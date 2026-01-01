Vytvořte si CRM na míru svému podnikání

Vytvořte si CRM aplikace přesně podle svých potřeb pouhou konverzací s AI. Sledujte leady, spravujte kontakty a uzavírejte více obchodů – vše na jednom místě a bez technického nastavování.
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Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Vytvořte si CRM na míru svému podnikání

CRM vytvořené přímo pro vaše workflow

Vše potřebné k vytvoření, spuštění a provozu CRM na míru – přehledně na jednom místě.

Vytvořte si CRM přesně podle svých potřeb

Popište, jak vaše podnikání funguje, a AI Builder vytvoří CRM, které přesně odpovídá vašemu pracovnímu postupu – vašemu potrubí, štítkům, rytmu následných kroků.

Profesionální infrastruktura

Profesionální hosting, vlastní doména a firemní e-mail na jednom místě – vše, co potřebujete pro budování důvěry u potenciálních zákazníků.

Integrovaná AI

Generujte odpovědi za pár vteřin, implementujte chatbota pro nonstop zákaznickou podporu a udržte svůj byznys v chodu, i když zrovna spíte.

Vaše data zůstanou jen vaše

Na rozdíl od běžných CRM, které vás uzamknou ve své platformě, CRM postavený na AI Builderu vám dává plné vlastnictví – chrání vás před zvýšením cen, změnami funkcí a uzamčením platformy.
CRM vytvořené přímo pro vaše workflow

Vlastní CRM bez kódování, stačí jen prompt

Od jednoduchých nástrojů pro správu kontaktů po plně přizpůsobené prodejní procesy – prozkoumejte oblíbené příklady CRM pro inspiraci, nebo rovnou popadněte předpřipravený prompt a začněte tvořit za pár vteřin.
Vlastní CRM bez kódování, stačí jen prompt

CRM pro řízení obchodních případů

Spravujte leady a obchodní případy na jednom místě. Pomůže vám to rozšiřovat vaše podnikání, a to bez nutnosti platit za licenci k CRM.Začít tvořit
Mějte všechny informace o klientech, historii komunikace a klíčová data na jednom místě – díky tomu bude každá interakce působit osobně a na nic se nezapomene.Začít tvořit
Pomozte svému týmu podpory udržet si dokonalý přehled o každém klientském požadavku – spravujte tikety, přiřazujte je pracovníkům podpory, sledujte dobu odezvy a řešte problémy rychleji.Začít tvořit
Vytvořte si CRM na míru pro své podnikání na WhatsAppu – spravujte leady, sledujte konverzace a uzavírejte obchody rychleji.Začít tvořit
Pomozte makléřům spravovat leady, sledovat prohlídky nemovitostí a uzavírat obchody rychleji.Začít tvořit

Jak si s AI vytvořit vlastní CRM

01

Popište svůj nápad

Popište, jak vaše podnikání funguje, a AI k němu vytvoří CRM. Nebo se do toho rovnou pusťte s některou z našich designových šablon. Bez kódování.
02

Upravujte a testujte

Přizpůsobte si CRM přesně podle sebe. V chatu s AI si jednoduše upravte workflows, obchodní logiku, uživatelské role i oprávnění – a před spuštěním si vše prohlédněte v živém náhledu.
03

Publikujte jedním kliknutím

Klikněte na tlačítko pro spuštění a vaše CRM na míru je online – váš tým může okamžitě začít spravovat leady a uzavírat obchody, bez jakéhokoliv technického nastavování.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

Návod
Video
Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

Návod
Video

Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys

CRM pro WhatsApp

Interní nástroje

Obchodní prezentace

E-commerce aplikace a e-shopy

Vlastní rezervační stránka a aplikace

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni spustit své vlastní CRM?

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Platební karta není potřeba

Často kladené dotazy k vlastnímu CRM

Zakázkové CRM (Customer Relationship Manager) je nástroj vytvořený speciálně podle způsobu, jakým vaše podnikání funguje – vaše fáze potrubí, kontaktní pole, váš následný proces. Na rozdíl od běžných CRM jako HubSpot nebo Salesforce, které jsou dodávány s funkcemi, které možná nikdy nepoužijete, vlastní CRM vám poskytne přesně to, co potřebujete, a nic, co nepotřebujete. S AI Builderem si ho můžete vytvořit jednoduchým popisem toho, jak vaše podnikání funguje – bez nutnosti kódování nebo technických znalostí.

