

Implementovat
Gerrit

Gerrit

Podnikový webový systém pro revizi kódu postavený na Gitu

Implementovat
Ghost

Ghost

Ghost je výkonná platforma pro profesionální publikování

Implementovat
Ghostfolio

Ghostfolio

Open-source software pro správu majetku pro sledování investičních portfolií

Implementovat
GIMP

GIMP

Profesionální editor obrázků a nástroj pro grafický design dostupný v prohlížeči

Implementovat
Gitea

Gitea

Gitea je lehká open-source platforma pro hostování Gitu.

Implementovat
GitIngest

GitIngest

Převodník textu z Gitu na formát vhodný pro LLM pro analýzu kódu s podporou AI.

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GitLab

GitLab

GitLab je kompletní platforma DevOps pro správu Git repozitářů a CI/CD.

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Glance

Glance

Řídicí panel s vlastním hostingem, který sjednocuje všechny vaše zdroje na jednom místě

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Glances

Glances

Glances je multiplatformní nástroj pro monitorování systému s webovým rozhraním.

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibilní platforma pro sledování chyb a monitorování výkonu

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GLPI

GLPI

Open-source software pro správu IT majetku a help desk pro provoz IT

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GoatCounter

GoatCounter

Webová analytika s důrazem na soukromí bez souborů cookie nebo sledování osobních údajů

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GoCD

GoCD

Server pro kontinuální doručování s mapováním hodnotového toku a modelováním pipeline

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Gogs

Gogs

Gogs – Git služba s vlastní správou pro bezproblémovou správu projektů

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Gokapi

Gokapi

Samohostovaný server pro sdílení souborů s vypršujícími odkazy a podporou S3

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Gonic

Gonic

Lehký server pro streamování hudby Subsonic s vlastním hostingem napsaný v Go

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Gotenberg

Gotenberg

Bezstavové API poháněné Dockerem pro bezproblémový převod a generování PDF

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Gotify

Gotify

Server push notifikací s vlastním hostováním a jednoduchým REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API a webové rozhraní pro automatizaci zasílání zpráv napříč zařízeními

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Grafana

Grafana

Open-source platforma pro pozorovatelnost pro vizualizaci metrik a monitorování

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Gramps Web

Gramps Web

Vlastně hostovaná genealogická platforma pro vytváření a sdílení rodokmenů

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Grav

Grav

Moderní flat-file CMS, který se obejde bez databáze a vystačí si jen se soubory a složkami

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Grimmory

Grimmory

Správce sbírky knih s vlastním hostingem, integrovanou čtečkou a synchronizací zařízení.

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Grimoire

Grimoire

Samoobslužný správce záložek s automatickou extrakcí metadat a fulltextovým vyhledáváním

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Grist

Grist

Open-source tabulkovo-databázový hybrid pro vytváření datových aplikací

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Open-source platforma pro feature flagging a A/B testování

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Habitica

Habitica

Gamifikovaný správce úkolů, který mění produktivitu v RPG dobrodružství

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Halo

Halo

Moderní open-source CMS s tržištěm pluginů a blokovým editorem

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL engine s okamžitými API nad jakoukoli databází.

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Headscale

Headscale

Samoobslužný řídicí server kompatibilní s Tailscale pro síť WireGuard mesh

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Healthchecks

Healthchecks

Open-source monitorování cron jobů a úloh na pozadí s okamžitými upozorněními

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HedgeDoc

HedgeDoc

Markdown editor pro týmovou spolupráci na dokumentaci v reálném čase

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Heimdall

Heimdall

Přehled aplikace pro organizaci a přístup k vašim webovým službám

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Hermes Agent

Hermes Agent

Samo-zdokonalující se agent umělé inteligence s vestavěnou učící smyčkou a víceplatformovou komunikací

Implementovat
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Samohostitelný agent Hermes AI a webové chatovací UI zabalené v jednom nasazení Dockeru.

Implementovat
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-source řídicí centrum webového UI pro agenta Hermes AI

Implementovat
HeyForm

HeyForm

Open-source tvůrce konverzačních formulářů s podmíněnou logikou a analytikou

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Hi.Events

Hi.Events

Open-source a vlastně hostovaná platforma pro správu akcí a prodej vstupenek

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Homarr

Homarr

Moderní řídicí panel pro vlastní správu a monitorování všech vašich služeb.

