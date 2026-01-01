Leading AI models. One Hostinger account.
Anthropic
OpenAI
DeepSeek
xAI
Mistral
Moonshot
MiniMax
StepFun
Z Ai
Why agents run better with Hostinger AI Router
Přepínání modelů bez opětovného připojení
Use one shared credit balance
Keep agents running with fallback
Podívejte se, co váš zásobník dokáže s Hostinger AI Router
Route every request to the best available mode
Ponechte si sadu SDK. Změňte jednu adresu URL.
Sledování využití modelu v hPanelu
One-click setup for AI apps
Použijte každý hlavní model, jednu rovnováhu
Přístup ChatGPT, Claude, Gemini a další bez samostatných účtů nebo účtů.
Přepínání modelů bez dotyku kódu
OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.
Pay only for what you use
Kredity jsou měřeny na žádost, takže nikdy nejste uzamčeni do pevných měsíčních nákladů.
Získejte AI RouterStarting at $5.99 • 5 credits
Cut costs with prompt caching
Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.
Connect to your AI apps instantly
Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.
Track spend as you go
See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.