Live API · SDK · MCP server

E-mailové API se skutečnou schránkou za ním.

Odesílání, čtení, vyhledávání a odpovídání: jedno rozhraní API, jeden klíč
Připojte svůj zásobník nebo svého agenta AI
Začněte posílat pod minutu
od9,99/měs.
Získejte svůj API klíčPřečtěte si dokumenty
30denní záruka vrácení peněz
Hostinger Mail API
Připojeno
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Přijato, zpráva ve frontě

Jedna schránka, každý způsob, jak stavět.

Pracujte přímo s rozhraním REST API, vhoďte sadu SDK první strany, skriptujte ji z rozhraní CLI nebo připojte agenta umělé inteligence prostřednictvím živého serveru MCP.

MCP server

Dejte svým agentům AI nástroje pro čtení, odesílání, vyhledávání a provoz skutečné poštovní schránky.

Node.js SDK

Přidejte pracovní postupy odesílání e-mailů a doručené pošty do aplikací JavaScript a TypeScript s nativním prostředím pro vývojáře.

PHP SDK

Propojte webové stránky a backendové služby s akcemi poštovních schránek, aniž byste museli budovat klienta API od začátku.

Python SDK

Vytvářejte automatizace, pracovní postupy dat a nástroje agentů kolem skutečného e-mailového účtu.

Rozhraní příkazového řádku

Kontrola a správa pracovních postupů poštovních schránek z terminálu, skriptů a úloh CI.

REST API a webhooks

Volejte přímo na programovatelný povrch, reagujte na události poštovní schránky a v případě potřeby posílejte produktové e-maily.

Knihovny & CLI

Nainstalujte si klienta první strany a první hovor proveďte během několika minut.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Plně zadaný klient pro Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostic PHP klient.

Krajta

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python klient pro Mail API.

CLI .

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Spravujte poštu přímo z terminálu.

Dejte svému agentovi skutečnou schránku

Odeslání koncového bodu nestačí.Vaše aplikace nebo agent dostane funkční poštovní schránku s adresou, vlákny a historií, kterou může provozovat prostřednictvím MCP, sad SDK nebo REST.

Identita

Skutečná, ověřitelná e-mailová adresa, kterou může váš agent použít k registraci ke službám, přijímání potvrzení a jednání vaším jménem.

Skutečné rozhovory

Odpovědi s vlákny, přílohy a vlákna pro více stran, s člověkem v obraze, kdykoli budete chtít.

Vestavěná paměť

Každá zpráva je trvalý záznam, na který se může váš agent ohlédnout, aby porozuměl kontextu a mohl na něj navázat.

Jednoduchá cena za poštovní schránku

Každý plán zahrnuje plné API, SDK, CLI, MCP a webhook přístup.Odesílání je vytvořeno pro produktové a transakční e-maily ve skromném objemu.

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

Balíček na 48 měsíců
87% sleva
Starter
Vhodné pro: vedlejší projekty a prototypy
75,99
9,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 40,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
1 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
5 GB úložiště na schránku
5 pravidel přeposílání
5 e-mailových aliasů

Výhody:

Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
75% sleva
Standard
Vhodné pro: rostoucí aplikace a integrace
101,99
25,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 70,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
3 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
20 GB úložiště na schránku
20 pravidel přeposílání
10 e-mailových aliasů

Výhody:

Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP
67% sleva
Premium
Vhodné pro: výrobní úlohy
152,99
50,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 101,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
3 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
50 GB úložiště na schránku
50 pravidel přeposílání
30 e-mailových aliasů

Výhody:

Doména na 1 rok zdarma
Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP
87% sleva
Starter
Vhodné pro: vedlejší projekty a prototypy
75,99
9,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 40,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
1 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
5 GB úložiště na schránku
5 pravidel přeposílání
5 e-mailových aliasů

Výhody:

Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
75% sleva
Standard
Vhodné pro: rostoucí aplikace a integrace
101,99
25,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 70,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
3 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
20 GB úložiště na schránku
20 pravidel přeposílání
10 e-mailových aliasů

Výhody:

Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP
67% sleva
Premium
Vhodné pro: výrobní úlohy
152,99
50,99/měs.
Získejte svůj API klíč
Cena za e-mailovou schránku. Při objednávce na období 48 měsíců. Obnovuje se za 101,99 Kč/měs. na období 48 měsíců.
API, SDK, CLI a MCP přístup
Webhooky & události poštovní schránky
3 000 e-mailů/den na jednu schránku
1 e-mailová schránka v ceně
50 GB úložiště na schránku
50 pravidel přeposílání
30 e-mailových aliasů

Výhody:

