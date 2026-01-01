Remixovatelné šablony

Vyberte si šablonu a upravte si ji k obrazu svému – buď pomocí chatu s AI, nebo vizuálními úpravami.
Všechny šablony
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Vytvořte šablonu a vydělávejte na doporučeních

Připojte se do programu Remixovatelné šablony a nechte svou šablonu vydělávat. Sdílejte ji s ostatními a získejte provizi za každého nového klienta, kterého přivedete.

Vytvořte si šablonu

Vytvořte v Hostinger Horizons projekt, který ostatní budou moci remixovat.

Přidejte na svůj web tlačítko „Použít šablonu“

Udělejte svůj projekt remixovatelný - pokaždé, když někdo klikne na tlačítko, bude doporučeno zaregistrovat se do Hostinger AI Builder a remixovat šablonu.

Získejte až 150 USD za každé doporučení

Sdílejte svůj projekt a získejte 20% provizi, když ho někdo zremixuje a koupí si svůj první balíček Horizons. Doporučený klient musí zůstat aktivní po dobu 45 dnů.
Vytvořit šablonu
Vytvořte šablonu a vydělávejte na doporučeních

Nechte si platit, jak vám to vyhovuje

PayPal nebo bankovní převod

Nechte si peníze posílat automaticky přes PayPal (obvykle ve stejný den) nebo bankovním převodem.

Zůstat v účtu Hostinger

Peníze si můžete ponechat na svém Hostinger účtu a použít je na nákup, prodloužení nebo upgradování vlastních služeb.

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj nápad ve skutečnost?

Začít tvořit ještě dnes

Platební karta není potřeba.

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