Tvořte vlastní AI nástroje – bez složitého nastavování a starostí
Od zábavných vedlejších projektů až po užitečné nástroje
Textové nástroje
Grafické nástroje
Praktické nástroje
Zábavné a virální nástroje
Vše potřebné k tvorbě nástrojů s AI
AI již máte k dispozici
Tvořte konverzací, ne kódem
Hranice určuje váš nápad, ne technologie
Nechte svou šablonu vydělávat
Jak to funguje
Otevřete svůj projekt Horizons
Tvořte, upravujte a testujte
Publikujte a sdílejte
Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o tvorbě vlastních AI nástrojů
Jak si můžu vytvořit vlastní AI nástroje?
Stačí si otevřít projekt v Horizons a začít si povídat s umělou inteligencí. Vlastními slovy popište, co chcete vytvořit, a Horizons AI se už postará o realizaci. Generativní AI je pevnou součástí vašeho projektu, takže nepotřebujete žádné účty třetích stran, nemusíte řešit výběr modelů ani žádné další platby. Pomocí promptů si vše přizpůsobíte na míru. A pokud chcete ručně upravit text nebo vyměnit obrázky, nestojí vás to vůbec žádné kredity. Jakmile budete mít hotovo, stačí projekt publikovat – hosting i doménu už máte v ceně balíčku.
Další podrobnosti najdete v přehledu integrované AI v Horizons.
Kdo může používat AI Builder k vytváření vlastních nástrojů umělé inteligence?
Funkce Horizons AI jsou tu pro každého, kdo chce realizovat nějaký nápad – a nepotřebujete k tomu umět ani trochu programovat. Jste majitelé malé firmy a chcete si vytvořit vlastní AI nástroje místo placení drahých řešení třetích stran? Jste tvůrci, kteří chtějí svou komunitu monetizovat pomocí AI aplikace? Nebo experti, třeba fitness trenéři či výživoví poradci, co touží přetavit své know-how do digitálního produktu pro klienty? S Horizons to zvládnete.
Co dokážete popsat, to dokážete i vytvořit. A pokud teprve hledáte inspiraci nebo si chcete začátek co nejvíc usnadnit, projděte si naše předpřipravené šablony a vyberte si tu pravou pro svůj projekt.
Jaké AI funkce si můžu do své aplikace přidat?
Horizons zvládá generování i analýzu textů a obrázků (ve formátech PNG, WebP a JPEG). Díky tomu si snadno vytvoříte vlastní AI chatboty, osobní asistenty, nástroje na psaní, konvertory obrázků, doporučovací systémy a spoustu dalšího.
Je používání Horizons zdarma?
S Horizons můžete začít úplně zdarma. Váš balíček už obsahuje AI kredity, takže se můžete rovnou pustit do tvoření a experimentování. Jakmile volné kredity vyčerpáte, stačí si je kdykoliv dobít – a to jak pro další práci na projektu, tak pro ostrý provoz AI funkcí ve vaší publikované aplikaci či na webu. Žádné nečekané poplatky ani skryté náklady. Své výdaje máte vždy plně pod kontrolou.
Jak fungují AI kredity?
AI kredity slouží ke dvěma věcem: k vývoji vašeho webu nebo aplikace (1 zpráva = 1 kredit) a k provozu AI funkcí přímo v publikovaném projektu. U provozu AI funkcí na webu nebo v aplikaci navíc využíváme zlomkové kredity – ty se odečítají po menších částech, takže vám déle vydrží a čerpají se pouze tehdy, když uživatelé s vaším AI nástrojem skutečně pracují.
Můžu se podívat, kolik AI kreditů moje aplikace spotřebovala?
Ano. Na přehledném panelu využití AI kreditů uvidíte podrobný rozpis spotřeby jak pro tvorbu a úpravy, tak pro AI funkce samotné aplikace. Vždycky tak máte stoprocentní přehled o tom, jak se vyše kredity využívají.
Musím umět programovat, pokud chci v Horizons vytvářet AI nástroje?
Vůbec ne. AI Builder je určen pro každého – od netechnických tvůrců až po zkušené vývojáře. Pokud dokážete popsat, co chcete vytvořit, AI Builder vám s tím pomůže.
Můžu začít tvořit AI nástroje, i když už mám zakoupený balíček z dřívějška?
Ano – pokud jste již dříve vytvořili projekt s AI App Builder nebo jste naprogramovali webové stránky s AI Builderem, integrovaná funkce umělé inteligence je již zahrnuta ve vašem plánu bez dalších nákladů. Stačí otevřít existující projekt nebo začít nový, dobít kredity umělé inteligence a můžete začít.