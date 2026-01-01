Snadný vývoj SaaS aplikací
Tvořte rychleji a snadněji s nástrojem pro tvorbu SaaS od Horizons
Univerzální AI partner
Vše pro spuštění
Hosting, doména, e-maily i SEO optimalizace – vše v ceně. Bez dalších účtů a složitého nastavování.
Integrovaný backend
Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů jsou integrované – nepotřebujete žádné externí nástroje, takže váš SaaS funguje jako plnohodnotný produkt hned od začátku.
Vydělávejte hned od začátku
Univerzální AI partner
Vše pro spuštění
Hosting, doména, e-maily i SEO optimalizace – vše v ceně. Bez dalších účtů a složitého nastavování.
Integrovaný backend
Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů jsou integrované – nepotřebujete žádné externí nástroje, takže váš SaaS funguje jako plnohodnotný produkt hned od začátku.
Vydělávejte hned od začátku
SaaS řešení, která vytvoříte bez kódování – stačí kreativita
Vzdělávací micro SaaS
CRM webová aplikace
Generátor příspěvků pro sociální sítě
Webová aplikace pro rezervace v restauracích
Micro SaaS pro fitness
Webová aplikace pro podcasty
Členský web
Jak vytvořit SaaS aplikaci
Popište svůj nápad
Upravujte a testujte
Publikujte jedním kliknutím
Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.
Předpřipravené šablony
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o vývoji SaaS aplikací
Co je to vývoj SaaS aplikací?
Vývoj SaaS aplikací (software jako služba) spočívá ve tvorbě cloudových nástrojů či služeb, které jsou uživatelům dostupné přes webový prohlížeč a obvykle fungují na bázi předplatného. Na rozdíl od tradičního softwaru nevyžadují SaaS aplikace žádné stahování ani instalaci – vše běží online.
Chcete prozkoumat příležitosti vhodné pro startupy? Inspirujte se v našem seznamu nápadů na SaaS.
Musím pro vývoj SaaS aplikace umět programovat?
Ne – a s nástrojem Horizons se nemusíte učit HTML, CSS ani žádné frameworky. Horizons využívá při tvorbě konverzační přístup, kterému se často říká vibe coding. Jednoduše v běžném jazyce popíšete, co má vaše SaaS aplikace umět, a AI ji pro vás v reálném čase vytvoří. Chcete přidat novou funkci? Stačí o to požádat. Potřebujete změnit uživatelské workflow? Stačí ho popsat. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vás provede vším, co potřebujete vědět.
Pro inspiraci prozkoumejte některé z našich oblíbených příkladů micro SaaS.
Kolik stojí vývoj SaaS aplikace?
Náklady se liší podle toho, jaký přístup zvolíte. Pokud si vše naprogramujete sami, ušetříte peníze, ale bude vás to stát spoustu času. Najmout si vývojáře zase může vyjít docela draho. Nástroje pro tvorbu bez nutnosti kódování, jako je Hostinger Horizons, představují mnohem dostupnější řešení. Nabízí výhodné balíčky už od 75,99 Kč/měs. a umožní vám tvořit, testovat a spouštět SaaS produkty bez obrovských počátečních investic.
Začít navíc můžete zdarma – kreditní kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do práce. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svou SaaS aplikaci popsali, vdechli jí život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.
Až budete připraveni projekt publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting, doména i SEO optimalizace jsou už v ceně – stačí kliknout na publikování a váš SaaS produkt bude hned online.
Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.
Jak mohu zpeněžit svou SaaS aplikaci?
Aplikace SaaS můžete zpeněžit prostřednictvím měsíčního předplatného, stupňovaných prémiových tarifů, nákupů v aplikacích nebo reklam. Hostinger AI Builder se integruje s platebními systémy, jako je Stripe, což usnadňuje nastavení fakturace.
Jak mohu propagovat svou SaaS aplikaci?
K efektivnímu marketingu SaaS produktů patří SEO, kampaně na sociálních sítích, placené reklamy, e-mailový marketing a spolupráce s influencery. Klíčové je správně si určit cílovou skupinu a jasně definovat přidanou hodnotu vaší aplikace.
Více informací najdete v našem průvodci SaaS marketingem.
Jaký je rozdíl mezi SaaS a mikro SaaS?
Mikro SaaS je vysoce specializovaná SaaS aplikace, která se zaměřuje na velmi specifickou skupinu uživatelů (tzv. niche). Často ji vytváří a provozuje malý tým nebo dokonce jediný člověk. Spuštění těchto webů tak může být rychlejší a jejich správa jednodušší.
Chcete se dozvědět více? Prohlédněte si našeho průvodce mikro SaaS.
Co obnáší provoz a údržba SaaS aplikace?
Údržba zahrnuje pravidelnou aktualizaci aplikace, opravu chyb, zlepšení zabezpečení a přidávání nových funkcí. Hostinger AI Builder to zjednodušuje sdružováním aktualizací, hostingu a monitorování do jedné bezproblémové platformy.
Jak otestovat SaaS aplikaci?
Testování pomáhá odhalit chyby a ověřit, že vaše SaaS aplikace funguje na všech zařízeních. Funkce můžete prověřit ručně nebo s pomocí automatizovaných testovacích nástrojů. Hostinger Horizons umožňuje náhled i testování v sandboxovém prostředí ještě před publikováním.
Jak zabezpečit SaaS aplikaci?
Zabezpečení SaaS spočívá v ochraně uživatelských dat, vynucování kvalitního systému ověřování, použití SSL a pravidelném monitorování zranitelností. Hostinger Horizons má klíčové bezpečnostní funkce již v základní výbavě, takže můžete své projekty spouštět bez obav.
Jak implementovat a hostovat SaaS aplikaci?
Nasazení a hostování tradičně vyžaduje nastavení serverů, konfiguraci prostředí a správu domén.S nástrojem Hostinger AI Builder je vše integrované – sestavujete a spouštíte na jednom místě, včetně hostingu, vlastních domén a protokolu SSL.