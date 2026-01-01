Hostinger E-shop

Prodávejte všude. Spravujte vše na jednom místě.

Propojte produkty, objednávky, zásoby a prodejní kanály v jednom jednoduchém ovládacím panelu

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30denní záruka vrácení peněz

Prodávejte všude. Spravujte vše na jednom místě.

Začněte prodávat do 3 minut

Pojmenujte svůj byznys

Pojmenujte svůj byznys

Vyberte si název svého obchodu a vytvořte své e-commerce podnikání během několika minut.
Proměňte produktové obrázky ve výpisy.

Proměňte produktové obrázky ve výpisy.

Nahrajte obrázek produktu a AI pomůže napsat popis, navrhnout cenu a připravit váš produkt k rychlejšímu prodeji.
Propojte, jakkoli prodáváte

Propojte, jakkoli prodáváte

Přijímejte platby na svém webu, sociálních sítích a rychlých odkazech, bez přepínání mezi nástroji.
Rozšiřte své prodejní možnosti

Rozšiřte své prodejní možnosti

Přidejte další způsoby, jak oslovit zákazníky, jak vaše podnikání roste, a zároveň udržujte produkty, objednávky a operace propojené.
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Jedna platforma pro každý typ produktu

Digitální produkty
Pro Horizons

Prodávejte tam, kde nakupují zákazníci

Vytvořte si e-shop pomocí Horizons nebo Website Builderu, nebo sdílejte rychlý odkaz a začněte ihned prodávat.

Prodávejte tam, kde nakupují zákazníci

Spravujte to z jednoho ovládacího panelu.

Provozujte to z jednoho ovládacího panelu. Spravujte více e-shopů a rozšiřujte možnosti prodeje, jak porostete.

Spravujte to z jednoho ovládacího panelu.

Plaťte bez transakčních poplatků

Přijměte více než 100 platebních metod a ponechte si, co vyděláte. Hostinger si nebere podíl z vašich prodejů.

Plaťte bez transakčních poplatků

Doručte okamžitě

Odesílejte digitální produkty zákazníkům automaticky po nákupu.

Doručte okamžitě
Prodávejte tam, kde vaši zákazníci nakupují

Prodávejte tam, kde vaši zákazníci nakupují

Prodávejte přes rychlé odkazy

Vytvořte rychlé odkazy pro své produkty a sdílejte je v DM, e-mailech, chatovacích aplikacích nebo příspěvcích na sociálních sítích.

Prodávejte na svém webu

Vytvořte si značkový online obchod s Horizons nebo nástrojem Website Builder, kde zákazníci mohou objevit vaše produkty a nakupovat přímo.
Již brzy

Prodávejte na sociálních sítích

Propojte se s TikTok Shops, Metou a dalšími sociálními platformami, jakmile budou k dispozici integrace.

Vlastní prodejní kanály

Vytvořte si vlastní e-shopy, propojte své oblíbené nástroje a rozšiřte své podnikání s otevřenou e-commerce platformou.

Ať už začínáte kdekoli, je na to plán.

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

25% sleva
Starter
Pro prodejce na sociálních sítích, kteří potřebují rychlý a levný způsob, jak začít přijímat objednávky.
82,99 
61,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 743,88 Kč (běžná cena 995,88 Kč). Cena při obnovení 61,99 Kč/měs.
Prodávejte až 5 produktů

Výhody balíčku Starter:

Prodej fyzických a digitálních produktů
Přijímejte přes 100 bezpečných platebních metod
U Hostingeru platíte 0% transakční poplatky
Generujte popisky produktů a navrhované ceny z obrázků s AI
Vytvořte odkazy k pokladně s Hostinger.store
Získejte podporu chatbota od Kodeeho
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
50% sleva
Growth
Pro prodejce, kteří budují značkový byznys ve více obchodech a na webových stránkách.
331,99 
165,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 1 991,88 Kč (běžná cena 3 983,88 Kč). Cena při obnovení 248,99 Kč/měs.
Prodávejte až 300 produktů
Spravujte až 3 firem
Připojte až 3 prodejní kanály na firmu

Vše z balíčku Starter, a navíc:

Prodej předplatného s e-shopy Horizons
Prodávejte vlastní merch s tiskem na vyžádání
Vlastní doména na 1 rok zdarma
Vlastní firemní e-mail
Hosting Premium
300+ mobilně optimalizovaných šablon
Tvorba e-shopu s AI
Zákaznické účty a historie objednávek
Centralizované zásoby napříč obchody
Kodee AI – spravujte svůj obchod pomocí chatu
33% sleva
Scale
Pro prodejce provozující více značek a obchodů, s pokročilými potřebami připojení.
620,99 
413,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 4 967,88 Kč (běžná cena 7 451,88 Kč). Cena při obnovení 517,99 Kč/měs.
Prodávejte neomezených produktů
Spravujte neomezené podnikání
Připojte neomezené prodejní kanály

