Naklonujte si jakýkoli web. Upravte ho pomocí AI.
Nástroj pro klonování webů, který vám dává prostor pro vylepšení
Generovat z URL
Redesign s umělou inteligencí
Vlastníte to, co vybudujete
Ať už máte před sebou jakýkoli úkol, s AI ho zvládnete rychleji
Migrace bez nutnosti nového začátku
Modernizujte zastaralý web
Přizpůsobte web novému účelu
Znovuvytvořte webové stránky klienta
Přejděte na vícejazyčnost
Prototyp a experiment
Jak naklonovat webovou stránku pomocí umělé inteligence
Vložte URL adresu
Zkontrolovat a přizpůsobit
Publikujte jedním kliknutím
Podívejte se, co dalšího můžete vytvořit s AI nástrojem pro tvorbu webu od Hostingeru
Nejčastější dotazy k klonování webových stránek s umělou inteligencí
Co je to klonovač webových stránek?
Klonovač webových stránek je funkce nástroje Hostinger AI Builder, která znovu vytvoří existující webovou stránku z adresy URL a zachytí její strukturu, styly a obsah jako upravitelný, interaktivní projekt. Jednoduše vložte odkaz a umělá inteligence vytvoří výchozí bod, který si můžete libovolně přizpůsobit.
Pro koho je funkce klonování webových stránek určena?
Klonování webových stránek je určeno pro každého, kdo již má webovou stránku na mysli, ať už je to jeho vlastní, klientská nebo taková, ze které migruje. Je to obzvláště užitečné pro majitele malých firem, kteří chtějí obnovit zastaralý web bez nutnosti najímání agentury, pro freelancery a agentury, které rychleji přestavují webové stránky klientů, a pro každého, kdo přechází z jiného nástroje pro tvorbu webových stránek, WordPressu nebo podobné platformy.
Mohu naklonovat jakoukoli webovou stránku?
Můžete vygenerovat novou verzi libovolného webu, jehož URL adresu poskytnete, pokud jej vlastníte nebo máte oprávnění k jeho používání. AI Builder analyzuje viditelný obsah a strukturu webu a vytváří vaši verzi. Výsledky se mohou lišit v závislosti na složitosti původního webu.
Mohu upravovat klonovaný web?
Ano, důležitá je úprava. Jakmile je váš web vygenerován, můžete změnit text, barvy, obrázky, rozvržení a komponenty, a to buď přímým výběrem prvků, nebo popisem změny v chatu s umělou inteligencí.
Mohu kód upravit?
Ano. Pokud chcete větší kontrolu, je k dispozici plná úprava kódu, takže si můžete přizpůsobit program i mimo vizuální editor a škálovat projekt dle potřeby.
Bude klonovaný web vypadat úplně stejně?
Vygenerovaný výsledek je blízký výchozí bod, nikoli dokonalá kopie. Některá rozvržení, animace nebo vysoce přizpůsobené prvky se nemusí přesně přenést. Odtud můžete upravovat cokoli, od rozvržení až po obsah, pomocí pokynů umělé inteligence nebo ručních úprav přetažením.
Potřebuji zkušenosti s kódováním, abych mohl klonovat a upravovat webové stránky?
Žádné. Stačí vložit URL adresu a poté popište všechny požadované změny srozumitelným jazykem. AI Builder se postará o zbytek, nejsou potřeba žádné designérské ani technické dovednosti.
Je klonování webových stránek zdarma k vyzkoušení?
Můžete začít zdarma, není vyžadována žádná kreditní karta. Získáte kredity umělé inteligence pro generování a editaci vašich prvních vytvořených webových stránek. Až budete připraveni publikovat, zvolte placený plán, hosting a doména jsou již zahrnuty.