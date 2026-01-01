Agenti od Hostingeru

Vyberte si úkol. Agenti se postarají o zbytek.

Specializovaní odborníci na AI pro SEO, marketing, obsah, prodej, komunikaci se zákazníky a obchodní plánování.
Začít
30denní záruka vrácení peněz
Funguje s:
Vyberte si úkol. Agenti se postarají o zbytek.

Co umí agenti Hostingeru

Podnikání a strategie

Ověřte si svůj nápad, ujasněte si nabídku a vytvořte jasný plán.

Podnikání a strategie

Identita značky

Vygenerujte si loga a obrázky, díky kterým bude vaše firma působit konzistentně a profesionálně.

Identita značky

Marketing a SEO

Najděte relevantní klíčová slova, zkontrolujte své stránky a zjistěte, jak se ve vyhledávání umístit výš.

Marketing a SEO

Plánování úkolů

Využijte podporu AI při opakujících se úkolech, rozhodování a plánování dalších kroků.

Plánování úkolů

Běžná AI vs. Agenti Hostinger

Běžná AI čeká na pokyny. Agenti Hostinger vás provedou každým krokem.

Běžný chatbot

  • Čeká na dokonalý prompt.
  • Musíte vědět, na co se ptát.
  • Poskytuje obecné odpovědi.
  • Nekonečná výměna zpráv.

Agenti od Hostingeru

  • Nabízí dovednosti připravené k okamžitému použití.
  • Navede vás pomocí správných otázek.
  • Funguje s vaším účtem Hostinger.
  • Dodává kompletní výsledky.

Nezdržujte se prompty. Začněte rovnou konkrétním úkolem.

Vyberte si, co potřebujete vyřešit, využijte některou z předpřipravených dovedností a získejte praktický výsledek k okamžitému použití.
Vyberte si úkol
Postupujte podle pokynů
Získejte výsledek pro okamžité použití
Začít
Nezdržujte se prompty. Začněte rovnou konkrétním úkolem.

Nevíte, kde začít? Přiveďte si odborníka

Obchodní poradce

Ověřím vaše nápady, odhalím příležitosti k růstu a pomůžu vám rozhodnout se, co dál.
Budu psát texty pro web, příspěvky na blog a produktové popisy, které zaujmou vaše publikum.
Odhalím klíčová slova, která lidé vyhledávají, zjistím, co váš web brzdí, a ukážu vám, kde konkurence utíká dopředu.
Naplánuji spuštění webu, připravím obsah na měsíc dopředu a ukážu vám, které kanály stojí za váš čas.
Připravím klíčové právní dokumenty, vysvětlím vám smlouvy, než je podepíšete, a pomůžu vám vyhnout se chybám, které by vás stály peníze.
Začít
Možnosti využití

Co chcete udělat?

Zvolte si, co potřebujete udělat, postupujte podle připravených dovedností a získejte praktický výsledek, který můžete hned využít.

Naplánujte si příspěvky na sítě

Naplánujte si příspěvky na sítě

Plánujte a publikujte příspěvky automaticky.
Vytvořte si marketingový obsah

Vytvořte si marketingový obsah

Generujte reklamy a marketingové texty přímo ze svého webu.
Pište SEO články na blog

Pište SEO články na blog

Generujte příspěvky na blog s integrovaným průzkumem klíčových slov.
Vygenerujte si texty pro web

Vygenerujte si texty pro web

Vytvořte si texty pro své stránky za pár minut.
Vyhledávejte a oslovujte potenciální zákazníky

Vyhledávejte a oslovujte potenciální zákazníky

Objevte potenciální zákazníky a automaticky jim rozesílejte zprávy.
Pište profesionální e-maily

Pište profesionální e-maily

Popište situaci a získejte vyladěný návrh e-mailu.
Sepište zásady ochrany osobních údajů

Sepište zásady ochrany osobních údajů

Vygenerujte si srozumitelné zásady ochrany osobních údajů přizpůsobené vašemu podnikání.
Zkontrolujte svou cenotvorbu

Zkontrolujte svou cenotvorbu

Získejte zpětnou vazbu ke svým cenám, nákladům, maržím a cenovému modelu.
Pomoc s každodenními firemními úkoly.
150+
dovedností
Propojte nástroje, které už používáte.
1 000
Aplikace
Důvěřují nám firmy z celého světa.
50+
zemí

