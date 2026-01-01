E-mailové API se skutečnou schránkou za ním.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Jedna schránka, každý způsob, jak stavět.
MCP server
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Rozhraní příkazového řádku
REST API a webhooks
Knihovny & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Krajta
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI .
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Dejte svému agentovi skutečnou schránku
Identita
Skutečné rozhovory
Vestavěná paměť
Jednoduchá cena za poštovní schránku
30denní záruka vrácení peněz
Službu lze zrušit kdykoli
Nepřetržitá podpora
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Vytvořeno pro pracovní postupy vývojářů
JSON
Reagujte v reálném čase
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Vyhledávání a třídění z kódu
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell.
Skriptujte to z terminálu
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Kompletní kontrola nad pracovními postupy pošty
API klíče
Koncové body Webhooku
E-mailové protokoly
Hostinger Mail API FAQ
Co je Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API je programovatelný e-mailový povrch pro aplikace, webové stránky a backendové služby.Posílejte e-maily a čtěte, prohledávejte, organizujte, odpovídejte na ně a automatizujte skutečnou e-mailovou schránku prostřednictvím sad SDK, CLI, REST API a webhooků.
Co může Hostinger Mail MCP server dělat?
Živý server Hostinger Mail MCP poskytuje kompatibilním agentům AI poštovní schránky nástroje, které mohou volat přímo.Agenti mohou tyto nástroje použít ke čtení konverzací, vyhledávání zpráv, návrhu odpovědí, třídění příchozí pošty a spouštění pracovních postupů doručené pošty.
Jedná se o velkoobjemové transakční e-mailové API?
Hostinger Mail API kombinuje odesílání e-mailů aplikací a skutečné ovládání doručené pošty na jednom programovatelném povrchu.Je vytvořeno pro e-mail produktů a pracovních postupů spíše než pro hromadné doručování velkých objemů.
Které jazyky a rozhraní jsou podporovány?
Sady SDK první strany jsou k dispozici pro Node.js, PHP a Python.Můžete také použít rozhraní příkazového řádku nebo volat REST API přímo z libovolného jazyka, který podporuje HTTP.
Mohu se přihlásit k odběru událostí poštovní schránky?
Ano. Webhooky umožňují vaší aplikaci reagovat na aktivitu poštovní schránky a spouštět pracovní postupy bez opakované kontroly změn.
Jak získám klíč API?
Přihlaste se do hPanelu, otevřete oblast API a vytvořte klíč pro svou integraci. Klíč uchovejte zabezpečený a neodpovídejte jej zdrojovému kódu.
Kde najdu dokumentaci?
Navštivte dokumentaci k rozhraní Hostinger Mail API, kde najdete pokyny k nastavení, reference k rozhraní API a podrobnosti o integraci.
Můžu to použít v aplikaci nebo na webu?
Ano. Pomocí rozhraní REST API, sad SDK nebo rozhraní CLI můžete odesílat e-maily a ovládat skutečnou doručenou poštu z libovolné aplikace, webu nebo backendu. Agenti prostřednictvím MCP jsou podporováni, ale volitelně.