Důvěřuje nám více než 500 pedagogů

Proměňte své odborné znalosti v příjmy s Hostingerem

Zapojte se do vzdělávacího partnerského programu Hostinger a získejte provize na základě výkonu, zatímco vaši studenti budují skutečné projekty s nástroji založenými na umělé inteligenci.
Propojte své studenty s nástroji, které potřebují

S rostoucím podnikáním založeným na umělé inteligenci studenti potřebují rychlý a spolehlivý hosting – a vy můžete být tím důvěryhodným mostem. Doporučte Hostinger přirozeně ve svých kurzech technologií, designu, marketingu a podnikání.
Pro koho je program určen

Tvůrci kurzů a komunity

Vzdělávací obsah sdílíte online prostřednictvím placených kurzů nebo komunit.

Instituce

Vedete univerzitu, školu programování, bootcamp nebo e-learningovou platformu.

Lektoři digitálních dovedností

Učíte vývoj webových stránek, nástroje umělé inteligence, marketing, automatizaci, freelancing nebo podnikání.

Důvěryhodné hlasy

1000 nebo 1 milion sledujících – na tom nezáleží. Účastníci se dostanou k cílům pokaždé.
Proč si pedagogové vybírají Hostinger

Model s vysokou mírou konverze

Vzdělávací partnerství dosahují lepších výsledků než jiné typy partnerství.

Výdělky založené na výkonu

Provize až 60 % – čím více prodáte, tím více vyděláte.

Nástroje, které studenti skutečně používají

Produkty s umělou inteligencí, které umožňují začátečníkům rozjet podnikání během několika minut.

Snadné spuštění a škálování

Zaškolovací materiály a připravené propagační materiály, vše na jednom místě.
Zapojte se do programu ve čtyřech jednoduchých krocích

1. Odešlete svou žádost

Vyplňte krátký formulář s podrobnostmi o vašem kurzu, publiku a obsahové specializaci.

2. Získejte schválení

Projdeme váš profil a co nejdříve se vám ozveme. Kvalita obsahu a důvěra publika jsou nejdůležitější, takže ať už máte 500 nebo 5 000 studentů, můžete se přihlásit.

3. Nastavení partnerského účtu

Po schválení vám vytvoříme specializovaný partnerský účet. Získáte unikátní sledovací odkazy, exkluzivní slevové kódy pro vaše studenty a přístup k kompletnímu přehledu provizí, abyste mohli vše sledovat na jednom místě.

4. Propagujte a vydělávejte

Spusťte to s materiály připravenými k použití a specializovanou podporou tvorby obsahu od našeho týmu.
Allan Torquato

Chci vyjádřit svou vděčnost za toto partnerství se společností Hostinger. Dnes se stala nejen hlavním motorem mé společnosti, ale také zdrojem jednoduchosti a výsledků pro mé studenty.

Digitální podnikatel a online obchodní lektor

Nataša Puente

Většina mých studentů nikdy v životě nevytvořila webové stránky, ale díky nástroji pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí od Hostingeru se jim podařilo spustit své úplně první stránky a byli z toho nadšení.

Tvůrce obsahu a lektor digitálního podnikání

Vydělávejte, zatímco se vaši studenti učí

Nejčastější dotazy k programu vzdělávacího partnerství

Co je vzdělávací partnerský program Hostinger?

Program vzdělávacího partnerství Hostinger je spolupráce založená na výkonu, která je navržena speciálně pro pedagogy, tvůrce kurzů a instituce. Je postavena na jednoduché myšlence: vaši studenti potřebují spolehlivé nástroje pro tvorbu skutečných online projektů a vy jste odměněni za to, že je propojíte s jednou z nejlepších platforem v oboru. Tento program je vytvořen tak, aby rostl společně s vaším publikem.

Kdo se může stát partnerem?

Tento program je skvělý, pokud vytváříte vzdělávací obsah a vaše publikum zahrnuje studenty se zájmem o některé z následujících témat: vývoj webových stránek nebo programování, nástroje a automatizace umělé inteligence, digitální marketing, kódování Vibe, freelancing a podnikání nebo vydělávání peněz online.

Nepotřebujete masivní publikum. Zapojení je důležitější než dosah – vysoce důvěryhodná komunita 1 000 studentů může překonat pasivní publikum 1 milionu. Pokud vaše doporučení mají váhu, chceme s vámi spolupracovat.

Jaké typy partnerství program zahrnuje?