Běžně dostupná CRM vyhovují spoustě firem, ale přinášejí s sebou i určité kompromisy – měsíční poplatky rostoucí spolu s vaším týmem, funkce dostupné až ve vyšších balíčcích a workflows, která tak úplně neodpovídají vašemu stylu práce. Když si v Horizons vytvoříte vlastní CRM, získáte nástroj, který přesně splní potřeby vaší firmy. Vyhnete se omezením platformy, nečekanému zdražování i nutnosti přizpůsobovat své procesy cizímu softwaru.

Horizons dokáže vytvořit vlastní CRM pro v podstatě jakýkoliv obor či odvětví – tady jsou ty nejoblíbenější:

  • CRM pro obchodní týmy – spravujte leady, sledujte obchodní případy a posouvejte své zakázky kupředu.
  • CRM pro neziskovky – evidujte dárce, spravujte vztahy a sledujte průběh fundraisingu.
  • CRM pro advokátní kanceláře – spravujte případy klientů, evidujte komunikaci a hlídejte si termíny.
  • CRM pro náboráře – sledujte kandidáty, řiďte průběh výběrových řízení a zefektivněte náborový proces.
  • CRM pro pojišťovací agenty – spravujte pojistky, hlídejte data obnovení a pečujte o vztahy s klienty.
  • CRM pro finanční poradce – sledujte portfolia klientů, evidujte schůzky a plánujte navazující aktivity.
  • CRM pro konzultanty – řiďte klientské projekty, měřte odpracovaný čas a dodržujte smluvené výstupy.

Nenašli jste svůj obor? Pokud dokážete popsat, jak ve své firmě spravujete vztahy se zákazníky, Horizons vám k tomu vytvoří CRM. Pro konkrétní představu o možnostech si přečtěte našeho průvodce vytvořením CRM pro prodej – stejný postup se dá aplikovat na jakýkoliv typ podnikání.

Vůbec ne. Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše popíšete, jak vaše podnikání funguje, a AI vám k němu v reálném čase vytvoří CRM. Chcete přidat novou fázi obchodního případu? Stačí si říct. Potřebujete vlastní pole u kontaktu? Popište ho. Chcete změnit rozvržení prvků? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.

Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.

Ano – Horizons disponuje integrovaným backendem, jehož součástí jsou přímo i uživatelské účty a řízení přístupu. Můžete tak přesně určit, kdo se smí přihlásit, co uvidí a jaké bude mít pravomoci, to vše bez nastavování externích systémů či databází.

Aktualizace CRM je stejně snadná jako jeho sestavení. Jednoduše se vraťte ke svému projektu, otevřete jej a pokračujte v chatu s AI Builderem – popište, co chcete změnit, a on se postará o zbytek. To vše je součástí prostředí kódování, nepotřebujete žádného vývojáře.

A pokud máte technické zázemí nebo chcete dále škálovat, AI Builder vám poskytne plný přístup ke kódu – takže ho můžete vzít tak daleko, jak potřebujete.

Právě tady – stačí kliknout na „Start zdarma“. Není potřeba žádná kreditní karta. Jakmile jste uvnitř, dostanete 5 kreditů umělé inteligence, abyste mohli začít stavět. Využití kreditu závisí na složitosti každé výzvy – jednodušší vychytávky stojí méně než kredit, větší buildy mohou použít více. Vaše kredity zdarma stačí k popisu vašeho CRM, uvidíte, jak ožívá, a získáte skutečný pocit pro AI Builder, než se k něčemu zavážete.

Stojí za to vědět: Kredity umělé inteligence se také používají k napájení všech funkcí umělé inteligence uvnitř vašeho CRM – jako chatbot nebo chytré vyhledávání – ale pouze tehdy, když s nimi uživatelé skutečně komunikují.

Když jste připraveni publikovat, jednoduše přepněte na jeden z našich placené plány. Hosting a doména jsou již zahrnuty, takže není co dalšího nastavit – stačí stisknout publikovat a vaše CRM se spustí.

Dochází vám kredity? Můžete kdykoli doplnit a sledovat své využití z řídicího panelu.

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