Website Builder and Horizons are now AI Builder

Vaše vysněné webové stránky nebo aplikace vytvořené umělou inteligencí během několika minut

Stačí popsat svou představu a Horizons ji zrealizuje. Bez kódování i technických znalostí – svůj projekt spustíte na jediné kliknutí.

Vytvořte jakýkoli web

Od firemních webů a portfolií až po blogy a vstupní stránky – Horizons je vytvoří okamžitě.

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Vytvořte jakýkoli web

Začít je snadné

01

Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu

Stačí popsat svůj nápad a sledovat, jak ho AI promění ve skutečnost – nebo si pro rychlejší start vyberte šablonu.
02

Snadné úpravy

Požádejte AI o úpravu čehokoli – od textů a designu až po funkce. Texty a obrázky si pak můžete sami doladit v editoru obsahu.
03

Spuštění na 1 kliknutí

Spusťte svůj web jediným kliknutím na vlastní doméně.

Využijte Hostinger Horizons naplno

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach

Na neomezené funkce se vztahují naše Zásady férového využívání služeb.

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Proměňte svá slova ve skutečné weby a aplikace

Popište, co chcete – rezervační stránku, internetový obchod, zákaznický portál, cokoli. Horizons váš nápad navrhne, vytvoří a zprovozní za pár minut.
Zobrazit funkce

Vše potřebné ke spuštění

Hosting, doména, e-mail i SEO optimalizace – to vše máte v ceně. Obejdete se bez dalších účtů i složitého nastavování.

Integrovaný backend

Databáze, uživatelské účty i úložiště souborů jsou integrované – obejdete se tak bez externích nástrojů.

Integrovaná AI

Doplňte svůj web či aplikaci o chatbot nebo chytré vyhledávání – bez účtů u třetích stran a bez dalších plateb.

Pokročilé integrace, snadné nastavení

Stripe je plně integrovaný a hned připravený k použití. PayPal, Google AdSense a spousta dalších nástrojů – vše si snadno nastavíte, takže se na ničem nezaseknete.

Nechte svou šablonu vydělávat

Sdílejte svůj projekt jako upravitelnou šablonu a získávejte provizi z každého prodeje Horizons, ke kterému díky ní dojde.

S podporou Hostingeru

Důvěřuje nám přes 5 milionů klientů ve více než 150 zemích světa. Stojí za námi 20 let zkušeností.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.
Všechny šablony
Alpaca (online boutique)

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Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nenašli jste tu správnou šablonu? Stačí ji popsat a AI ji pro vás vytvoří.

Vytvořit s AI

Přesvědčte se sami

Jsme hrdí na to, že podporujeme tvůrce a firmy po celém světě. Zde jsou ohlasy některých z nich.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj nápad ve skutečnost?

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