Hermes Agent

Automatizujte každodenní úkoly s Hermes Agentem

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30denní záruka vrácení peněz

Zabezpečeno už ve výchozím nastavení

Váš agent běží v bezpečném prostředí s bezpečnostními aktualizacemi a ochrannými prvky.

Údržba bez starostí

Aktualizace, zálohy i kontroly kompatibility řešíme za vás, aby váš agent byl vždy připraven k použití.

Připraveno pro Telegram

Začněte se svým agentem chatovat třeba hned – Telegram už je připojený.

Přehledné vizuální rozhraní

Spravujte Hermes Agenta přes vizuální rozhraní bez nutnosti kódování.

Vyberte si balíček Hermes Agent

Spuštěno už více než 10 000 Hermes Agentů
71% sleva
Aplikace pro AI automatizaci
481,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 278,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.

Spravované pro vás

Spusťte si vybranou aplikaci bez nastavování, údržby či správy infrastruktury.

Součástí vašeho balíčku

Funguje okamžitě po spuštění
Bez nutnosti údržby
Vizuální rozhraní v ceně
Přístup přes CLI v ceně
Integrované propojení s Telegramem
AI kredity v ceně
Použijte ChatGPT
Vyhledávání na internetu v ceně
Přednastavený e-mail pro AI agenty
O zabezpečení se staráme my
71% sleva
Aplikace pro AI automatizaci
481,99
139,99/měs.
Začít
Automatické obnovení za 278,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.

Spravované pro vás

Spusťte si vybranou aplikaci bez nastavování, údržby či správy infrastruktury.

Součástí vašeho balíčku

Funguje okamžitě po spuštění
Bez nutnosti údržby
Vizuální rozhraní v ceně
Přístup přes CLI v ceně
Integrované propojení s Telegramem
AI kredity v ceně
Použijte ChatGPT
Vyhledávání na internetu v ceně
Přednastavený e-mail pro AI agenty
O zabezpečení se staráme my

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co pro vás může Hermes Agent udělat

Osobní asistent

Osobní asistent

Udržujte úkoly, připomínky i chaty přehledně uspořádané. Váš agent se z nich učí a všechno si pamatuje.

Asistent pro kódování

Asistent pro kódování

Pište a vylaďujte kód rychleji s agentem, který se dokáže naučit pracovat s vaší kódovou základnou.

Výzkumník

Výzkumník

Shrnujte témata a porovnávejte možnosti s kontextem zachovaným napříč relacemi.

Asistent pro prodej

Asistent pro prodej

Získávejte leady a vyhodnocujte potenciální zákazníky na vlastní infrastruktuře.

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Proč začít s Managed Hermes u Hostingeru?

Proč začít s Managed Hermes u Hostingeru?

Nastavení jedním kliknutím

Spusťte svého autonomního agenta okamžitě a bez nutnosti kódování. Naše předpřipravené nastavení vás dostane od registrace k automatizaci jedním kliknutím.
Starosti s API můžete hodit za hlavu. AI kredity můžete spravovat a dobíjet přímo z ovládacího panelu – bez registrací u třetích stran, složitých klíčů nebo ručního propojování po instalaci.
Chraňte svá data díky izolaci v uzamčeném kontejneru a vlastní bezpečnostní bráně, která už od prvního dne pomáhá omezit vnější rizika a zabránit neoprávněným změnám.
S agentem můžete začít komunikovat okamžitě. Telegram je už připravený a není potřeba nastavovat webhooky ani API.
Spravujte Hermes Agenta a pracujte s ním přes vizuální rozhraní bez nutnosti kódování.
Když potřebujete mít technické nastavení víc ve svých rukou, máte tu možnost. Přes CLI spustíte vlastní skripty nebo se ve spravované platformě můžete pustit do pokročilejší práce.
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Vyberte si, jak chcete Hermes Agenta provozovat

Zvolte spravované řešení pro snazší nastavení a údržbu bez starostí, nebo si vyberte VPS s plnou kontrolou a možnostmi přizpůsobení.
Managed Hermes Agent
Hermes Agent na VPS

Nastavení

Nastavení jedním kliknutím
Předinstalovaná šablona připravená ke spuštění

AI kredity

Integrováno a připraveno k použití
Integrováno a připraveno k použití

Komunikační platformy

Integrované propojení s Telegramem
Připojení přes terminál

Kontrola

Webové rozhraní, plný přístup k terminálu
Plný root přístup a úplná kontrola nad serverem

Zabezpečení

SSL, aktualizace a firewall – zajišťujeme my
Firewall a ochrana proti DDoS útokům (samostatně spravovaná)
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Hlavní funkce Hermes Agenta

Hlavní funkce Hermes Agenta

Průběžné učení a zlepšování

Z každé interakce vytváří a zdokonaluje dovednosti, takže si postupně tvoří základnu schopností, která se časem zlepšuje.
Dovednosti, historii relací i vzpomínky zachová i po restartech a upgradech, takže znalosti zůstávají dostupné napříč jednotlivými implementacemi.
Připojte současně Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal i e-mail, aniž byste museli spravovat samostatné boty.
Použijte OpenRouter, nebo se připojte přímo k Anthropic, OpenAI a vlastním endpointům pro flexibilní přístup k modelům.
Automatizujte opakující se úkoly pomocí integrovaného plánovače cron úloh a díky podpoře subagentů spouštějte paralelní pracovní větve.

Spusťte Hermes Agenta ještě dnes

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.

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Často kladené otázky o Hermes Agentu od Hostingeru

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o našem spravovaném Hermes Agentu.

Vůbec ne. Managed Hermes je určený i pro ty, kdo se servery nikdy nepracovali. Implementace jedním kliknutím se postará o všechno – od serverového prostředí až po konfiguraci AI. Stačí kliknout na implementaci a váš asistent bude za pár minut spuštěný. Bez kódování, bez příkazové řádky a bez technických problémů.

Kredity jsou předem integrované, takže můžete začít bez zbytečných komplikací – nepotřebujete účty u třetích stran ani složité API klíče. Stačí je dobít přímo z ovládacího panelu a hned se pustit do automatizace. Volba je ale na vás: pro maximální jednoduchost můžete využít integrované kredity, nebo si přes API ručně připojit vlastní externí účty u poskytovatelů, jako jsou OpenAI nebo Anthropic.

Rozhodně. Každý Hermes Agent běží v izolovaném prostředí, takže vaše data i konverzace zůstávají zcela soukromé. Každý kontejner zabezpečujeme proti neoprávněnému přístupu a ve výchozím nastavení poskytujeme vlastní bezpečnostní bránu. Získáte profesionální úroveň ochrany bez nutnosti cokoli nastavovat.

VPS vám dává root přístup, ale nastavení, zabezpečení i aktualizace jsou na vás. Managed Hermes tyto složitosti odstraňuje. O infrastrukturu, aktualizace i zálohy se staráme my, takže se můžete soustředit na používání AI místo správy serveru. Pokud potřebujete prostředí plně přizpůsobit, bude pro vás vhodnější VPS. Pro všechny ostatní je lepší volbou Managed.

Hermes je AI agent, který se sám průběžně zlepšuje a pracuje nonstop, i když máte zavřený notebook. Na rozdíl od statických nástrojů se učí ze zkušeností a díky trvalé paměti si uchovává kontext, takže při používání postupně zdokonaluje své dovednosti. Můžete ho propojit s aplikacemi jako Telegram a automatizovat úkoly, zpracovávat leady nebo spouštět automatizace v prohlížeči. Představte si ho jako digitálního člena týmu, který nikdy nespí a postupem času pro vás má stále větší hodnotu.

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