Implementujte Visual Studio Code Server jedním kliknutím.
Spusťte VS Code plně ve vašem prohlížeči odkudkoli s rozšířeními, laděním, Gitem a integrovaným terminálem.
Vyberte si VPS balíček pro Visual Studio Code Server
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Visual Studio Code Server vytvořit
Visual Studio Code Server přenáší kompletní vývojové prostředí VS Code do jakéhokoli prohlížeče. Získejte přístup ke svým rozšířením, IntelliSense, integrovanému terminálu, nástrojům Git a debuggeru z jakéhokoli zařízení, aniž byste lokálně instalovali software – vaše vývojové prostředí je umístěno na vašem VPS a je vždy připraveno.
Vlastní hostování VS Code Serveru na VPS znamená, že projekty a konfigurace přetrvávají mezi relacemi a jsou dostupné z jakéhokoli počítače. Nepřetržitě dostupné serverové prostředí je ideální pro párové programování přes web, pracovní postupy cloudového vývoje nebo pro kódování ze zařízení, kde instalace VS Code není praktická.
Hlavní funkce Visual Studio Code Server
Plný VS Code v prohlížeči
Získejte přístup ke kompletnímu prostředí VS Code včetně rozšíření, motivů, klávesových zkratek a nastavení z jakékoli záložky prohlížeče.
Podpora rozšíření
Nainstalujte a spusťte rozšíření VS Code na straně serveru, včetně jazykových serverů, linterů, formátovačů a debuggerů.
Integrovaný terminál
Spouštějte shell příkazy, nástroje pro sestavování a skripty přímo v terminálu prohlížeče připojeném k vašemu VPS prostředí.
Integrace Git
Spravujte repozitáře, vytvářejte commity, kontrolujte rozdíly a řešte konflikty při slučování pomocí vestavěných nástrojů Git v editoru VS Code.
Trvalý pracovní prostor
Projekty, nastavení a rozšíření přetrvávají mezi relacemi na vašem VPS, takže můžete pokračovat přesně tam, kde jste skončili.
Proč provozovat Visual Studio Code Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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