Implementujte MindsDB jedním kliknutím.
AI platforma, která vám umožňuje vytvářet a dotazovat se na modely strojového učení ze svých databází pomocí standardního SQL.
Vyberte si VPS balíček pro MindsDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MindsDB vytvořit
MindsDB je open-source AI platforma, která přináší strojové učení přímo do vaší stávající databázové infrastruktury prostřednictvím SQL. Namísto vytváření samostatných ML pipeline vytváříte, trénujete a dotazujete se prediktivních modelů pomocí standardní SQL syntaxe nad vašimi daty z PostgreSQL, MySQL nebo MongoDB. Podporuje AutoML, predikci časových řad, klasifikaci a integrace s OpenAI, Hugging Face a dalšími poskytovateli AI.
Nasazení MindsDB na vašem vlastním VPS udržuje trénovací data a artefakty modelů ve vaší infrastruktuře, poskytuje vyhrazené zdroje pro trénování modelů a eliminuje cloudové náklady za jednotlivé predikce – čímž zpřístupňuje AI datovým týmům za předvídatelné fixní náklady.
Hlavní funkce MindsDB
ML založené na SQL
Vytvářejte a dotazujte se na modely strojového učení pomocí standardního SQL – nejsou vyžadovány žádné frameworky Pythonu ani samostatné ML pipeline.
AutoML jádro
Automatizovaná tvorba příznaků a výběr modelu snižuje potřebné odborné znalosti k nasazení přesných prediktivních modelů.
Podpora více databází
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, MongoDB a dalším k trénování modelů přímo na vašich stávajících produkčních datech.
Integrace modelů AI
Integrujte OpenAI, Hugging Face a další poskytovatele pro přidání NLP poháněného GPT a vlastních funkcí AI pomocí SQL.
Predikce časových řad
Vytvořte modely predikce poptávky, detekce anomálií a predikce zásob bez specializovaných znalostí ML.
Proč provozovat MindsDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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