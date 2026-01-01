Váš byznys, vaše rezervace – hotovo za pár minut

Od webů pro rezervaci konzultací až po aplikace na rezervaci stolů v restauraci – stačí popsat, co potřebujete, a Horizons to vytvoří. Přijímejte rezervace, rozesílejte potvrzení a spravujte termíny z jednoho místa.
Začít zdarma

Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Váš byznys, vaše rezervace – hotovo za pár minut

Vše, co potřebujete k přijímání online rezervací

AI Builder se postará o vše – od vytvoření rezervační stránky až po zaslání potvrzení a synchronizaci kalendáře.

Vytvořte si rezervační web nebo aplikaci

Spusťte rezervační stránky za pár minut – stačí chatovat s AI nebo využít hotové šablony.
Vytvořte si rezervační web nebo aplikaci

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Vše pro váš rozvoj

Odesílejte potvrzení automaticky

Každá rezervace automaticky spustí odeslání potvrzovacího e-mailu – žádné ruční obepisování, žádné zmeškané termíny a žádné nahánění klientů.

Odesílejte potvrzení automaticky

Synchronizace s nástroji, které už používáte

Propojte svůj rezervační systém s Kalendářem Google, Calendly nebo dalšími nástroji, které běžně používáte – stačí zadat prompt a Horizons vše nastaví za vás.
Synchronizace s nástroji, které už používáte

Vytvořte si rezervační web nebo aplikaci

Spusťte rezervační stránky za pár minut – stačí chatovat s AI nebo využít hotové šablony.
Vytvořte si rezervační web nebo aplikaci

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Vše pro váš rozvoj

Odesílejte potvrzení automaticky

Každá rezervace automaticky spustí odeslání potvrzovacího e-mailu – žádné ruční obepisování, žádné zmeškané termíny a žádné nahánění klientů.

Odesílejte potvrzení automaticky

Synchronizace s nástroji, které už používáte

Propojte svůj rezervační systém s Kalendářem Google, Calendly nebo dalšími nástroji, které běžně používáte – stačí zadat prompt a Horizons vše nastaví za vás.
Synchronizace s nástroji, které už používáte

Online rezervace podle vašich představ

Objevte ty nejoblíbenější rezervační projekty, které lidé v Horizons tvoří – všechny vznikly jednoduše popsáním potřebných požadavků.
Online rezervace podle vašich představ

Rezervace služeb

Vytvořte si rezervační stránku pro svůj kosmetický salon, osobní tréninky, úklidové či opravářské služby, venčení psů a další – klienti se objednají online a vy se můžete soustředit na práci.
Od stolů v restauraci přes prázdninové pronájmy až po coworkingová centra – umožněte zákazníkům zarezervovat si své místo online a kdykoli.
Ať už jste lékaři, zubaři, terapeuti, kouči, konzultanti nebo lektoři – dejte svým klientům možnost objednat se k vám jednoduše a profesionálně.
Prodávejte vstupenky na workshopy, masterclasses, webináře s omezenou kapacitou nebo online kurzy s pořadníkem – a vše spravujte přehledně z jednoho místa.

Jak vytvořit vlastní rezervační stránku nebo aplikaci pomocí AI

01

Popište svůj nápad

Popište rezervační web či aplikaci a sledujte, jak ho AI mění v realitu – nebo si vyberte šablonu a začněte ještě rychleji.
02

Upravujte a testujte

Vylaďte svou rezervační stránku v chatu s AI – přidejte své služby, volné termíny a všechny informace, které vaši klienti potřebují. Před spuštěním si vše zkontrolujte v živém náhledu.
03

Publikujte jedním kliknutím

Stačí publikovat, připojit doménu a máte otevřeno – klienti si mohou okamžitě začít vytvářet rezervace.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Potřebujete další pomoc?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

E-commerce aplikace a e-shopy

Obchodní prezentace

Interní nástroje

Vlastní CRM

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni na spuštění svého rezervačního projektu?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba

Často kladené otázky o rezervačních stránkách a aplikacích

Vlastní rezervační stránka nebo aplikace umožňuje vašim klientům naplánovat schůzky, rezervovat stůl nebo se přihlásit na kurz – přímo online, kdykoli. Na rozdíl od běžného rezervačního softwaru, který uzamyká užitečné funkce za drahé plány – nebo vám účtuje věci, které nikdy nepoužijete – vlastní řešení je postaveno přesně na vašich obchodních potřebách. Vaše služby, vaše značka, pracovní postup a pouze funkce, které jsou pro vás skutečně důležité.

