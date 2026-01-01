Snadný vývoj SaaS aplikací

Proměňte svůj nápad s aplikací micro SaaS na živý produkt s lehkostí pomocí platformy Hostinger AI Builder bez kódu.
Začít zdarma

Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Snadný vývoj SaaS aplikací

Tvořte rychleji a snadněji s nástrojem pro tvorbu SaaS od Horizons

Vše potřebné k vytvoření, spuštění a rozšíření Saas produktů.

Univerzální AI partner

Stačí popsat váš nápad na SaaS a AI ho vytvoří – od backendové logiky až po design. Získáte plně funkční produkt, který můžete spustit za pár minut. Bez kódování, technického týmu a čekání.
Univerzální AI partner

Vše pro spuštění

Hosting, doména, e-maily i SEO optimalizace – vše v ceně. Bez dalších účtů a složitého nastavování.

Vše pro spuštění

Integrovaný backend

Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů jsou integrované – nepotřebujete žádné externí nástroje, takže váš SaaS funguje jako plnohodnotný produkt hned od začátku.

Integrovaný backend

Vydělávejte hned od začátku

Nabídněte několik úrovní předplatného s možností snadno upgradovat nebo downgradovat balíčky. Díky nulovým transakčním poplatkům a nativní integraci se službou Stripe získáte pravidelné příjmy snadno a rychle.
Vydělávejte hned od začátku

Univerzální AI partner

Stačí popsat váš nápad na SaaS a AI ho vytvoří – od backendové logiky až po design. Získáte plně funkční produkt, který můžete spustit za pár minut. Bez kódování, technického týmu a čekání.
Univerzální AI partner

Vše pro spuštění

Hosting, doména, e-maily i SEO optimalizace – vše v ceně. Bez dalších účtů a složitého nastavování.

Vše pro spuštění

Integrovaný backend

Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů jsou integrované – nepotřebujete žádné externí nástroje, takže váš SaaS funguje jako plnohodnotný produkt hned od začátku.

Integrovaný backend

Vydělávejte hned od začátku

Nabídněte několik úrovní předplatného s možností snadno upgradovat nebo downgradovat balíčky. Díky nulovým transakčním poplatkům a nativní integraci se službou Stripe získáte pravidelné příjmy snadno a rychle.
Vydělávejte hned od začátku

SaaS řešení, která vytvoříte bez kódování – stačí kreativita

Prozkoumejte reálné příklady SaaS produktů vytvořených pomocí Hostinger Horizons – vše vzniklo pouhým popisem požadavků.
SaaS řešení, která vytvoříte bez kódování – stačí kreativita

Vzdělávací micro SaaS

Vytvářejte vzdělávací nástroje – minikurzy, jazyková cvičení a certifikáty, které pomohou lektorům a malým školicím týmům vést strukturované lekce a sledovat pokrok bez nutnosti složitého LMS.Začít tvořit
Pomozte firmám spravovat potenciální zákazníky, sledovat vztahy s klienty a uzavírat více obchodů – vytvořte plně přizpůsobené CRM a nabídněte jej jako předplatné prodejním týmům a agenturám.Začít tvořit
Pomozte uživatelům tvořit popisky, nápady na příspěvky, hashtagy, chytlavé úvody a texty připravené pro konkrétní platformy na základě jednoduchých promptů.Začít tvořit
Umožněte restauracím spravovat rezervace, sledovat obsazenost stolů a posílat potvrzovací e-maily – vytvořte specializovaný rezervační nástroj a nabídněte jej podnikům v gastronomii.Začít tvořit
Vytvářejte aplikace pro plánování tréninků, sledování pokroku, sestavování jídelníčků a výzvy, které udrží uživatele v tempu. Trenérům a tvůrcům zároveň umožní vytvářet ucelené programy a prodávat je.Začít tvořit
Vytvořte si vlastní podcastovou platformu – sdílejte epizody, rozšiřujte své publikum a zpoplatněte prémiový či exkluzivní obsah formou předplatného.Začít tvořit
Vytvořte uzavřenou platformu, kde členové platí za přístup k exkluzivnímu obsahu, kurzům nebo komunitě – nastavte si vlastní ceny, spravujte předplatné a rozvíjejte své pravidelné příjmy.Začít tvořit

Jak vytvořit SaaS aplikaci

01

Popište svůj nápad

Popište, co má váš SaaS produkt umět, a sledujte, jak ho AI mění v realitu – nebo si vyberte šablonu a začněte ještě rychleji.
02

Upravujte a testujte

Vylaďte aplikaci chatováním s AI – upravte funkce, nastavte platby i přihlašování a prohlédněte si ji v živém náhledu ještě před spuštěním.
03

