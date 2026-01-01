Od nápadu k funkčnímu prototypu s AI – za pár minut
AI prototypování přesahující statické návrhy
Popište svůj nápad
Plně interaktivní
Sdílení pomocí odkazu
Úpravy chatováním
Věrná podoba reálné verze
Možnosti rozšíření
Jak s AI vytvořit interaktivní prototyp
Popište svůj nápad
Úpravy chatováním
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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o AI prototypování
Co je to tvorba prototypů?
Prototypování umělé inteligence je proces přeměny nápadu na funkční interaktivní náhled vaší aplikace nebo webové stránky – pomocí umělé inteligence se postaráte o návrh, rozložení a funkčnost za vás. Místo toho, abyste strávili týdny v nástrojích pro návrh nebo čekali na vývojáře, jednoduše popíšete, co chcete, a umělá inteligence to sestaví během několika minut. S AI Builderem není váš prototyp jen maketa – je to funkční, sdílený náhled, který můžete otestovat a zdokonalit, než se pustíte do plného vývoje.
Chcete se dozvědět více o procesu prototypování? Podívejte se na náš průvodce softwarovým prototypováním a ponořte se do hlubšího ponoření.
Pro koho je AI Builder prototypování AI?
Každý, kdo má nápad, který chce vizualizovat, otestovat nebo sdílet, než se zaváže k plnému vývoji. To zahrnuje:
- Zakladatelé a podnikatelé – ověřte svůj koncept s investory nebo prvními uživateli před tím, než vynaložíte na vývoj.
- Produktoví manažeři – proměňte požadavky na interaktivní prototypy, abyste sjednotili zainteresované strany a snížili počet revizí.
- Nezávislí pracovníci a agentury – před jeho sestavením přesně ukazují klientům, jak bude jejich projekt vypadat a fungovat.
- Designéři – přiveďte koncepty k životu, aniž byste čekali na vývojáře.
- Každý, kdo má nápad – pokud ho můžete popsat, AI Builder ho může sestavit.
Žádné dovednosti v oblasti designu, žádné znalosti kódování a žádné technické zázemí.
Jaký je rozdíl mezi wireframem a prototypem?
Wireframe je základní vizuální plán – ukazuje strukturu a rozvržení stránky bez jakéhokoli stylingu nebo interaktivity. Prototyp jde ještě dál – vypadá a působí jako skutečný, s pracovními interakcemi, skutečným obsahem a funkčním designem. S AI Builderem zcela přeskočíte fázi wireframe a přejdete rovnou k plně interaktivnímu prototypu, stačí jen popsat, co potřebujete.
Jaký je rozdíl mezi prototypem a MVP?
Prototyp a MVP (minimální životaschopný produkt) se často zaměňují, ale slouží k jiným účelům.
Prototyp slouží k vizualizaci a validaci – je to interaktivní náhled vašeho nápadu, který sdílíte se zainteresovanými stranami, investory nebo uživateli, abyste získali zpětnou vazbu ještě předtím, než se pustíte do plného vývoje. Nemusí být plně funkční ani připravený pro veřejnost.
MVP je vaše první skutečná, fungující verze produktu – vytvořená s nezbytnými funkcemi pro spuštění, získání prvních uživatelů a učení se z reálného používání.
Zkrátka: prototypem ověřujete svůj nápad, MVP vytvoříte pro otestování v reálném světě. S Horizons můžete udělat obojí – začněte prototypem, získejte zpětnou vazbu a rozšiřte jej na plně funkční produkt, aniž byste museli začínat. Více se dozvíte v našem průvodci rozdíly mezi prototypem a MVP.
Jsou k vytvoření prototypu nutné designérské nebo programátorské dovednosti?
Vůbec žádné. AI Builder používá konverzační přístup k vytváření – často nazývaný kódování vibrací. Jednoduše popíšete, co chcete, v jednoduchém jazyce a AI to sestaví v reálném čase. Chcete upravit rozložení? Stačí se zeptat. Potřebujete změnit tok uživatelů? Popište to. Pokud jste s konceptem nováčci, náš průvodce kódováním vibrací vás provede vším, co potřebujete vědět.
Jak sdílet prototyp a získat zpětnou vazbu?
Jakmile bude váš prototyp hotový, můžete jej publikovat a sdílet odkazem s kýmkoliv – se zainteresovanými stranami, investory, klienty nebo testovacími uživateli. Mohou s ním přímo pracovat a vy jej můžete na základě jejich zpětné vazby dále upravovat pouhým chatováním s Horizons.
Lze prototyp proměnit ve skutečný, živý produkt?
Ano – a právě v tom Horizons vyniká nad běžnými nástroji pro prototypování. Až budete připraveni posunout se dál, stačí projekt jedním kliknutím publikovat jako plně funkční web nebo aplikaci. Hosting, doména i firemní e-mail jsou součástí vašeho balíčku.
A protože Horizons obsahuje integrovaný backend, váš prototyp má databáze, uživatelské účty i úložiště souborů připravené k použití – takže až přijde čas na rozšíření projektu, vše potřebné už budete mít po ruce. Nic nemusíte tvořit znovu od základů a nepotřebujete žádné externí nástroje.
Kolik stojí sestavení prototypu pomocí nástroje AI Builder prototype builder?
Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj prototyp popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete. Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting i doména jsou už v ceně – stačí kliknout na publikování a váš prototyp bude online.