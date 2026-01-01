Od nápadu k funkčnímu prototypu s AI – za pár minut

Od hrubých konceptů k něčemu, co můžete sdílet, testovat a vylepšovat – bez nutnosti designérských či programátorských dovedností. Stačí popsat svůj nápad a Horizons ho za pár minut vytvoří.
Začít zdarma

Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Od nápadu k funkčnímu prototypu s AI – za pár minut

AI prototypování přesahující statické návrhy

Od jednoduchých konceptů až po plně funkční aplikace – vše vytvoříte pouhým popisem toho, co potřebujete.
AI prototypování přesahující statické návrhy

Popište svůj nápad

Stačí popsat, co chcete vytvořit, a AI Builder to oživí – plně funkční a připravené ke sdílení.Žádné nástroje pro návrh, žádné kódování, žádné čekání – kdokoliv v týmu může vytvářet a iterovat.
Reálná tlačítka, formuláře i uživatelská workflows. Prototyp funguje jako hotový produkt, takže si ho zainteresované strany mohou skutečně vyzkoušet, nejen si ho prohlédnout.
Žádné stahování, účty v designových nástrojích ani složité předávání podkladů. Stačí poslat odkaz a kdokoli může s prototypem ihned začít pracovat. Sdílejte jej s uživateli, investory, klienty či kolegy a získejte reálnou zpětnou vazbu.
Chcete změnit rozvržení, přidat obrazovku nebo vyladit tok uživatelů? Stačí to popsat a AI Builder to aktualizuje v reálném čase – nemusíte začínat od začátku.
Není to wireframe ani hrubý náčrt. Je to poctivý, vyladěný náhled, který přesně ukazuje, jak bude finální produkt vypadat a fungovat.
Chcete přejít na ostrý produkt? Uživatelské účty, databáze, rezervační procesy, integrace pro e-shopy a další funkce jsou již integrované. Stačí pokračovat v tom, co už máte, a jedním kliknutím publikovat – včetně hostingu a domény.

Jak s AI vytvořit interaktivní prototyp

01

Popište svůj nápad

Popište AI, k čemu chcete vytvořit prototyp – ať už jde o web, webovou aplikaci nebo produkt – a sledujte, jak vám za pár minut ožije před očima.
02

Úpravy chatováním

Vylaďte si prototyp v chatu s AI – upravujte rozložení prvků, uživatelské workflow i samotný obsah, dokud nebudete stoprocentně spokojeni.
03

Sdílejte a shromažďujte zpětnou vazbu

Nasdílejte svůj prototyp investorům, klientům či dalším zainteresovaným stranám a získejte od nich reálnou zpětnou vazbu – pak ho dál vylaďujte, dokud nebude připravený k finálnímu vytvoření nebo spuštění.

Potřebujete další pomoc?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

CRM pro WhatsApp

Interní nástroje

Obchodní prezentace

E-commerce aplikace a e-shopy

Rezervační stránka a aplikace na míru

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Chcete svůj nápad proměnit ve funkční prototyp?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba

Často kladené otázky o AI prototypování

Prototypování umělé inteligence je proces přeměny nápadu na funkční interaktivní náhled vaší aplikace nebo webové stránky – pomocí umělé inteligence se postaráte o návrh, rozložení a funkčnost za vás. Místo toho, abyste strávili týdny v nástrojích pro návrh nebo čekali na vývojáře, jednoduše popíšete, co chcete, a umělá inteligence to sestaví během několika minut. S AI Builderem není váš prototyp jen maketa – je to funkční, sdílený náhled, který můžete otestovat a zdokonalit, než se pustíte do plného vývoje.

Chcete se dozvědět více o procesu prototypování? Podívejte se na náš průvodce softwarovým prototypováním a ponořte se do hlubšího ponoření.

Každý, kdo má nápad, který chce vizualizovat, otestovat nebo sdílet, než se zaváže k plnému vývoji. To zahrnuje:

  • Zakladatelé a podnikatelé – ověřte svůj koncept s investory nebo prvními uživateli před tím, než vynaložíte na vývoj.
  • Produktoví manažeři – proměňte požadavky na interaktivní prototypy, abyste sjednotili zainteresované strany a snížili počet revizí.
  • Nezávislí pracovníci a agentury – před jeho sestavením přesně ukazují klientům, jak bude jejich projekt vypadat a fungovat.
  • Designéři – přiveďte koncepty k životu, aniž byste čekali na vývojáře.
  • Každý, kdo má nápad – pokud ho můžete popsat, AI Builder ho může sestavit.

Žádné dovednosti v oblasti designu, žádné znalosti kódování a žádné technické zázemí.

Wireframe je základní vizuální plán – ukazuje strukturu a rozvržení stránky bez jakéhokoli stylingu nebo interaktivity. Prototyp jde ještě dál – vypadá a působí jako skutečný, s pracovními interakcemi, skutečným obsahem a funkčním designem. S AI Builderem zcela přeskočíte fázi wireframe a přejdete rovnou k plně interaktivnímu prototypu, stačí jen popsat, co potřebujete.

Prototyp a MVP (minimální životaschopný produkt) se často zaměňují, ale slouží k jiným účelům.

Prototyp slouží k vizualizaci a validaci – je to interaktivní náhled vašeho nápadu, který sdílíte se zainteresovanými stranami, investory nebo uživateli, abyste získali zpětnou vazbu ještě předtím, než se pustíte do plného vývoje. Nemusí být plně funkční ani připravený pro veřejnost.

MVP je vaše první skutečná, fungující verze produktu – vytvořená s nezbytnými funkcemi pro spuštění, získání prvních uživatelů a učení se z reálného používání.

Zkrátka: prototypem ověřujete svůj nápad, MVP vytvoříte pro otestování v reálném světě. S Horizons můžete udělat obojí – začněte prototypem, získejte zpětnou vazbu a rozšiřte jej na plně funkční produkt, aniž byste museli začínat. Více se dozvíte v našem průvodci rozdíly mezi prototypem a MVP.

Vůbec žádné. AI Builder používá konverzační přístup k vytváření – často nazývaný kódování vibrací. Jednoduše popíšete, co chcete, v jednoduchém jazyce a AI to sestaví v reálném čase. Chcete upravit rozložení? Stačí se zeptat. Potřebujete změnit tok uživatelů? Popište to. Pokud jste s konceptem nováčci, náš průvodce kódováním vibrací vás provede vším, co potřebujete vědět.

Jakmile bude váš prototyp hotový, můžete jej publikovat a sdílet odkazem s kýmkoliv – se zainteresovanými stranami, investory, klienty nebo testovacími uživateli. Mohou s ním přímo pracovat a vy jej můžete na základě jejich zpětné vazby dále upravovat pouhým chatováním s Horizons.

Ano – a právě v tom Horizons vyniká nad běžnými nástroji pro prototypování. Až budete připraveni posunout se dál, stačí projekt jedním kliknutím publikovat jako plně funkční web nebo aplikaci. Hosting, doména i firemní e-mail jsou součástí vašeho balíčku.

A protože Horizons obsahuje integrovaný backend, váš prototyp má databáze, uživatelské účty i úložiště souborů připravené k použití – takže až přijde čas na rozšíření projektu, vše potřebné už budete mít po ruce. Nic nemusíte tvořit znovu od základů a nepotřebujete žádné externí nástroje.

Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj prototyp popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete. Až budete chtít výsledek publikovat, stačí přejít na některý z našich placených balíčků. Hosting i doména jsou už v ceně – stačí kliknout na publikování a váš prototyp bude online.

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.