S AI Builderem můžete vytvořit přesně to, co potřebujete – jednoduchou stránku rezervace schůzek pro váš salon, rezervační systém pro vaši restauraci, webovou stránku rezervace třídy pro vaše fitness studio nebo stránku registrace události pro váš příští workshop.

Jakýkoliv podnik, který přijímá schůzky nebo rezervace – salony, terapeuti, trenéři, konzultanti, restaurace, fitness studia, organizátoři akcí, realitní agenti a další. Pokud vaše firma spoléhá na rezervace, AI Builder může vytvořit vlastní řešení, které odpovídá způsobu vaší práce.

Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří.

Chcete přidat potvrzovací e-mail? Stačí si říct. Potřebujete synchronizaci s aplikací Kalendář Google? Popište to. Chcete změnit barvu rezervačního formuláře? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.

Funguje to navíc ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit přesně tak, jak vám to vyhovuje – nepotřebujete znát žádné technické výrazy. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.

Ano – po každé rezervaci se může klientovi okamžitě odeslat potvrzovací e-mail, takže už nic nemusíte řešit ručně a nehrozí zmeškané schůzky.

Ano. Jednoduše vyzvete AI Builder, aby propojil vaši rezervační stránku nebo aplikaci s Kalendářem Google, Kalendářem Calendly nebo jiným nástrojem, který již používáte. Poté postupujte podle pokynů, které AI Builder poskytuje, abyste získali klíč API. Jakmile požadované údaje sdílíte, AI Builder se postará o zbytek.

Ano, Horizons disponuje integrovaným backendem, díky kterému můžete tvořit rezervační weby a aplikace s integrovanými funkcemi pro ověřování uživatelů a správu účtů. Klienti se tak mohou přihlásit, prohlédnout si nadcházející rezervace a spravovat své schůzky – aniž byste k tomu potřebovali externí nástroje nebo technické nastavování.

Aktualizace rezervační stránky nebo aplikace je stejně snadná jako její sestavení. Jednoduše se vraťte k projektu, otevřete jej a pokračujte v chatu s AI Builderem – popište, co chcete změnit, a on se postará o zbytek. To vše je součástí prostředí kódování, nepotřebujete žádného vývojáře.

A pokud máte technické zázemí nebo chcete dále škálovat, AI Builder vám poskytne plný přístup ke kódu – takže ho můžete vzít tak daleko, jak potřebujete.

Přímo tady – stačí kliknout na „Začít zdarma“. Platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svou rezervační stránku či aplikaci popsali, vdechli jí život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.

Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo na stránce nebo v aplikaci – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.

Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting i doména jsou už v ceně, takže nemusíte nic dalšího nastavovat – stačí jen kliknout a vaše rezervační stránka nebo aplikace bude online.

Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.

Hostinger nabízí dva způsoby, jak vytvořit rezervační stránku – s kódovací platformou AI Builder vibe a nástrojem Hostinger drag-and-drop website Builder – a rozdíl je již v názvu.

Hostinger Website Builder umožňuje začít ze šablony nebo vygenerovat rezervační webovou stránku z popisu a pak ji přizpůsobit přetažením předem připravených prvků. Je to skvělé řešení pro každého, kdo potřebuje čistou, jednoduchou rezervační webovou stránku rychle zprovoznit.

Horizons využívá konverzační přístup – chatujete s umělou inteligencí a aplikuje změny v reálném čase, což vám dává mnohem větší svobodu přizpůsobení. Díky integrovanému backendu také umožňuje vytvářet pokročilejší projekty, jako jsou rezervační aplikace s uživatelskými přihlašovacími údaji a funkce členství. A pro ty, kteří to chtějí, je k dispozici také plný přístup kódu.

Oba nástroje jsou vytvořeny pro lidi bez technických znalostí – rozdíl spočívá v tom, jak chcete stavět a kolik flexibility potřebujete.

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.