Prodávejte s e-shopem podle svých představ

Vytvořte si svůj e-shop nebo plně přizpůsobitelnou e-commerce aplikaci jednoduše pomocí chatu s AI. Spravujte produkty, objednávky, platby a další – vše na jednom místě.
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Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Prodávejte s e-shopem podle svých představ

Vše, co potřebujete k prodeji na internetu a rozšiřování svého byznysu

Získejte vše potřebné k prodeji fyzických i digitálních produktů, dárkových poukazů nebo k provozování print on demand byznysu.
Prodej digitálních produktů

Prodej digitálních produktů

Vytvořte si e-shop a produktové stránky jednoduše chatováním s AI nebo použitím šablon.
Prodej digitálních produktů

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Vše pro váš rozvoj

Bez transakčních poplatků

Vše, co vyděláte, zůstane vám. Nabízejte přes 100 platebních metod bez příplatků.

Bez transakčních poplatků

Automatické doručování e-mailem

Vaše digitální produkty (e-knihy, hudba, umění) se k zákazníkům dostanou okamžitě, aniž byste museli hnout prstem.
Automatické doručování e-mailem

Prodej digitálních produktů

Vytvořte si e-shop a produktové stránky jednoduše chatováním s AI nebo použitím šablon.
Prodej digitálních produktů

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Vše pro váš rozvoj

Bez transakčních poplatků

Vše, co vyděláte, zůstane vám. Nabízejte přes 100 platebních metod bez příplatků.

Bez transakčních poplatků

Automatické doručování e-mailem

Vaše digitální produkty (e-knihy, hudba, umění) se k zákazníkům dostanou okamžitě, aniž byste museli hnout prstem.
Automatické doručování e-mailem

Váš nápad na e-shop – připravený k realizaci

Od e-shopů po obchodní dashboardy a další funkce – prozkoumejte oblíbené příklady pro inspiraci, nebo rovnou vyzkoušejte předpřipravený prompt a začněte tvořit za pár vteřin.
E-shop na míru

E-shop na míru

Spusťte e-shop, který vypadá a funguje přesně podle vašich představ – prezentujte své produkty, spravujte objednávky a začněte prodávat na internetu bez nutnosti kódování.Začít tvořit
Vytvořte uzavřenou platformu, kde členové platí za exkluzivní obsah, kurzy nebo komunitu. Nastavte si vlastní ceny, spravujte předplatná a získejte stabilní zdroj pravidelných příjmů.Začít tvořit
Vytvořte chytrého chatbota, který nonstop odpovídá na dotazy nakupujících, naviguje zákazníky nebo automatizuje běžné úkoly.Začít tvořit
Umožněte uživatelům snadno sledovat stav zásob, evidovat zboží a předcházet jeho nedostatku – to vše z jednoduchého a intuitivního ovládacího panelu.Začít tvořit
Udržujte zákazníky v obraze díky přehlednému sledování objednávek ve vašem firemním designu. Budujete tak důvěru od nákupu až po doručení.Začít tvořit
Proměňte svá data o prodejích ve srozumitelné a praktické přehledy. Budete tak vždy vědět, co zrovna funguje a jakým směrem svůj byznys dále rozvíjet.Začít tvořit

Jak začít prodávat online s AI

01

Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu

Popište e-shop nebo prodejní aplikaci a sledujte, jak ji AI mění v realitu – nebo si vyberte šablonu a začněte ještě rychleji.
02

Upravujte a testujte

Vylaďte si design, vygenerujte produktové stránky z jediné fotky a propojte platby i dopravu – to vše z jednoho ovládacího panelu. Před spuštěním si web prohlédněte v živém náhledu.
03

Publikujte jedním kliknutím

Jedním kliknutím je váš e-shop online a připraven přijímat objednávky – žádné technické nastavování, propojování se službami třetích stran ani zbytečné čekání.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Od nápadu po funkční pokladnu za pár minut

Podívejte se, jak vytvořit, přizpůsobit a spustit svůj e-shop za pár minut – od produktů vytvořených AI až po nastavení plateb.

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

Firemní prezentační weby a aplikace

Rezervační weby a aplikace

Vlastní CRM

Interní firemní nástroje

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni spustit svůj e-shop nebo prodejní aplikaci?

Začít zdarma

Platební karta není potřeba

AI Builder vibrační kód online obchodu FAQs

Horizons Ecommerce je navržen tak, aby prodej na internetu zpřístupnil úplně každému. AI od Horizons vám vytvoří e-shop nebo vlastní prodejní webovou aplikaci pomocí jednoduchého chatu, zatímco nativní e-commerce řešení od Hostingeru se postará o produkty, platby, objednávky i dopravu – vše spolu funguje okamžitě po spuštění.

