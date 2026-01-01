Funkce, které vašim nápadům vdechnou život

Podívejte se, co všechno Hostinger Horizons nabízí – výkonné funkce, které vám pomohou tvořit a spouštět weby a webové aplikace rychleji, snadněji a bez nutnosti programovat.
Začít tvořit ještě dnes

Platební karta není potřeba.

Bez kompromisů od samého začátku

Platforma pro tvorbu bez kódu
Platforma pro tvorbu bez kódu

Spusťte svůj projekt, aniž byste napsali jediný řádek kódu. Stačí popsat, co chcete, a AI se postará o zbytek – od designu až po funkce.

Integrace
Integrace

Dejte svým webům nový rozměr. Horizons si rozumí se službami jako Stripe, PayPal nebo Google AdSense. Díky našim přehledným návodům je navíc zprovozníte bez zbytečných zádrhelů.

Spuštění jedním kliknutím
Spuštění jedním kliknutím

Spusťte svůj projekt ihned. Otestujte, vylaďte a publikujte svůj web či webovou aplikaci během několika minut.

Integrovaná AI
Integrovaná AI

S aplikací AI Builder je umělá inteligence již integrována do vaší aplikace.Přidejte chatboty, generátory obrázků a chytré asistenty – žádné účty, žádné nastavení, žádné překvapivé účtování.

Nejnovější LLM
Nejnovější LLM

Díky podpoře nejvyspělejších jazykových modelů jsou zaručeny rychlé a kreativní výsledky.

Integrovaný backend
Integrovaný backend

Vytvářejte aplikace s přihlašováním uživatelů, ukládáním dat nebo automatickými e-maily. Vše funguje bez nutnosti cokoli složitě konfigurovat nebo využívat externí služby.

Režim úpravy textu
Režim úpravy textu

Upravujte si textové komponenty vizuálně a v reálném čase.

Návrh podle obrázku
Návrh podle obrázku

Nahrajte obrázek a získejte design. Vizuální předlohy tak můžete proměnit v kompletní webové stránky.

Integrovaná SEO optimalizace
Integrovaná SEO optimalizace

S každým projektem, který vytvoříte, Hostinger AI Builder zajistí, že bude zjistitelný.

Úpravy kódu
Úpravy kódu

Díky plnému přístupu ke kódu vašeho projektu můžete opravovat, ladit a tvořit přesně podle svého.

Klonovač webových stránek
Klonovač webových stránek

Vložte libovolnou URL adresu a umělá inteligence znovu vytvoří web jako plně upravitelný projekt – což je náskok k redesignu, modernizaci nebo migraci během několika minut.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný nápad ve skutečný projekt?

Začít tvořit ještě dnes

Platební karta není potřeba.

Váš AI partner, který se o vše postará

Hostinger Horizons vám pomůže s celým tvůrčím procesem – od tvorby projektu přes jeho správu, publikování a rozšiřování. Prozkoumejte všechny funkce podle kategorií.

Publikování a aktualizace

Spusťte svůj projekt jediným kliknutím. Aktualizace můžete provádět kdykoliv – není potřeba žádné nastavování ani opětovné nasazení.

Automatické opravy chyb

Pokud se něco rozbije, AI Builder pomáhá automaticky detekovat a opravit problémy.

Obnovování verzí

Vraťte se k jakékoliv předchozí verzi jediným kliknutím. Žádné nástroje pro správu verzí nejsou potřeba.

Optimalizováno pro SEO

Díky integrovaným osvědčeným postupům pro SEO získají vaše weby lepší pozice ve vyhledávačích, a to bez nutnosti instalovat pluginy nebo cokoliv složitě nastavovat.

AI chat

Popište změny nebo si vyžádejte nové funkce vlastními slovy a AI váš projekt okamžitě aktualizuje. Použití je naprosto intuitivní, takže se nemusíte nic složitě učit.

Využijte Hostinger Horizons naplno

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Nepřetržitá podpora

75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach

Na neomezené funkce se vztahují naše Zásady férového využívání služeb.

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Užitečné zdroje pro začátek

Návody

Podrobné návody k tvorbě s Hostinger Horizons.

Znalostní báze

Odpovědi na vaše technické i koncepční dotazy.

Videa

Vizuální návody a inspirace.

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