Implementujte Immich jedním kliknutím.
Vysoce výkonná správa fotografií a videí s vlastním hostingem, organizací poháněnou umělou inteligencí a mobilním zálohováním.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Immich vytvořit
Immich je moderní alternativa k Google Photos a iCloud s vlastním hostingem, navržená pro rychlost a poháněná strojovým učením. Nabízí rozpoznávání obličejů, detekci objektů, chytré vyhledávání a automatické mobilní zálohování z aplikací pro iOS a Android — vše běžící na vaší vlastní infrastruktuře.
Provozování Immichu na vlastním serveru udržuje vaše osobní vzpomínky a rodinné fotografie zcela mimo servery třetích stran. Zachováváte si plnou kontrolu nad úložištěm, přístupovými oprávněními a sdílením, bez poplatků za předplatné a bez rizika ukončení služby. Toto nasazení zahrnuje aplikační server, službu strojového učení, PostgreSQL s vektorovým rozšířením a Redis.
Hlavní funkce Immich
Vyhledávání založené na AI
Strojové učení umožňuje rozpoznávání obličejů, detekci objektů a vyhledávání v přirozeném jazyce v celé vaší knihovně fotografií.
Automatické mobilní zálohování
Aplikace pro iOS a Android automaticky zálohují fotografie a videa na pozadí, čímž udržují vaši knihovnu vždy aktuální.
Podpora RAW a 4K
Podporuje formáty fotografií RAW, 4K videa a živé fotografie s plným zachováním metadat pro profesionální pracovní postupy.
Víceuživatelské knihovny
Každý uživatel získá svou vlastní soukromou knihovnu s možností výběrově sdílet alba a partnerské kolekce.
Mapa a zobrazení časových os
Procházejte fotografie podle data na časové ose nebo podle polohy na mapě pomocí vložených GPS metadat z vašeho fotoaparátu a telefonu.
Proč provozovat Immich u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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