OpenClaw

Váš vlastní AI agent. Soukromý, neustále online a aktivní za 60 vteřin.

Stačí jednou implementovat a o vaše každodenní úkoly bude postaráno – i když zrovna spíte.
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30denní záruka vrácení peněz

Nastavení během okamžiku

AI agenty může díky snadné instalaci OpenClaw využívat každý. Zapomeňte na hantýrku i složitosti – svou první automatizaci spustíte raz dva.

Nulová údržba

Spravovaná verze OpenClaw se za vás postará o veškeré zabezpečení, aktualizace i zálohování. Vaši AI agenti tak poběží nonstop a bez nutnosti manuálních zásahů.

Integrované nástroje

AI modely, prohlížení webu i agentní e-mailová schránka jsou v OpenClaw už integrované. Vše, co potřebujete pro snadný start, máte hned po ruce.

Vyberte si balíček

Již přes 100 000 implementovaných agentů
71% sleva
Aplikace pro AI automatizaci
481,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 278,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.

Spravované pro vás

Spusťte si vybranou aplikaci bez nastavování, údržby či správy infrastruktury.

Součástí vašeho balíčku

Funguje okamžitě po spuštění
Bez nutnosti údržby
Vizuální rozhraní v ceně
Přístup přes CLI v ceně
Integrované propojení s Telegramem
AI kredity v ceně
Použijte ChatGPT
Vyhledávání na internetu v ceně
Přednastavený e-mail pro AI agenty
O zabezpečení se staráme my
71% sleva
Aplikace pro AI automatizaci
481,99
139,99/měs.
Začít
Automatické obnovení za 278,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.

Spravované pro vás

Spusťte si vybranou aplikaci bez nastavování, údržby či správy infrastruktury.

Součástí vašeho balíčku

Funguje okamžitě po spuštění
Bez nutnosti údržby
Vizuální rozhraní v ceně
Přístup přes CLI v ceně
Integrované propojení s Telegramem
AI kredity v ceně
Použijte ChatGPT
Vyhledávání na internetu v ceně
Přednastavený e-mail pro AI agenty
O zabezpečení se staráme my

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Implementujte OpenClaw ve 3 snadných krocích

Ruční nastavení OpenClaw může trvat hodiny. S Hostingerem ho ale zprovozníte okamžitě a bez nutnosti učit se cokoliv nového.

Nainstalujte OpenClaw 1 kliknutím

Aktivujte si svůj balíček a o nastavení se postaráme automaticky. Žádné technické znalosti nejsou potřeba.

Vyberte si, kde chcete chatovat

Připojte se přes Telegram nebo WhatsApp a během pár vteřin začněte konverzaci se svým AI asistentem.

OpenClaw je připraven k použití

Není potřeba žádné další nastavení – váš AI asistent OpenClaw je už aktivní a připravený začít pracovat.
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Jeden agent. Nekonečné možnosti využití.

Osobní produktivita

Zakladatelka firmy propojila iMessage s Google Kalendářem. Agent jí teď třídí zprávy, přeplánovává schůzky a každé ráno jí připraví přehled dne.

Obchodní asistent

Konzultant si propojil agenta s Telegramem. Ten teď automaticky prověřuje zájemce, eviduje kontakty a připravuje návrhy následné komunikace.

Asistent pro kódování

Vývojářský tým si za 5 minut nastavil agenta pro revizi kódu. Ten odhaluje chyby, navrhuje refaktorizaci a zkrátil dobu vyřízení pull requestů z hodin na pár minut.

Rešeršní asistent

Produktová manažerka nechává agenta porovnávat nástroje před každým výběrem dodavatele. Agent shrne výhody i nevýhody, vypíchne cenu a nahradí tak půldenní zdlouhavé rešerše.

Plánovač pro sociální sítě

Tvůrce obsahu dal OpenClaw přístup ke své složce s koncepty. Ten teď mění stručné poznámky v hotové příspěvky a automaticky je plánuje ke zveřejnění. Ranní trápení nad prázdnou stránkou je tak minulostí.

Specialista podpory

Tým e-shopu nasměroval podporu z Discordu přes OpenClaw. Ten teď vyřídí 60 % požadavků dřív, než se k nim vůbec dostane člověk.