Publikujte jedním kliknutím

Stačí kliknout na tlačítko „Publikovat“ a váš SaaS produkt bude online – hosting, doménu i SEO optimalizaci máte v ceně. Začněte s onboardingem prvních uživatelů ihned.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Zajímá vás více?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Co je to SaaS

Co je to SaaS

Návod
Jak vytvořit SaaS produkt

Jak vytvořit SaaS produkt

Návod
Nápady na micro SaaS

Nápady na micro SaaS

Návod
Video

Další způsoby, jak s Horizons vydělávat

Prodávejte online

Získejte rezervace

Vytvořte vlastní AI nástroje

Vytvořte šablonu, získejte provize

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný projekt ve skutečnost?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba

Často kladené otázky o vývoji SaaS aplikací

Vývoj SaaS aplikací (software jako služba) spočívá ve tvorbě cloudových nástrojů či služeb, které jsou uživatelům dostupné přes webový prohlížeč a obvykle fungují na bázi předplatného. Na rozdíl od tradičního softwaru nevyžadují SaaS aplikace žádné stahování ani instalaci – vše běží online.

Chcete prozkoumat příležitosti vhodné pro startupy? Inspirujte se v našem seznamu nápadů na SaaS.

Ne – a s nástrojem Horizons se nemusíte učit HTML, CSS ani žádné frameworky. Horizons využívá při tvorbě konverzační přístup, kterému se často říká vibe coding. Jednoduše v běžném jazyce popíšete, co má vaše SaaS aplikace umět, a AI ji pro vás v reálném čase vytvoří. Chcete přidat novou funkci? Stačí o to požádat. Potřebujete změnit uživatelské workflow? Stačí ho popsat. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vás provede vším, co potřebujete vědět.

Pro inspiraci prozkoumejte některé z našich oblíbených příkladů micro SaaS.

Náklady se liší podle toho, jaký přístup zvolíte. Pokud si vše naprogramujete sami, ušetříte peníze, ale bude vás to stát spoustu času. Najmout si vývojáře zase může vyjít docela draho. Nástroje pro tvorbu bez nutnosti kódování, jako je Hostinger Horizons, představují mnohem dostupnější řešení. Nabízí výhodné balíčky už od 75,99 Kč/měs. a umožní vám tvořit, testovat a spouštět SaaS produkty bez obrovských počátečních investic.

Začít navíc můžete zdarma – kreditní kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do práce. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svou SaaS aplikaci popsali, vdechli jí život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.

Až budete připraveni projekt publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting, doména i SEO optimalizace jsou už v ceně – stačí kliknout na publikování a váš SaaS produkt bude hned online.

Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.

Aplikace SaaS můžete zpeněžit prostřednictvím měsíčního předplatného, stupňovaných prémiových tarifů, nákupů v aplikacích nebo reklam. Hostinger AI Builder se integruje s platebními systémy, jako je Stripe, což usnadňuje nastavení fakturace.

K efektivnímu marketingu SaaS produktů patří SEO, kampaně na sociálních sítích, placené reklamy, e-mailový marketing a spolupráce s influencery. Klíčové je správně si určit cílovou skupinu a jasně definovat přidanou hodnotu vaší aplikace.

Více informací najdete v našem průvodci SaaS marketingem.

Mikro SaaS je vysoce specializovaná SaaS aplikace, která se zaměřuje na velmi specifickou skupinu uživatelů (tzv. niche). Často ji vytváří a provozuje malý tým nebo dokonce jediný člověk. Spuštění těchto webů tak může být rychlejší a jejich správa jednodušší.

Chcete se dozvědět více? Prohlédněte si našeho průvodce mikro SaaS.

Údržba zahrnuje pravidelnou aktualizaci aplikace, opravu chyb, zlepšení zabezpečení a přidávání nových funkcí. Hostinger AI Builder to zjednodušuje sdružováním aktualizací, hostingu a monitorování do jedné bezproblémové platformy.

Testování pomáhá odhalit chyby a ověřit, že vaše SaaS aplikace funguje na všech zařízeních. Funkce můžete prověřit ručně nebo s pomocí automatizovaných testovacích nástrojů. Hostinger Horizons umožňuje náhled i testování v sandboxovém prostředí ještě před publikováním.

Zabezpečení SaaS spočívá v ochraně uživatelských dat, vynucování kvalitního systému ověřování, použití SSL a pravidelném monitorování zranitelností. Hostinger Horizons má klíčové bezpečnostní funkce již v základní výbavě, takže můžete své projekty spouštět bez obav.

Nasazení a hostování tradičně vyžaduje nastavení serverů, konfiguraci prostředí a správu domén.S nástrojem Hostinger AI Builder je vše integrované – sestavujete a spouštíte na jednom místě, včetně hostingu, vlastních domén a protokolu SSL.

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