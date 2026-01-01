Tvořte vlastní AI nástroje – bez složitého nastavování a starostí

Díky AI, která je součástí Horizons, můžete vytvářet vlastní AI nástroje – pro sebe, k prodeji, nebo ke sdílení s ostatními.
Začít zdarma

Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Tvořte vlastní AI nástroje – bez složitého nastavování a starostí

Od zábavných vedlejších projektů až po užitečné nástroje

Vytvářejte vlastní nástroje a ušetřete za předplatné, nebo vytvořte něco, co si vaši uživatelé zamilují – a za co rádi zaplatí. Tady je pár nápadů do začátku.
Textové nástroje

Textové nástroje

Vytvářejte aplikace, které čtou, píšou a odpovídají. Od chatbotů, kteří nonstop řeší dotazy zákazníků, až po asistenty, kteří uživatelům pomůžou sepsat motivační dopis, naplánovat výlet nebo najít ten nejlepší recept.Začít tvořit
Tvořte aplikace, které generují a upravují grafiku. Umožněte uživatelům převádět fotky na ilustrace, navrhovat si vlastní avatary, vizualizovat proměny interiérů nebo tvořit produktové mockupy – a to zcela bez grafických zkušeností.Začít tvořit
Vytvářejte chytré nástroje, které uživatelům ušetří čas. Třeba AI formuláře pro sběr kontaktů, nástroje na kontrolu životopisů, chytré rozpočtové nástroje nebo plánovače tréninků – zkrátka praktické aplikace se skutečnou přidanou hodnotou.Začít tvořit
Vytvářejte takové nástroje, o které se lidé budou chtít neustále dělit. Osobnostní testy, AI výklad tarotu, hledání slavných dvojníků nebo generátory pohádek na dobrou noc – je zábava je používat a ještě větší zábava je sdílet.Začít tvořit

Vše potřebné k tvorbě nástrojů s AI

AI již máte k dispozici

Žádné účty třetích stran ani další placení. AI je součástí Horizons – stačí si otevřít projekt a rovnou ji začít používat.

Tvořte konverzací, ne kódem

Vlastními slovy popište, co chcete, a Horizons to za vás vytvoří. Žádné programování či složité technické nastavování – stačí jen váš nápad a konverzace.

Hranice určuje váš nápad, ne technologie

Chatboti, osobní AI asistenti, generátory obrázků, nástroje na psaní nebo doporučovací systémy – Horizons má umělou inteligenci na cokoliv, co si jen dokážete představit.

Nechte svou šablonu vydělávat

Nasdílejte svůj projekt jako šablonu a získejte provizi 20 % pokaždé, když ji někdo využije k tvorbě vlastní aplikace a pořídí si svůj první balíček Horizons.

Jak to funguje

01

Otevřete svůj projekt Horizons

Přihlaste se do Horizons a založte si nový projekt – nebo si rovnou vyberte některou z připravených AI šablon a usnadněte si vše hned do začátku.
02

Tvořte, upravujte a testujte

Popište, co má vaše aplikace umět, vylaďte ji k dokonalosti a vyzkoušejte si ji naživo – to vše přímo v prostředí Horizons.
03

Publikujte a sdílejte

Až budete mít hotovo, stačí váš nápad publikovat. Vaše aplikace s umělou inteligencí bude okamžitě online a připravená pro uživatele. Spotřebu kreditů pak můžete kdykoliv sledovat na svém ovládacím panelu.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.
Všechny šablony
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni vytvořit si svůj první AI nástroj?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba.

Často kladené otázky o tvorbě vlastních AI nástrojů

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o tvorbě AI nástrojů v Horizons.

Stačí si otevřít projekt v Horizons a začít si povídat s umělou inteligencí. Vlastními slovy popište, co chcete vytvořit, a Horizons AI se už postará o realizaci. Generativní AI je pevnou součástí vašeho projektu, takže nepotřebujete žádné účty třetích stran, nemusíte řešit výběr modelů ani žádné další platby. Pomocí promptů si vše přizpůsobíte na míru. A pokud chcete ručně upravit text nebo vyměnit obrázky, nestojí vás to vůbec žádné kredity. Jakmile budete mít hotovo, stačí projekt publikovat – hosting i doménu už máte v ceně balíčku.

Další podrobnosti najdete v přehledu integrované AI v Horizons.

Funkce Horizons AI jsou tu pro každého, kdo chce realizovat nějaký nápad – a nepotřebujete k tomu umět ani trochu programovat. Jste majitelé malé firmy a chcete si vytvořit vlastní AI nástroje místo placení drahých řešení třetích stran? Jste tvůrci, kteří chtějí svou komunitu monetizovat pomocí AI aplikace? Nebo experti, třeba fitness trenéři či výživoví poradci, co touží přetavit své know-how do digitálního produktu pro klienty? S Horizons to zvládnete.

Co dokážete popsat, to dokážete i vytvořit. A pokud teprve hledáte inspiraci nebo si chcete začátek co nejvíc usnadnit, projděte si naše předpřipravené šablony a vyberte si tu pravou pro svůj projekt.

Horizons zvládá generování i analýzu textů a obrázků (ve formátech PNG, WebP a JPEG). Díky tomu si snadno vytvoříte vlastní AI chatboty, osobní asistenty, nástroje na psaní, konvertory obrázků, doporučovací systémy a spoustu dalšího.

S Horizons můžete začít úplně zdarma. Váš balíček už obsahuje AI kredity, takže se můžete rovnou pustit do tvoření a experimentování. Jakmile volné kredity vyčerpáte, stačí si je kdykoliv dobít – a to jak pro další práci na projektu, tak pro ostrý provoz AI funkcí ve vaší publikované aplikaci či na webu. Žádné nečekané poplatky ani skryté náklady. Své výdaje máte vždy plně pod kontrolou.

AI kredity slouží ke dvěma věcem: k vývoji vašeho webu nebo aplikace (1 zpráva = 1 kredit) a k provozu AI funkcí přímo v publikovaném projektu. U provozu AI funkcí na webu nebo v aplikaci navíc využíváme zlomkové kredity – ty se odečítají po menších částech, takže vám déle vydrží a čerpají se pouze tehdy, když uživatelé s vaším AI nástrojem skutečně pracují.

Ano. Na přehledném panelu využití AI kreditů uvidíte podrobný rozpis spotřeby jak pro tvorbu a úpravy, tak pro AI funkce samotné aplikace. Vždycky tak máte stoprocentní přehled o tom, jak se vyše kredity využívají.

Vůbec ne. AI Builder je určen pro každého – od netechnických tvůrců až po zkušené vývojáře. Pokud dokážete popsat, co chcete vytvořit, AI Builder vám s tím pomůže.

Ano – pokud jste již dříve vytvořili projekt s AI App Builder nebo jste naprogramovali webové stránky s AI Builderem, integrovaná funkce umělé inteligence je již zahrnuta ve vašem plánu bez dalších nákladů. Stačí otevřít existující projekt nebo začít nový, dobít kredity umělé inteligence a můžete začít.

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