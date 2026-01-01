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75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
75% sleva
Premium
Spusťte svůj první web – od portfolií a životopisů až po blogy a rozcestníky.
304,99
75,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 3 647,52 Kč (běžná cena 14 639,52 Kč). Cena při obnovení 253,99 Kč/měs.
Počet webů: až 3
2 poštovních schránek na web - zdarma na 1 rok
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 5
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Získejte podporu od chatbota Kodeeho
Speciální nabídka • 79% sleva
Bez omezení
Pro rozvíjející se firmy. Neomezený počet webů, AI nástroje, e-shopy a naprostá flexibilita.
481,99
101,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 4 895,52 Kč (běžná cena 23 135,52 Kč). Cena při obnovení 431,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 500
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach
Proč zvolit tento balíček?
Komplexní řešení pro dlouhodobé projekty se vším všudy.
69% sleva
Cloud Startup
Pro firmy, které vyžadují maximální výkon a prostor pro další rozšiřování.
659,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Získejte 48 měsíců za 9 743,52 Kč (běžná cena 31 679,52 Kč). Cena při obnovení 608,99 Kč/měs.
Unlimited websites
Neomezeně e-mailových schránek pro každý web (na 1 rok zdarma)
Vlastní doména - na rok zdarma
AI kredity pro tvorbu webu: 15
Více než 400 webových šablon
Rychlý a bezpečný webhosting
Prioritní nonstop odborná podpora
Kredity pro AI agenty: 1000
Prodávejte online díky integrovanému e-shopu
E-mailový marketing s Reach

Na neomezené funkce se vztahují naše Zásady férového využívání služeb.

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Často kladené otázky o Hostinger Horizons

Balíčky Hostinger Horizons se od sebe liší nabídkou funkcí i počtem měsíčních AI kreditů. Limit kreditů určuje, kolik zpráv můžete AI asistentovi v chatu poslat. Vyšší balíčky vám pak zpřístupní pokročilejší funkce a zajistí větší flexibilitu podle toho, jak se budou vaše nároky zvyšovat.

AI kredity pohánějí dvě věci: vytváření vašeho projektu a spouštění AI funkcí v něm, jakmile je v provozu. Při vytváření spotřebuje každá zpráva, kterou odešlete AI agentovi Horizons, jeden kredit. Když váš publikovaný web nebo aplikace zahrnuje funkce s podporou AI, kredity jsou spotřebovány pokaždé, když s ní vaši uživatelé interagují – a protože pro tento účel používáme zlomkové kredity, umožňuje vám to více experimentovat za zlomek nákladů.

Ano. Váš panel využití AI kreditů zobrazuje rozpis kreditů použitých pro tvorbu a úpravy, stejně jako kredity spotřebované funkcemi AI vaší aplikace – takže vždy přesně víte, kam vaše kredity směřují.

Jakmile si pořídíte balíček, můžete si dokoupit další kredity na AI, aniž byste museli přecházet na vyšší tarif.

Hostinger Horizons vyžaduje hosting, aby byl váš web nebo webová aplikace neustále v provozu a k dispozici na internetu.

Pokud ještě nemáte aktivní hostingový balíček, získáte hosting k nákupu Hostinger Horizons bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Pokud již aktivní hostingový balíček máte, další hostingový balíček k nákupu Horizons už nebude přidán – můžete i nadále využívat svůj stávající balíček.

Vezměte prosím na vědomí, že hosting a Hostinger Horizons se obnovují samostatně a každou službu můžete spravovat, upgradovat nebo obnovovat nezávisle na sobě.

Hostinger Horizons vám umožňuje vytvářet širokou škálu webových aplikací a webů bez nutnosti kódování – jediným limitem je vaše představivost. Můžete například vytvářet aplikace pro rozvoz jídla, SaaS produkty, fitness trackery, software pro neziskové organizace a mnoho dalšího.

Ať už chcete vytvořit vlastní řešení pro své klienty nebo aplikaci specifickou pro potřeby vašeho podnikání, Hostinger Horizons je perfektní AI nástroj, který vaše nápady promění ve skutečnost.

Hostinger Horizons dokáže vytvářet webové aplikace a weby, které bez problémů fungují na mobilních zařízeních. V současné době však nepodporuje vytváření nativních mobilních aplikací pro App Store nebo Google Play.

Kód vašeho webu nebo webové aplikace je plně ve vašem vlastnictví. S jakýmkoli placeným balíčkem Hostinger Horizons si můžete kód kdykoli stáhnout.

Ano, do Hostinger Horizons můžete integrovat API a služby třetích stran. Nabízí bezproblémové propojení s nástroji jako Stripe a Supabase a můžete připojit i další API pro zpracování plateb, dat a podobně. Pokud potřebujete pomoci s připojením služeb třetích stran, stačí se zeptat v chatu a Hostinger Horizons vám poradí, jak postupovat.

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