Implementujte AllTube jedním kliknutím.
Webové rozhraní pro stahování videí z YouTube a z více než 1000 dalších platforem bez nástrojů příkazového řádku.
Vyberte si VPS balíček pro AllTube
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem AllTube vytvořit
AllTube Download je webová aplikace s vlastním hostingem, která integruje youtube-dl do intuitivního webového rozhraní, umožňující komukoli stahovat nebo streamovat videa z více než tisíce hostingových platforem bez nutnosti lokální instalace softwaru. Na rozdíl od rozšíření prohlížeče, která přestanou fungovat s aktualizacemi platformy, AllTube běží centrálně na vašem serveru, takže každé zařízení ve vaší síti jej může používat prostřednictvím libovolného prohlížeče.
Vlastní hostování AllTube zachovává soukromí vaší aktivity stahování, vyhýbá se praktikám zaznamenávání dat služeb pro stahování třetích stran a dává vám plnou kontrolu nad podporovanými formáty, úrovněmi kvality a konfigurací webu. Můžete také plánovat dávkové stahování a programově přistupovat k metadatům videa prostřednictvím vestavěného JSON API.
Hlavní funkce AllTube
Podpora 1000+ platforem
Stahujte videa z YouTube, Vimeo a stovek dalších hostingových stránek pomocí stejného jednotného rozhraní, bez nutnosti nastavení pro každou platformu zvlášť.
Převod formátu
Převeďte stažená videa do svého preferovaného formátu a úrovně kvality, aniž byste potřebovali další nástroje nainstalované ve svém zařízení.
Streamování v prohlížeči
Prohlížejte si videa přímo ve webovém rozhraní před stažením, abyste si mohli ověřit kvalitu a obsah, než zaberou úložný prostor.
Bezztrátové remuxování
Změňte formáty kontejnerů bez opětovného kódování, zachováním původní kvality videa a zvuku a zároveň zajistěte kompatibilitu souborů s vašimi přehrávači.
Přístup k JSON API
Získávání podrobných metadat videa a programová automatizace stahování, což umožňuje plánované archivační pracovní postupy bez manuálního zásahu.
Proč provozovat AllTube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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