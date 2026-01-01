Implementujte 9router jedním kliknutím.
AI API směrovací proxy, která snižuje náklady na tokeny a automaticky distribuuje požadavky napříč více než 40 poskytovateli LLM.
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Co všechno můžete s produktem 9router vytvořit
9router je self-hosted AI API proxy, která funguje jako mezičlánek mezi vašimi AI nástroji pro programování a libovolným poskytovatelem LLM. Nabízí endpoint kompatibilní s OpenAI, takže nástroje jako Claude Code, Cursor, Cline nebo Copilot připojíte bez nutnosti cokoli přenastavovat. Middleware RTK Token Saver zkomprimuje rozsáhlé výstupy – git diffy, výsledky grepu či adresářové stromy – ještě předtím, než dorazí do modelu. Tím sníží počet vstupních tokenů o 20 až 40 % u každého požadavku. Pokud vyčerpáte kvóty, automatický fallback začne požadavky plynule přesměrovávat na předplacené služby, levnější alternativy a bezplatné tarify přesně podle vámi nastavených priorit.
Díky tomu, že 9router běží přímo na vašem VPS, máte nad všemi přihlašovacími údaji a pravidly směrování absolutní kontrolu. Přes webový ovládací panel můžete spravovat jednotlivé účty, nastavovat tokenové rozpočty pro konkrétní modely a pomocí metody round-robin rovnoměrně rozdělovat požadavky mezi více účtů. Výrazně tak srazíte náklady bez jakýchkoliv zásahů do konfigurace vašich AI nástrojů.
Hlavní funkce 9router
Komprese tokenů pomocí RTK
Komprimuje výstupy z nástrojů, jako jsou git diffy nebo adresářové stromy, ještě před odesláním do modelu. Tím u každého požadavku ušetří 20 až 40 % vstupních tokenů.
Směrování na více poskytovatelů
Směřuje požadavky na více než 40 poskytovatelů LLM. Jakmile vyčerpáte předplacené kvóty, automatický fallback je začne plynule přesměrovávat na bezplatné tarify.
Cyklické rozdělování požadavků
Rovnoměrně rozděluje požadavky mezi více vašich účtů u daného poskytovatele, abyste před měsíčním resetem limitů využili přidělené kvóty na maximum.
API kompatibilní s OpenAI
Plně kompatibilní endpoint na trase /v1, takže libovolný nástroj využívající protokol OpenAI připojíte bez nutnosti cokoli přenastavovat.
Režim Caveman
Do odchozích promptů automaticky přidává instrukce pro maximálně stručné odpovědi, čímž dokáže zkrátit výstup modelu až o 65 %.
Proč provozovat 9router u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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