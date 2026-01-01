Naklonujte si jakýkoli web. Upravte ho pomocí AI.

Vložte URL adresu a proměňte jakýkoli web v plně upravitelnou stránku, kterou si následně přizpůsobíte s pomocí AI. Zvládnete to bez kódování a bez agentury.

Není vyžadována kreditní karta

Nástroj pro klonování webů, který vám dává prostor pro vylepšení

Ponechte si strukturu, která vám vyhovuje, a upravte si to, co se vám nelíbí.
Nástroj pro klonování webů, který vám dává prostor pro vylepšení

Generovat z URL

Vložte odkaz na libovolný existující web a AI přenese jeho obsah, strukturu i design do upravitelné stránky, na které můžete dále pracovat.
Přepisujte texty, přidávejte sekce nebo měňte vzhled přes AI chat či drag-and-drop úpravy. Ponechte si to, co funguje, a zbytek aktualizujte.
Upravujte, hostujte a publikujte svůj zkopírovaný web na jednom místě – bez spoléhání na vývojáře a bez psaní kódu.

Ať už máte před sebou jakýkoli úkol, s AI ho zvládnete rychleji

Migrace, redesigny, klientské projekty a spousta dalšího. Přeskočte rutinní nastavování a vrhněte se rovnou na to nejdůležitější.
Ať už máte před sebou jakýkoli úkol, s AI ho zvládnete rychleji

Migrace bez nutnosti nového začátku

Převeďte svůj web z WordPress, jiného nástroje pro tvorbu webu nebo jakékoli jiné platformy, aniž byste museli každou stránku ručně vytvářet znovu.
Obohaťte starší web o funkce, které nikdy nepodporoval – od rezervací a klientských ovládacích panelů až po e-shop.
Vycházejte z existujícího webu a upravte jeho obsah, strukturu a funkce tak, aby odpovídal nové značce, nabídce nebo cílové skupině.
Naimportujte si stávající web klienta jako odrazový můstek a upravte ho přesně podle zadání bez nutnosti ručně tvořit vše od nuly.
Vytvořte si kopii svého webu a s pomocí AI upravte obsah pro nové jazyky a trhy.
Proměňte stávající web v upravitelný testovací prostor, kde si před spuštěním vyzkoušíte nová rozvržení, design značky nebo texty.

Jak naklonovat webovou stránku pomocí umělé inteligence

01

Vložte URL adresu

Zadejte odkaz na web a požádejte AI o jeho naklonování. AI zanalyzuje obsah, rozvržení a strukturu a vytvoří plně upravitelnou kopii.
02

Zkontrolovat a přizpůsobit

Váš zkopírovaný web je připravený k úpravám. Přes chat s AI můžete přepisovat texty, aktualizovat design nebo přidávat nové sekce, dokud nebude vše vypadat přesně podle vašich představ.
03

Publikujte jedním kliknutím

Jakmile budete s webem spokojeni, publikujte ho jedním kliknutím. Hosting, doménu a vše ostatní, co ke spuštění potřebujete, už máte plně k dispozici.

Podívejte se, co dalšího můžete vytvořit s AI nástrojem pro tvorbu webu od Hostingeru

Prototypy

MVP (nejužitečnější hráči)

SaaS aplikace

Vlastní nástroje s umělou inteligencí

Aplikace a obchody pro elektronický obchod

Rezervační aplikace

Využijte svůj současný web a přetvořte ho do nové verze mnohem rychleji.

Začít zdarma

Není vyžadována kreditní karta

Nejčastější dotazy k klonování webových stránek s umělou inteligencí

Klonovač webových stránek je funkce nástroje Hostinger AI Builder, která znovu vytvoří existující webovou stránku z adresy URL a zachytí její strukturu, styly a obsah jako upravitelný, interaktivní projekt. Jednoduše vložte odkaz a umělá inteligence vytvoří výchozí bod, který si můžete libovolně přizpůsobit.

Klonování webových stránek je určeno pro každého, kdo již má webovou stránku na mysli, ať už je to jeho vlastní, klientská nebo taková, ze které migruje. Je to obzvláště užitečné pro majitele malých firem, kteří chtějí obnovit zastaralý web bez nutnosti najímání agentury, pro freelancery a agentury, které rychleji přestavují webové stránky klientů, a pro každého, kdo přechází z jiného nástroje pro tvorbu webových stránek, WordPressu nebo podobné platformy.

Můžete vygenerovat novou verzi libovolného webu, jehož URL adresu poskytnete, pokud jej vlastníte nebo máte oprávnění k jeho používání. AI Builder analyzuje viditelný obsah a strukturu webu a vytváří vaši verzi. Výsledky se mohou lišit v závislosti na složitosti původního webu.

Ano, důležitá je úprava. Jakmile je váš web vygenerován, můžete změnit text, barvy, obrázky, rozvržení a komponenty, a to buď přímým výběrem prvků, nebo popisem změny v chatu s umělou inteligencí.

Ano. Pokud chcete větší kontrolu, je k dispozici plná úprava kódu, takže si můžete přizpůsobit program i mimo vizuální editor a škálovat projekt dle potřeby.

Vygenerovaný výsledek je blízký výchozí bod, nikoli dokonalá kopie. Některá rozvržení, animace nebo vysoce přizpůsobené prvky se nemusí přesně přenést. Odtud můžete upravovat cokoli, od rozvržení až po obsah, pomocí pokynů umělé inteligence nebo ručních úprav přetažením.

Žádné. Stačí vložit URL adresu a poté popište všechny požadované změny srozumitelným jazykem. AI Builder se postará o zbytek, nejsou potřeba žádné designérské ani technické dovednosti.

Můžete začít zdarma, není vyžadována žádná kreditní karta. Získáte kredity umělé inteligence pro generování a editaci vašich prvních vytvořených webových stránek. Až budete připraveni publikovat, zvolte placený plán, hosting a doména jsou již zahrnuty.

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