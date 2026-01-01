Vytvářejte interní nástroje, které váš tým skutečně využije
Váš tým si zaslouží víc než jen tabulky
Zrychlete svou práci se správnými nástroji
Vše pro váš rozvoj
Zdokonalte své nástroje s AI
Snadné ukládání a správa dat
Některé vlastní interní nástroje, které můžete vytvořit pomocí AI Builder
Prodejní dashboard
Nástroj pro sledování projektů
Nástroj pro prioritizaci úkolů
Nástroj pro tvorbu obchodních nabídek
AI chatbot
Portál pro zaškolování zaměstnanců
Jak vytvořit interní nástroj s AI Builder
Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu
Upravte a otestujte
Publikujte jedním kliknutím
Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.
Předpřipravené šablony
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Potřebujete další pomoc?
Podívejte se, co dalšího může Horizons vytvořit pro váš byznys
Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.
Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.
Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.
Často kladené otázky o nástroji pro tvorbu interních nástrojů
Co je to interní nástroj?
Interní nástroj je jakákoliv aplikace, ovládací panel nebo systém vytvořený přímo pro potřeby vašeho týmu. Představte si pod tím sledovače projektů, schvalovací workflows, HR portály nebo obchodní ovládací panely. Místo placení za běžně dostupné softwarové řešení, které vám tak úplně nevyhovuje, si v Horizons můžete vytvořit přesně to, co váš tým potřebuje.
Kdo si může v Horizons vytvořit interní nástroje?
Kdokoli, kdo má nápad a řeší nějaký pracovní problém – nepotřebujete k tomu žádné technické zkušenosti. Ať už jste zakladatelé firmy, kteří už nechtějí trávit čas v tabulkách, manažeři hledající způsob, jak zefektivnit týmové workflow, nebo majitelé malého podniku, kteří potřebují vlastní nástroj, ale nemají k dispozici vývojářský tým, Horizons je tu pro vás. Pokud dokážete popsat, co potřebujete, Horizons to dokáže vytvořit.
Jsou k vytvoření vlastního nástroje nutné znalosti designu nebo programování?
Vůbec ne. Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří. Chcete přidat nové datové pole? Stačí si říct. Potřebujete změnit workflow? Popište to.
Pokud potřebujete více rad, náš návod na tvorbu vlastních interních nástrojů vás provede vším, co do začátku potřebujete vědět.
Kolik stojí vytvoření nástroje s interním nástrojem AI Builder?
Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj nástroj popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.
Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo ve vašem nástroji – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.
Až budete připraveni výsledek publikovat, placené balíčky začínají na 75,99 Kč/měs. a hosting i doménu už mají v ceně. Nemusíte tak nic složitě nastavovat. Stačí projekt publikovat a bude hned online.
Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.
Mohu určovat, kdo bude mít k mému internímu nástroji přístup?
Ano. Horizons disponuje integrovaným backendem, díky kterému můžete tvořit webové aplikace s integrovanými funkcemi pro ověřování uživatelů, ukládání dat a řízení přístupu. Přesně tak určíte, kdo se smí přihlásit, co uvidí a co smí dělat, aniž byste museli nastavovat jakékoli externí systémy či databáze.
Může můj tým tento nástroj používat na jakémkoliv zařízení?
Ano. Každý nástroj vytvořený pomocí AI Builderu je plně responzivní, takže funguje na stolním počítači, tabletu i mobilu – ať už váš tým pracuje kdekoli.
Co když budu potřebovat provést změny, až se můj byznys rozroste?
Žádný problém. Aktualizace vašeho interního nástroje je stejně snadná jako jeho samotné vytvoření. Stačí se vrátit do svého projektu, otevřít ho a pokračovat v konverzaci s Horizons – popište, co chcete upravit, a systém se už o zbytek postará. Je to součást zážitku z vibe codingu, obejdete se i bez vývojáře.
Pokud ale máte technické znalosti nebo budete chtít projekt v budoucnu dále rozšířit, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu. Můžete ho tak posunout přesně tam, kam potřebujete.