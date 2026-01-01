Dejte umělé inteligenci práci, ne jen výzvu

S Hostingerem můžete využít agentskou umělou inteligenci pro práci napříč vaší firmou, provozovat vlastního soukromého agenta nebo propojit umělou inteligenci se stávajícím zásobníkem.

Jeden agent pro každodenní obchodní úkoly

Hostinger Agent odpovídá zákazníkům, sleduje potenciální zákazníky, vytváří obsah a pomáhá zlepšovat SEO, to vše z jednoho chatu pomocí jednoduchého jazyka.

Prozkoumejte Hostinger Agent

Váš vlastní agent, za vašich podmínek

OpenClaw a Hermes Agent jsou soukromí agenti s umělou inteligencí, které si sami provozujete. Oba jsou zahrnuti v jednom spravovaném plánu, připraveném přibližně za 60 sekund, bez nutnosti administrace serveru.

Prozkoumejte OpenClaw a Hermes

Vaše infrastruktura funguje.

Hostinger Connector je rozšíření MCP, které umožňuje kódovacím nástrojům AI číst a aktualizovat nastavení Hostingeru.Nasazujte projekty, aktualizujte DNS a kontrolujte webové stránky, aniž byste opustili editor.

Prozkoumejte Hostinger Connector

Instalace zdarma. Funguje s vaším aktivním balíčkem.

Nástroje a zdroje pro agentní umělou inteligenci

Agentská pošta

Automatizovaná schránka vytvořená pro agenty s umělou inteligencí, která je součástí každého e-mailového tarifu Hostinger.

Dokumentace pro vývojáře

Průvodci nastavením, reference nástrojů a dokumentace k ověřování pro Hostinger Connector.

Agenti jednají. Vy máte vše pod kontrolou.

Bezpečnost je u každého agenta na prvním místě. Můžete si vybrat, k čemu bude mít přístup, schválit důležité akce a kdykoli budete potřebovat přístup odvolat.

Schvalujete důležité akce

Agenti vás požádají o souhlas, než podniknou nevratné kroky.

Vaše nastavení je izolované

Vaše instance je zazděná a pověření zůstanou ve výchozím nastavení skrytá.

Kontrolujete přístup

Přístup udělte pouze tam, kde je potřeba, a kdykoli jej zrušte.
Agenti jednají. Vy máte vše pod kontrolou.
Miliony lidí věří, že dokončí práci.
4M+
Zákazníci
Vytvořeno a spuštěno lidmi, jako jste vy.
10M+
Vytvořené webové stránky
Sloužit firmám po celém světě.
150+
Země
Tady na dlouhou trať, od prvního dne.
20+
roky

Důvěra zákazníků po celém světě

Podívejte se, co lidé říkají o svých zkušenostech s Hostingerem.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding zkracuje vývoj o 45 %. Díky nástrojům, jako je Hostinger Horizons, se přirozený jazyk změní na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů. Začít s vývojem softwaru je díky tomu mnohem snazší.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Další informace o agentské umělé inteligenci

Průvodci, tutoriály a postřehy, které vám pomohou vytěžit maximum z agentní umělé inteligence.
Co je agentská umělá inteligence? Definice, příklady a jak funguje

Co je agentská umělá inteligence? Definice, příklady a jak funguje

Agentická umělá inteligence je pokročilá forma umělé inteligence, která dokáže nezávisle stanovit cíle, plánovat, zdůvodňovat a podnikat kroky k dosažení konkrétního cíle s minimálním lidským dohledem.

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Co jsou agenti umělé inteligence a jak fungují? S příklady

Co jsou agenti umělé inteligence a jak fungují? S příklady

Agenti umělé inteligence, známí také jako autonomní softwarové systémy nebo inteligentní digitální asistenti, jsou programy určené k nezávislému provádění úkolů a přijímání rozhodnutí k dosažení konkrétních cílů.

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Jak nastavit Hermes Agenta (spravovaného nebo hostovaného sám)

Jak nastavit Hermes Agenta (spravovaného nebo hostovaného sám)

Hermes Agenta můžete nastavit dvěma způsoby: použít spravovaný plán, který se o server a údržbu postará za vás, nebo jej můžete hostit pomocí Dockeru na virtuálním privátním serveru (VPS).