Program vzdělávacího partnerství zahrnuje dva hlavní typy partnerství. Kurzy vedené influencery a pedagogy (B2C) – pro individuální tvůrce, instruktory a influencery, kteří vyučují prostřednictvím online kurzů, komunit nebo obsahových kanálů. A programy vedené institucemi (B2B) – pro univerzity, vzdělávací technologické společnosti, školy programování a e-learningové platformy, které chtějí integrovat Hostinger do svých formálních osnov nebo studentských zdrojů.

Ať už jste sólový tvůrce s 1 000 sledujícími nebo instituce sloužící tisícům studentů, v tomto programu si najdete místo i pro sebe.

Jak mohou moji studenti z tohoto programu těžit?

Vaši studenti získají přístup k nejmodernějším nástrojům založeným na umělé inteligenci, které jim umožní vytvářet webové stránky, spouštět firmy a uvádět projekty k životu – a to i bez předchozích technických zkušeností. Platforma Hostinger je navržena tak, aby začátečníky od nápadu k reálnému webu dostala během několika minut, nikoli měsíců.

Učením se s nástroji, které profesionálové skutečně používají, vaši studenti získají skutečnou praktickou výhodu. Nejenže plní cvičení – vytvářejí věci, které fungují v reálném světě. To je smysluplný upgrade jakéhokoli kurikula zaměřeného na digitální marketing, vývoj webových stránek, podnikání nebo umělou inteligenci.

Jaké produkty Hostinger budou moji studenti používat?

Hostinger nabízí kompletní ekosystém nástrojů vhodných pro studenty v každé fázi – od vytvoření jejich prvního webu až po nasazení komplexních automatizovaných pracovních postupů. V závislosti na vašem studijním plánu mohou vaši studenti využít webhosting a WordPress hosting pro spuštění jakéhokoli druhu webových stránek nebo blogu; nástroj AI Website Builder pro vytvoření profesionálně vypadajících stránek během několika minut bez nutnosti kódování; Hostinger Horizons, nástroj pro tvorbu aplikací s umělou inteligencí, který studentům umožňuje vytvářet a nasazovat webové aplikace pouhým popisem toho, co chtějí; VPS hosting pro pokročilejší projekty a vlastní serverová prostředí; Node.js hosting pro aplikace založené na JavaScriptu; vlastní hosting n8n pro automatizaci pracovních postupů, ideální pro automatizaci a kurzy zaměřené na umělou inteligenci; OpenClaw s jedním kliknutím pro rychlé nasazení populárních aplikací bez ručního nastavení; a registraci domény a Hostinger Email pro vytvoření profesionální online prezentace od prvního dne.

Ať už váš kurz zahrnuje cokoli, existuje produkt Hostinger, který se přirozeně hodí do procesu učení.

Jaké propagační materiály a podporu dostanu?

Jako vzdělávací partner získáte kompletní sadu nástrojů, které vám pomohou efektivně propagovat Hostinger od prvního dne. Patří sem hotové bannery a kreativy, které můžete vložit přímo do svého kurzu nebo obsahu; produktová shrnutí s jasnými přehledy produktů Hostinger, abyste o nich mohli s jistotou hovořit; know-how prodejních trychtýřů a nejúčinnější strategie založené na tom, co funguje u našich nejlepších partnerů; poradenství k integraci produktů, aby Hostinger přirozeně zapadl do vašich lekcí a modulů; dashboard pro sledování výkonu s přehledem o vašich doporučeních, konverzích a provizích v reálném čase; a specializovaný manažer pro partnery – skutečná osoba ve vašem koutě, která podpoří váš růst a pomůže vám vytěžit z partnerství maximum.

Už mám partnerský účet u Hostingeru – je tohle jiné?

Ano – Program vzdělávacího partnerství je samostatný program odlišný od standardního partnerského programu Hostinger. Je speciálně navržen pro pedagogy a instituce a nabízí odlišný úvodní proces, specializovanou podporu a zdroje přizpůsobené tvůrcům vzdělávacího obsahu.

Pokud v současné době máte standardní partnerský účet a domníváte se, že se pro tento program dobře hodíte, můžete se přihlásit samostatně.

Jak se mohu stát partnerem?

Začít je snadné. Nejprve vyplňte partnerskou žádost na této stránce – zabere to jen pár minut. Náš tým poté vaši žádost zkontroluje a kontaktuje vás s dalšími kroky. Po schválení získáte přístup k partnerskému panelu, propagačním materiálům a všemu, co potřebujete k zahájení propagace Hostingeru ve vašem obsahu.

Odeslal(a) jsem žádost – co bude dál?

Náš tým pro partnerství vaši žádost pečlivě posoudí, obvykle během několika pracovních dnů. Pokud bude váš profil vyhovovat našim požadavkům, budeme vás kontaktovat e-mailem s podrobnostmi o vašem schválení a dalších krocích v rámci procesu registrace.