OpenClaw s Hostingerem vs. ostatní poskytovatelé

Jaký je rozdíl mezi OpenClaw u Hostingeru a u konkurence? Zaměřujeme se na jednoduchost, aby váš AI asistent mohl začít pracovat během pár vteřin.
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Jiný poskytovatel
Připraveno za pár sekund
Ruční instalace a nastavení prostředí
Nulová konfigurace
Vyžaduje klíče API
Předinstalované kredity AI
Vyžadovány externí účty API
Správa vizuálních agentů
Ne
Spravovaná infrastruktura
Samostatně spravované
Odborná podpora 24/7
Žádný
Integrace kanálů jedním kliknutím
Ano
Začít

Proč implementovat OpenClaw u Hostingeru?

Nastavení 1 kliknutím

Spusťte OpenClaw okamžitě. Žádná ruční instalace, žádné složité nastavování.

AI kredity již v ceně

AI asistenti využívají ke generování odpovědí a plnění úkolů kredity. Ty jsme vám už připsali, takže můžete OpenClaw začít používat okamžitě.

Soukromí a zabezpečení v základu

OpenClaw běží v soukromém trezoru, takže vaše data i historie chatů zůstávají v soukromí.

Nastaveno a otestováno za vás

Hned od začátku získáte stabilní a ověřenou verzi OpenClaw. O testování a kompatibilitu se postaráme my.

Funguje nepřetržitě

Váš AI asistent OpenClaw je nepřetržitě online a vyřizuje úkoly i konverzace, i když jste zrovna offline.

Vaše AI získá vlastní schránku

Místo svého osobního e-mailu si pro vyšší bezpečnost můžete zvolit samostatnou e-mailovou schránku OpenClaw.

Chcete se hlouběji ponořit do OpenClaw?

Nastavení OpenClaw správným způsobem (co vám nikdo neřekne)

Průvodce OpenClaw + WordPress: Vyzkoušel jsem to a potenciál je NEKONEČNÝ!

5 nejlepších případů použití OpenClaw (vyzkoušel jsem je všechny!)

Zobrazit vše

Zprovozněte OpenClaw ještě dnes

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.
Začít
Zprovozněte OpenClaw ještě dnes

Často kladené otázky o OpenClaw od Hostingeru

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o OpenClaw na jedno kliknutí.

Vůbec ne. OpenClaw na jedno kliknutí je navržen i pro lidi, kteří se servery nemají žádné zkušenosti. Implementace na jedno kliknutí se postará o celou instalaci – od serverového prostředí až po konfiguraci AI. Stačí si vybrat balíček, kliknout na tlačítko pro implementaci a váš osobní AI asistent bude za pár minut v provozu. Žádné kódování, příkazové řádky ani složité ovládací panely.

AI kredity jsou již integrované a připravené k okamžitému použití. Na rozdíl od běžného nastavení OpenClaw si nemusíte vytvářet účty u poskytovatelů AI, jako jsou OpenAI nebo Anthropic, generovat API klíče ani řešit jakoukoliv technickou konfiguraci. Kredity si jednoduše zakoupíte přímo ve svém ovládacím panelu Hostingeru a váš asistent je okamžitě připraven k akci. A až budete potřebovat další, dobijete si je přímo v témže ovládacím panelu – je to skutečně tak snadné.

Samozřejmě. Každá instance OpenClaw běží ve vlastním izolovaném prostředí, takže jsou vaše data i konverzace zcela odděleny od ostatních uživatelů. Každý kontejner zabezpečujeme tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo externím změnám. Součástí každé instance je navíc ve výchozím nastavení vlastní bezpečnostní brána s vysokou úrovní zabezpečení. Získáte tak ochranu na profesionální úrovni, aniž byste museli sami cokoliv nastavovat.

Na VPS máte plný root přístup a naprostou kontrolu nad serverem, ale zároveň na vás zůstává nastavení, aktualizace i zabezpečení. OpenClaw na jedno kliknutí vás všech těchto starostí zbaví. O infrastrukturu se staráme my, vaši instanci udržujeme na nejnovější stabilní verzi a přidáváme další vrstvy zabezpečení. Vy se tak můžete soustředit jen na používání svého AI asistenta, nikoli na správu serveru. Pokud jste vývojáři a chcete si vše přizpůsobit do detailu, budou pro vás vhodnější VPS balíčky OpenClaw.

OpenClaw je váš osobní AI asistent, který pracuje nonstop, i když máte zavřený notebook. Můžete ho propojit se svými oblíbenými komunikačními aplikacemi – včetně WhatsAppu, Telegramu, Slacku a Discordu – a využívat ho k automatizaci každodenních úkolů, správě konverzací napříč platformami, práci s leady, spouštění automatizací v prohlížeči a k mnoha dalším činnostem. Berte ho jako digitálního člena týmu, který nikdy nespí a je neustále připraven pomáhat.

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