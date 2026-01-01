Proměňte svůj WhatsApp v CRM pomocí AI

Proměňte kontakty v byznys. Propojte si WhatsApp. Spravujte potenciální zákazníky. Uzavírejte prodeje.
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Proměňte svůj WhatsApp v CRM pomocí AI

Jak vytvořit WhatsApp CRM pro vaše podnikání

01

Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu

Stačí popsat, jak vaše podnikání funguje, a AI vám vytvoří CRM přesně na míru. Nebo se do toho rovnou pusťte s některou z šablon od profesionálních designérů. A to vše bez nutnosti kódování.
02

Propojte WhatsApp s CRM

Pár kliknutími propojíte svůj WhatsApp s CRM pomocí integrace Twilio.
03

Přizpůsobte si CRM

Přizpůsobte si CRM tak, aby bylo pro vaše podnikání naprosto unikátní. Stačí si popovídat s AI – snadno tak upravíte design, obsah i celkový vzhled stránek.

Podívejte se na náš podrobný návod

Pusťte si náš videonávod nebo si přečtěte našeho průvodce. Najdete v nich podrobné pokyny, jak se od prvotního nápadu dostat k funkčnímu projektu za pár minut:
Jak vytvořit WhatsApp CRM pomocí AI

Jak vytvořit WhatsApp CRM pomocí AI

Návod
Video

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Vše, co k vytvoření CRM potřebujete – na jednom místě

Vytvořte si vlastní CRM na míru

Vytvořte si vlastní CRM na míru

Popište, jak vaše firma funguje, a AI Builder vytvoří CRM, které přesně odpovídá vašemu pracovnímu postupu – vašemu kanálu, štítkům, rytmu následných kroků.
Na rozdíl od WhatsAppu nebo obchodů na sociálních sítích vám web založený na AI Builderu poskytuje plnou kontrolu nad daty vašich zákazníků a chrání vás před změnami zásad platformy nebo zákazy účtů.
Generujte odpovědi za pár vteřin, implementujte chatbota pro nonstop zákaznickou podporu a udržte svůj byznys v chodu, i když zrovna spíte.
Své CRM nemusíte vytvářet úplně od nuly. Šablony vám usnadní začátek – složitější nastavení, struktura aplikace i workflows už jsou v nich připravené.
Profesionální hosting, vlastní doména a firemní e-mail na jednom místě – zkrátka vše, co potřebujete, abyste si u zákazníků vybudovali důvěru.

Víc leadů pod kontrolou. Víc uzavřených obchodů. Víc času pro vás.

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Často kladené otázky o WhatsApp CRM

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky ohledně tvorby WhatsApp CRM.

WhatsApp CRM je nástroj, který vám pomůže spravovat vztahy se zákazníky přímo přes WhatsApp. Místo abyste ztráceli přehled o konverzacích, můžete si zorganizovat kontakty, sledovat potenciální zákazníky v prodejním procesu a uzavírat obchody – vše na jednom místě. Na rozdíl od tradičních CRM systémů zastihne zákazníky tam, kde už beztak tráví čas: na WhatsAppu.

S WhatsApp CRM můžete organizovat a spravovat kontakty, sledovat potenciální zákazníky v přehledném prodejním procesu, automatizovat zprávy a přijímat platby – to vše s přímým napojením na váš WhatsApp. Pomocí AI si ho navíc můžete přizpůsobit konkrétním potřebám svého podnikání, a to bez nutnosti kódování.

Obejdete se bez kódování. S platformou Hostinger Horizons umožňující vibe coding si vytvoříte vlastní WhatsApp CRM pouhou konverzací s AI. Nebo můžete začít s předpřipravenou šablonou a upravit si ji ve svém jazyce – platforma za vás vyřeší kód, design i veškerý obsah.

Vytvořit WhatsApp CRM v Hostinger Horizons je hračka. Stačí pár kroků:

  • Začněte zdarma s naším AI nástrojem pro tvorbu aplikací nebo si vyberte některou z našich předpřipravených šablon.
  • Vše přizpůsobte na míru svému podnikání díky konverzaci s AI. Tomuto přístupu říkáme vibe coding: zapomeňte na kódování, stačí své nápady vyjádřit vlastními slovy.
  • Vyberte si balíček, získejte přístup k většímu počtu promptů a CRM publikujte jedním kliknutím.
  • Propojte svůj WhatsApp s CRM pomocí integrace Twilio.

Můžete také nahlédnout do našeho průvodce tvorbou WhatsApp CRM pro malé firmy nebo prozkoumat naše videonávody.

Záleží na tom, jak moc chcete přizpůsobit. S předpřipravenou šablonou můžete začít během několika minut, ale pokud chcete přizpůsobit každý detail vašemu podnikání, může to trvat déle. Ať tak či onak, Hostinger AI Builder dělá proces co nejrychlejší a intuitivní – stačí chatovat s umělou inteligencí a zvládne těžkou práci.

Ano – s nástrojem Hostinger AI Builder si můžete vše přizpůsobit. Jednoduše popište, co potřebujete, vlastními slovy a umělá inteligence upraví design, obsah a funkčnost za vás. Ať už potřebujete konkrétní prodejní kanál, vlastní pole kontaktů nebo jedinečné rozložení, můžete ho neustále zdokonalovat prostřednictvím konverzace, dokud dokonale nezapadne do vašeho podnikání.

Hostinger Horizons sice není zdarma, ale než si vyberete některý z balíčků, můžete si platformu bez závazků vyzkoušet. Přečtěte si našeho podrobného průvodce prvními kroky a efektivním využíváním platformy.

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