Implementovat
Home Assistant

Home Assistant

Open-source platforma pro chytrou domácnost k ovládání chytrých zařízení.

Implementovat
Homebox

Homebox

Systém pro evidenci a organizaci, navržený pro domácnosti

Implementovat
Homebridge

Homebridge

HomeKit most pro ne-Apple zařízení chytré domácnosti pomocí pluginů

Implementovat
Homepage

Homepage

Moderní a přizpůsobitelný dashboard pro aplikace s integrací Dockeru

Implementovat
Homer

Homer

Jednoduchý statický dashboard s vlastním hostováním pro organizaci všech svých serverových služeb.

Implementovat
Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

Implementovat
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Implementovat
HortusFox

HortusFox

Self-hosted systém pro správu rostlin pro přehled o péči a organizování zahrady.

Implementovat
Huginn

Huginn

Samoobslužná automatizační platforma pro vytváření monitorovacích agentů

Implementovat
Hugo

Hugo

Bleskurychlý generátor statických stránek vytvořený v Go

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HumHub

HumHub

Open-source podniková sociální síť a intranetová platforma pro týmy

Implementovat
imgproxy

imgproxy

Rychlý server pro dynamické zpracování obrázků, změnu velikosti, ořezání a převod formátu

Implementovat
Immich

Immich

Immich je vysokovýkonné samoobslužné řešení pro správu fotografií a videí.

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Infisical

Infisical

Open-source správce tajných klíčů pro synchronizaci proměnných prostředí a API klíčů napříč týmy i infrastrukturou

Implementovat
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Jednotná platforma pro časové řady s dotazy Flux a integrovaným webovým uživatelským rozhraním

Implementovat
Inkscape

Inkscape

Editor vektorové grafiky pro ilustrace a návrhy v SVG přístupný přímo v prohlížeči

Implementovat
InsForge

InsForge

Open-source backendová platforma s autentizací, databází a úložištěm pro AI agenty

Implementovat
InvenTree

InvenTree

Open-source inventář dílů a správa kusovníků pro inženýrské týmy

Implementovat
Invidious

Invidious

Alternativní rozhraní pro YouTube respektující soukromí, bez reklam a sledování

Implementovat
Invio

Invio

Minimalistický fakturační systém s vlastní správou pro freelancery a malé týmy

Implementovat
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-source fakturační a účetní platforma pro freelancery a malé podniky

Implementovat
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open-source fakturační platforma s cenovými nabídkami, výdaji a platebním portálem

Implementovat
Isso

Isso

Lehká, samoobslužná alternativa k Disqusu pro blogy a statické webové stránky

Implementovat
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open-sourceová PSA platforma pro MSP s IT dokumentací, správou tiketů a fakturací

Implementovat
iTop

iTop

Open-source platforma ITSM a CMDB pro správu IT služeb a infrastruktury

Implementovat
Jackett

Jackett

Proxy pro torrent trackery překládající dotazy pro Sonarr, Radarr a další automatizační nástroje

Implementovat
Jaeger

Jaeger

Jaeger je open-source distribuovaný trasovací systém pro monitorování mikroslužeb.

Implementovat
Jellyfin

Jellyfin

Svobodný a open-source mediální server pro organizaci a streamování vaší mediální knihovny.

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Jellyseerr

Jellyseerr

Nástroj pro správu požadavků na média pro Jellyfin, Emby a Plex s pracovním postupem schvalování

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Jenkins

Jenkins

Jenkins je open-source automatizační server pro CI/CD pipeline.

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Vlastně hostovaná platforma pro videokonference se sdílením obrazovky a nahráváním

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Jitsu

Jitsu

Open-source platforma pro zákaznická data a pipeline pro streamování událostí pro inženýry

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JobOps

JobOps

Samohostovaná pipeline pro hledání práce, která prohledává pracovní portály a přizpůsobuje životopisy

Implementovat
Joomla

Joomla

Open-source CMS pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikací

Implementovat
Joplin Server

Joplin Server

Vlastní synchronizační server pro aplikaci pro psaní poznámek Joplin

Implementovat
Jotty

Jotty

Lehká aplikace pro psaní poznámek a kontrolní seznamy s Markdownem a Kanban nástěnkami

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jsreport

jsreport

Vlastní hostovaný reportovací server pro PDF, Excel a DOCX z HTML šablon

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JumpServer

JumpServer

Centralizovaná brána privilegovaného přístupu pro relace SSH, RDP a databází

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktivní webové prostředí pro živý kód, analýzu dat a vizualizace

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab je webové interaktivní vývojové prostředí pro notebooky a kód.

