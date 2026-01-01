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Vytvořte si rezervační web nebo aplikaci
Vše pro váš rozvoj
Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.
Odesílejte potvrzení automaticky
Každá rezervace automaticky spustí odeslání potvrzovacího e-mailu – žádné ruční obepisování, žádné zmeškané termíny a žádné nahánění klientů.
Synchronizace s nástroji, které už používáte
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Jak vytvořit vlastní rezervační stránku nebo aplikaci pomocí AI
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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o rezervačních stránkách a aplikacích
Co je rezervační stránka nebo aplikace na míru?
Vlastní rezervační stránka nebo aplikace umožňuje vašim klientům naplánovat schůzky, rezervovat stůl nebo se přihlásit na kurz – přímo online, kdykoli. Na rozdíl od běžného rezervačního softwaru, který uzamyká užitečné funkce za drahé plány – nebo vám účtuje věci, které nikdy nepoužijete – vlastní řešení je postaveno přesně na vašich obchodních potřebách. Vaše služby, vaše značka, pracovní postup a pouze funkce, které jsou pro vás skutečně důležité.
S AI Builderem můžete vytvořit přesně to, co potřebujete – jednoduchou stránku rezervace schůzek pro váš salon, rezervační systém pro vaši restauraci, webovou stránku rezervace třídy pro vaše fitness studio nebo stránku registrace události pro váš příští workshop.
Jaké typy podniků mohou používat AI Builder k přijímání rezervací?
Jakýkoliv podnik, který přijímá schůzky nebo rezervace – salony, terapeuti, trenéři, konzultanti, restaurace, fitness studia, organizátoři akcí, realitní agenti a další. Pokud vaše firma spoléhá na rezervace, AI Builder může vytvořit vlastní řešení, které odpovídá způsobu vaší práce.
Jsou k vytvoření online rezervační stránky nebo aplikace nutné znalosti programování či jiné technické dovednosti?
Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří.
Chcete přidat potvrzovací e-mail? Stačí si říct. Potřebujete synchronizaci s aplikací Kalendář Google? Popište to. Chcete změnit barvu rezervačního formuláře? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.
Funguje to navíc ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit přesně tak, jak vám to vyhovuje – nepotřebujete znát žádné technické výrazy. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.
Mohu odesílat automatická potvrzení rezervací?
Ano – po každé rezervaci se může klientovi okamžitě odeslat potvrzovací e-mail, takže už nic nemusíte řešit ručně a nehrozí zmeškané schůzky.
Mohu svou rezervační stránku nebo aplikaci synchronizovat s Kalendářem Google nebo Calendly?
Ano. Jednoduše vyzvete AI Builder, aby propojil vaši rezervační stránku nebo aplikaci s Kalendářem Google, Kalendářem Calendly nebo jiným nástrojem, který již používáte. Poté postupujte podle pokynů, které AI Builder poskytuje, abyste získali klíč API. Jakmile požadované údaje sdílíte, AI Builder se postará o zbytek.
Mohou si moji klienti vytvářet účty a spravovat vlastní rezervace?
Ano, Horizons disponuje integrovaným backendem, díky kterému můžete tvořit rezervační weby a aplikace s integrovanými funkcemi pro ověřování uživatelů a správu účtů. Klienti se tak mohou přihlásit, prohlédnout si nadcházející rezervace a spravovat své schůzky – aniž byste k tomu potřebovali externí nástroje nebo technické nastavování.
Co když budu potřebovat provést změny, až se můj byznys rozroste?
Aktualizace rezervační stránky nebo aplikace je stejně snadná jako její sestavení. Jednoduše se vraťte k projektu, otevřete jej a pokračujte v chatu s AI Builderem – popište, co chcete změnit, a on se postará o zbytek. To vše je součástí prostředí kódování, nepotřebujete žádného vývojáře.
A pokud máte technické zázemí nebo chcete dále škálovat, AI Builder vám poskytne plný přístup ke kódu – takže ho můžete vzít tak daleko, jak potřebujete.
Jak mám v Horizons začít s tvorbou rezervační stránky nebo aplikace?
Přímo tady – stačí kliknout na „Začít zdarma“. Platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svou rezervační stránku či aplikaci popsali, vdechli jí život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.
Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo na stránce nebo v aplikaci – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.
Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting i doména jsou už v ceně, takže nemusíte nic dalšího nastavovat – stačí jen kliknout a vaše rezervační stránka nebo aplikace bude online.
Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.
V čem se při tvorbě rezervačních stránek liší Horizons a nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru?
Hostinger nabízí dva způsoby, jak vytvořit rezervační stránku – s kódovací platformou AI Builder vibe a nástrojem Hostinger drag-and-drop website Builder – a rozdíl je již v názvu.
Hostinger Website Builder umožňuje začít ze šablony nebo vygenerovat rezervační webovou stránku z popisu a pak ji přizpůsobit přetažením předem připravených prvků. Je to skvělé řešení pro každého, kdo potřebuje čistou, jednoduchou rezervační webovou stránku rychle zprovoznit.
Horizons využívá konverzační přístup – chatujete s umělou inteligencí a aplikuje změny v reálném čase, což vám dává mnohem větší svobodu přizpůsobení. Díky integrovanému backendu také umožňuje vytvářet pokročilejší projekty, jako jsou rezervační aplikace s uživatelskými přihlašovacími údaji a funkce členství. A pro ty, kteří to chtějí, je k dispozici také plný přístup kódu.
Oba nástroje jsou vytvořeny pro lidi bez technických znalostí – rozdíl spočívá v tom, jak chcete stavět a kolik flexibility potřebujete.