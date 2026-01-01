Vylepšete svůj web nebo webovou aplikaci

Hostinger AI Builder vám maximálně usnadní propojení projektu s klíčovými službami, jako jsou platby, uživatelské účty, analytika a další. A to vše bez nutnosti napsat jediný řádek kódu.
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Bezproblémové integrace

Hostinger AI Builder propojí váš web nebo aplikaci s nástroji, které potřebujete k dalšímu rozvoji a rozšiřování. Zapomeňte na technické složitosti – jednoduše popište svou představu a AI už se postará o zbytek.

Potřebujete řešit přihlašování, platby nebo monetizaci? Hostinger AI Builder umožňuje integraci služeb, jako je Integrovaný backend, Stripe nebo AdSense, a na vyžádání ho lze propojit i s dalšími nástroji.

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Bezproblémové integrace

Jak vám integrace může pomoci

Integrovaný backend pro snadnou správu uživatelů

Integrovaný backend pro snadnou správu uživatelů

Snadno přidávejte uživatelské účty, zajistěte zabezpečené přihlašování a ukládejte dynamická data. S integrovaným backendem připravíte personalizovaný obsah pro své uživatele, aniž byste se museli věnovat vývoji backendu.
Zpracovávejte online platby přes Stripe. Snadno nastavte transakce pro e-shopy, předplatné nebo služby – bez vývojáře.
Díky integraci Google AdSense můžete na svém webu či aplikaci zobrazovat relevantní reklamy a proměnit tak svou návštěvnost v zisk.
Zvyšte svou viditelnost na internetu a vylepšete pozice ve vyhledávání. Díky integrovaným SEO funkcím pomůže Hostinger AI Builder uživatelům váš web nebo webovou aplikaci snáze najít – a to bez potřeby dalších nástrojů.
Potřebujete něco specifického? Řekněte nástroji AI Builder, co chcete propojit. Umělá inteligence vás naviguje celým procesem nastavení a otevře vám tak dveře k nekonečným možnostem dalšího rozšiřování.

Co o nástroji Hostinger AI Builder říkají uživatelé

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding dokáže zkrátit dobu vývoje o 45 %. Nástroje jako Hostinger AI Builder totiž promění zadání v přirozeném jazyce na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů. Práh pro tvorbu vlastního softwaru se tak dramaticky snižuje.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím říct, že na mě udělal obrovský dojem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je dost možná ten vůbec nejefektivnější nástroj pro vibe coding, se kterým vytvoříte aplikace s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger AI Builder představuje nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady předtím, než se do toho vrhnete naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nebudete věřit, jak snadné je vytvořit pro váš web a zákazníky vše potřebné pomocí nástroje Hostinger AI Builder! Je to prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, se kterým můžete zrealizovat jakýkoli nápad – stačí ho jen popsat. Prostě to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger AI Builder ubírá! S novou AI aktualizací je vážně radost pracovat. Je to naprosto převratná novinka nejen pro mě, ale i pro spoustu dalších uživatelů.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Říkám si, jak to Hostinger s nástrojem AI Builder vůbec dokázal... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním zvládne kdokoli implementovat front-end i back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nedokážu popsat, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu „až někdy“, DOKUD jste nepřišli s nástrojem AI Builder. O programování webových aplikací nevím vůbec nic. Čistá nula, a přesto je můj nápad na světě. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům už běží. Pecka!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger AI Builder je ve srovnání s čímkoli jiným naprostá revoluce. Nastavit si v mojí webové aplikaci subdoménu pro blog bylo tak snadné – úplně mě to dostalo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Webové aplikace zvládnete vytvořit pouhým zadáním promptu v Hostinger AI Builderu. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger AI Builder a je to naprostá pecka! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódování vytváří parádní weby a aplikace za pár minut – navrhne design, napíše kód i texty za vás. Rozhodně to stojí za zkoušku.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

S nástrojem Hostinger AI Builder dokážete vytvořit opravdu parádní věci. Není to jen tak ledajaký nástroj pro tvorbu webu – je to mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný nápad ve skutečný projekt?

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Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

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Vylepšete své pokyny pro AI

Vylepšete své pokyny pro AI

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