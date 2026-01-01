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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.