Předběžný přístup

Rozvíjejte své podnikání pomocí AI agentů

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Naši AI agenti

AI nástroje vám většinou nabídnou jen prázdné chatovací okno. Musíte pak sami složitě vymýšlet, na co se ptát, jak dotaz formulovat a jaké kroky podniknout dál.

Naši agenti mají dovednosti už integrované. Každý z nich je specialista, který přesně ví, co dělat a jak vám pomoci. Tým 7 AI agentů vám pomůže rozvíjet byznys hned od prvního dne.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tři kroky. To je vše.

01

Vyberte si zadání

Potřebujete lepší SEO, obsahový plán nebo právní texty? Vyberte si agenta, který se vám nejvíc hodí.
02

Chatujte se svým agentem

Stačí jim popsat své podnikání, oni se vás doptají na vše podstatné a hned se pustí do práce.
03

Získejte skutečné výsledky

Strategie, články na blog, audity i e-mailové kampaně. Stačí zkopírovat, vložit a rovnou používat.
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Pro majitele firem, ne pro programátory

Vytvořeno pro váš web u Hostingeru

Naši agenti jsou navrženi tak, aby plynule spolupracovali s tím, co už používáte: s vaším webem, doménou i vaším byznysem.

Bez nutnosti technických znalostí

Pokud zvládnete běžný chat, zvládnete i agenty. Nemusíte se učit žádné prompty ani nic složitě nastavovat.

Specialisté, žádní všeumělové

Každý agent je vyškolen na jeden konkrétní úkol. Získáte tak pomoc od skutečného experta, nikoliv od univerzálního asistenta, který se snaží dělat všechno.

Vaše data zůstanou jen vaše

Konverzace jsou soukromé. Na vašich datech modely netrénujeme ani je nesdílíme se třetími stranami.

Přidejte se k milionům spokojených zákazníků

U Hostingeru najdete vše, co potřebujete – nabízí totiž veškeré nástroje, které pomáhají firmám k úspěchu.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

S Hostingerem mám už delší dobu skvělé zkušenosti. Celé nastavení bylo neuvěřitelně snadné, což ocení i lidé, kteří nejsou technicky příliš zdatní.

Dm Rawat

Dm Rawat

Praktické, spolehlivé a skvěle udržované. Navíc mají výborný tým zákaznické podpory, který vám kdykoliv pomůže. Rozhodně doporučuji.

Amir Benslama

Amir Benslama

Váš tým AI agentů je připraven. A co vy?

Jdeme na to
Váš tým AI agentů je připraven. A co vy?

Často kladené otázky

Co je Hostinger Agents?

Hostinger Agents je aplikace s umělou inteligencí, která vám dá k dispozici tým specializovaných agentů. Každý z nich je odborníkem na jinou oblast – od strategie a psaní textů přes SEO a marketing až po právo, komunikaci se zákazníky nebo obchod. Místo jednoho univerzálního chatbota tak získáte experty, se kterými se domluvíte naprosto přirozeně a nepotřebujete k tomu žádné technické znalosti.

Komu je Hostinger Agents určen?

Aplikace je stvořená pro sólo podnikatele, lidi s vedlejšími projekty i majitele malých firem, kteří si vše řeší sami. Pokud jste si někdy přáli mít po ruce stratéga, textaře, marketéra nebo právního poradce, Hostinger Agents vám toto přání splní.

V čem se liší od ChatGPT?

Na rozdíl od běžných AI chatbotů má každý agent v aplikaci hluboké znalosti ve svém konkrétním oboru. Nemusíte složitě vymýšlet ten správný prompt – stačí si vybrat agenta a konkrétní dovednost. Agent vás pak sám naviguje k užitečnému výsledku.

Co jsou dovednosti a jak fungují?

Dovednosti jsou předpřipravené šablony úkolů, které každý agent ovládá. Místo abyste přemýšleli, na co se vlastně zeptat, si prostě zvolíte dovednost a agent vás provede celým procesem až ke konkrétnímu cíli – ať už jde o napsání blogového příspěvku, analýzu klíčových slov nebo vygenerování zásad ochrany soukromí. Práce s dovednostmi je rychlejší, přehlednější a přináší lepší výsledky než začínat konverzaci od nuly.

Musím při každém otevření aplikace začínat znovu?

Ne. Každý agent s vámi udržuje jednu souvislou konverzaci – žádné relace s omezenou platností ani složité procházení historie. I když aplikaci zavřete a vrátíte se k ní později, agent naváže přesně tam, kde jste skončili. Nemusíte mu tedy při každém setkání znovu vysvětlovat kontext svého podnikání.

Záleží nám na vašem soukromí

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