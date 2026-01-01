Nasaďte OpenClaw jedním kliknutím.
Osobní AI asistent běžící na vašem vlastním VPS s jednotným ovládáním napříč WhatsAppem, Telegramem, Slackem, Discordem a dalšími.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenClaw vytvořit
OpenClaw je samoobslužná platforma osobního AI asistenta, která se připojuje k chatovacím kanálům, které již používáte — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage a Microsoft Teams — prostřednictvím jediné brány běžící na vaší vlastní infrastruktuře. Na rozdíl od cloudových asistentů, OpenClaw udržuje všechny konverzace, kontext a data pod vaší kontrolou, přičemž zůstává vždy k dispozici napříč každou platformou.
Architektura brány podporuje více poskytovatelů AI modelů, včetně Anthropic Claude a OpenAI, takže si vyberete model, který se hodí pro každý úkol. Hlasové funkce, automatizace prohlížeče a rozšiřitelná platforma dovedností znamenají, že OpenClaw zvládne vše od rychlých odpovědí na zprávy až po složité automatizované pracovní postupy.
Hlavní funkce OpenClaw
Vícekanálová komunikace
Jeden asistent dostupný přes WhatsApp, Telegram, Slack, Discord a 10+ dalších platforem z jediné brány.
Více poskytovatelů AI
Přepínejte mezi Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini a dalšími modely v závislosti na aktuálním úkolu.
Hlasové ovládání a ovládání prohlížeče
Nepřetržitý režim hovoru a vyhrazená automatizace Chromu umožňují hlasové interakce a provádění webových úkolů.
Interaktivní plátno
Vizuální pracovní prostory řízené agenty umožňují asistentovi vykreslovat bohatá interaktivní rozhraní nad rámec prostých textových odpovědí.
Rozšiřitelná dovednostní platforma
Přidejte balíčkové, spravované nebo vlastní dovednosti na úrovni pracovního prostoru, abyste rozšířili, co váš asistent dokáže, aniž byste museli začínat od nuly.
Proč provozovat OpenClaw u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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