Předveďte svou práci na prezentačním webu nebo v aplikaci

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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o firemních prezentačních webech a aplikacích
Co je to firemní prezentační web?
Webová stránka obchodní vitríny je vaše profesionální online prezentace – místo, kde potenciální klienti mohou zjistit, kdo jste, prozkoumat vaši práci a rozhodnout se, že se s vámi spojí. Skvělá vitrína obvykle zahrnuje galerii portfolií nebo stránky projektů, stránky služeb, případové studie, recenze klientů a jasný způsob, jak si objednat hovor nebo se s nimi spojit – přesný mix závisí na typu vaší firmy. Na rozdíl od základní webové stránky je navržena tak, aby udělala silný první dojem a proměnila návštěvníky v klienty. S AI Builderem můžete vytvořit takovou, která obsahuje přesně to, co potřebujete – stačí ji popsat a o zbytek se postará umělá inteligence.
Kdo může vytvořit webovou stránku nebo aplikaci s AI Builder?
Kdokoli, kdo chce na internetu působit profesionálně a získat více klientů – nezávislí profesionálové, umělci, konzultanti, koučové, agentury, majitelé malých firem a mnozí další. Pokud pro své podnikání potřebujete profesionální online prezentaci, Horizons vám vytvoří prezentační web, který dokonale sedne vašemu stylu práce.
Jak si mohu vytvořit prezentační web bez technických znalostí?
Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří.
Chcete přidat portfolio? Stačí si říct. Potřebujete kontaktní formulář? Popište ho. Chcete změnit design tak, aby ladil s barvami vaší značky? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.
Funguje to navíc ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit přesně tak, jak vám to vyhovuje – nepotřebujete znát žádné technické výrazy. Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.
Mohu vytvořit klientský portál pomocí AI Builder?
Ano – a právě v tom Horizons skutečně vyniká. Díky integrovanému backendu si můžete vytvořit zcela vlastní klientský portál s přihlašováním uživatelů, sdílením souborů, aktualizacemi projektů a dalšími funkcemi – to vše pod vaší vlastní značkou. Vaši klienti tak získají profesionální, vyhrazený prostor, kde budou neustále v obraze, a vy si udržíte plnou kontrolu nad tím, co vidí a dělají.
Bude se můj prezentační web zobrazovat na Googlu?
Ano, váš prezentační web disponuje integrovanou SEO optimalizací, která funguje automaticky už od prvního dne. Klíčové technické soubory, jako jsou sitemap.xml, robots.txt a llms.txt, se generují samy. Vyhledávače a AI nástroje jako ChatGPT a Perplexity tak mohou bez problémů porozumět vašemu obsahu – a to bez jakéhokoliv technického nastavování z vaší strany.
Kromě toho můžete využít marketingové integrace, abyste svůj prezentační web propagovali a oslovili nové klienty napříč těmi nejdůležitějšími kanály.
Co když budu potřebovat provést změny, až se můj byznys rozroste?
Aktualizace vašeho prezentačního webu nebo aplikace je stejně snadná jako samotné vytvoření. Stačí se vrátit do svého projektu, otevřít ho a pokračovat v konverzaci s Horizons – popíšete, co chcete upravit, a systém se už o vše postará. Je to zkrátka vibe coding se vším všudy, takže se obejdete i bez vývojáře.
Pokud ale máte technické znalosti nebo budete chtít projekt v budoucnu dále rozšiřovat, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu. Můžete si tak vše upravit přesně podle svých představ.
Kolik stojí vytvoření prezentačního webu nebo aplikace v Horizons?
Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj prezentační web či aplikaci popsali, vdechli jim život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.
Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo na webu nebo v aplikaci – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.
Až budete připraveni výsledek publikovat, placené balíčky začínají na 75,99 Kč/měs. a hosting i doménu už mají v ceně. Nemusíte tak nic složitě nastavovat. Stačí kliknout na publikování a váš projekt bude online.
Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.
V čem se při tvorbě firemního prezentačního webu liší Horizons a nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru?
Hostinger nabízí dva způsoby, jak si vytvořit firemní prezentační web – pomocí platformy Horizons pro vibe coding a pomocí drag-and-drop nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru. Rozdíl spočívá už v samotném názvu.
Nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru vám umožní využít šablonu nebo si vygenerovat firemní web podle zadání a následně si ho upravovat přesouváním předpřipravených prvků. Je to skvělé řešení pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle zprovoznit čisté a jednoduché firemní portfolio.
Horizons na to jde přes konverzaci – chatujete s AI a systém aplikuje změny v reálném čase, což vám při úpravách poskytuje mnohem větší volnost. Díky integrovanému backendu si navíc vytvoříte i pokročilejší projekty, jako jsou klientské portály s možností přihlášení a členskými sekcemi. Zájemci zde najdou i plný přístup k samotnému kódu.
Oba nástroje jsou vytvořené pro lidi bez technických znalostí. Výběr tedy závisí jen na tom, jaký způsob práce preferujete a kolik flexibility k tomu potřebujete.