Hostinger AI router

Access top AI models with one API key

Use Hostinger AI Router to connect your apps and AI agents to leading LLMs, with built-in fallback, credit-based billing, and no separate provider accounts.
ZačítSee AI models
Důvěřuje stavitelům po celém světě.
10K+
Users worldwide
Pracuje s OpenAI, Anthropic, LangChain a další.
4+
Compatible clients
Access more than 20 leading AI models.
20+
Modely umělé inteligence
Vynechejte správu více API klíčů. Použijte jeden pro každý model.
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API key for all models

Leading AI models. One Hostinger account.

Anthropic

6 modelů včetně Claude Opus 4.8

OpenAI

10 models including GPT 5.6 Terra

DeepSeek

4 models including DeepSeek V4 Pro

xAI

2 modely včetně Grok 4.3

Mistral

2 models including Mistral Large 3

Moonshot

2 modely včetně Kimi K2.6

MiniMax

MiniMax M2.5

StepFun

Step 3.5 Flash

Z Ai

GLM 5.2

Why agents run better with Hostinger AI Router

Přepínání modelů bez opětovného připojení

Connect your agent once, then use supported models from providers like Claude, OpenAI, DeepSeek, and xAI without new API keys or separate endpoints.

Use one shared credit balance

Run supported models from one Hostinger credit balance. No separate provider accounts, invoices, or billing setup to manage.

Keep agents running with fallback

If a model is unavailable, Hostinger AI Router can automatically switch to another supported model, helping your agent stay responsive.

Podívejte se, co váš zásobník dokáže s Hostinger AI Router

Route every request to the best available mode

Use one API key and one integration to access models from Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI, Mistral, and more. Choose a model for each request, or automatically switch to another when one is unavailable.
Route every request to the best available mode

Ponechte si sadu SDK. Změňte jednu adresu URL.

Already using OpenAI or Anthropic? Swap in one base URL and keep your existing code, SDK, and setup. Hostinger AI Router supports both API formats, plus LangChain, LlamaIndex, and other compatible clients.
Ponechte si sadu SDK. Změňte jednu adresu URL.

Sledování využití modelu v hPanelu

Podívejte se na využití podle modelu, spravujte svůj sdílený zůstatek kreditu a doplňujte prostředky z jednoho místa.
Sledování využití modelu v hPanelu

One-click setup for AI apps

Nainstalujte OpenClaw nebo Hermes Agenta jedním kliknutím a automaticky se připojte k Hostinger AI Routeru. Žádné API klíče k vložení, žádné konfigurační soubory k editaci. Vyberte model, který váš agent používá z hPanel.
One-click setup for AI apps

  • Použijte každý hlavní model, jednu rovnováhu

    Přístup ChatGPT, Claude, Gemini a další bez samostatných účtů nebo účtů.

  • Přepínání modelů bez dotyku kódu

    OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.

  • Pay only for what you use

    Kredity jsou měřeny na žádost, takže nikdy nejste uzamčeni do pevných měsíčních nákladů.

Získejte AI Router

Starting at $5.99 • 5 credits

  • Cut costs with prompt caching

    Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.

  • Connect to your AI apps instantly

    Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.

  • Track spend as you go

    See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.

Get started

Hostinger AI Router FAQs

Find answers to the most frequently asked questions about Hostinger AI router.

What is Hostinger AI Router?

Hostinger AI Router je bezpečný koncový bod a řídicí panel pro každý model umělé inteligence.Místo otevírání účtů u každého poskytovatele získáte API klíč, který se dostane k různým předním modelům. Vše je spravováno přímo zde v hPanel.

Which AI models can I use?

Všechny hlavní: OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini), Meta (Llama), Mistral a další, plus open-source modely napříč textem, obrazem, zvukem a vkládáním. Můžete přepínat nebo porovnávat modely s jedinou změnou parametrů a bez uzamčení dodavatele. Nové modely jsou k dispozici v okamžiku, kdy jsou dodávány.

How does billing and pricing work?

You pay with credits on a usage basis, charged per token, with no separate per-provider invoices. Your dashboard shows exactly what you're spending by model, key, and time period. You can also set spend limits and budget alerts, so costs never surprise you.

How do I keep costs, content, and data under control?

Můžete si vytvořit vlastní zábradlí – vstupní a výstupní filtry, limity útraty podle jednotlivých klíčů a limity sazeb. Ukládání do mezipaměti snižuje náklady a latenci při opakovaných požadavcích.

Mohu jej používat ve vlastních aplikacích i mimo Hostinger?

Yes. Your key works anywhere — in your sites, scripts, or production apps, on or off Hostinger. The same gateway already powers Hostinger AI products like OpenClaw and the Hermes agent, and you get your own credits and API to build whatever you need.

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