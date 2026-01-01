Implementujte Airsonic Advanced instalací jedním kliknutím.
Server pro streamování médií s vlastním hostováním pro vaši osobní hudební sbírku, přístupný z jakéhokoli zařízení.
Vyberte si VPS balíček pro Airsonic Advanced
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Airsonic Advanced vytvořit
Airsonic Advanced je aktivně udržovaná, komunitou řízená odnož Airsonicu – sama o sobě bezplatná odnož Subsonicu – zaměřená na stabilní streamování velkých osobních hudebních knihoven. Překódovává za běhu, aby se přizpůsobila jakémukoli zařízení nebo šířce pásma, indexuje knihovny založené na ID3 a složkách a dodává se s čistým webovým přehrávačem a rozhraním REST API kompatibilním se Subsonicem, podporovaným desítkami mobilních a desktopových klientů.
Vlastní hostování Airsonic Advanced na vašem VPS udržuje vaši hudební sbírku, historii poslechu a seznamy skladeb na hardwaru, který ovládáte – bez omezení na zařízení, bez poplatků za předplatné a bez sledování streamovacími službami.
Hlavní funkce Airsonic Advanced
Transkódování za běhu
Streamuje libovolnému klientovi se správným datovým tokem, takže jediná knihovna obsluhuje stolní počítače, telefony a pomalá mobilní připojení bez opětovného kódování souborů.
API kompatibilní se Subsonic
Funguje s celým ekosystémem klientů Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic a další — napříč iOS, Androidem a stolními počítači.
Víceuživatelské knihovny
Uživatelské účty s vlastními seznamy skladeb, hodnoceními a scrobblingem na last.fm umožňují domácnostem sdílet jeden server, aniž by se mísily historie.
Předplatné podcastů
Přihlaste se k odběru podcastových kanálů přímo v Airsonic, s automatickým stahováním epizod společně s vaší hudební knihovnou.
Internetové rádio a jukebox
Streamujte internetové rozhlasové stanice a použijte víceuživatelský jukebox k odesílání zvuku do více reproduktorů najednou.
Proč provozovat Airsonic Advanced u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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