Doména na 1 rok zdarma
Hledat, odpovídat, shrnovat a psát – vše s pomocí nástrojů AI – neomezeně
Agentic Mail: adresa dedikovaného agenta + nástroje MCP

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Ochrana proti spamu, virům a phishingu
Přístup k e-mailu v jakékoli aplikaci nebo zařízení
Sledujte veškerou aktivitu v e-mailové schránce pomocí auditních záznamů
Chraňte data díky koncovému šifrování
Snadná migrace e-mailů
Přeposílání e-mailů na jakoukoli e-mailovou adresu
Ochrana proti spamu, virům a phishingu
Přístup k e-mailu v jakékoli aplikaci nebo zařízení
Sledujte veškerou aktivitu v e-mailové schránce pomocí auditních záznamů
Chraňte data díky koncovému šifrování
Snadná migrace e-mailů
Přeposílání e-mailů na jakoukoli e-mailovou adresu

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Vytvořeno pro pracovní postupy vývojářů

Použijte rozhraní, které vyhovuje vašemu zásobníku, a pak přecházejte mezi sadami SDK, CLI, REST a webovými háčky, aniž byste museli měnit podkladovou poštovní schránku.

JSON

Reagujte v reálném čase

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Přihlaste se k odběru událostí ve schránce pomocí webových háčků a spusťte svou logiku v okamžiku, kdy dorazí pošta, bez volebních smyček pro hlídání dětí.

Node.js

Vyhledávání a třídění z kódu

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Dotazujte se na poštovní schránku způsobem, jakým váš pracovní postup přemýšlí: podle odesílatele, tématu nebo stavu.

Shell.

Skriptujte to z terminálu

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI mluví stejným rozhraním API, takže vše, co vaše aplikace umí, můžete dělat také z vašeho shellu, skriptů a CI úloh.

Kompletní kontrola nad pracovními postupy pošty

Spravujte přihlašovací údaje, sledujte doručovací aktivity v e-mailových protokolech a zapojte integrace bez opuštění ovládacího panelu.

API klíče

Vytvářejte klíče pro nové projekty a odvolávejte je při střídání pověření.

Koncové body Webhooku

Správa koncových bodů, které přijímají události poštovní schránky.

E-mailové protokoly

Kontrola aktivity doručení, když potřebujete sledovat zprávu.
Hostinger Agentic Mail ilustrace pro automatizované e-mailové pracovní postupy

Hostinger Mail pro vývojáře

Dejte skutečnou schránku za kód

Vytvořte API klíč, připojte aplikaci nebo agenta, pošlete první e-mail a začněte stavět.

Získejte svůj API klíč
Přečtěte si dokumenty

Hostinger Mail API FAQ

Odpovědi týkající se Mail API, MCP serveru, SDK, CLI, REST API a webhooků.

Hostinger Mail API je programovatelný e-mailový povrch pro aplikace, webové stránky a backendové služby.Posílejte e-maily a čtěte, prohledávejte, organizujte, odpovídejte na ně a automatizujte skutečnou e-mailovou schránku prostřednictvím sad SDK, CLI, REST API a webhooků.

Živý server Hostinger Mail MCP poskytuje kompatibilním agentům AI poštovní schránky nástroje, které mohou volat přímo.Agenti mohou tyto nástroje použít ke čtení konverzací, vyhledávání zpráv, návrhu odpovědí, třídění příchozí pošty a spouštění pracovních postupů doručené pošty.

Hostinger Mail API kombinuje odesílání e-mailů aplikací a skutečné ovládání doručené pošty na jednom programovatelném povrchu.Je vytvořeno pro e-mail produktů a pracovních postupů spíše než pro hromadné doručování velkých objemů.

Sady SDK první strany jsou k dispozici pro Node.js, PHP a Python.Můžete také použít rozhraní příkazového řádku nebo volat REST API přímo z libovolného jazyka, který podporuje HTTP.

Ano. Webhooky umožňují vaší aplikaci reagovat na aktivitu poštovní schránky a spouštět pracovní postupy bez opakované kontroly změn.

Přihlaste se do hPanelu, otevřete oblast API a vytvořte klíč pro svou integraci. Klíč uchovejte zabezpečený a neodpovídejte jej zdrojovému kódu.

Navštivte dokumentaci k rozhraní Hostinger Mail API, kde najdete pokyny k nastavení, reference k rozhraní API a podrobnosti o integraci.

Ano. Pomocí rozhraní REST API, sad SDK nebo rozhraní CLI můžete odesílat e-maily a ovládat skutečnou doručenou poštu z libovolné aplikace, webu nebo backendu. Agenti prostřednictvím MCP jsou podporováni, ale volitelně.

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