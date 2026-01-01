Implementujte Hermes Agent jedním kliknutím.
Sebezdokonalující se AI agent s webovým administrátorským panelem, komunikací napříč platformami a podporou více než 200 LLM modelů.
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Co všechno můžete s produktem Hermes Agent vytvořit
Hermes Agent od společnosti Nous Research je AI agent, který se neustále zdokonaluje – ze získaných zkušeností si vytváří nové dovednosti a přímo v praxi je dál vylaďuje. Na rozdíl od statických AI asistentů si utváří trvalou paměť, která má pro vás postupem času čím dál větší hodnotu. V režimu brány (gateway mode) se dokáže současně připojit k Telegramu, Discordu, Slacku, WhatsAppu, Signalu i k e-mailu a nabízí podporu pro OpenRouter, modely od OpenAI a Anthropicu i vlastní LLM endpointy.
Když si Hermes Agent hostujete na vlastním VPS, máte jistotu, že všechny API klíče, historie konverzací i firemní kontext zůstanou bezpečně na vaší infrastruktuře. Zároveň tím získáte vyhrazené systémové prostředky pro procházení webu, spouštění kódu a workflows s více agenty. Vše tak poběží plynule a bez jakéhokoliv omezování výkonu zvenčí.
Hlavní funkce Hermes Agent
Webový administrátorský panel
Spravujte konfiguraci, API klíče, relace a dovednosti z komplexního webového ovládacího panelu, který doplňuje terminál přímo v prohlížeči.
Cyklus neustálého učení
Agent si na základě každé interakce vytváří a vylaďuje své dovednosti. Tyto znovupoužitelné schopnosti pak můžete snadno sdílet napříč implementacemi prostřednictvím centra dovedností (Skills Hub).
Komunikace napříč platformami
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Více než 200 LLM modelů
Směrujte požadavky přes OpenRouter, nebo se pro maximální flexibilitu připojte přímo k modelům od Anthropicu, OpenAI a k vlastním endpointům.
Integrovaný plánovač úloh
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Proč provozovat Hermes Agent u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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