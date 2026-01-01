Proměňte své nápady ve skutečnost s AI platformou bez nutnosti programovat.

Hostinger AI Builder změní vaše nápady na webovou aplikaci, webové stránky nebo interaktivní nástroj během několika minut bez kódování.
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Tvořte bez omezení

Hostinger AI Builder promění vaše nápady na webové stránky, webové aplikace nebo nástroje. Stačí popsat, co chcete ve více než 80 jazycích a umělá inteligence vytvoří strukturu, funkce a design za vás.

Potřebujete změny? Chatujte s umělou inteligencí, testujte aktualizace a publikujte během několika minut.

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Platforma bez kódování pro rychlost a jednoduchost

Zapomeňte na programování

Pravidelně vyhodnocujeme nejlepší dostupné AI modely a aktualizujeme naše systémy, takže máte vždy přístup k nejstabilnějším a nejefektivnějším nástrojům. Není potřeba, abyste cokoliv sami testovali, upgradovali nebo integrovali.
Stačí vysvětlit svůj nápad a AI automaticky vytvoří rozložení, funkce i základní funkcionalitu. Chcete něco změnit? Stačí si v chatu napsat o úpravu designu, přidání funkcí nebo o pomoc s řešením problémů.
Ušetřete čas i náklady tím, že se od nápadu k funkčnímu prototypu dostanete během několika minut, což vám umožní projekty rychleji testovat, vylepšovat i spouštět.
I bez znalosti programování máte pod kontrolou každou část svého projektu, a to díky úpravám v reálném čase, debugování s asistencí AI a živým náhledům.
Ať už jste podnikatel, freelancer nebo hobby, AI Builder umožňuje vytvářet pokročilé webové aplikace, webové stránky a interaktivní nástroje dosažitelné pro kohokoli a kdekoli.

Co o nástroji Hostinger AI Builder říkají uživatelé

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding dokáže zkrátit dobu vývoje o 45 %. Nástroje jako Hostinger AI Builder totiž promění zadání v přirozeném jazyce na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů. Práh pro tvorbu vlastního softwaru se tak dramaticky snižuje.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím říct, že na mě udělal obrovský dojem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je dost možná ten vůbec nejefektivnější nástroj pro vibe coding, se kterým vytvoříte aplikace s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger AI Builder představuje nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady předtím, než se do toho vrhnete naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nebudete věřit, jak snadné je vytvořit pro váš web a zákazníky vše potřebné pomocí nástroje Hostinger AI Builder! Je to prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, se kterým můžete zrealizovat jakýkoli nápad – stačí ho jen popsat. Prostě to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger AI Builder ubírá! S novou AI aktualizací je vážně radost pracovat. Je to naprosto převratná novinka nejen pro mě, ale i pro spoustu dalších uživatelů.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Říkám si, jak to Hostinger s nástrojem AI Builder vůbec dokázal... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním zvládne kdokoli implementovat front-end i back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nedokážu popsat, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu „až někdy“, DOKUD jste nepřišli s nástrojem AI Builder. O programování webových aplikací nevím vůbec nic. Čistá nula, a přesto je můj nápad na světě. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům už běží. Pecka!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger AI Builder je ve srovnání s čímkoli jiným naprostá revoluce. Nastavit si v mojí webové aplikaci subdoménu pro blog bylo tak snadné – úplně mě to dostalo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Webové aplikace zvládnete vytvořit pouhým zadáním promptu v Hostinger AI Builderu. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger AI Builder a je to naprostá pecka! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódování vytváří parádní weby a aplikace za pár minut – navrhne design, napíše kód i texty za vás. Rozhodně to stojí za zkoušku.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

S nástrojem Hostinger AI Builder dokážete vytvořit opravdu parádní věci. Není to jen tak ledajaký nástroj pro tvorbu webu – je to mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný nápad ve skutečný projekt?

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