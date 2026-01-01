Implementujte Paperclip s jednoklikovou instalací.
Open-source platforma pro orchestraci AI pro vytváření organizací autonomních agentů s definovanými rolemi, hierarchiemi cílů a kontrolou rozpočtu.
Vyberte si VPS balíček pro Paperclip
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Paperclip vytvořit
Paperclip je samoobslužná orchestrační platforma, která vám umožňuje budovat a spravovat autonomní organizace poháněné umělou inteligencí. Namísto správy jednotlivých chatbotů dává Paperclip vašim AI agentům definované role, reportingové linie a hierarchie cílů, aby spolupracovali na společných obchodních cílech. Nastavujete měsíční rozpočty na agenta, udržujete neměnné záznamy auditu každého rozhodnutí a vždy si zachováváte možnost přepsání na úrovni představenstva.
Provozování Paperclipu na vašem vlastním VPS udržuje citlivá obchodní data, paměť agentů a přihlašovací údaje API zcela na vaší infrastruktuře. Přinášíte si vlastní API klíče pro Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor nebo jakékoli vlastní běhové prostředí agentů — bez zprostředkovatelských přirážek k nákladům na modely a bez nutnosti externího předplatného SaaS.
Hlavní funkce Paperclip
Hierarchická organizační schémata
Definujte role, pozice a hierarchii podřízenosti agentů, které odpovídají skutečné firemní struktuře, což umožňuje koordinovanou autonomní činnost napříč odděleními.
Systém kaskádování cílů
Sledujte úkoly od poslání společnosti přes týmové cíle až po individuální úkoly agentů, zajišťující, že každá akce agenta je v souladu s nejvyššími obchodními cíli.
Řízení rozpočtu na agenta
Nastavte měsíční limity útraty API pro každého agenta s automatickým pozastavením při dosažení 100 % a mírnými upozorněními při 80 %, čímž zabráníte nekontrolovatelným nákladům bez nutnosti ručního monitorování.
Neměnný auditní záznam
Každá akce agenta a volání nástroje jsou zaznamenány v systému tiketů odolném proti neoprávněné manipulaci, což vám poskytuje úplnou transparentnost a odpovědnost za autonomní rozhodnutí.
Vlastní agent
Podporuje Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex a jakýkoli vlastní skript s rozhraním heartbeat, takže si vyberete nejlepší model pro každou roli bez uzamčení.
Izolace více společností
Spravujte oddělené AI organizace pro více firem z jednoho nasazení, s úplnou izolací dat mezi jednotlivými společnostmi.
Proč provozovat Paperclip u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.