Vše z balíčku Growth, a navíc:

API připojení
JIŽ BRZY
Škálovatelný hosting
Prioritní nonstop mnohojazyčná podpora
25% sleva
Starter
Pro prodejce na sociálních sítích, kteří potřebují rychlý a levný způsob, jak začít přijímat objednávky.
82,99 
61,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 743,88 Kč (běžná cena 995,88 Kč). Cena při obnovení 61,99 Kč/měs.
Prodávejte až 5 produktů

Výhody balíčku Starter:

Prodej fyzických a digitálních produktů
Přijímejte přes 100 bezpečných platebních metod
U Hostingeru platíte 0% transakční poplatky
Generujte popisky produktů a navrhované ceny z obrázků s AI
Vytvořte odkazy k pokladně s Hostinger.store
Získejte podporu chatbota od Kodeeho
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
50% sleva
Growth
Pro prodejce, kteří budují značkový byznys ve více obchodech a na webových stránkách.
331,99 
165,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 1 991,88 Kč (běžná cena 3 983,88 Kč). Cena při obnovení 248,99 Kč/měs.
Prodávejte až 300 produktů
Spravujte až 3 firem
Připojte až 3 prodejní kanály na firmu

Vše z balíčku Starter, a navíc:

Prodej předplatného s e-shopy Horizons
Prodávejte vlastní merch s tiskem na vyžádání
Vlastní doména na 1 rok zdarma
Vlastní firemní e-mail
Hosting Premium
300+ mobilně optimalizovaných šablon
Tvorba e-shopu s AI
Zákaznické účty a historie objednávek
Centralizované zásoby napříč obchody
Kodee AI – spravujte svůj obchod pomocí chatu
33% sleva
Scale
Pro prodejce provozující více značek a obchodů, s pokročilými potřebami připojení.
620,99 
413,99  /měs.
Vybrat balíček
Získejte 12 měsíců za 4 967,88 Kč (běžná cena 7 451,88 Kč). Cena při obnovení 517,99 Kč/měs.
Prodávejte neomezených produktů
Spravujte neomezené podnikání
Připojte neomezené prodejní kanály

Vše z balíčku Growth, a navíc:

API připojení
JIŽ BRZY
Škálovatelný hosting
Prioritní nonstop mnohojazyčná podpora
Zobrazit všechny funkce
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Pracujte rychleji s e-shopovými nástroji s AI.

Ušetřete čas s nástroji AI, které vám pomohou psát, optimalizovat, aktualizovat a zlepšovat svůj obchod při prodeji.

Získejte pomoc a jednejte okamžitě

Kodee je váš AI asistent 24 hodin denně. Požádejte ho o aktualizaci cen, spuštění bleskového výprodeje, opravu SEO a pomoc s každodenními obchodními úkoly. Zvládne to během několika sekund a nejsou k tomu potřeba žádné technické dovednosti.

Získejte pomoc a jednejte okamžitě
Zviditelněte se online

Jeden ovládací panel pro rozvoj vašeho podnikání

Zviditelněte se online

Použijte vestavěné SEO nástroje, které pomohou nakupujícím najít vaše produkty.

Zjistěte, co se prodává

Sledujte prodeje, objednávky a průměrnou hodnotu objednávky na jednom místě.

Vraťte nakupující

Použijte e-mail marketing a Meta Pixel k získání zpět nakupujících, obnovení opuštěných košíků a budování publik pro budoucí kampaně.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Tato společnost má skvělé uživatelsky přívětivé funkce v režimu úpravy webových stránek. Také při přidávání online obchodu jsou kroky jednoduché a bezstarostné.

Mitul

Review provider

Servery jsou neuvěřitelně rychlé – můj e-shop se důsledně načítá za 1,8 sekundy. Jejich hPanel je intuitivní a správu webů zjednodušuje i pro začátečníky.

Andrea King

Review provider

Hostinger je všestranná platforma pro tvorbu webových stránek. Snadno se používá a můžete použít AI k návrhu jednotlivých částí rozvržení vaší stránky. Určitě doporučuji Hostinger pro návrh e-commerce nebo portfoliového webu.

Prodávejte všude, s propojením všeho.

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Často kladené otázky o e-commerce od Hostingeru

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o tom, jak můžete začít nebo rozšířit své podnikání v e-commerce s Hostingerem.

Co je Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce je komplexní platforma pro správu e-commerce podnikání, která vám umožní ovládat celé vaše online podnikání z jednoho ovládacího panelu.