Žádné kódování, žádné technické nastavování, žádné žonglování s mnoha různými nástroji. Vše potřebné k prodeji na internetu máte připravené, kdykoli budete chtít.

Můžete prodávat fyzické i digitální produkty, dárkové poukazy a produkty typu print-on-demand. Předplatné a rezervace zatím nejsou přímo podporovány, ale stále je můžete nabízet pomocí nástrojů třetích stran:

  • Pro zahájení prodeje předplatného doporučujeme Stripe. Stačí požádat Horizons, aby vám ho pomohl propojit s vaším projektem.
  • Pro rezervace skvěle fungují nástroje jako Calendly. Horizons vám také poradí, jak ho přidat na váš web.

Vybírejte z více než 100 platebních metod, jako jsou platební karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay a další. Platební metody dostupné pro váš e-shop závisí na tom, kde prodáváte, vaší lokalitě, měně a cílových zákaznících.

Jakmile si propojíte e-shop, můžete definovat své doručovací zóny s až 25 možnostmi doručení a nastavit si vlastní pravidla pro dopravu na základě výše objednávky nebo hmotnosti položky.

Pro zprovoznění vašeho obchodu stačí pouze dva kroky:

  1. Klikněte na 'Integrace' v pravém horním rohu vašeho projektu AI Builder a poté vyberte a připojte internetový obchod. AI Builder vám ho nastaví během chvilky.
  2. Po připojení přejděte do 'Integrace' → 'Online obchod' pro přístup ke všem nastavením vašeho obchodu.

Podívejte se do našeho průvodce krok za krokem pro více informací.

E-shop můžete kdykoliv spravovat kliknutím na „Integrace“ → „E-shop“.

Jakmile bude propojen, uvidíte odkazy, které vás přesměrují do integrovaného správce obchodu. Odtud můžete spravovat produkty, platby a další věci – bez nutnosti zadávat jakékoli příkazy.

Pokud chcete upravit vzhled svého e-shopu (například rozvržení seznamu produktů), stačí požádat AI v chatu o provedení změn.

Ano – a v tom AI Builder skutečně vyniká. Od jednoduchého internetového obchodu až po plně vlastní aplikaci pro elektronické obchodování vám AI Builder umožní vytvořit jakýkoli elektronický obchod, jaký si jen dokážete představit – včetně vlastních nástrojů přizpůsobených přesně vašim obchodním potřebám. Sledovače zásob, systémy pro správu objednávek, prodejní panely – stačí popsat, co potřebujete, a AI Builder to sestaví za vás.

Vůbec nic. AI Builder je postaven na vibe coding – stačí popsat, co chcete vytvořit, a AI se postará o zbytek. Ať už spouštíte výlohu nebo vytváříte vlastní nástroj pro elektronické obchodování, stačí vám jen prompt.

Pokud je vaším cílem spustit internetový obchod, můžete vytvořit úvodní webové stránky z jediného promptu, pak připojit vestavěnou integraci internetového obchodu a přidat své produkty – to vše bez napsání jediného řádku kódu.

Pokud jste někdy měli nápad na internetový obchod nebo vlastní nástroj pro elektronické obchodování, ale nevěděli jste, kde začít – kódování vibrací je pro vás. Místo psaní kódu jednoduše popíšete, co chcete vytvořit, v jednoduchém jazyce a umělá inteligence to krok za krokem oživí.

Nejlepší způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet to sami. AI Builder je dodáván s free trial včetně 5 výzev – dost na kódování vibrací počátečního internetového obchodu nebo vlastní aplikace pro elektronické obchodování a uvidíte, co přesně dokáže, než se k něčemu zavážete. Není vyžadována kreditní karta.

Hostinger nabízí dva způsoby, jak vybudovat webovou stránku elektronického obchodu – s kódovací platformou AI Builder a nástrojem Hostinger pro tvorbu webových stránek drag-and-drop – a rozdíl je již v názvu.

Hostinger Website Builder umožňuje začít ze šablony nebo vygenerovat webovou stránku elektronického obchodu z popisu a pak ji přizpůsobit přetažením předem připravených prvků. Je skvělý pro každého, kdo potřebuje čistý, jednoduchý internetový obchod rychle zprovoznit.

Horizons využívá konverzační přístup – chatujete s umělou inteligencí a aplikuje změny v reálném čase, což vám dává mnohem větší svobodu přizpůsobení. Díky integrovanému backendu vám také umožní vytvářet pokročilejší projekty, jako jsou tržiště nebo složitější online obchody s přihlašovacími údaji uživatelů. A pro ty, kteří to chtějí, je k dispozici také plný přístup ke kódu.

Oba nástroje jsou poháněny nativním řešením elektronického obchodu Hostinger a jsou vytvořeny pro lidi bez technických znalostí – rozdíl spočívá v tom, jak chcete stavět a kolik flexibility potřebujete.

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