Vyberte si, jak s AI agenty začnete

1 000 kreditů každý měsíc
Obnovují se automaticky, nemusíte se o nic starat.
Přes 150 dovedností připravených k použití
Uspořádáno podle konkrétních úkolů, jako jsou články na blog, SEO audity a reklamní texty.
Propojte své oblíbené aplikace
Používejte ve svých workflows Gmail, Notion, Slack, WhatsApp a více než 1 000 dalších nástrojů.
Vytvářejte obrázky, loga a firemní grafiku
Tvořte grafické podklady rychleji s pomocí AI.
Ověřujte si podnikatelské nápady a cenotvorbu
Získejte zpětnou vazbu dřív, než začnete investovat čas a peníze.
Nahrávejte soubory a sledujte jejich verze
Zobrazujte si náhledy a uchovejte si každou verzi.
Zautomatizujte si seznam úkolů
Naplánujte si opakující se úkoly a nechte agenta, ať se o ně postará.

24 měsíců

55% sleva
253,99
113,99/měs.
Nejoblíbenější

12 měsíců

177,99/měs.

3 měsíců

202,99/měs.

1 měsíc

253,99/měs.

Cena při obnovení je 165,99 Kč/měs. Ceny nezahrnují příslušné daně.

Cena při obnovení je 165,99 Kč/měs. Ceny nezahrnují příslušné daně.

Přesvědčte se sami

Přečtěte si, jak hodnotí své zkušenosti s Hostingerem zákazníci z celého světa.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Spoluzakladatelé společnosti Nohma

„Našim technikům dáváme Hostinger zcela upřímně za vzor toho, jak se má dělat zákaznická podpora.“

Owen Phillips
Owen Phillips
Kovář

„Mohl jsem spravovat hosting, doménu i SSL certifikát na jednom místě, což bylo vážně osvěžující.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingový expert

„Hostinger je nejlepší hosting, jaký jsem kdy používal. Podpora je skvělá a ceny bezkonkurenční.“

Anna Franquesová
Anna Franquesová
Digitální designérka a vývojářka

„Doporučuji svým klientům, aby přešli k Hostingeru. Všechno je snadné a neustále přicházejí nové funkce.“

Elise Hernaezová
Elise Hernaezová
Majitelka firmy

„Díky jednoduchému dashboardu od Hostingeru si můžeme spravovat náš web na platformě WordPress sami.“

Přidejte své nástroje
Spojení

Přidejte své nástroje

Propojte si služby třetích stran, aby s nimi mohli agenti pracovat přímo během chatu.
Začít zdarma
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Úkoly Google

Úkoly Google

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Kalendář Google

Kalendář Google

Disk Google

Disk Google

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Zobrazit všechna propojení

Často kladené otázky

Hostinger Agents je aplikace s umělou inteligencí, která vám dá k dispozici tým specializovaných agentů. Každý z nich je odborníkem na jinou oblast – od strategie a psaní textů přes SEO a marketing až po právo, komunikaci se zákazníky nebo obchod. Místo jednoho univerzálního chatbota tak získáte experty, se kterými se domluvíte naprosto přirozeně a nepotřebujete k tomu žádné technické znalosti.
Aplikace je stvořená pro sólo podnikatele, lidi s vedlejšími projekty i majitele malých firem, kteří si vše řeší sami. Pokud jste si někdy přáli mít po ruce stratéga, textaře, marketéra nebo právního poradce, Hostinger Agents vám toto přání splní.
Na rozdíl od běžných AI chatbotů má každý agent v aplikaci hluboké znalosti ve svém konkrétním oboru. Nemusíte složitě vymýšlet ten správný prompt – stačí si vybrat agenta a konkrétní dovednost. Agent vás pak sám naviguje k užitečnému výsledku.
Dovednosti jsou předpřipravené šablony úkolů, které každý agent ovládá. Místo abyste přemýšleli, na co se vlastně zeptat, si prostě zvolíte dovednost a agent vás provede celým procesem až ke konkrétnímu cíli – ať už jde o napsání blogového příspěvku, analýzu klíčových slov nebo vygenerování zásad ochrany soukromí. Práce s dovednostmi je rychlejší, přehlednější a přináší lepší výsledky než začínat konverzaci od nuly.
Ne. Můžete navázat na stávající konverzaci, nebo začít úplně novou – záleží jen na vás. Ať už se rozhodnete jakkoliv, agent si napříč všemi chaty pamatuje kontext vašeho podnikání, vaše preference i dřívější rozhodnutí. Nová konverzace tak už nikdy nezačíná od nuly.

Vyberte si úkol. Agenti se postarají o zbytek.

Specialisté na AI pro plánování, tvorbu obsahu, SEO a prodej jsou vám kdykoli k dispozici.

Začít

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.