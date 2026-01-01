Proměňte svůj WhatsApp v CRM pomocí AI
Jak vytvořit WhatsApp CRM pro vaše podnikání
Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu
Propojte WhatsApp s CRM
Přizpůsobte si CRM
Podívejte se na náš podrobný návod
Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.
Předpřipravené šablony
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Vše, co k vytvoření CRM potřebujete – na jednom místě
Vytvořte si vlastní CRM na míru
Data plně ve vašich rukou
Integrovaná AI
Začněte s předpřipravenou šablonou
Profesionální infrastruktura
Často kladené otázky o WhatsApp CRM
Co je to WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM je nástroj, který vám pomůže spravovat vztahy se zákazníky přímo přes WhatsApp. Místo abyste ztráceli přehled o konverzacích, můžete si zorganizovat kontakty, sledovat potenciální zákazníky v prodejním procesu a uzavírat obchody – vše na jednom místě. Na rozdíl od tradičních CRM systémů zastihne zákazníky tam, kde už beztak tráví čas: na WhatsAppu.
K čemu všemu můžu WhatsApp CRM využít?
S WhatsApp CRM můžete organizovat a spravovat kontakty, sledovat potenciální zákazníky v přehledném prodejním procesu, automatizovat zprávy a přijímat platby – to vše s přímým napojením na váš WhatsApp. Pomocí AI si ho navíc můžete přizpůsobit konkrétním potřebám svého podnikání, a to bez nutnosti kódování.
Musím pro vytvoření WhatsApp CRM s AI umět kódovat?
Obejdete se bez kódování. S platformou Hostinger Horizons umožňující vibe coding si vytvoříte vlastní WhatsApp CRM pouhou konverzací s AI. Nebo můžete začít s předpřipravenou šablonou a upravit si ji ve svém jazyce – platforma za vás vyřeší kód, design i veškerý obsah.
Jak si můžu pomocí Hostinger Horizons vytvořit WhatsApp CRM?
Vytvořit WhatsApp CRM v Hostinger Horizons je hračka. Stačí pár kroků:
- Začněte zdarma s naším AI nástrojem pro tvorbu aplikací nebo si vyberte některou z našich předpřipravených šablon.
- Vše přizpůsobte na míru svému podnikání díky konverzaci s AI. Tomuto přístupu říkáme vibe coding: zapomeňte na kódování, stačí své nápady vyjádřit vlastními slovy.
- Vyberte si balíček, získejte přístup k většímu počtu promptů a CRM publikujte jedním kliknutím.
- Propojte svůj WhatsApp s CRM pomocí integrace Twilio.
Můžete také nahlédnout do našeho průvodce tvorbou WhatsApp CRM pro malé firmy nebo prozkoumat naše videonávody.
Jak dlouho trvá zprovoznění WhatsApp CRM?
Záleží na tom, jak moc chcete přizpůsobit. S předpřipravenou šablonou můžete začít během několika minut, ale pokud chcete přizpůsobit každý detail vašemu podnikání, může to trvat déle. Ať tak či onak, Hostinger AI Builder dělá proces co nejrychlejší a intuitivní – stačí chatovat s umělou inteligencí a zvládne těžkou práci.
Můžu CRM přizpůsobit konkrétním potřebám svého podnikání?
Ano – s nástrojem Hostinger AI Builder si můžete vše přizpůsobit. Jednoduše popište, co potřebujete, vlastními slovy a umělá inteligence upraví design, obsah a funkčnost za vás. Ať už potřebujete konkrétní prodejní kanál, vlastní pole kontaktů nebo jedinečné rozložení, můžete ho neustále zdokonalovat prostřednictvím konverzace, dokud dokonale nezapadne do vašeho podnikání.
Je Hostinger Horizons k dispozici zdarma?
Hostinger Horizons sice není zdarma, ale než si vyberete některý z balíčků, můžete si platformu bez závazků vyzkoušet. Přečtěte si našeho podrobného průvodce prvními kroky a efektivním využíváním platformy.