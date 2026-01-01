Agentní e-mail

E-mail vytvořený pro AI asistenty. Přestaňte spravovat schránky – nechte to na asistentech.

Odesílejte, přijímejte a reagujte automaticky.
AI asistenti fungují okamžitě. Tradiční e-mail ne.

Automatizovaný e-mail
Tradiční e-mail

Spouštěče

Okamžitá zpětná volání webhooků
Dotazování nebo nestabilní IDLE

Ovládání interakce

Vestavěné seznamy povolených/blokovaných
Vytvořte si své vlastní filtry

Automatizace

Čisté REST API
Nízkoúrovňové SMTP a IMAP

Bezpečnost doručené pošty

Samostatná doručená pošta pro každého agenta
Sdílená schránka, skutečné riziko

Integrace

Agentní nástroje jedním kliknutím
Ruční nastavení pro každý nástroj

Konektivita stacku

MCP server
Brzy
Žádná podpora MCP

Kontrola přístupu

Pravidla na úrovni domény a e-mailu
Žádná nativní pravidla na úrovni agenta

Přeměňte e-mail v automatizovanou akci.

Automatizované oslovení

Odesílejte personalizovaná oslovení, kvalifikujte odpovědi a automaticky předávejte kvalifikované zájemce do vašeho CRM.

Zpracování podpory

Analyzujte příchozí e-maily podpory a odešlete je správné osobě okamžitě.

Rezervace a plánování

Vyřizujte žádosti o schůzky, potvrzujte rezervace a posílejte připomenutí automaticky e-mailem.

Automatizace doručené pošty

Třídit, odpovídat na, delegovat a automaticky archivovat e-maily.

Ověření účtu

Zachytávejte ověřovací kódy a potvrzovací e-maily, aby pracovní postupy agentů plynule pokračovaly.

Získejte Agentic Mail s balíčkem Business Premium

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

48 měsíců
Firemní e-mail Premium
Získejte 48 měsíců za 2.399,52 Kč (běžná cena 7.103,52 Kč). Cena při obnovení 98,99 Kč/měs.
147,99  Kč
UŠETŘETE 66 %
49,99  Kč /měs.
Firemní e-mail Premium
147,99  Kč
UŠETŘETE 66 %
49,99  Kč /měs.
Získejte 48 měsíců za 2.399,52 Kč (běžná cena 7.103,52 Kč). Cena při obnovení 98,99 Kč/měs.
Součástí vašeho balíčku
Agentní e-mail
NOVÉ
50 GB úložiště na schránku
50 pravidel přeposílání
30 e-mailových aliasů
3 000 e-mailů/den na jednu schránku
Získejte další úložný prostor, kdykoliv potřebujete
Doména na 1 rok zdarma
AI e-mailový asistent – Kodee
Výkonné vyhledávání v e-mailech s podporou AI
Chytré odpovědi na e-maily s podporou AI
Bleskové souhrny e-mailů s podporou AI
Tvorba textů s AI, kdykoli přijde inspirace
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Přidejte se k milionům spokojených zákazníků

Hostinger je zdaleka nejvšestrannější a cenově nejdostupnější služba pro domény, hosting pro platformu WordPress i e-mailové služby.

Jules Huldin

Když využívám e-mailového poskytovatele, chci, aby všechno bylo naprosto plynulé, bez výpadků, se snadným obnovením atd. A přesně takovou zkušenost s Hostingerem mám.

Claudine Mayer

Nejlepší, nejlevnější a nejvýkonnější poskytovatel hostingu, domén a e-mailu.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Často kladené otázky

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o e-mailu pro agenty AI od Hostingeru.

Co je to agentní e-mail a v čem se liší od běžného e-mailu?

Agentní e-mail je e-mailová infrastruktura navržená speciálně pro AI agenty a automatizační pracovní postupy. Tradiční e-mailové služby jsou vytvořeny pro lidi – pasivní schránky, kde zprávy čekají na přečtení. Agentní e-mail považuje e-mail za aktivní, programovatelnou vrstvu – založenou na webhoocích, řízenou API a vytvořenou pro zpracování programového odesílání a přijímání bez omezení platformy, rychlostních limitů nebo rizika označení za aktivitu řízenou AI.

Pro koho je Hostinger Agentic Mail určen?

Agentní e-mail Hostingeru je určen pro vývojáře a tvůrce automatizací, kteří potřebují spolehlivou e-mailovou vrstvu pro své agenty umělé inteligence a pracovní postupy. Pokud tvoříte s OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier nebo podobnými nástroji a narazili jste na omezení, kdy tradiční poskytovatelé e-mailů blokují vaši automatizaci – je to pro vás.

Je to také pro samotné agenty. Ať už váš agent potřebuje vyhrazenou adresu pro oslovování potenciálních klientů, zákaznickou podporu, rezervační procesy nebo zpracování dokumentů, agentní pošta mu poskytuje skutečnou, programovatelnou schránku, ze které může pracovat.

Jak fungují webhooky s e-mailem agenta?

Pokaždé, když dorazí e-mail, Agentic Mail okamžitě spustí webhook. Žádné dotazování, žádné zpoždění. Váš agent nebo automatizační nástroj obdrží spouštěč a může na něj okamžitě reagovat, ať už jde o parsování zprávy, spuštění pracovního postupu v n8n, nebo jeho předání agentovi LangChain.

Jaké automatizační nástroje a agentní frameworky podporuje Agentic Mail?

E-mail agenta Hostingeru funguje s OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier a dalšími automatizačními platformami. Předpřipravené dovednosti jsou k dispozici pro nejběžnější sady technologií, takže se můžete připojit během několika minut. Plný přístup k API a server MCP budou brzy k dispozici pro hlubší, vlastní integrace.

Můžete ovládat, se kterými odesílateli vaši agenti interagují?

Ano. Seznamy povolených a blokovaných vám umožňují přesně definovat, které domény nebo e-mailové adresy mohou dosáhnout schránky vašeho agenta, a to jak na úrovni domény, tak i jednotlivých e-mailů. To zajišťuje, že vaše pracovní postupy zůstanou zaměřené a chráněné před nežádoucím rušením nebo zneužitím.

Je Agentic Mail samostatný produkt, který si musím zakoupit?

Ne, Agentic Mail je součástí Hostinger E-mail hosting. Získáte přístup ke všem agentním funkcím jako součást Firemního e-mailu Premium, není potřeba samostatné předplatné.

Je k dispozici plné API pro programové ovládání e-mailu?

Plný přístup k API je připravovaná funkce. Jakmile bude spuštěn, poskytne vám úplnou programovou kontrolu nad odesíláním, přijímáním a správou schránky vašeho agenta – bez nutnosti uživatelského rozhraní. Mezitím webhooks a předpřipravené dovednosti pokrývají nejběžnější případy použití automatizace již nyní.