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Open-source Kanban nástěnka a nástroj pro správu projektů, alternativa k Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Implementovat
Kaneo

Kaneo

Open-source správa projektů s Kanban nástěnkami a integrací GitHubu

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Kapowarr

Kapowarr

Samoobslužný správce komiksů pro automatické stahování a organizaci

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Karakeep

Karakeep

Karakeep – správce záložek s vlastní správou s AI-poháněným štítkováním a vyhledáváním

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Kavita

Kavita

Digitální knihovna s vlastním hostováním pro komiksy, mangu a e-knihy

Implementovat
Keila

Keila

Samoobslužná platforma pro newslettery s drag-and-drop editorem a doručováním přes SMTP

Implementovat
Kener

Kener

Open-source stavová stránka a platforma pro monitorování dostupnosti se správou incidentů

Implementovat
Kestra

Kestra

Open-source platforma pro orchestraci pracovních postupů, datové pipeline a automatizaci

Implementovat
Keycloak

Keycloak

Open-source správa identit a přístupu s SSO, OAuth2 a SAML

Implementovat
Khoj

Khoj

Open-source AI asistent pro chatování se svými dokumenty a webem

Implementovat
Kibana

Kibana

Open-source vizualizační rozhraní pro Elasticsearch s dashboardy a vyhledáváním

Implementovat
Kill Bill

Kill Bill

Open-source platforma pro fakturaci předplatného a platby pro SaaS a tržiště

Implementovat
Kimai

Kimai

Sledování času s vlastní správou pro freelancery, agentury a týmy

Implementovat
KitchenOwl

KitchenOwl

Samoobslužný sdílený nákupní seznam, správce receptů a plánovač jídel

Implementovat
Koillection

Koillection

Samoobslužný správce sbírky pro katalogizaci knih, her, vinylů a dalšího.

Implementovat
Komari

Komari

Lehký dashboard pro monitorování serveru s vlastním hostingem a metrikami v reálném čase

Implementovat
Komga

Komga

Vlastní mediální server pro komiksy, mangu, časopisy a e-knihy s podporou OPDS a synchronizace

Implementovat
Kong

Kong

API brána nativní pro cloud, vytvořená pro hybridní a multi-cloudová prostředí.

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot s otevřeným zdrojovým kódem pro dotazy a odpovědi k dokumentům s podporou více LLM a OCR.

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Kroki

Kroki

Jednotné API pro diagramy jako kód, které vykresluje více než 30 typů diagramů přes HTTP

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Kutt

Kutt

Moderní zkracovač URL s vlastním hostingem, vlastními doménami, analytikou a REST API

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Label Studio

Label Studio

Open-source platforma pro označování a anotaci dat pro projekty strojového učení

Implementovat
Lago

Lago

Open-source platforma pro měření a účtování na základě spotřeby

Implementovat
Langflow

Langflow

Langflow je vizuální tvůrce pracovních postupů AI pro vytváření LLM aplikací.

Implementovat
Langfuse

Langfuse

Open-source inženýrská platforma LLM pro pozorovatelnost a hodnocení

Implementovat
LanguageTool

LanguageTool

Open-source kontrola gramatiky, stylu a pravopisu pro 25+ jazyků

Implementovat
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatizace s vlastní správou pro stahování e-knih a audioknih se sledováním autorů

Implementovat
Leantime

Leantime

Open-source systém pro řízení projektů určený pro neprojektové manažery

Implementovat
Lemmy

Lemmy

Federovaný agregátor odkazů a diskusní platforma pro samoobslužná fóra

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LibreChat

LibreChat

LibreChat je chatovací rozhraní s umělou inteligencí s podporou RAG pro použití LLM od více poskytovatelů.

