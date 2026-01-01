Nastavení během okamžiku
Nulová údržba
Integrované nástroje
Vyberte si balíček
Spravované pro vás
Součástí vašeho balíčku
Spravované pro vás
Součástí vašeho balíčku
Implementujte OpenClaw ve 3 snadných krocích
Nainstalujte OpenClaw 1 kliknutím
Vyberte si, kde chcete chatovat
OpenClaw je připraven k použití
Jeden agent. Nekonečné možnosti využití.
Osobní produktivita
Obchodní asistent
Asistent pro kódování
Rešeršní asistent
Plánovač pro sociální sítě
Specialista podpory
OpenClaw s Hostingerem vs. ostatní poskytovatelé
Proč implementovat OpenClaw u Hostingeru?
Nastavení 1 kliknutím
AI kredity již v ceně
Soukromí a zabezpečení v základu
Nastaveno a otestováno za vás
Funguje nepřetržitě
Vaše AI získá vlastní schránku
Chcete se hlouběji ponořit do OpenClaw?
Nastavení OpenClaw správným způsobem (co vám nikdo neřekne)
Průvodce OpenClaw + WordPress: Vyzkoušel jsem to a potenciál je NEKONEČNÝ!
5 nejlepších případů použití OpenClaw (vyzkoušel jsem je všechny!)
Často kladené otázky o OpenClaw od Hostingeru
Potřebuji k nastavení OpenClaw nějaké technické znalosti?
Vůbec ne. OpenClaw na jedno kliknutí je navržen i pro lidi, kteří se servery nemají žádné zkušenosti. Implementace na jedno kliknutí se postará o celou instalaci – od serverového prostředí až po konfiguraci AI. Stačí si vybrat balíček, kliknout na tlačítko pro implementaci a váš osobní AI asistent bude za pár minut v provozu. Žádné kódování, příkazové řádky ani složité ovládací panely.
Jak fungují AI kredity a musím si kvůli tomu zakládat externí účty?
AI kredity jsou již integrované a připravené k okamžitému použití. Na rozdíl od běžného nastavení OpenClaw si nemusíte vytvářet účty u poskytovatelů AI, jako jsou OpenAI nebo Anthropic, generovat API klíče ani řešit jakoukoliv technickou konfiguraci. Kredity si jednoduše zakoupíte přímo ve svém ovládacím panelu Hostingeru a váš asistent je okamžitě připraven k akci. A až budete potřebovat další, dobijete si je přímo v témže ovládacím panelu – je to skutečně tak snadné.
Jsou moje data v soukromí a v bezpečí?
Samozřejmě. Každá instance OpenClaw běží ve vlastním izolovaném prostředí, takže jsou vaše data i konverzace zcela odděleny od ostatních uživatelů. Každý kontejner zabezpečujeme tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo externím změnám. Součástí každé instance je navíc ve výchozím nastavení vlastní bezpečnostní brána s vysokou úrovní zabezpečení. Získáte tak ochranu na profesionální úrovni, aniž byste museli sami cokoliv nastavovat.
Jaký je rozdíl mezi OpenClaw na jedno kliknutí a provozem OpenClaw na VPS?
Na VPS máte plný root přístup a naprostou kontrolu nad serverem, ale zároveň na vás zůstává nastavení, aktualizace i zabezpečení. OpenClaw na jedno kliknutí vás všech těchto starostí zbaví. O infrastrukturu se staráme my, vaši instanci udržujeme na nejnovější stabilní verzi a přidáváme další vrstvy zabezpečení. Vy se tak můžete soustředit jen na používání svého AI asistenta, nikoli na správu serveru. Pokud jste vývojáři a chcete si vše přizpůsobit do detailu, budou pro vás vhodnější VPS balíčky OpenClaw.
Co všechno s OpenClaw vlastně zvládnu?
OpenClaw je váš osobní AI asistent, který pracuje nonstop, i když máte zavřený notebook. Můžete ho propojit se svými oblíbenými komunikačními aplikacemi – včetně WhatsAppu, Telegramu, Slacku a Discordu – a využívat ho k automatizaci každodenních úkolů, správě konverzací napříč platformami, práci s leady, spouštění automatizací v prohlížeči a k mnoha dalším činnostem. Berte ho jako digitálního člena týmu, který nikdy nespí a je neustále připraven pomáhat.