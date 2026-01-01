Pronájem GPU. Profesionální výpočetní technika, zpřístupněna.

Spouštějte úlohy umělé inteligence, vykreslování a výpočtů na vyhrazených grafických procesorech NVIDIA s jednoduchými hodinovými cenami a bez dlouhodobého závazku.
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Najděte GPU, které vyhovuje vašemu pracovnímu zatížení

Porovnejte VRAM, výkon a hodinové ceny, abyste našli to správné řešení.

B200 (Dedicated)

Vyhrazený Blackwell B200, nesdílený přístup pro trénink a provoz největších modelů umělé inteligence.

od146,28/hod.
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14628 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

192GB VRAM

Doporučeno pro:

Pracovní zatížení vyžadující vyhrazené zdroje

Umělá inteligence ve stupnici

Frontier LLM školení

Vědecké simulace a vysoce výkonné výpočty

B200

Nejnovější vlajková loď Blackwell pro trénink a provoz největších modelů umělé inteligence.

od92,97/hod.
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9297 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

192GB VRAM

Doporučeno pro:

Doladění velkých modelů

Umělá inteligence ve stupnici

Frontier LLM školení

Vědecké simulace a vysoce výkonné výpočty

A100 80GB PCIe

Osvědčený tahoun datového centra pro seriózní trénink umělé inteligence a vyvozování závěrů.

od29,54/hod.
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2954 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

80GB VRAM

Doporučeno pro:

Školení LLM

Doladění velkých modelů

Velkodávkové odvozování

Multi-GPU škálování

L40S

Všestranný GPU Ada Lovelace vyvažuje silný inferenční výkon s velkou cenovou efektivitou.

od19,01/hod.
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1901 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

48GB VRAM

Doporučeno pro:

Umělá inteligence a generativní umělá inteligence

3D vykreslování a virtuální pracovní stanice

Doladění středně velkých modelů

Překódování a streamování videa

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU vytvořené pro náročné profesionální AI a vizualizační úlohy.

od12,40/hod.
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1240 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

96GB VRAM

Doporučeno pro:

Inference a jemné doladění velkého modelu

Zpracování a streamování videa

Inženýrské simulace a vědecké výpočty

Intenzivní 3D renderování a vizualizace

RTX 4090

Bezkonkurenční poměr cena/výkon pro experimentování a menší pracovní zatížení - ideální vstup do výpočetní techniky GPU.

od7,85/hod.
Získat GPU

785 credits/hour (1 credit = 0,01 Kč). Účtuje se pouze za běhu instance.

24GB VRAM

Doporučeno pro:

Development and experimentation

AI generování obrázků a videí

3D vykreslování

Inference pro malé a střední modely

Nevíte si rady s výběrem?
Projděte případy použití a najděte doporučený grafický procesor.
Viz případy použití

Zjistěte, co můžete dělat s výkonem GPU

Spouštějte náročné úlohy GPU od prvního modelu až po výrobní závěry, aniž byste museli kupovat hardware nebo ospravedlňovat CapEx.

Chat a odvozování LLM

Posilujte chatboty, kopiloty a rozhraní API s nízkým výkonem GPU, které jsou k dispozici nepřetržitě. Použijte Ollama a Open WebUI, nebo si přineste vlastní model s vLLM nebo LangChain.

Doporučený GPU: L40S .
Obsluhujte modely do 30B parametrůSpustit Ollama na jedno kliknutíJednoduchá hodinová cena
Nasazení pro odvození

Vlak & jemné doladění modelů

Kontrolní body přetrvávají i po restartování, takže dlouhodobé úlohy se mohou zastavit a obnovit bez ztráty postupu.

Doporučený GPU: A100 80 GB
96 GB VRAMTrvalé kontrolní bodyVytvořeno pro trénink velkých modelů
Nasazení pro školení umělé inteligence

Sestavte a prozkoumejte s umělou inteligencí

Roztočte instanci GPU a nastavte si vlastní prostředí během několika minut.Připojte se přes prohlížeč nebo terminál a začněte ihned iterovat.

