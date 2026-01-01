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Prodej digitálních produktů
Vše pro váš rozvoj
Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.
Bez transakčních poplatků
Vše, co vyděláte, zůstane vám. Nabízejte přes 100 platebních metod bez příplatků.
Automatické doručování e-mailem
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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
AI Builder vibrační kód online obchodu FAQs
Co je to Horizons Ecommerce?
Horizons Ecommerce je navržen tak, aby prodej na internetu zpřístupnil úplně každému. AI od Horizons vám vytvoří e-shop nebo vlastní prodejní webovou aplikaci pomocí jednoduchého chatu, zatímco nativní e-commerce řešení od Hostingeru se postará o produkty, platby, objednávky i dopravu – vše spolu funguje okamžitě po spuštění.
Žádné kódování, žádné technické nastavování, žádné žonglování s mnoha různými nástroji. Vše potřebné k prodeji na internetu máte připravené, kdykoli budete chtít.
Co mohu prodávat?
Můžete prodávat fyzické i digitální produkty, dárkové poukazy a produkty typu print-on-demand. Předplatné a rezervace zatím nejsou přímo podporovány, ale stále je můžete nabízet pomocí nástrojů třetích stran:
- Pro zahájení prodeje předplatného doporučujeme Stripe. Stačí požádat Horizons, aby vám ho pomohl propojit s vaším projektem.
- Pro rezervace skvěle fungují nástroje jako Calendly. Horizons vám také poradí, jak ho přidat na váš web.
Jaké platební metody jsou podporovány?
Vybírejte z více než 100 platebních metod, jako jsou platební karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay a další. Platební metody dostupné pro váš e-shop závisí na tom, kde prodáváte, vaší lokalitě, měně a cílových zákaznících.
Jaké způsoby dopravy jsou podporovány?
Jakmile si propojíte e-shop, můžete definovat své doručovací zóny s až 25 možnostmi doručení a nastavit si vlastní pravidla pro dopravu na základě výše objednávky nebo hmotnosti položky.
Jak propojím e-shop se svým projektem?
Pro zprovoznění vašeho obchodu stačí pouze dva kroky:
- Klikněte na 'Integrace' v pravém horním rohu vašeho projektu AI Builder a poté vyberte a připojte internetový obchod. AI Builder vám ho nastaví během chvilky.
- Po připojení přejděte do 'Integrace' → 'Online obchod' pro přístup ke všem nastavením vašeho obchodu.
Podívejte se do našeho průvodce krok za krokem pro více informací.
Jak mohu upravit svůj e-shop?
E-shop můžete kdykoliv spravovat kliknutím na „Integrace“ → „E-shop“.
Jakmile bude propojen, uvidíte odkazy, které vás přesměrují do integrovaného správce obchodu. Odtud můžete spravovat produkty, platby a další věci – bez nutnosti zadávat jakékoli příkazy.
Pokud chcete upravit vzhled svého e-shopu (například rozvržení seznamu produktů), stačí požádat AI v chatu o provedení změn.
Mohu si v Horizons vytvořit i něco jiného než jen e-shop?
Ano – a v tom AI Builder skutečně vyniká. Od jednoduchého internetového obchodu až po plně vlastní aplikaci pro elektronické obchodování vám AI Builder umožní vytvořit jakýkoli elektronický obchod, jaký si jen dokážete představit – včetně vlastních nástrojů přizpůsobených přesně vašim obchodním potřebám. Sledovače zásob, systémy pro správu objednávek, prodejní panely – stačí popsat, co potřebujete, a AI Builder to sestaví za vás.
Jsou k vytvoření prodejní aplikace nebo e-shopu nutné zkušenosti s programováním?
Vůbec nic. AI Builder je postaven na vibe coding – stačí popsat, co chcete vytvořit, a AI se postará o zbytek. Ať už spouštíte výlohu nebo vytváříte vlastní nástroj pro elektronické obchodování, stačí vám jen prompt.
Pokud je vaším cílem spustit internetový obchod, můžete vytvořit úvodní webové stránky z jediného promptu, pak připojit vestavěnou integraci internetového obchodu a přidat své produkty – to vše bez napsání jediného řádku kódu.
Hodí se pro mě vibe coding?
Pokud jste někdy měli nápad na internetový obchod nebo vlastní nástroj pro elektronické obchodování, ale nevěděli jste, kde začít – kódování vibrací je pro vás. Místo psaní kódu jednoduše popíšete, co chcete vytvořit, v jednoduchém jazyce a umělá inteligence to krok za krokem oživí.
Nejlepší způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet to sami. AI Builder je dodáván s free trial včetně 5 výzev – dost na kódování vibrací počátečního internetového obchodu nebo vlastní aplikace pro elektronické obchodování a uvidíte, co přesně dokáže, než se k něčemu zavážete. Není vyžadována kreditní karta.
V čem se při tvorbě e-shopu liší Horizons a nástroj pro tvorbu webu od Hostingeru?
Hostinger nabízí dva způsoby, jak vybudovat webovou stránku elektronického obchodu – s kódovací platformou AI Builder a nástrojem Hostinger pro tvorbu webových stránek drag-and-drop – a rozdíl je již v názvu.
Hostinger Website Builder umožňuje začít ze šablony nebo vygenerovat webovou stránku elektronického obchodu z popisu a pak ji přizpůsobit přetažením předem připravených prvků. Je skvělý pro každého, kdo potřebuje čistý, jednoduchý internetový obchod rychle zprovoznit.
Horizons využívá konverzační přístup – chatujete s umělou inteligencí a aplikuje změny v reálném čase, což vám dává mnohem větší svobodu přizpůsobení. Díky integrovanému backendu vám také umožní vytvářet pokročilejší projekty, jako jsou tržiště nebo složitější online obchody s přihlašovacími údaji uživatelů. A pro ty, kteří to chtějí, je k dispozici také plný přístup ke kódu.
Oba nástroje jsou poháněny nativním řešením elektronického obchodu Hostinger a jsou vytvořeny pro lidi bez technických znalostí – rozdíl spočívá v tom, jak chcete stavět a kolik flexibility potřebujete.