Snadný vývoj MVP s pomocí AI

Proměňte svůj nápad ve funkční produkt, který můžete sdílet, a to za pár minut jen chatováním s AI. Vše bez kódování či vývojářů.
Začít zdarma

Platební karta není potřeba

Snadný vývoj MVP s pomocí AI

Vytvářejte, testujte a rozšiřujte – bez rizika

Vše, co potřebujete k ověření svého nápadu, rychlému vstupu na trh a snadnému růstu.

Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut

Ne každý skvělý nápad lze zpeněžit – ale dokud ho neotestujete, nezjistíte to. Proměňte svůj nápad ve funkční MVP za pár minut pouhým chatováním s AI. Bez nutnosti kódování či vývojářů.
Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření

Spusťte web jedním kliknutím – hosting, doména a firemní e-mail jsou v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádné prodlevy.

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření

Rozvíjí se s vámi

Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů integrované hned od začátku – až tedy budete chtít projekt rozšířit, vše potřebné už budete mít k dispozici.

Rozvíjí se s vámi

Jen zlomek ceny

Tradiční vývoj MVP stojí tisíce. S AI Builderem pokryje jedno jednoduché předplatné vše – takže můžete svůj nápad otestovat bez finančního rizika.
Jen zlomek ceny

Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut

Ne každý skvělý nápad lze zpeněžit – ale dokud ho neotestujete, nezjistíte to. Proměňte svůj nápad ve funkční MVP za pár minut pouhým chatováním s AI. Bez nutnosti kódování či vývojářů.
Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření

Spusťte web jedním kliknutím – hosting, doména a firemní e-mail jsou v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádné prodlevy.

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření

Rozvíjí se s vámi

Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů integrované hned od začátku – až tedy budete chtít projekt rozšířit, vše potřebné už budete mít k dispozici.

Rozvíjí se s vámi

Jen zlomek ceny

Tradiční vývoj MVP stojí tisíce. S AI Builderem pokryje jedno jednoduché předplatné vše – takže můžete svůj nápad otestovat bez finančního rizika.
Jen zlomek ceny

Stačí jeden prompt a váš nápad ožije

Objevte příklady MVP, které s Hostinger Horizons můžete vytvořit. Ověřte svůj nápad u skutečných uživatelů dříve, než se pustíte do plného vývoje.
Vytvářejte, testujte a rozšiřujte – bez rizika

MVP pro SaaS produkt

Od generátorů faktur a sledování projektů až po rezervační platformy nebo specializované CRM – vytvořte funkční verzi s již integrovaným přihlašováním uživatelů a platbami přes Stripe. Spusťte projekt v řádu dnů, nikoli měsíců.
Představte si něco jako Uber, ale pro cokoli – přehlednější rezervační aplikaci, tržiště pro freelancery nebo platformu na venčení psů. Vytvořte odlehčenou verzi s reálnými rezervačními procesy a otestujte ji se skutečnými uživateli, než se rozhodnete projekt rozšířit.
Schvalovací workflows, přehledné reporty, vlastní trackery a mnohem více – vytvořte odlehčenou verzi s přihlašováním uživatelů a integrovanou databází. Otestujte ji se svým týmem, než investujete do plného vývoje.
Značka s doplňky stravy, obchod s digitálními soubory nebo specializovaná prodejna oblečení – spusťte úsporný e-shop díky integraci Online Store a otestujte, zda je o vaše zboží zájem, ještě než investujete do skladových zásob.

Jak vyvinout minimální životaschopný produkt

01

Popište svůj nápad

Popište AI, co má váš MVP umět – jaký hlavní problém řeší, jaké jsou klíčové funkce a pro koho je určen. Sledujte, jak během pár minut ožívá.
02

Spusťte jedním kliknutím

Propojte platby, přihlašování a další funkce – a pak vše spusťte jedním kliknutím. Hosting, doména i SEO jsou v ceně. Bez technického nastavování a průtahů.
03

Testujte a vylepšujte

Sdílejte svůj MVP se skutečnými uživateli, získejte zpětnou vazbu a na jejím základě produkt vylepšujte. Pokračujte v úpravách, dokud si neověříte své hlavní předpoklady.

