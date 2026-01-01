AI nástroje vám většinou nabídnou jen prázdné chatovací okno. Musíte pak sami složitě vymýšlet, na co se ptát, jak dotaz formulovat a jaké kroky podniknout dál.
Naši agenti mají dovednosti už integrované. Každý z nich je specialista, který přesně ví, co dělat a jak vám pomoci. Tým 7 AI agentů vám pomůže rozvíjet byznys hned od prvního dne.
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Business Advisor
Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
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Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
Tři kroky. To je vše.
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