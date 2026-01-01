Sleva až 69 % na Ampache

Implementujte Ampache jedním kliknutím.

Open-source server pro streamování hudby a videa, který promění vaši osobní sbírku médií v soukromou streamovací službu.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Ampache jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Ampache vytvořit

Ampache je self-hostovaná platforma pro streamování médií, která přeměňuje osobní hudební a video sbírky na soukromou službu dostupnou z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu. Původně vydaná v roce 2001 a nepřetržitě udržovaná pod licencí AGPL, nabízí podporu více uživatelů, chytré playlisty, transkódování za běhu a kompatibilitu s API Subsonic pro širokou podporu klientů napříč mobilními aplikacemi, desktopovými přehrávači a systémy domácí automatizace.

Na rozdíl od komerčních streamovacích služeb Ampache neukládá žádná data o poslechu u třetích stran, neúčtuje žádné poplatky za předplatné a neomezuje velikost knihovny. Vlastní hosting vám zajišťuje plné vlastnictví vaší hudby a zaručuje, že vaše sbírka zůstane přístupná bez ohledu na změny licencování platformy nebo ukončení služeb.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Ampache

Překódování za běhu

Automaticky převádějte bezztrátové soubory FLAC na mobilně přátelské bitraty v reálném čase, abyste mohli streamovat vysoce kvalitní zvuk v mobilních sítích, aniž byste museli ukládat duplicitní komprimované kopie.

Chytré playlisty

Vytvářejte seznamy skladeb, které se automaticky plní na základě žánru, hodnocení, počtu přehrání nebo vlastních kritérií, čímž znovu vytváříte zážitek z objevování streamovacích služeb se svou vlastní knihovnou.

Víceuživatelská podpora

Vytvořte samostatné účty pro členy rodiny nebo spolupracovníky, každý s vlastní historií poslechu, seznamy skladeb a úrovněmi oprávnění, bez duplikování mediálních souborů.

Kompatibilita s Subsonic API

Připojte jakoukoli mobilní aplikaci nebo desktopového klienta kompatibilního se Subsonicem k vaší instanci Ampache, což vám umožní přístup z prakticky jakéhokoli zařízení, aniž byste byli vázáni na jediné rozhraní.

Podcasty a Rádio

Streamujte internetové rozhlasové stanice a odebírejte podcasty vedle vaší hudební knihovny, čímž se Ampache stává jediným cílem pro veškerý zvukový obsah.

Proč provozovat Ampache u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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