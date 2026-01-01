Sleva až 69 % na Agent Zero

Deploy Agent Zero in one click installation.

Open-source AI agent framework that executes code, browses the web, and creates tools autonomously using your chosen LLM.

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139,99  Kč /měs.
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Deploy Agent Zero in one click installation.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Agent Zero vytvořit

Agent Zero is an open-source, general-purpose AI agent framework that goes beyond chat interfaces to give an LLM access to a full computer environment. Agents can execute terminal commands, write and run code, browse the web, manage files, and dynamically create new tools to accomplish tasks—all without predefined workflows or fixed capabilities.

The framework supports multiple LLM providers including OpenAI, Anthropic, Google, and local models via Ollama, so you choose the model that fits your budget and requirements. Multi-agent cooperation allows complex tasks to be delegated to specialized subordinate agents, while a FAISS-powered persistent memory system lets agents learn from past interactions. This deployment includes a built-in SearXNG search engine, SSH server for code execution, and persistent storage for agent data.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Agent Zero

Full computer environment

Agents execute terminal commands, write files, install packages, and run code directly in a secure container—enabling tasks that go far beyond what chat-only AI tools can accomplish.

Multi-agent cooperation

Complex tasks are broken into subtasks and delegated to specialized subordinate agents, allowing parallel workstreams and more reliable completion of long, multi-step jobs.

Persistent memory

FAISS vector storage lets agents remember and retrieve context from past conversations and tasks, so knowledge accumulates over time rather than starting fresh each session.

Multi-provider LLM support

Connect to OpenAI, Anthropic, Google, Groq, OpenRouter, or local Ollama models, giving you full control over cost, latency, and data privacy for each use case.

Built-in web search

An integrated SearXNG meta-search engine gives agents web research capabilities without depending on external paid search APIs or leaking queries to commercial providers.

Proč provozovat Agent Zero u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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