Affiliate program Hostinger Horizons

Zapojte se do affiliate programu, který si váží partnerů – je to zcela zdarma!
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Affiliate marketing zaměřený na uživatele

Vysoká míra konverze

Využijte vysokého výkonu Hostinger Horizons a optimalizovaných propagačních materiálů

Provize podle výkonu

Získejte až 60% provizi každého uskutečněného nákupu.

Snadné sledování

Přístup ke komplexnímu affiliate ovládacímu panelu pro sledování a optimalizaci kampaní.
Affiliate marketing zaměřený na uživatele
5M+
spokojených zákazníků
Přes 150
zemí po celém světě
Přes 20
let zkušeností
5M+
spokojených zákazníků
Přes 150
zemí po celém světě
Přes 20
let zkušeností

Vydělejte více s Hostinger AI Builder ve čtyřech jednoduchých krocích

01.

Připojte se do programu

Registrace netrvá ani minutu a je zcela zdarma.

02.

Používejte affiliate bannery

Získejte marketingové materiály připravené k okamžitému použití, vše na jednom místě.

03.

Sledujte svůj výkon

Sledujte a optimalizujte kampaně pomocí výkonného affiliate panelu.

04.

Získávejte odměny

Získejte až 60% provizi z každého započitatelného prodeje.
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Užitečné zdroje pro začátek

Propagační materiály pro affiliate partnery

Využijte své partnerství naplno s propagačními materiály Hostinger Horizons.

Často kladené otázky o affiliate programu

Projděte si časté otázky a rozjeďte svůj affiliate byznys bez zbytečných komplikací.

Vydělávejte na návštěvnosti svého webu s Hostinger Horizons

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