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LibreDesk

LibreDesk

Open-source helpdesk s vícekanálovou správou tiketů, živým chatem a správou SLA

Implementovat
LibrePhotos

LibrePhotos

Samoobslužná správa fotografií s rozpoznáváním obličejů a vyhledáváním poháněným umělou inteligencí

Implementovat
LibreSpeed

LibreSpeed

Vlastně hostovaný HTML5 server pro test rychlosti internetu s vestavěnou databází výsledků

Implementovat
LibreTranslate

LibreTranslate

Bezplatné a open-source API pro strojový překlad, které je zcela hostované svépomocí

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Lidarr

Lidarr

Automatizovaný správce a organizátor hudební sbírky pro Usenet a torrenty

Implementovat
Lightdash

Lightdash

Open-source BI platforma postavená na dbt pro průzkum dat a dashboardy

Implementovat
LimeSurvey

LimeSurvey

Profesionální online platforma pro vytváření a správu dotazníků

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Linkding

Linkding

Linkding – rychlý a minimalistický správce záložek s vlastní správou

Implementovat
LinkStack

LinkStack

Samoobslužná alternativa Linktree pro značkové stránky s odkazy v biu

Implementovat
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden – správce záložek s vlastní správou a archivací celých stránek

Implementovat
Listmonk

Listmonk

Vysoce výkonný nástroj s vlastní správou pro newslettery a mailing listy

Implementovat
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM je AI brána pro volání více než 100 LLM pomocí formátu OpenAI.

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Livebook

Livebook

Open-source Elixir notebooky pro datovou vědu, ML a spolupráci v reálném čase

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LLDAP

LLDAP

Odlehčený autentizační server poskytující zjednodušený LDAP backend pro self-hostované aplikace

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LMS

LMS

Lehký server pro streamování hudby s vlastním hostováním a s API Subsonic

Implementovat
LobeChat

LobeChat

Moderní open-source AI chatovací framework podporující více poskytovatelů LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Samohostovaný AI asistent pro hloubkový výzkum s podporou cloudových poskytovatelů LLM

Implementovat
LocalAI

LocalAI

Samohostovaný API server kompatibilní s OpenAI pro lokální inferenci modelů AI

Implementovat
Locust

Locust

Nástroj pro distribuované zátěžové testování založený na Pythonu s webovým uživatelským rozhraním v reálném čase

Implementovat
Logseq

Logseq

Samoobslužná znalostní báze s důrazem na soukromí a blokový osnovovač

Implementovat
Logto

Logto

Logto je komplexní identifikační a autentizační platforma s podporou OAuth a OIDC.

Implementovat
LubeLogger

LubeLogger

Komplexní systém údržby vozidel a správy paliva

Implementovat
Lychee

Lychee

Samostatně hostovaná platforma pro správu fotografií s organizací alb, procházením EXIF dat a podrobnými možnostmi sdílení

Implementovat
Mage AI

Mage AI

Mage AI je nástroj pro datové toky pro vytváření a správu ETL workflows.

Implementovat
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Vlastní archivace e-mailů se synchronizací IMAP, fulltextovým vyhledáváním a exportem

Implementovat
Mailpit

Mailpit

Open-source nástroj pro testování SMTP e-mailů se schránkou v prohlížeči pro vývojáře.

Implementovat
Maloja

Maloja

Vlastně hostovaná databáze hudebních scrobblů s osobními poslechovými žebříčky

Implementovat
Manticore Search

Manticore Search

Open-source vyhledávač s fulltextovým a vektorovým vyhledáváním přes protokol MySQL

Implementovat
MariaDB

MariaDB

Open-source relační databázový server a přímá náhrada MySQL

Implementovat
Marimo

Marimo

Open-source reaktivní Python notebook s podporou SQL a reprodukovatelným spouštěním

Implementovat
Marreta

Marreta

Vlastně hostovaná proxy článků pro nerušené čtení bez reklam s inteligentním cachováním.

