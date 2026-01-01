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Adam
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Guilherme
Vytváří srozumitelné návody, a to především v portugalštině. Jeho cílem je, aby byl Horizons co nejjednodušší a snadno přístupný.
AschiLaci
Kombinuje praktické zkušenosti s vývojem s proaktivním hlášením problémů napříč platformami Horizons a Hostinger, což pomáhá produkty den ode dne vylepšovat prostřednictvím reálného používání a podrobné zpětné vazby.
Luis De Jesus Figueroa
Je známý svými srozumitelnými odpověďmi v angličtině i španělštině, díky čemuž je pomoc dostupná skutečně pro každého.