Na rozdíl od tradičních platforem, které začínají webovými stránkami, Hostinger Ecommerce začíná vaším podnikáním – nejprve si nastavíte své produkty, platby a provoz a poté si vyberete, kde a jak prodávat – na vlastních webových stránkách, sociálních sítích, tržištích nebo prostřednictvím jednoduchého sdíleného odkazu. Hostinger Ecommerce není vázán na jeden obchod, takže vaše podnikání může růst tam, kde jsou vaši zákazníci.

Komu je e-commerce řešení Hostinger určeno?

Hostinger E-commerce je vytvořen pro prodejce v každé fázi – od vašeho prvního prodeje až po správu vícekanálového podnikání.

  • Prodejci začátečníci. Chcete prodávat online bez technických potíží nebo drahých doplňků? Budete v provozu během několika minut, bez nutnosti předchozích zkušeností.
  • Prodejci na sociálních sítích. Pokud aktuálně prodáváte přes Instagram DMs, WhatsApp nebo TikTok, Hostinger E-commerce vám poskytne správné nastavení obchodu – jednoduché, rychlé a bez složitostí.
  • Vícekanáloví prodejci. Už prodáváte na více místech a jste unaveni z žonglování s oddělenými nástroji? Hostinger E-commerce sjednotí vaše produkty, zásoby a objednávky do jednoho ovládacího panelu.

Nejsou potřeba žádné technické dovednosti. Pojmenujte své podnikání, přidejte svůj první produkt, nastavte platby a vyberte si, jak chcete prodávat – ať už je to váš vlastní web, stávající obchod nebo jednoduše sdílený odkaz. Nástroje jsou tu, aby se postaraly o těžkou práci, takže se můžete soustředit na růst svého podnikání.

Potřebuji web, abych mohl(a) začít prodávat?

Ne – a právě to dělá Hostinger Ecommerce jedinečným. Můžete začít prodávat ihned vytvořením rychlého odkazu na produkt – jednoduchého, sdílitelného URL, který zákazníky zavede přímo k vašemu produktu, bez nutnosti webu. Sdílejte jej na WhatsAppu, Instagramu nebo na jakémkoli jiném kanálu, který již používáte. Až budete připraveni přidat web nebo připojit další prodejní kanály, tato možnost je vždy k dispozici.

Jak mohu vytvořit e-shop s Hostingerem?

Máte tři způsoby, jak si vytvořit svůj obchod – vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje, bez nutnosti kódování.

Mohu použít Hostinger Ecommerce, pokud už mám webové stránky?

Ano. Představte si Hostinger Ecommerce jako kuchyni, která pohání vaši restauraci – stará se o vaše produkty, inventář a objednávky v zákulisí, zatímco váš web je jen jednou z jídelen, do kterých zákazníci vstupují. Propojte svůj stávající web – ať už je vytvořen pomocí Hostinger Website Builderu, Horizons vibe coding builderu, WordPressu nebo jiné platformy – a vše poběží z jednoho místa. Můžete také přidat další prodejní kanály vedle svého stávajícího webu, aniž byste museli začínat od nuly.

Můžete spravovat více prodejních kanálů?

Ano. To je jedna z největších výhod Hostinger Ecommerce. Ať už prodáváte na svém webu, TikToku, Instagramu nebo na tržišti, jako je Etsy či Amazon, poskytuje vám centralizovanou správu zásob pro všechny vaše obchody – to znamená, že vaše produkty, zásoby a objednávky jsou spravovány z jednoho ovládacího panelu. Už žádné přepínání mezi nástroji ani obavy z nesynchronizovaných zásob.

Co mohu prodávat s Hostinger Ecommerce?

Prakticky cokoliv. Fyzické produkty, digitální stahování (jako jsou e-knihy, hudba nebo šablony), služby vyžadující rezervace, zboží na vyžádání a nabídky založené na předplatném. Ať už je váš obchodní model jakýkoli, existuje pro něj plán.

Ještě si nejste jisti, co prodávat? Sestavili jsme seznam trendových nápadů na produkty, které vám pomohou najít vaše místo na trhu.

Jsou nějaké transakční poplatky?

Žádné. Ponecháte si 100 % toho, co vyděláte. Hostinger Ecommerce neúčtuje žádné transakční poplatky za platformu, takže ať už zpracováváte svůj první prodej nebo tisící, každý dolar jde přímo vám.

Jaké platební metody mohou moji zákazníci použít?

Můžete přijímat více než 100 platebních metod po celém světě, včetně Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay a Google Pay), PayPal, RazorPay a Alipay – vše s bezpečným, integrovaným procesem platby.

Jak je to s dopravou?

U fyzických produktů můžete propojit Shippo a automatizovat tak celý proces plnění objednávek – tisknout štítky během několika sekund, nabízet sledování v reálném čase a odesílat s více než 40 dopravci včetně DHL, FedEx a UPS. U produktů na vyžádání Printful automaticky zajišťuje výrobu a expedici, jakmile je objednávka zadána.

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