Implementovat
Mastodon

Mastodon

Vlastně hostovaný federovaný mikroblogovací server založený na standardu ActivityPub

Implementovat
Mathesar

Mathesar

Webové rozhraní ve stylu tabulkového procesoru pro prozkoumávání a úpravu databází PostgreSQL

Implementovat
Matomo

Matomo

Přední open-source webová analytická platforma s úplným vlastnictvím dat a soukromím

Implementovat
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open-source homeserver Matrix pro decentralizovanou, šifrovanou komunikaci

Implementovat
Mattermost

Mattermost

Open-source platforma pro týmovou spolupráci s komunikací, sdílením souborů a integracemi

Implementovat
Mautic

Mautic

Open-source marketingová automatizace pro e-mailové kampaně, skórování potenciálních zákazníků a cesty

Implementovat
MaxKB

MaxKB

MaxKB je open-source platforma pro tvorbu podnikových AI agentů znalostních bází.

Implementovat
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source správa dokumentů s OCR, fulltextovým vyhledáváním a pracovními postupy

Implementovat
Maybe

Maybe

Open-source aplikace pro osobní finance a správu majetku

Implementovat
Mazanoke

Mazanoke

Prohlížečový optimalizátor obrázků s převodem formátu a odstraněním EXIF dat

Implementovat
Mealie

Mealie

Mealie je samoobslužný správce receptů s plánováním jídel a nákupními seznamy.

Implementovat
Medusa

Medusa

Automatický správce videotéky pro seriály s podporou Plex a Jellyfin

Implementovat
Meilisearch

Meilisearch

Bleskurychlý vyhledávač pro moderní aplikace

Implementovat
Memgraph

Memgraph

Paměťová grafová databáze pro analýzu v reálném čase nad propojenými daty

Implementovat
Memos

Memos

Memos je lehká aplikace pro psaní poznámek s důrazem na soukromí

Implementovat
MeshCentral

MeshCentral

Samostatně hostovaná platforma pro vzdálené monitorování a správu stolních počítačů, serverů a zařízení IoT

Implementovat
Metabase

Metabase

Open-source platforma pro business intelligence pro vizualizaci dat a analytiku

Implementovat
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Obchodní terminál MetaTrader 5 přístupný z prohlížeče pro 24 hodin denně obchodování s forexem a CFD

Implementovat
MeTube

MeTube

MeTube je webový nástroj pro stahování videí z YouTube a dalších platforem.

Implementovat
MicroBin

MicroBin

Lehký pastebin s vlastním hostingem, nástroj pro sdílení souborů a zkracovač URL v Rustu

Implementovat
Milvus

Milvus

Open-source vektorová databáze vytvořená pro AI aplikace a vektorové vyhledávání

Implementovat
MindsDB

MindsDB

MindsDB je platforma umělé inteligence pro vytváření modelů strojového učení z podnikových dat.

Implementovat
Mini QR

Mini QR

Samohostitelný generátor QR kódů s vlastními styly a dávkovým exportem

Implementovat
Miniflux

Miniflux

Minimalistická čtečka RSS kanálů s jasnou vizí a čistým webovým rozhraním.

Implementovat
MiroFish

MiroFish

AI predikční engine s podporou simulace multiagentní rojové inteligence

Implementovat
MiroTalk

MiroTalk

P2P videokonference s vlastním hostingem, neomezenými místnostmi a sdílením obrazovky

Implementovat
Mongo Express

Mongo Express

Webové administrační uživatelské rozhraní pro MongoDB k procházení, úpravám a správě databází.

Implementovat
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentově orientovaná NoSQL databáze s úložištěm dokumentů podobným JSONu

Implementovat
Monica

Monica

Systém pro správu osobních vztahů pro zaznamenávání vašeho života

Implementovat
Moodist

Moodist

Mixér ambientních zvuků s nástroji pro produktivitu pro hluboké soustředění a relaxaci

Implementovat
Moodle

Moodle

Systém pro správu výuky s otevřeným zdrojovým kódem, kterému důvěřuje více než 489 milionů uživatelů po celém světě

Implementovat
Morphic

Morphic

Open-source AI vyhledávač s generativními odpověďmi a citacemi zdrojů

Implementovat
mStream

mStream

Lehký samoobslužný server pro streamování hudby s nativními aplikacemi pro iOS a Android

Implementovat
Mylar3

Mylar3

Samoobslužný automatizovaný stahovač komiksů a správce knihovny

Implementovat
MySQL

MySQL

Rychlá, spolehlivá open-source relační databáze pro webové a aplikační zátěže

Implementovat
n8n

n8n

Platforma pro automatizaci pracovních postupů s vizuálním uzlovým rozhraním

Implementovat
Nango

Nango

Open-source integrační platforma OAuth a API pro více než 300 služeb

Implementovat
NATS

NATS

Cloud-native systém zpráv s pub/sub, požadavek-odpověď a JetStream

Implementovat
Navidrome

Navidrome

Navidrome je vlastní hudební server s webovým a mobilním streamováním.

