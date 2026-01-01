Chat a odvozování LLM
Posilujte chatboty, kopiloty a rozhraní API s nízkým výkonem GPU, které jsou k dispozici nepřetržitě. Použijte Ollama a Open WebUI, nebo si přineste vlastní model s vLLM nebo LangChain.
Vyhrazený Blackwell B200, nesdílený přístup pro trénink a provoz největších modelů umělé inteligence.
192GB VRAM
Doporučeno pro:
Pracovní zatížení vyžadující vyhrazené zdroje
Umělá inteligence ve stupnici
Frontier LLM školení
Vědecké simulace a vysoce výkonné výpočty
Nejnovější vlajková loď Blackwell pro trénink a provoz největších modelů umělé inteligence.
192GB VRAM
Doporučeno pro:
Doladění velkých modelů
Umělá inteligence ve stupnici
Frontier LLM školení
Vědecké simulace a vysoce výkonné výpočty
Osvědčený tahoun datového centra pro seriózní trénink umělé inteligence a vyvozování závěrů.
80GB VRAM
Doporučeno pro:
Školení LLM
Doladění velkých modelů
Velkodávkové odvozování
Multi-GPU škálování
Všestranný GPU Ada Lovelace vyvažuje silný inferenční výkon s velkou cenovou efektivitou.
48GB VRAM
Doporučeno pro:
Umělá inteligence a generativní umělá inteligence
3D vykreslování a virtuální pracovní stanice
Doladění středně velkých modelů
Překódování a streamování videa
Enterprise Blackwell GPU vytvořené pro náročné profesionální AI a vizualizační úlohy.
96GB VRAM
Doporučeno pro:
Inference a jemné doladění velkého modelu
Zpracování a streamování videa
Inženýrské simulace a vědecké výpočty
Intenzivní 3D renderování a vizualizace
Bezkonkurenční poměr cena/výkon pro experimentování a menší pracovní zatížení - ideální vstup do výpočetní techniky GPU.
24GB VRAM
Doporučeno pro:
Development and experimentation
AI generování obrázků a videí
3D vykreslování
Inference pro malé a střední modely
Spouštějte náročné úlohy GPU od prvního modelu až po výrobní závěry, aniž byste museli kupovat hardware nebo ospravedlňovat CapEx.
Posilujte chatboty, kopiloty a rozhraní API s nízkým výkonem GPU, které jsou k dispozici nepřetržitě. Použijte Ollama a Open WebUI, nebo si přineste vlastní model s vLLM nebo LangChain.
Kontrolní body přetrvávají i po restartování, takže dlouhodobé úlohy se mohou zastavit a obnovit bez ztráty postupu.
Roztočte instanci GPU a nastavte si vlastní prostředí během několika minut.Připojte se přes prohlížeč nebo terminál a začněte ihned iterovat.
Spouštějte Stable Diffusion, ComfyUI a renderovací úlohy s dostatkem paměti VRAM pro výstup s vysokým rozlišením a dávkové zpracování.
Kódujte, překódujte a vykreslujte video s vysokou propustností s hardwarovou akcelerací, aniž byste museli zatěžovat vlastní stroje.
Plaťte jen za to, co využijete
Připraveno asi za 30 sekund
Správa z jednoho řídicího panelu