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Časté dotazy k agentské umělé inteligenci

Vše, co potřebujete vědět o agentních produktech umělé inteligence od Hostingeru
Agentní umělá inteligence popisuje systémy umělé inteligence, které jednají samostatně a plní vícekrokové úkoly, spíše než aby odpovídaly na jednotlivé výzvy. Místo čekání na instrukce v každé fázi si vezme cíl, rozdělí ho na kroky a propracuje se k nim. Může volat API, vyhledávat na webu a používat jiný software sama a sama kontroluje své výsledky a mění kurz, když něco nefunguje. Tato autonomie ji odlišuje od chatbota.
Nástroj s umělou inteligencí reaguje na výzvu a zastaví se, takže každý krok musí řídit člověk. Agentická umělá inteligence si stanoví cíl a řídí celou práci, přičemž sama rozhoduje o krocích. Nástroj s umělou inteligencí může za vás napsat e-mail. Agentická umělá inteligence prozkoumá téma, napíše e-mail a odešle ho, a poté provede úpravy, pokud se během procesu něco pokazí. Rozdíl je v rozsahu a nezávislosti, jednotlivé úkoly s člověkem v cyklu versus kompletní pracovní postupy bez něj.
Hostinger Agent zpracovává obchodní práci z jednoho chatu, s dovednostmi pro prodej, zákaznický servis, SEO, marketing, HR a finance. OpenClaw a Hermes Agent jsou soukromí agenti, které provozujete sami, na spravovaném plánu nebo vlastní VPS, přičemž oba jsou zahrnuty v jednom plánu. Pro vývojáře Hostinger Connector přináší nástroje pro kódování umělé inteligence do vašeho hostingu prostřednictvím MCP, Agentic Mail dává agentům programovatelný e-mail a Agentic Commerce připravuje váš obchod pro nakupující, kteří pošlou agenta umělé inteligence, aby pro ně nakoupil.
Hostinger Agent pracuje z jediného chatu a připojuje se k více než 1000 nástrojům, včetně Gmailu, Slack a Notion.Využijte ho jako obchodního agenta umělé inteligence pro oslovení a návrhy, agenta zákaznického servisu umělé inteligence pro odpovědi a recenze, agenta SEO umělé inteligence pro výzkum klíčových slov a kontroly na stránce, marketingového agenta umělé inteligence pro kampaně a spuštění, agenta umělé inteligence pro obsahový marketing pro blogy a bulletiny, agenta umělé inteligence pro sociální média pro příspěvky a popisky, agenta HR umělé inteligence pro pracovní pozice a zásady, agenta finanční umělé inteligence pro reporting a prognózy nebo agenta nákupní umělé inteligence pro výzkum dodavatelů.
Ano, agent má přístup pouze k účtům a nástrojům, ke kterým ho připojíte, a vy je můžete kdykoli odpojit. Vaše konverzace jsou vázány na váš účet, nejsou viditelné pro ostatní uživatele a nikdy se nepoužívají k trénování modelů umělé inteligence nebo ke sdílení pro reklamu. Než agent udělá něco nevratného, pozastaví se a požádá vás o schválení. Hostinger má certifikaci ISO/IEC 27001:2022 a vyhovuje GDPR.
Ano, OpenClaw i Hermes Agent jsou soukromí agenti, které provozujete sami. Spravovaný plán je nejjednodušší cesta, protože Hostinger se stará o nastavení, aktualizace a zabezpečení a jeden plán zahrnuje obě aplikace. Pokud chcete root přístup a vlastní specifikace serveru, můžete místo toho hostovat libovolnou z nich na VPS.
Ano, jedním kliknutím z hPanelu. Jedná se o samostatné aplikace, takže se nepřenášejí vaše konfigurace a historie konverzací a můžete začít znovu s novou aplikací. Před přechodem stojí za zmínku vše důležité.
Ano. Hostinger Connector umožňuje kódovacím nástrojům AI pracovat přímo s vaším nastavením hostingu a Agentic Mail poskytuje vašim agentům vlastní schránku pro automatizovanou práci.
Hostinger Agent začíná od 113,99 Kč/měs. a obsahuje 1 000 kreditů, které se každý měsíc automaticky obnovují. Managed OpenClaw a Hermes Agent jsou 139,99 Kč/měs., obnovují se na 278,99 Kč/měs., s oběma aplikacemi zahrnutými. Hostinger Connector je zdarma s jakýmkoli aktivním hostingovým plánem a Agentic Mail je dodáván s každým Hostinger e-mailovým plánem.
Ne. Hostinger Agent je vytvořen pro vlastníky firem a spravované aplikace zvládnou nastavení serveru za vás, takže není nic technického ke konfiguraci. Hostinger Connector je vytvořen pro vývojáře a instaluje se do editoru, který již používáte.

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Ať už automatizujete své podnikání, provozujete vlastního agenta s umělou inteligencí nebo připojujete umělou inteligenci k vašemu stacku, můžete začít ještě dnes.
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