Dejte umělé inteligenci práci, ne jen výzvu
Agenti jednají. Vy máte vše pod kontrolou.
Schvalujete důležité akce
Vaše nastavení je izolované
Kontrolujete přístup
Důvěra zákazníků po celém světě
Vibe coding zkracuje vývoj o 45 %. Díky nástrojům, jako je Hostinger Horizons, se přirozený jazyk změní na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů. Začít s vývojem softwaru je díky tomu mnohem snazší.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.
Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.
Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Další informace o agentské umělé inteligenci
Co je agentská umělá inteligence? Definice, příklady a jak funguje
Agentická umělá inteligence je pokročilá forma umělé inteligence, která dokáže nezávisle stanovit cíle, plánovat, zdůvodňovat a podnikat kroky k dosažení konkrétního cíle s minimálním lidským dohledem.
Co jsou agenti umělé inteligence a jak fungují? S příklady
Agenti umělé inteligence, známí také jako autonomní softwarové systémy nebo inteligentní digitální asistenti, jsou programy určené k nezávislému provádění úkolů a přijímání rozhodnutí k dosažení konkrétních cílů.
Jak nastavit Hermes Agenta (spravovaného nebo hostovaného sám)
Hermes Agenta můžete nastavit dvěma způsoby: použít spravovaný plán, který se o server a údržbu postará za vás, nebo jej můžete hostit pomocí Dockeru na virtuálním privátním serveru (VPS).