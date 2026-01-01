Funkce, které vašim nápadům vdechnou život
Bez kompromisů od samého začátku
Spusťte svůj projekt, aniž byste napsali jediný řádek kódu. Stačí popsat, co chcete, a AI se postará o zbytek – od designu až po funkce.
Dejte svým webům nový rozměr. Horizons si rozumí se službami jako Stripe, PayPal nebo Google AdSense. Díky našim přehledným návodům je navíc zprovozníte bez zbytečných zádrhelů.
Spusťte svůj projekt ihned. Otestujte, vylaďte a publikujte svůj web či webovou aplikaci během několika minut.
S aplikací AI Builder je umělá inteligence již integrována do vaší aplikace.Přidejte chatboty, generátory obrázků a chytré asistenty – žádné účty, žádné nastavení, žádné překvapivé účtování.
Díky podpoře nejvyspělejších jazykových modelů jsou zaručeny rychlé a kreativní výsledky.
Vytvářejte aplikace s přihlašováním uživatelů, ukládáním dat nebo automatickými e-maily. Vše funguje bez nutnosti cokoli složitě konfigurovat nebo využívat externí služby.
Upravujte si textové komponenty vizuálně a v reálném čase.
Nahrajte obrázek a získejte design. Vizuální předlohy tak můžete proměnit v kompletní webové stránky.
S každým projektem, který vytvoříte, Hostinger AI Builder zajistí, že bude zjistitelný.
Díky plnému přístupu ke kódu vašeho projektu můžete opravovat, ladit a tvořit přesně podle svého.
Vložte libovolnou URL adresu a umělá inteligence znovu vytvoří web jako plně upravitelný projekt – což je náskok k redesignu, modernizaci nebo migraci během několika minut.
Váš AI partner, který se o vše postará
Publikování a aktualizace
Automatické opravy chyb
Obnovování verzí
Optimalizováno pro SEO
AI chat
Využijte Hostinger Horizons naplno
30denní záruka vrácení peněz
Službu lze zrušit kdykoli
Nepřetržitá podpora
Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.