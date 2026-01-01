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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o Hostinger Horizons
Jak se liší balíčky Hostinger Horizons?
Balíčky Hostinger Horizons se od sebe liší nabídkou funkcí i počtem měsíčních AI kreditů. Limit kreditů určuje, kolik zpráv můžete AI asistentovi v chatu poslat. Vyšší balíčky vám pak zpřístupní pokročilejší funkce a zajistí větší flexibilitu podle toho, jak se budou vaše nároky zvyšovat.
Jak fungují AI kredity?
AI kredity pohánějí dvě věci: vytváření vašeho projektu a spouštění AI funkcí v něm, jakmile je v provozu. Při vytváření spotřebuje každá zpráva, kterou odešlete AI agentovi Horizons, jeden kredit. Když váš publikovaný web nebo aplikace zahrnuje funkce s podporou AI, kredity jsou spotřebovány pokaždé, když s ní vaši uživatelé interagují – a protože pro tento účel používáme zlomkové kredity, umožňuje vám to více experimentovat za zlomek nákladů.
Mohu zjistit, kolik kreditů AI moje aplikace použila?
Ano. Váš panel využití AI kreditů zobrazuje rozpis kreditů použitých pro tvorbu a úpravy, stejně jako kredity spotřebované funkcemi AI vaší aplikace – takže vždy přesně víte, kam vaše kredity směřují.
Mohu si koupit další AI kredity bez upgradu na vyšší balíček?
Jakmile si pořídíte balíček, můžete si dokoupit další kredity na AI, aniž byste museli přecházet na vyšší tarif.
Mohu si koupit Hostinger Horizons bez hostingu?
Hostinger Horizons vyžaduje hosting, aby byl váš web nebo webová aplikace neustále v provozu a k dispozici na internetu.
Pokud ještě nemáte aktivní hostingový balíček, získáte hosting k nákupu Hostinger Horizons bez jakýchkoliv dalších poplatků.
Pokud již aktivní hostingový balíček máte, další hostingový balíček k nákupu Horizons už nebude přidán – můžete i nadále využívat svůj stávající balíček.
Vezměte prosím na vědomí, že hosting a Hostinger Horizons se obnovují samostatně a každou službu můžete spravovat, upgradovat nebo obnovovat nezávisle na sobě.
Jaké typy webů mohu publikovat s Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons vám umožňuje vytvářet širokou škálu webových aplikací a webů bez nutnosti kódování – jediným limitem je vaše představivost. Můžete například vytvářet aplikace pro rozvoz jídla, SaaS produkty, fitness trackery, software pro neziskové organizace a mnoho dalšího.
Ať už chcete vytvořit vlastní řešení pro své klienty nebo aplikaci specifickou pro potřeby vašeho podnikání, Hostinger Horizons je perfektní AI nástroj, který vaše nápady promění ve skutečnost.
Mohu si s Hostinger Horizons vygenerovat mobilní aplikaci?
Hostinger Horizons dokáže vytvářet webové aplikace a weby, které bez problémů fungují na mobilních zařízeních. V současné době však nepodporuje vytváření nativních mobilních aplikací pro App Store nebo Google Play.
Kdo vlastní kód vytvořený pomocí Hostinger Horizons?
Kód vašeho webu nebo webové aplikace je plně ve vašem vlastnictví. S jakýmkoli placeným balíčkem Hostinger Horizons si můžete kód kdykoli stáhnout.
Je možné s nástrojem Hostinger Horizons integrovat API nebo služby třetích stran?
Ano, do Hostinger Horizons můžete integrovat API a služby třetích stran. Nabízí bezproblémové propojení s nástroji jako Stripe a Supabase a můžete připojit i další API pro zpracování plateb, dat a podobně. Pokud potřebujete pomoci s připojením služeb třetích stran, stačí se zeptat v chatu a Hostinger Horizons vám poradí, jak postupovat.