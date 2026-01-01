Sleva až 69 % na 9router

Implementujte 9router jedním kliknutím.

AI API směrovací proxy, která snižuje náklady na tokeny a automaticky distribuuje požadavky napříč více než 40 poskytovateli LLM.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Implementujte 9router jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem 9router vytvořit

9router je self-hosted AI API proxy, která funguje jako mezičlánek mezi vašimi AI nástroji pro programování a libovolným poskytovatelem LLM. Nabízí endpoint kompatibilní s OpenAI, takže nástroje jako Claude Code, Cursor, Cline nebo Copilot připojíte bez nutnosti cokoli přenastavovat. Middleware RTK Token Saver zkomprimuje rozsáhlé výstupy – git diffy, výsledky grepu či adresářové stromy – ještě předtím, než dorazí do modelu. Tím sníží počet vstupních tokenů o 20 až 40 % u každého požadavku. Pokud vyčerpáte kvóty, automatický fallback začne požadavky plynule přesměrovávat na předplacené služby, levnější alternativy a bezplatné tarify přesně podle vámi nastavených priorit.

Díky tomu, že 9router běží přímo na vašem VPS, máte nad všemi přihlašovacími údaji a pravidly směrování absolutní kontrolu. Přes webový ovládací panel můžete spravovat jednotlivé účty, nastavovat tokenové rozpočty pro konkrétní modely a pomocí metody round-robin rovnoměrně rozdělovat požadavky mezi více účtů. Výrazně tak srazíte náklady bez jakýchkoliv zásahů do konfigurace vašich AI nástrojů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce 9router

Komprese tokenů pomocí RTK

Komprimuje výstupy z nástrojů, jako jsou git diffy nebo adresářové stromy, ještě před odesláním do modelu. Tím u každého požadavku ušetří 20 až 40 % vstupních tokenů.

Směrování na více poskytovatelů

Směřuje požadavky na více než 40 poskytovatelů LLM. Jakmile vyčerpáte předplacené kvóty, automatický fallback je začne plynule přesměrovávat na bezplatné tarify.

Cyklické rozdělování požadavků

Rovnoměrně rozděluje požadavky mezi více vašich účtů u daného poskytovatele, abyste před měsíčním resetem limitů využili přidělené kvóty na maximum.

API kompatibilní s OpenAI

Plně kompatibilní endpoint na trase /v1, takže libovolný nástroj využívající protokol OpenAI připojíte bez nutnosti cokoli přenastavovat.

Režim Caveman

Do odchozích promptů automaticky přidává instrukce pro maximálně stručné odpovědi, čímž dokáže zkrátit výstup modelu až o 65 %.

Proč provozovat 9router u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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