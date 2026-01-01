Zabezpečeno už ve výchozím nastavení
Údržba bez starostí
Připraveno pro Telegram
Přehledné vizuální rozhraní
Vyberte si balíček Hermes Agent
Spravované pro vás
Součástí vašeho balíčku
Spravované pro vás
Součástí vašeho balíčku
Co pro vás může Hermes Agent udělat
Osobní asistent
Udržujte úkoly, připomínky i chaty přehledně uspořádané. Váš agent se z nich učí a všechno si pamatuje.
Asistent pro kódování
Pište a vylaďujte kód rychleji s agentem, který se dokáže naučit pracovat s vaší kódovou základnou.
Výzkumník
Shrnujte témata a porovnávejte možnosti s kontextem zachovaným napříč relacemi.
Asistent pro prodej
Získávejte leady a vyhodnocujte potenciální zákazníky na vlastní infrastruktuře.
Proč začít s Managed Hermes u Hostingeru?
Nastavení jedním kliknutím
Předinstalované AI kredity
Zabezpečeno již ve výchozím nastavení
Připraveno pro Telegram
Přehledné vizuální rozhraní
CLI přístup k Hermes Agentu
Vyberte si, jak chcete Hermes Agenta provozovat
Hlavní funkce Hermes Agenta
Průběžné učení a zlepšování
Trvalá paměť
Zprávy napříč platformami
Přes 200 LLM modelů
Integrovaný plánovač úkolů
Často kladené otázky o Hermes Agentu od Hostingeru
Jsou k nastavení Hermes Agenta potřeba technické znalosti?
Vůbec ne. Managed Hermes je určený i pro ty, kdo se servery nikdy nepracovali. Implementace jedním kliknutím se postará o všechno – od serverového prostředí až po konfiguraci AI. Stačí kliknout na implementaci a váš asistent bude za pár minut spuštěný. Bez kódování, bez příkazové řádky a bez technických problémů.
Jak fungují AI kredity? Potřebuji externí účty?
Kredity jsou předem integrované, takže můžete začít bez zbytečných komplikací – nepotřebujete účty u třetích stran ani složité API klíče. Stačí je dobít přímo z ovládacího panelu a hned se pustit do automatizace. Volba je ale na vás: pro maximální jednoduchost můžete využít integrované kredity, nebo si přes API ručně připojit vlastní externí účty u poskytovatelů, jako jsou OpenAI nebo Anthropic.
Jsou moje data soukromá a bezpečná?
Rozhodně. Každý Hermes Agent běží v izolovaném prostředí, takže vaše data i konverzace zůstávají zcela soukromé. Každý kontejner zabezpečujeme proti neoprávněnému přístupu a ve výchozím nastavení poskytujeme vlastní bezpečnostní bránu. Získáte profesionální úroveň ochrany bez nutnosti cokoli nastavovat.
Jaký je rozdíl mezi Managed Hermes a Hermes Agent na VPS?
VPS vám dává root přístup, ale nastavení, zabezpečení i aktualizace jsou na vás. Managed Hermes tyto složitosti odstraňuje. O infrastrukturu, aktualizace i zálohy se staráme my, takže se můžete soustředit na používání AI místo správy serveru. Pokud potřebujete prostředí plně přizpůsobit, bude pro vás vhodnější VPS. Pro všechny ostatní je lepší volbou Managed.
Co můžu s Managed Hermes Agent dělat?
Hermes je AI agent, který se sám průběžně zlepšuje a pracuje nonstop, i když máte zavřený notebook. Na rozdíl od statických nástrojů se učí ze zkušeností a díky trvalé paměti si uchovává kontext, takže při používání postupně zdokonaluje své dovednosti. Můžete ho propojit s aplikacemi jako Telegram a automatizovat úkoly, zpracovávat leady nebo spouštět automatizace v prohlížeči. Představte si ho jako digitálního člena týmu, který nikdy nespí a postupem času pro vás má stále větší hodnotu.