Doporučený GPU: RTX 4090
Plný root přístup k instalaci vlastního zásobníkuPřístup k prohlížeči nebo terminálu SSHDostatečně cenově dostupné na celý den
Začít tvořit

Generování obrázků & videa

Spouštějte Stable Diffusion, ComfyUI a renderovací úlohy s dostatkem paměti VRAM pro výstup s vysokým rozlišením a dávkové zpracování.

Doporučený GPU: RTX 4090
Dostatek paměti VRAM pro úlohy dávkových obrazůRychlé a cenově dostupné vykreslováníVestavěná podpora stabilní difuze
Nasazení pro generace

Zpracování & kódování videa

Kódujte, překódujte a vykreslujte video s vysokou propustností s hardwarovou akcelerací, aniž byste museli zatěžovat vlastní stroje.

Doporučený GPU: RTX PRO 6000 (Server)
NVENC deváté generace pro rychlé a vysoce kvalitní kódováníPlnorychlostní 8K kódováníKódování, které běží nezávisle na CPU
Nasazení pro kódování

Začněte rychleji s hotovými aplikacemi

Spusťte předkonfigurované aplikace jedním kliknutím, přeskočte ruční nastavení a pusťte se rovnou do práce.
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Začněte rychleji s hotovými aplikacemi
Plaťte pouze, když je váš GPU spuštěn

Plaťte pouze, když je váš GPU spuštěn

Grafické procesory se účtují každou hodinu pomocí kreditů z jednoho sdíleného zůstatku.Přidávejte kredity podle potřeby, zničte svou instanci, až budete hotovi, a všechny nevyužité kredity si ponechte na později.

Proč zvolit GPU Hostinger pro úlohy umělé inteligence

Plaťte jen za to, co využijete

Fakturace za minutu znamená, že platíte pouze za výpočet, který používáte.

Připraveno asi za 30 sekund

Spouštějte předkonfigurované aplikace bez instalace ovladačů, kontejnerů nebo závislostí.

Správa z jednoho řídicího panelu

Monitorujte využití a spravujte instance, kdykoli potřebujete.

Vaše pracovní zatížení je připraveno, stejně jako GPU.

Zaplaťte za hodinu a nemusíte kupovat dlouhodobý kontrakt ani hardware.
Začít
Vaše pracovní zatížení je připraveno, stejně jako GPU.

Hostinger GPU FAQ

Zde najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se GPU Hostinger.
Ano. Instance GPU se účtují po hodinách v kreditech a účtují se pouze v době, kdy instance běží. Zastavte ji, jakmile skončíte, neexistuje žádný minimální závazek nebo dlouhodobá smlouva.
Zničení instance je trvalé a nelze ho vrátit zpět. Vše, co není uloženo do trvalého úložiště, je ztraceno. Restartování naopak instanci restartuje bez jejího odstranění, vaše soubory a nastavení zůstanou nedotčené.
Záleží hlavně na velikosti modelu. Menší modely a generování obrazu běží dobře na RTX 4090 nebo L40S, větší modely a seriózní školení těží z přídavné paměti VRAM A100 nebo B200. Pokud si nejste jisti, náš GPU picker přizpůsobí vaše zatížení správné volbě.
Každá instance je vybavena plným terminálovým a SSH přístupem, takže si můžete nainstalovat vše, co potřebujete. Pokud byste raději přeskočili nastavení, aplikace jako Ollama jsou připraveny k nasazení od začátku.
Dostupnost se mění v reálném čase na základě poptávky a liší se podle regionu. Před nasazením zobrazujeme aktuální dostupnost, takže budete vždy vědět, co je skutečně skladem, a ne to zjistit po odevzdání.
Pronájem grafického procesoru znamená přístup k vysoce výkonnému grafickému procesoru přes cloud namísto nákupu fyzického hardwaru. Platíte pouze za výpočetní čas, který používáte, po hodinách nebo dokonce sekundách, a poskytovatel se stará o údržbu, chlazení a aktualizace ovladačů. Je to běžná volba pro školení umělé inteligence, strojové učení, 3D vykreslování a další úkoly, které vyžadují velký výpočetní výkon bez počátečních nákladů na vlastnictví grafického procesoru.

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