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Neko

Neko

Virtuální prohlížeč s vlastním hostingem pro společné procházení webu a streamování

Implementovat
Neo4j

Neo4j

Přední světová open-source grafová databáze pro propojená data

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NetBird Client

NetBird Client

Bezpečný klient mesh VPN založený na WireGuardu se SSO a granulárními řízeními přístupu

Implementovat
NetBox

NetBox

Open-source modelování síťové infrastruktury pro IPAM, DCIM a dokumentaci

Implementovat
Netdata

Netdata

Agent pro monitorování infrastruktury v reálném čase s více než 800 integracemi

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New API

New API

Nové rozhraní API je brána LLM a systém pro správu aktiv umělé inteligence pro více poskytovatelů.

Implementovat
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud je výkonná platforma pro produktivitu s vlastním provozem.

Implementovat
Nexterm

Nexterm

Správa serverů v prohlížeči pro připojení SSH, VNC a RDP

Implementovat
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Univerzální správce repozitářů artefaktů pro Maven, npm, Docker a PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase je rozšiřitelná no-code/low-code platforma pro tvorbu aplikací.

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NocoDB

NocoDB

Open-source alternativa k Airtable, která přeměňuje databáze na chytré tabulky

Implementovat
Node-RED

Node-RED

Low-code vizuální nástroj pro propojení zařízení IoT, API a online služeb

Implementovat
NodeBB

NodeBB

NodeBB – moderní platforma pro tvorbu komunitních fór v reálném čase

Implementovat
Norish

Norish

Správce receptů s vlastním hostováním, importem ze sociálních sítí a synchronizací domácnosti

Implementovat
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Markdownová znalostní báze s vlastním hostingem, grafickým zobrazením a integrací AI

Implementovat
Notifuse

Notifuse

Platforma pro e-mailový marketing a transakční e-maily s vlastním hostováním

Implementovat
Novu

Novu

Open-source oznamovací infrastruktura pro doručování e-mailů, SMS a push notifikací

Implementovat
ntfy

ntfy

Server pro push notifikace s vlastním hostingem pro zasílání upozornění prostřednictvím jednoduchých HTTP požadavků

Implementovat
NZBGet

NZBGet

Účinný C++ Usenetový binární stahovač s opravou PAR2 a webovým rozhraním

Implementovat
NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet meta-vyhledávací agregátor, který sjednocuje indexery pod jedním Newznab API

Implementovat
October CMS

October CMS

PHP CMS založený na Laravelu pro tvorbu flexibilních webových stránek a webových aplikací

Implementovat
Odoo

Odoo

Open-source ERP a CRM platforma pro řízení podniku a e-commerce

Implementovat
Odysseus

Odysseus

AI pracovní prostor s vlastním hostingem, chatem, agenty, hloubkovým výzkumem a trvalou pamětí

Implementovat
OliveTin

OliveTin

Samoobslužné webové uživatelské rozhraní pro bezpečné spouštění předdefinovaných shell příkazů

Implementovat
Ollama

Ollama

Spusťte velké jazykové modely lokálně s jednoduchým API pro AI aplikace

Implementovat
Ombi

Ombi

Samoobslužný systém požadavků pro Plex, Emby a Jellyfin s automatickým plněním

Implementovat
OmniTools

OmniTools

OmniTools je komplexní webová sada nástrojů s přes 80 utilitami pro každodenní úkoly.

Implementovat
OneDev

OneDev

OneDev – Git server s vlastní správou, integrovaným CI/CD a správou projektů

Implementovat
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Sdílejte samo-ničící se tajemství prostřednictvím jednorázových odkazů

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Samohostitelný online kancelářský balík se společnými úpravami kompatibilními s MS Office

Implementovat
Onyx

Onyx

Open-source AI chat a platforma pro podnikové vyhledávání, která funguje s každým LLM.

