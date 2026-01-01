Hostinger E-shop
Prodávejte všude. Spravujte vše na jednom místě.
Propojte produkty, objednávky, zásoby a prodejní kanály v jednom jednoduchém ovládacím panelu
30denní záruka vrácení peněz
Příběhy firem, jako je ta vaše
Začněte prodávat do 3 minut
Pojmenujte svůj byznys
Proměňte produktové obrázky ve výpisy.
Propojte, jakkoli prodáváte
Rozšiřte své prodejní možnosti
Jedna platforma pro každý typ produktu
Prodávejte tam, kde nakupují zákazníci
Vytvořte si e-shop pomocí Horizons nebo Website Builderu, nebo sdílejte rychlý odkaz a začněte ihned prodávat.
Spravujte to z jednoho ovládacího panelu.
Provozujte to z jednoho ovládacího panelu. Spravujte více e-shopů a rozšiřujte možnosti prodeje, jak porostete.
Plaťte bez transakčních poplatků
Přijměte více než 100 platebních metod a ponechte si, co vyděláte. Hostinger si nebere podíl z vašich prodejů.
Doručte okamžitě
Odesílejte digitální produkty zákazníkům automaticky po nákupu.
Prodávejte tam, kde vaši zákazníci nakupují
Prodávejte přes rychlé odkazy
Prodávejte na svém webu
Prodávejte na sociálních sítích
Vlastní prodejní kanály
Ať už začínáte kdekoli, je na to plán.
30denní záruka vrácení peněz
Službu lze zrušit kdykoli
Nepřetržitá podpora
Výhody balíčku Starter:
Vše z balíčku Starter, a navíc:
Vše z balíčku Growth, a navíc:
Výhody balíčku Starter:
Vše z balíčku Starter, a navíc:
Vše z balíčku Growth, a navíc:
Pracujte rychleji s e-shopovými nástroji s AI.
Získejte pomoc a jednejte okamžitě
Kodee je váš AI asistent 24 hodin denně. Požádejte ho o aktualizaci cen, spuštění bleskového výprodeje, opravu SEO a pomoc s každodenními obchodními úkoly. Zvládne to během několika sekund a nejsou k tomu potřeba žádné technické dovednosti.
Jeden ovládací panel pro rozvoj vašeho podnikání
Zviditelněte se online
Zjistěte, co se prodává
Vraťte nakupující
Haralabos Lukatos
Tato společnost má skvělé uživatelsky přívětivé funkce v režimu úpravy webových stránek. Také při přidávání online obchodu jsou kroky jednoduché a bezstarostné.
Mitul
Servery jsou neuvěřitelně rychlé – můj e-shop se důsledně načítá za 1,8 sekundy. Jejich hPanel je intuitivní a správu webů zjednodušuje i pro začátečníky.
Prodávejte všude, s propojením všeho.
Často kladené otázky o e-commerce od Hostingeru
Co je Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce je komplexní platforma pro správu e-commerce podnikání, která vám umožní ovládat celé vaše online podnikání z jednoho ovládacího panelu.
Na rozdíl od tradičních platforem, které začínají webovými stránkami, Hostinger Ecommerce začíná vaším podnikáním – nejprve si nastavíte své produkty, platby a provoz a poté si vyberete, kde a jak prodávat – na vlastních webových stránkách, sociálních sítích, tržištích nebo prostřednictvím jednoduchého sdíleného odkazu. Hostinger Ecommerce není vázán na jeden obchod, takže vaše podnikání může růst tam, kde jsou vaši zákazníci.
Komu je e-commerce řešení Hostinger určeno?
Hostinger E-commerce je vytvořen pro prodejce v každé fázi – od vašeho prvního prodeje až po správu vícekanálového podnikání.
- Prodejci začátečníci. Chcete prodávat online bez technických potíží nebo drahých doplňků? Budete v provozu během několika minut, bez nutnosti předchozích zkušeností.
- Prodejci na sociálních sítích. Pokud aktuálně prodáváte přes Instagram DMs, WhatsApp nebo TikTok, Hostinger E-commerce vám poskytne správné nastavení obchodu – jednoduché, rychlé a bez složitostí.
- Vícekanáloví prodejci. Už prodáváte na více místech a jste unaveni z žonglování s oddělenými nástroji? Hostinger E-commerce sjednotí vaše produkty, zásoby a objednávky do jednoho ovládacího panelu.
