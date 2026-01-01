Předveďte svou práci na prezentačním webu nebo v aplikaci

Od webových portfolií po interaktivní klientské portály – vytvořte si profesionální online prezentaci, která zanechá silný první dojem, ukáže vaši práci a promění návštěvníky v klienty.
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Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Předveďte svou práci na prezentačním webu nebo v aplikaci

Vše potřebné pro skvělý první dojem

Vytvořte, spusťte a rozvíjejte svou online prezentaci – vše na jednom místě a bez nutnosti technických znalostí.

Vaše práce na internetu během chvilky

Vytvořte si profesionální prezentační web nebo webovou aplikaci, která bude vypadat skvěle na každém zařízení – stačí využít konverzaci s AI nebo vybrat šablonu a za pár minut můžete začít.

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Ať vás najdou ti správní klienti

Využijte marketingové integrace a oslovte nové klienty napříč těmi nejdůležitějšími kanály.

Shromažďujte leady a dotazy klientů

Přidejte na svůj prezentační web kontaktní formulář na míru a proměňte návštěvníky v potenciální klienty – každý dotaz vám přistane přímo v e-mailové schránce, odkud na něj můžete rovnou reagovat.
Vše potřebné pro skvělý první dojem

Online prezentace podle vašich představ

Prozkoumejte oblíbené příklady prezentačních webů a aplikací, nebo využijte předpřipravený prompt a začněte tvořit za pár vteřin.
Online prezentace podle vašich představ

Firemní web

Vytvořte si profesionální online prezentaci, která vyzdvihne vaše služby, odvypráví váš příběh a promění návštěvníky v klienty.Začít tvořit
Dejte klientům k dispozici prostor ve svém firemním designu, kde mohou sledovat stav projektů, sdílet soubory a zůstat v obraze – vše na jednom místě.Začít tvořit
Prezentujte svou práci v tom nejlepším světle a nechte projekty mluvit samy za sebe – bez designéra či vývojáře.Začít tvořit
Vytvořte si na internetu zázemí pro svou expertízu – sdílejte svůj příběh, prezentujte svou práci a rozšiřujte své publikum.Začít tvořit

Jak s AI vytvořit prezentační web nebo aplikaci

01

Popište svůj nápad

Popište prezentační web nebo aplikaci a sledujte, jak ji AI mění v realitu – nebo si vyberte šablonu a začněte ještě rychleji.
02

Upravujte a testujte

Vylaďte si design v chatu s AI – nahrajte svou práci, dotáhněte každý detail k dokonalosti a před spuštěním si vše prohlédněte v živém náhledu.
03

Publikujte jedním kliknutím

Jedním kliknutím je vaše prezentace online – připravená ohromit klienty a získat nové zakázky, a to bez jakéhokoliv technického nastavování.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Potřebujete další pomoc?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

E-commerce aplikace a e-shopy

Rezervační weby a aplikace

Interní nástroje

Vlastní CRM

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni prezentovat svůj byznys na internetu?

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Platební karta není potřeba

Často kladené otázky o firemních prezentačních webech a aplikacích

Webová stránka obchodní vitríny je vaše profesionální online prezentace – místo, kde potenciální klienti mohou zjistit, kdo jste, prozkoumat vaši práci a rozhodnout se, že se s vámi spojí. Skvělá vitrína obvykle zahrnuje galerii portfolií nebo stránky projektů, stránky služeb, případové studie, recenze klientů a jasný způsob, jak si objednat hovor nebo se s nimi spojit – přesný mix závisí na typu vaší firmy. Na rozdíl od základní webové stránky je navržena tak, aby udělala silný první dojem a proměnila návštěvníky v klienty. S AI Builderem můžete vytvořit takovou, která obsahuje přesně to, co potřebujete – stačí ji popsat a o zbytek se postará umělá inteligence.

Kdokoli, kdo chce na internetu působit profesionálně a získat více klientů – nezávislí profesionálové, umělci, konzultanti, koučové, agentury, majitelé malých firem a mnozí další. Pokud pro své podnikání potřebujete profesionální online prezentaci, Horizons vám vytvoří prezentační web, který dokonale sedne vašemu stylu práce.

Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří.

Chcete přidat portfolio? Stačí si říct. Potřebujete kontaktní formulář? Popište ho. Chcete změnit design tak, aby ladil s barvami vaší značky? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.

Funguje to navíc ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit přesně tak, jak vám to vyhovuje – nepotřebujete znát žádné technické výrazy. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.

Ano – a právě v tom Horizons skutečně vyniká. Díky integrovanému backendu si můžete vytvořit zcela vlastní klientský portál s přihlašováním uživatelů, sdílením souborů, aktualizacemi projektů a dalšími funkcemi – to vše pod vaší vlastní značkou. Vaši klienti tak získají profesionální, vyhrazený prostor, kde budou neustále v obraze, a vy si udržíte plnou kontrolu nad tím, co vidí a dělají.

Ano, váš prezentační web disponuje integrovanou SEO optimalizací, která funguje automaticky už od prvního dne. Klíčové technické soubory, jako jsou sitemap.xml, robots.txt a llms.txt, se generují samy. Vyhledávače a AI nástroje jako ChatGPT a Perplexity tak mohou bez problémů porozumět vašemu obsahu – a to bez jakéhokoliv technického nastavování z vaší strany.

Kromě toho můžete využít marketingové integrace, abyste svůj prezentační web propagovali a oslovili nové klienty napříč těmi nejdůležitějšími kanály.

Aktualizace vašeho prezentačního webu nebo aplikace je stejně snadná jako samotné vytvoření. Stačí se vrátit do svého projektu, otevřít ho a pokračovat v konverzaci s Horizons – popíšete, co chcete upravit, a systém se už o vše postará. Je to zkrátka vibe coding se vším všudy, takže se obejdete i bez vývojáře.

Pokud ale máte technické znalosti nebo budete chtít projekt v budoucnu dále rozšiřovat, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu. Můžete si tak vše upravit přesně podle svých představ.

Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj prezentační web či aplikaci popsali, vdechli jim život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.

Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo na webu nebo v aplikaci – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.

Až budete připraveni výsledek publikovat, placené balíčky začínají na 75,99 Kč/měs. a hosting i doménu už mají v ceně. Nemusíte tak nic složitě nastavovat. Stačí kliknout na publikování a váš projekt bude online.

Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.

Hostinger nabízí dva způsoby, jak si vytvořit firemní prezentační web – pomocí platformy Horizons pro vibe coding a pomocí drag-and-drop nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru. Rozdíl spočívá už v samotném názvu.

Nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru vám umožní využít šablonu nebo si vygenerovat firemní web podle zadání a následně si ho upravovat přesouváním předpřipravených prvků. Je to skvělé řešení pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle zprovoznit čisté a jednoduché firemní portfolio.

Horizons na to jde přes konverzaci – chatujete s AI a systém aplikuje změny v reálném čase, což vám při úpravách poskytuje mnohem větší volnost. Díky integrovanému backendu si navíc vytvoříte i pokročilejší projekty, jako jsou klientské portály s možností přihlášení a členskými sekcemi. Zájemci zde najdou i plný přístup k samotnému kódu.

Oba nástroje jsou vytvořené pro lidi bez technických znalostí. Výběr tedy závisí jen na tom, jaký způsob práce preferujete a kolik flexibility k tomu potřebujete.

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