Potřebujete další pomoc?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

Prototypy

SaaS aplikace

Interní podnikové nástroje

Vlastní AI nástroje

Vlastní CRM

Rezervační aplikace

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni spustit svůj MVP?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba

Často kladené otázky o nástroji pro tvorbu MVP

Vývoj MVP je proces, při kterém se vytváří minimální životaschopný produkt – zjednodušená verze vašeho nápadu, která má jen ty nejnutnější funkce postačující k otestování na reálných uživatelích. Díky tomu můžete zjistit, zda produkt řeší jejich skutečné problémy, aniž byste museli předem investovat příliš mnoho peněz. Více se dozvíte v našem průvodci MVP.

U prototypu jde především o vizualizaci – je to interaktivní ukázka, kterou nasdílíte zainteresovaným stranám, abyste získali zpětnou vazbu ještě předtím, než se vůbec pustíte do vývoje. MVP je naproti tomu vaše první skutečná a fungující verze produktu. Obsahuje jen to nejnutnější pro spuštění a otestování na reálných uživatelích. Stručně řečeno: prototyp slouží k ověření samotného konceptu, zatímco MVP vytváříte pro testování v reálném provozu. Více se dozvíte v našem průvodci rozdíly mezi prototypem a MVP.

Horizons využívá pokročilé AI modely, které na základě vašich promptů generují kód, design a obsah. To vše spojí do funkční webové aplikace, takže se od nápadu dostanete k MVP za pár minut.

Použijte nástroj pro tvorbu MVP bez kódu, abyste svůj nápad ověřili rychle a za dostupnou cenu. Jakmile prokážete, že existuje poptávka a můžete ospravedlnit pokročilé přizpůsobení ve velkém měřítku, stává se možností najmout vývojáře. Pomocí nástroje AI Builder můžete rychle otestovat a rozvíjet svůj nápad bez finančních nebo časových omezení – a až budete připraveni přivést vývojáře, můžete exportovat celý kód a předat ho přímo.

Klasický vývoj MVP (minimálního životaschopného produktu) může stát tisíce dolarů a zabrat celé týdny práce. S platformou Horizons můžete začít zdarma a nepotřebujete ani kreditní kartu. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby.

Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste své MVP popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete. Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting, doména i SEO optimalizace jsou už v ceně – stačí jen kliknout a vaše MVP bude online.

Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.

Vůbec nic. AI Builder používá konverzační přístup k vytváření – často nazývaný kódování vibrací. Jednoduše popíšete, co chcete vytvořit, v jednoduchém jazyce a AI to v reálném čase oživí. Chcete přidat funkci? Stačí se zeptat. Potřebujete změnit tok uživatelů? Popište to. Pokud jste s konceptem nováčci, náš průvodce kódováním vibrací vás provede vším, co potřebujete vědět.

Vaše úvodní MVP může fungovat už za pár minut – stačí popsat váš nápad a Horizons ho okamžitě vytvoří. Další postup už závisí na vás a složitosti daného nápadu. Čím více funkcí budete chtít přidat nebo doladit, tím více promptů využijete – každou úpravu ale vyřešíte pouhou konverzací. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, publikování zvládnete jedním kliknutím.

Ano. Můžete integrovat platební nástroje jako Stripe a přímo v rámci svého MVP prodávat předplatné, účtovat si za služby nebo nabízet jednorázové nákupy.

Aktualizace vašeho MVP je stejně snadná jako jeho samotná tvorba. Stačí se vrátit k projektu, otevřít ho a pokračovat v chatu s Horizons – popište, co chcete změnit, a o zbytek už bude postaráno. Všechno to patří k zážitku z vibe codingu, takže nepotřebujete žádného vývojáře. A pokud máte technické zázemí nebo chcete projekt dále rozšířit, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu.

Svůj MVP si můžete před spuštěním prohlédnout, sdílet ho s uživateli, sbírat zpětnou vazbu a vylaďovat ho. Včasné testování vám pomůže ověřit zájem o produkt a vylepšit ho, než se pustíte do jeho rozšíření.

Součástí Horizons je i hosting. Jakmile je váš MVP připraven, můžete ho publikovat jediným kliknutím. Získáte tak rychlou, bezpečnou hostingovou platformu i vlastní doménové jméno.

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