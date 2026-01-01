Implementujte Gopeed jedním kliknutím.
Vysokorychlostní, víceprotokolový správce stahování podporující HTTP, BitTorrent a magnetické odkazy z libovolného webového prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Gopeed vytvořit
Gopeed je open-source správce stahování s vysokou rychlostí, který zrychluje přenosy rozdělením každého souboru do více souběžných připojení. Standardně podporuje HTTP, HTTPS, BitTorrent a magnet linky a jeho systém rozšíření vám umožňuje přidat podporu pro další weby a protokoly. Využívá engine Go a čisté webové rozhraní, Gopeed funguje stejně kdekoli a spravuje se kompletně z vašeho prohlížeče.
Pokud si Gopeed hostujete na svém VPS, znamená to, že stahování běží s šířkou pásma datového centra a dokončuje se na pozadí, nezávisle na vašem lokálním zařízení nebo připojení. Dokončené soubory jsou uloženy na serveru pro pozdější přístup a vy si zachováváte plnou kontrolu nad svou historií stahování a daty, aniž byste se spoléhali na rozšíření prohlížeče nebo komerční služby stahování.
Hlavní funkce Gopeed
Akcelerace vícenásobného připojení
Rozděluje každé stahování na několik paralelních připojení, aby využilo veškerou dostupnou šířku pásma a dokončilo se rychleji.
Víceprotokolová podpora
Stahujte přes HTTP, HTTPS, BitTorrent a magnetické odkazy z jednoho jednotného rozhraní.
Systém rozšíření
Nainstalujte rozšíření pro přidání podpory pro nové weby, protokoly a vlastní chování stahování.
Správa v prohlížeči
Zařazujte do fronty, sledujte a ovládejte každé stahování z jakéhokoli zařízení s webovým prohlížečem – není nutná instalace klienta.
Rychlosti stahování datacentra
Stahování probíhá na VPS s plnou šířkou pásma serveru, čímž se uvolní místní zařízení a internetové připojení.
Proč provozovat Gopeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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