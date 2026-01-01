Snadný vývoj MVP s pomocí AI
Vytvářejte, testujte a rozšiřujte – bez rizika
Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut
Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření
Spusťte web jedním kliknutím – hosting, doména a firemní e-mail jsou v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádné prodlevy.
Rozvíjí se s vámi
Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů integrované hned od začátku – až tedy budete chtít projekt rozšířit, vše potřebné už budete mít k dispozici.
Jen zlomek ceny
Od nápadu k funkčnímu MVP za pár minut
Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozšíření
Spusťte web jedním kliknutím – hosting, doména a firemní e-mail jsou v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádné prodlevy.
Rozvíjí se s vámi
Databáze, uživatelské účty a úložiště souborů integrované hned od začátku – až tedy budete chtít projekt rozšířit, vše potřebné už budete mít k dispozici.
Jen zlomek ceny
Stačí jeden prompt a váš nápad ožije
MVP pro SaaS produkt
MVP pro služby na vyžádání
MVP pro interní nástroj
MVP pro specializovaný e-shop
Jak vyvinout minimální životaschopný produkt
Popište svůj nápad
Spusťte jedním kliknutím
Testujte a vylepšujte
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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o nástroji pro tvorbu MVP
Co je to vývoj MVP?
Vývoj MVP je proces, při kterém se vytváří minimální životaschopný produkt – zjednodušená verze vašeho nápadu, která má jen ty nejnutnější funkce postačující k otestování na reálných uživatelích. Díky tomu můžete zjistit, zda produkt řeší jejich skutečné problémy, aniž byste museli předem investovat příliš mnoho peněz. Více se dozvíte v našem průvodci MVP.
V čem se liší prototyp a MVP?
U prototypu jde především o vizualizaci – je to interaktivní ukázka, kterou nasdílíte zainteresovaným stranám, abyste získali zpětnou vazbu ještě předtím, než se vůbec pustíte do vývoje. MVP je naproti tomu vaše první skutečná a fungující verze produktu. Obsahuje jen to nejnutnější pro spuštění a otestování na reálných uživatelích. Stručně řečeno: prototyp slouží k ověření samotného konceptu, zatímco MVP vytváříte pro testování v reálném provozu. Více se dozvíte v našem průvodci rozdíly mezi prototypem a MVP.
Jak AI v Hostinger Horizons vlastně vytváří MVP?
Horizons využívá pokročilé AI modely, které na základě vašich promptů generují kód, design a obsah. To vše spojí do funkční webové aplikace, takže se od nápadu dostanete k MVP za pár minut.
Kdy je lepší zvolit nástroj pro tvorbu MVP bez nutnosti kódování a kdy najmout vývojáře?
Použijte nástroj pro tvorbu MVP bez kódu, abyste svůj nápad ověřili rychle a za dostupnou cenu. Jakmile prokážete, že existuje poptávka a můžete ospravedlnit pokročilé přizpůsobení ve velkém měřítku, stává se možností najmout vývojáře. Pomocí nástroje AI Builder můžete rychle otestovat a rozvíjet svůj nápad bez finančních nebo časových omezení – a až budete připraveni přivést vývojáře, můžete exportovat celý kód a předat ho přímo.
Jaké jsou náklady na vývoj MVP?
Klasický vývoj MVP (minimálního životaschopného produktu) může stát tisíce dolarů a zabrat celé týdny práce. S platformou Horizons můžete začít zdarma a nepotřebujete ani kreditní kartu. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby.
Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste své MVP popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete. Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting, doména i SEO optimalizace jsou už v ceně – stačí jen kliknout a vaše MVP bude online.
Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.
Jsou pro vytvoření MVP nutné programovací znalosti?
Vůbec nic. AI Builder používá konverzační přístup k vytváření – často nazývaný kódování vibrací. Jednoduše popíšete, co chcete vytvořit, v jednoduchém jazyce a AI to v reálném čase oživí. Chcete přidat funkci? Stačí se zeptat. Potřebujete změnit tok uživatelů? Popište to. Pokud jste s konceptem nováčci, náš průvodce kódováním vibrací vás provede vším, co potřebujete vědět.
Jak dlouho trvá vytvoření MVP s AI nástrojem pro tvorbu MVP od Horizons?
Vaše úvodní MVP může fungovat už za pár minut – stačí popsat váš nápad a Horizons ho okamžitě vytvoří. Další postup už závisí na vás a složitosti daného nápadu. Čím více funkcí budete chtít přidat nebo doladit, tím více promptů využijete – každou úpravu ale vyřešíte pouhou konverzací. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, publikování zvládnete jedním kliknutím.
Lze MVP zpeněžit?
Ano. Můžete integrovat platební nástroje jako Stripe a přímo v rámci svého MVP prodávat předplatné, účtovat si za služby nebo nabízet jednorázové nákupy.
Co když budu chtít po spuštění provést změny?
Aktualizace vašeho MVP je stejně snadná jako jeho samotná tvorba. Stačí se vrátit k projektu, otevřít ho a pokračovat v chatu s Horizons – popište, co chcete změnit, a o zbytek už bude postaráno. Všechno to patří k zážitku z vibe codingu, takže nepotřebujete žádného vývojáře. A pokud máte technické zázemí nebo chcete projekt dále rozšířit, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu.
Jak se testuje MVP?
Svůj MVP si můžete před spuštěním prohlédnout, sdílet ho s uživateli, sbírat zpětnou vazbu a vylaďovat ho. Včasné testování vám pomůže ověřit zájem o produkt a vylepšit ho, než se pustíte do jeho rozšíření.
Jak hostovat webovou aplikaci?
Součástí Horizons je i hosting. Jakmile je váš MVP připraven, můžete ho publikovat jediným kliknutím. Získáte tak rychlou, bezpečnou hostingovou platformu i vlastní doménové jméno.