Implementujte Adminer jedním kliknutím.
Lehký, plně vybavený nástroj pro správu databází podporující MySQL, PostgreSQL, SQLite a 8 dalších systémů.
Vyberte si VPS balíček pro Adminer
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Adminer vytvořit
Adminer je jednosouborový nástroj pro správu databází v PHP, který poskytuje komplexní možnosti správy napříč více než 11 databázovými systémy — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB a dalšími — prostřednictvím jednoho jednotného webového rozhraní. Původně vytvořený jako odlehčená alternativa k phpMyAdmin, nevyžaduje složitou instalaci a je připraven k okamžitému použití po nasazení.
Navzdory své minimální velikosti pokrývá Adminer celou škálu databázových operací: prohlížení a úpravu záznamů, spouštění SQL dotazů se zvýrazněním syntaxe, správu uživatelů a oprávnění, import a export dat a prohlížení vztahů schémat. Jeho čistý design jej činí stejně užitečným pro rychlé ladění během vývoje i pro rutinní správu v produkčních prostředích.
Hlavní funkce Adminer
11+ databázových systémů
Spravujte MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB a další z jediného rozhraní, čímž odpadá nutnost udržovat samostatné nástroje pro každý typ databáze.
Okamžitá implementace
Zabaleno jako jediný soubor PHP bez závislostí kromě webového serveru, Adminer je přístupný ihned po spuštění bez nutnosti konfigurace.
Editor SQL dotazů
Spouštějte vlastní SQL dotazy se zvýrazněním syntaxe a strukturovanými výsledky, což usnadňuje kontrolu dat, ladění dotazů nebo provádění jednorázových migrací.
Import a export
Importujte a exportujte data ve formátech SQL a CSV pro zálohy, migrace a sdílení dat s externími nástroji nebo členy týmu.
Správa uživatelů a oprávnění
Vytvářejte, upravujte a odstraňujte uživatele databáze a jejich oprávnění přímo z webového rozhraní, čímž odpadá nutnost přístupu přes příkazový řádek během běžných změn řízení přístupu.
Proč provozovat Adminer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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