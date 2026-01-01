Implementujte Ampache jedním kliknutím.
Open-source server pro streamování hudby a videa, který promění vaši osobní sbírku médií v soukromou streamovací službu.
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Co všechno můžete s produktem Ampache vytvořit
Ampache je self-hostovaná platforma pro streamování médií, která přeměňuje osobní hudební a video sbírky na soukromou službu dostupnou z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Původně vydaná v roce 2001 a nepřetržitě udržovaná pod licencí AGPL, nabízí podporu více uživatelů, chytré playlisty, transkódování za běhu a kompatibilitu s API Subsonic pro širokou podporu klientů napříč mobilními aplikacemi, desktopovými přehrávači a systémy domácí automatizace.
Na rozdíl od komerčních streamovacích služeb Ampache neukládá žádná data o poslechu u třetích stran, neúčtuje žádné poplatky za předplatné a neomezuje velikost knihovny. Vlastní hosting vám zajišťuje plné vlastnictví vaší hudby a zaručuje, že vaše sbírka zůstane přístupná bez ohledu na změny licencování platformy nebo ukončení služeb.
Hlavní funkce Ampache
Překódování za běhu
Automaticky převádějte bezztrátové soubory FLAC na mobilně přátelské bitraty v reálném čase, abyste mohli streamovat vysoce kvalitní zvuk v mobilních sítích, aniž byste museli ukládat duplicitní komprimované kopie.
Chytré playlisty
Vytvářejte seznamy skladeb, které se automaticky plní na základě žánru, hodnocení, počtu přehrání nebo vlastních kritérií, čímž znovu vytváříte zážitek z objevování streamovacích služeb se svou vlastní knihovnou.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte samostatné účty pro členy rodiny nebo spolupracovníky, každý s vlastní historií poslechu, seznamy skladeb a úrovněmi oprávnění, bez duplikování mediálních souborů.
Kompatibilita s Subsonic API
Připojte jakoukoli mobilní aplikaci nebo desktopového klienta kompatibilního se Subsonicem k vaší instanci Ampache, což vám umožní přístup z prakticky jakéhokoli zařízení, aniž byste byli vázáni na jediné rozhraní.
Podcasty a Rádio
Streamujte internetové rozhlasové stanice a odebírejte podcasty vedle vaší hudební knihovny, čímž se Ampache stává jediným cílem pro veškerý zvukový obsah.
Proč provozovat Ampache u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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