Implementovat
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open-source platforma pro správu akademických časopisů a publikování s otevřeným přístupem

Implementovat
Open Notebook

Open Notebook

Zápisník s nativní podporou AI pro psaní, výzkum a organizaci znalostí v jednom prostředí

Implementovat
Open WebUI

Open WebUI

Samostatně hostované AI chatovací rozhraní podporující více poskytovatelů LLM s funkcemi RAG

Implementovat
OpenBao

OpenBao

Open-source správce tajných klíčů pro ukládání a přístup k citlivým přihlašovacím údajům

Implementovat
OpenClaw

OpenClaw

Osobní AI asistent s vícekanálovou podporou zpráv (dříve Moltbot/Clawdbot)

Implementovat
OpenCloud

OpenCloud

Open-source synchronizace souborů a spolupráce s integrovanou správou identit

Implementovat
OpenEMR

OpenEMR

Open-source elektronické zdravotní záznamy a správa praxe pro kliniky

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Opengist

Opengist

Vlastně hostovaný pastebin poháněný Gitem, open-source alternativa k GitHub Gist.

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OpenHands

OpenHands

Open-source autonomní agent AI pro úkoly softwarového inženýrství

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OpenHuman

OpenHuman

Osobní jádro AI s vlastním hostováním, pamětí, agenty a více než 118 integracemi aplikací

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OpenObserve

OpenObserve

Platforma pro pozorovatelnost nativní pro cloud pro logy, metriky, trasování a dashboardy

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OpenPanel

OpenPanel

Produktová analytika s důrazem na soukromí, s dashboardy v reálném čase a přehráváním relací.

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OpenProject

OpenProject

Open-source správa projektů s Ganttovými diagramy, agilními nástěnkami a sledováním času

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OpenSearch

OpenSearch

Open-source nástroj pro vyhledávání a analýzu, komunitní fork platformy Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Bezplatná a open-source alternativa k DocuSign pro právně závazné podepisování dokumentů.

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Vlastně hostovaný HTML5 test rychlosti sítě bez Flashe nebo Javy

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OpenViking

OpenViking

OpenViking je open-source kontextová databáze vytvořená pro agenty umělé inteligence.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Plnohodnotný VPN server s webovou administrací a správou klientů

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OpnForm

OpnForm

Open-source tvůrce formulářů s podmíněnou logikou, vkládáním a správou odpovědí

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OrangeHRM

OrangeHRM

Open-source HR platforma pro správu zaměstnanců, dovolených a náboru

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Outline

Outline

Outline je moderní týmová wiki a znalostní báze s možností spolupráce v reálném čase.

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Overleaf

Overleaf

Open-source kolaborativní editor LaTeXu pro vědecké a akademické psaní

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Overseerr

Overseerr

Správce požadavků a vyhledávání médií pro Plex s pracovním postupem schvalování

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Owncast

Owncast

Samostatně hostovaný server pro živé vysílání a chat s podporou RTMP a Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Platforma s vlastní správou pro synchronizaci souborů, sdílení a spolupráci pro týmy

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OxiCloud

OxiCloud

Lehké cloudové úložiště s vlastním hostingem založené na Rustu s podporou klienta Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop je webový nástroj pro sdílení souborů pro okamžité přenosy mezi zařízeními.

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Paisa

Paisa

Nástroj pro správu osobních financí s podvojným účetnictvím a sledováním investic

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Klient tunelu WireGuard v uživatelském prostoru pro bezpečný vzdálený přístup pomocí Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip je AI/ML orchestrační platforma pro autonomní týmy

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Systém pro správu dokumentů, který převádí fyzické dokumenty na prohledávatelné digitální archivy

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Papermerge

Papermerge

Open-source systém pro správu dokumentů pro skenování, OCR a organizaci PDF.

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Papra

Papra

Minimalistická open-source platforma pro správu a archivaci dokumentů

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Parseable

Parseable

Open-sourceové datové jezero observovatelnosti pro logy, metriky a trasování

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Passbolt

Passbolt

Open-source týmový správce hesel s koncovým OpenPGP šifrováním a sdílením

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Password Pusher

Password Pusher

Bezpečné sdílení na vlastním hostingu s jednorázovými, vypršujícími odkazy pro hesla a soubory

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