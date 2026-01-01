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Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
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Často kladené dotazy k vlastnímu CRM
Co je vlastní CRM?
Zakázkové CRM (Customer Relationship Manager) je nástroj vytvořený speciálně podle způsobu, jakým vaše podnikání funguje – vaše fáze potrubí, kontaktní pole, váš následný proces. Na rozdíl od běžných CRM jako HubSpot nebo Salesforce, které jsou dodávány s funkcemi, které možná nikdy nepoužijete, vlastní CRM vám poskytne přesně to, co potřebujete, a nic, co nepotřebujete. S AI Builderem si ho můžete vytvořit jednoduchým popisem toho, jak vaše podnikání funguje – bez nutnosti kódování nebo technických znalostí.
Proč si vytvořit vlastní CRM místo využití některého z již existujících řešení?
Běžně dostupná CRM vyhovují spoustě firem, ale přinášejí s sebou i určité kompromisy – měsíční poplatky rostoucí spolu s vaším týmem, funkce dostupné až ve vyšších balíčcích a workflows, která tak úplně neodpovídají vašemu stylu práce. Když si v Horizons vytvoříte vlastní CRM, získáte nástroj, který přesně splní potřeby vaší firmy. Vyhnete se omezením platformy, nečekanému zdražování i nutnosti přizpůsobovat své procesy cizímu softwaru.
Jaké typy CRM si mohu v Horizons vytvořit?
Horizons dokáže vytvořit vlastní CRM pro v podstatě jakýkoliv obor či odvětví – tady jsou ty nejoblíbenější:
- CRM pro obchodní týmy – spravujte leady, sledujte obchodní případy a posouvejte své zakázky kupředu.
- CRM pro neziskovky – evidujte dárce, spravujte vztahy a sledujte průběh fundraisingu.
- CRM pro advokátní kanceláře – spravujte případy klientů, evidujte komunikaci a hlídejte si termíny.
- CRM pro náboráře – sledujte kandidáty, řiďte průběh výběrových řízení a zefektivněte náborový proces.
- CRM pro pojišťovací agenty – spravujte pojistky, hlídejte data obnovení a pečujte o vztahy s klienty.
- CRM pro finanční poradce – sledujte portfolia klientů, evidujte schůzky a plánujte navazující aktivity.
- CRM pro konzultanty – řiďte klientské projekty, měřte odpracovaný čas a dodržujte smluvené výstupy.
Nenašli jste svůj obor? Pokud dokážete popsat, jak ve své firmě spravujete vztahy se zákazníky, Horizons vám k tomu vytvoří CRM. Pro konkrétní představu o možnostech si přečtěte našeho průvodce vytvořením CRM pro prodej – stejný postup se dá aplikovat na jakýkoliv typ podnikání.
Jsou k vytvoření vlastního CRM nutné znalosti programování či jiné technické dovednosti?
Vůbec ne. Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše popíšete, jak vaše podnikání funguje, a AI vám k němu v reálném čase vytvoří CRM. Chcete přidat novou fázi obchodního případu? Stačí si říct. Potřebujete vlastní pole u kontaktu? Popište ho. Chcete změnit rozvržení prvků? Napište to do Horizons a za pár vteřin máte hotovo.
Pokud je pro vás tento koncept novinkou, náš průvodce vibe codingem vám vysvětlí vše, co do začátku potřebujete vědět.
Může CRM společně využívat celý můj tým?
Ano – Horizons disponuje integrovaným backendem, jehož součástí jsou přímo i uživatelské účty a řízení přístupu. Můžete tak přesně určit, kdo se smí přihlásit, co uvidí a jaké bude mít pravomoci, to vše bez nastavování externích systémů či databází.
Co když budu potřebovat provést změny, až se můj byznys rozroste?
Aktualizace CRM je stejně snadná jako jeho sestavení. Jednoduše se vraťte ke svému projektu, otevřete jej a pokračujte v chatu s AI Builderem – popište, co chcete změnit, a on se postará o zbytek. To vše je součástí prostředí kódování, nepotřebujete žádného vývojáře.
A pokud máte technické zázemí nebo chcete dále škálovat, AI Builder vám poskytne plný přístup ke kódu – takže ho můžete vzít tak daleko, jak potřebujete.
Jak mám v Horizons začít s tvorbou vlastního CRM?
Právě tady – stačí kliknout na „Start zdarma“. Není potřeba žádná kreditní karta. Jakmile jste uvnitř, dostanete 5 kreditů umělé inteligence, abyste mohli začít stavět. Využití kreditu závisí na složitosti každé výzvy – jednodušší vychytávky stojí méně než kredit, větší buildy mohou použít více. Vaše kredity zdarma stačí k popisu vašeho CRM, uvidíte, jak ožívá, a získáte skutečný pocit pro AI Builder, než se k něčemu zavážete.
Stojí za to vědět: Kredity umělé inteligence se také používají k napájení všech funkcí umělé inteligence uvnitř vašeho CRM – jako chatbot nebo chytré vyhledávání – ale pouze tehdy, když s nimi uživatelé skutečně komunikují.
Když jste připraveni publikovat, jednoduše přepněte na jeden z našich placené plány. Hosting a doména jsou již zahrnuty, takže není co dalšího nastavit – stačí stisknout publikovat a vaše CRM se spustí.
Dochází vám kredity? Můžete kdykoli doplnit a sledovat své využití z řídicího panelu.