Nejsou potřeba žádné technické dovednosti. Pojmenujte své podnikání, přidejte svůj první produkt, nastavte platby a vyberte si, jak chcete prodávat – ať už je to váš vlastní web, stávající obchod nebo jednoduše sdílený odkaz. Nástroje jsou tu, aby se postaraly o těžkou práci, takže se můžete soustředit na růst svého podnikání.
Potřebuji web, abych mohl(a) začít prodávat?
Ne – a právě to dělá Hostinger Ecommerce jedinečným. Můžete začít prodávat ihned vytvořením rychlého odkazu na produkt – jednoduchého, sdílitelného URL, který zákazníky zavede přímo k vašemu produktu, bez nutnosti webu. Sdílejte jej na WhatsAppu, Instagramu nebo na jakémkoli jiném kanálu, který již používáte. Až budete připraveni přidat web nebo připojit další prodejní kanály, tato možnost je vždy k dispozici.
Jak mohu vytvořit e-shop s Hostingerem?
Máte tři způsoby, jak si vytvořit svůj obchod – vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje, bez nutnosti kódování.
- Drag-and-drop nástroj pro tvorbu e-shopu. Jednoduše popište své podnikání AI a získejte hotový web během několika sekund – poté si jej přizpůsobte tak, aby byl váš, přetažením prvků na místo.
- Vytvořte si svůj online obchod s Horizons pomocí Vibe kódu. Vytvořte svůj obchod pomocí chatu. Popište svou vizi, upřesněte ji v konverzaci – AI pro vás vše vytvoří.
- Šablony pro e-commerce web. Dáváte přednost rychlému startu? Vyberte si z knihovny hotových šablon pro e-commerce – vyberte si tu, která se hodí k vaší značce, a přizpůsobte si ji tak, aby byla skutečně vaše.
Mohu použít Hostinger Ecommerce, pokud už mám webové stránky?
Ano. Představte si Hostinger Ecommerce jako kuchyni, která pohání vaši restauraci – stará se o vaše produkty, inventář a objednávky v zákulisí, zatímco váš web je jen jednou z jídelen, do kterých zákazníci vstupují. Propojte svůj stávající web – ať už je vytvořen pomocí Hostinger Website Builderu, Horizons vibe coding builderu, WordPressu nebo jiné platformy – a vše poběží z jednoho místa. Můžete také přidat další prodejní kanály vedle svého stávajícího webu, aniž byste museli začínat od nuly.
Můžete spravovat více prodejních kanálů?
Ano. To je jedna z největších výhod Hostinger Ecommerce. Ať už prodáváte na svém webu, TikToku, Instagramu nebo na tržišti, jako je Etsy či Amazon, poskytuje vám centralizovanou správu zásob pro všechny vaše obchody – to znamená, že vaše produkty, zásoby a objednávky jsou spravovány z jednoho ovládacího panelu. Už žádné přepínání mezi nástroji ani obavy z nesynchronizovaných zásob.
Co mohu prodávat s Hostinger Ecommerce?
Prakticky cokoliv. Fyzické produkty, digitální stahování (jako jsou e-knihy, hudba nebo šablony), služby vyžadující rezervace, zboží na vyžádání a nabídky založené na předplatném. Ať už je váš obchodní model jakýkoli, existuje pro něj plán.
Ještě si nejste jisti, co prodávat? Sestavili jsme seznam trendových nápadů na produkty, které vám pomohou najít vaše místo na trhu.
Jsou nějaké transakční poplatky?
Žádné. Ponecháte si 100 % toho, co vyděláte. Hostinger Ecommerce neúčtuje žádné transakční poplatky za platformu, takže ať už zpracováváte svůj první prodej nebo tisící, každý dolar jde přímo vám.
Jaké platební metody mohou moji zákazníci použít?
Můžete přijímat více než 100 platebních metod po celém světě, včetně Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay a Google Pay), PayPal, RazorPay a Alipay – vše s bezpečným, integrovaným procesem platby.
Jak je to s dopravou?
U fyzických produktů můžete propojit Shippo a automatizovat tak celý proces plnění objednávek – tisknout štítky během několika sekund, nabízet sledování v reálném čase a odesílat s více než 40 dopravci včetně DHL, FedEx a UPS. U produktů na vyžádání Printful automaticky zajišťuje výrobu a expedici, jakmile je objednávka zadána.