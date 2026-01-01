Implementujte Apache ShenYu jedním kliknutím.
Vysoce výkonná nativní API brána pro Javu pro proxy služeb, konverzi protokolů a správu API ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem Apache ShenYu vytvořit
Apache ShenYu je open-source API brána nativní pro Javu, vytvořená pro prostředí mikroslužeb, která vyžadují vysokou propustnost a nízkou latenci. Slouží jako jednotný vstupní bod pro směrování, konverzi protokolů a správu provozu napříč službami postavenými na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket a dalších. Architektura pluginů s možností výměny za provozu vám umožňuje povolit nebo zakázat zásady řízení provozu – omezování rychlosti, ověřování, WAF, jističe – bez restartování brány.
Přibalená administrátorská konzole poskytuje vašemu týmu viditelnost v reálném čase a dynamickou kontrolu nad pravidly směrování, selektory a systémovými oprávněními prostřednictvím dashboardu založeného na prohlížeči. Vlastní hostování ShenYu na vašem vlastním VPS udržuje provoz API ve vaší infrastruktuře, eliminuje náklady na odchozí cloudový provoz za požadavek a umožňuje vám prosazovat zásady správy bez závislosti na spravované službě API brány.
Hlavní funkce Apache ShenYu
Pluginy vyměnitelné za provozu
Povolit, zakázat nebo překonfigurovat provozní pluginy – omezování rychlosti, ověřování, WAF a další – za běhu, aniž byste restartovali bránu nebo přerušili živý provoz.
Víceprotokolová podpora
Proxyování požadavků napříč Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket a MQTT z jediného vstupního bodu brány.
Dynamické řízení dopravy
Definujte selektory a pravidla směrování prostřednictvím administrátorského rozhraní, které se projeví okamžitě, čímž operačním týmům poskytnete jemnou kontrolu nad tím, který upstream obdrží každý požadavek.
Integrovaná pozorovatelnost
Distribuované trasování, export metrik a integrace strukturovaného logování vám poskytují komplexní přehled o latenci API a chybovosti napříč všemi proxyovanými službami.
OAuth 2.0 a JWT autentizace
Zabezpečte API pomocí OAuth 2.0, validace JWT tokenů nebo vlastního ověření podpisu na úrovni brány, než se požadavky dostanou k vašim backendovým službám.
Proč provozovat Apache ShenYu u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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