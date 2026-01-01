Vylepšete svůj web nebo webovou aplikaci
Bezproblémové integrace
Hostinger AI Builder propojí váš web nebo aplikaci s nástroji, které potřebujete k dalšímu rozvoji a rozšiřování. Zapomeňte na technické složitosti – jednoduše popište svou představu a AI už se postará o zbytek.
Potřebujete řešit přihlašování, platby nebo monetizaci? Hostinger AI Builder umožňuje integraci služeb, jako je Integrovaný backend, Stripe nebo AdSense, a na vyžádání ho lze propojit i s dalšími nástroji.
Jak vám integrace může pomoci
Integrovaný backend pro snadnou správu uživatelů
Integrace Stripe – přijímejte platby
Google AdSense – zpeněžte svůj obsah
SEO integrace – buďte na internetu vidět
Neomezené vlastní integrace – s podporou AI
Co o nástroji Hostinger AI Builder říkají uživatelé
Vibe coding dokáže zkrátit dobu vývoje o 45 %. Nástroje jako Hostinger AI Builder totiž promění zadání v přirozeném jazyce na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů. Práh pro tvorbu vlastního softwaru se tak dramaticky snižuje.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím říct, že na mě udělal obrovský dojem. 😎
Hostinger AI Builder je dost možná ten vůbec nejefektivnější nástroj pro vibe coding, se kterým vytvoříte aplikace s milionovým potenciálem.
Hostinger AI Builder představuje nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady předtím, než se do toho vrhnete naplno.
Nebudete věřit, jak snadné je vytvořit pro váš web a zákazníky vše potřebné pomocí nástroje Hostinger AI Builder! Je to prostě úžasné – přesvědčte se sami!
Hostinger AI Builder je nástroj, se kterým můžete zrealizovat jakýkoli nápad – stačí ho jen popsat. Prostě to funguje.
Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger AI Builder ubírá! S novou AI aktualizací je vážně radost pracovat. Je to naprosto převratná novinka nejen pro mě, ale i pro spoustu dalších uživatelů.
Říkám si, jak to Hostinger s nástrojem AI Builder vůbec dokázal... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním zvládne kdokoli implementovat front-end i back-end.
Ani nedokážu popsat, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu „až někdy“, DOKUD jste nepřišli s nástrojem AI Builder. O programování webových aplikací nevím vůbec nic. Čistá nula, a přesto je můj nápad na světě. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům už běží. Pecka!
Hostinger AI Builder je ve srovnání s čímkoli jiným naprostá revoluce. Nastavit si v mojí webové aplikaci subdoménu pro blog bylo tak snadné – úplně mě to dostalo!
Webové aplikace zvládnete vytvořit pouhým zadáním promptu v Hostinger AI Builderu. Je to fakt pecka!
Vyzkoušel jsem Hostinger AI Builder a je to naprostá pecka! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódování vytváří parádní weby a aplikace za pár minut – navrhne design, napíše kód i texty za vás. Rozhodně to stojí za zkoušku.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
S nástrojem Hostinger AI Builder dokážete vytvořit opravdu parádní věci. Není to jen tak ledajaký nástroj pro tvorbu webu – je to mnohem víc.