Vytvářejte interní nástroje, které váš tým skutečně využije

Od ovládacích panelů po zaměstnanecké portály – vytvořte si vlastní nástroje, které vás zbaví manuální práce, zvýší produktivitu týmu a dají vám více času na to, co vaši firmu skutečně rozvíjí. Stačí popsat, co potřebujete, a to vše bez nutnosti kódování.
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Placené balíčky již od 75,99 Kč/měs.

Vytvářejte interní nástroje, které váš tým skutečně využije

Váš tým si zaslouží víc než jen tabulky

Vše, co potřebujete k vytvoření, spuštění a provozu vlastních nástrojů pro váš tým – pěkně na jednom místě.

Zrychlete svou práci se správnými nástroji

Stačí popsat, co váš tým potřebuje, a AI se postará o zbytek – zcela bez nutnosti kódování. Dejte svým zaměstancům lepší nástroje, zbavte se manuální práce a rozšiřujte své podnikání rychleji se stejnými zdroji.

Vše pro váš rozvoj

Hosting, doména a e-mail – vše v ceně. Snadné nastavení marketingových a platebních nástrojů: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a dalších.

Zdokonalte své nástroje s AI

Obohaťte jakýkoli interní nástroj o chytrého chatbota nebo inteligentní vyhledávání – aniž byste se museli registrovat u externích poskytovatelů nebo platit další poplatky.

Snadné ukládání a správa dat

Uživatelské účty, databáze a úložiště souborů jsou již integrované. Vaše nástroje tak budou fungovat jako plnohodnotná aplikace hned od prvního dne, a to bez nutnosti složitého technického nastavování.
Váš tým si zaslouží víc než jen tabulky

Některé vlastní interní nástroje, které můžete vytvořit pomocí AI Builder

Od jednoduchých nástrojů pro sledování až po plně přizpůsobené ovládací panely – projděte si oblíbené ukázky, nebo se do toho rovnou pusťte s pomocí předpřipraveného promptu a začněte tvořit během několika vteřin.
Některé vlastní interní nástroje, které můžete vytvořit pomocí AI Builder

Prodejní dashboard

Získejte dokonalý přehled o tom, jak si váš byznys vede – sledujte tržby, obchodní případy a cíle v jednom přehledném zobrazení s aktualizacemi v reálném čase.Začít tvořit
Dohlédněte na to, aby šel každý projekt podle plánu – přidělujte úkoly, nastavujte termíny a sledujte pokrok, aniž byste museli shánět informace o stavu e-mailem.Začít tvořit
Pomozte svému týmu zorganizovat úkoly, určit priority a soustředit se na to nejdůležitější.Začít tvořit
Pomozte svému obchodnímu týmu tvořit a odesílat profesionální nabídky rychleji – přizpůsobujte služby, ceny i harmonogramy, nechte si automaticky počítat celkové částky a jedním kliknutím vše exportujte do PDF.Začít tvořit
Vytvořte chytrého chatbota, který nonstop odpovídá na dotazy klientů, naviguje zákazníky nebo automatizuje běžné úkoly.Začít tvořit
Urychlete zaškolení nových zaměstnanců – centralizujte dokumenty, kontrolní seznamy a školicí materiály na jednom místě.Začít tvořit

Jak vytvořit interní nástroj s AI Builder

01

Popište svůj nápad, nebo si vyberte šablonu

Řekněte AI, co má váš interní nástroj dělat, a sledujte, jak ho AI mění v realitu – nebo si vyberte šablonu a začněte ještě rychleji.
02

Upravte a otestujte

Vylaďujte svůj nástroj prostřednictvím chatu s AI – upravujte workflows, přidávejte datová pole a měňte design, dokud nebude vše fungovat přesně podle potřeb vašeho týmu. Před spuštěním si vše prohlédněte v živém náhledu.
03

Publikujte jedním kliknutím

Jakmile budete mít hotovo, stačí nástroj publikovat. Bude okamžitě online a připraven k použití – bez technického nastavování a bez zbytečného čekání.

Vyberte si šablonu. Dejte jí svůj styl.

Vyberte si profesionálně navrženou šablonu, upravte si ji s AI nebo ve vizuálním editoru a spusťte svůj web rychleji.

Předpřipravené šablony

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního AI projektu.
Průvodce pro začátečníky

Průvodce pro začátečníky

Návod
Video
Vylepšete své prompty

Vylepšete své prompty

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Časté chyby, kterým se vyhnout

Časté chyby, kterým se vyhnout

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Plánování a rezervace

Vlastní nástroje s podporou AI

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kódování vibrací komprimuje vývoj o 45 %, přičemž nástroje jako Hostinger AI Builder mění přirozený jazyk na funkční prototypy během několika hodin namísto týdnů.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit to, co chcete pro vaše webové stránky a zákazníky pomocí Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jak se věci s @Hostinger AI Builderem vyvíjejí! Nová aktualizace AI byla opravdu zábavná na interakci. Byla to změna nejen pro mě, ale znám i spoustu dalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zajímalo by mě, jak Hostinger zvládl AI Builder... Je šílené, jak rychle umožňuje komukoliv nasadit přední a zadní konec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ani nevíte, jak dlouho tenhle projekt čekal na mém seznamu, DOKUD jste nevytvořili AI Builder. Nevím nic o kódování Web Apps. 0 a je to tady. Můj vysněný projekt na pomoc kolegům je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nyní můžete vytvářet webové aplikace pouhým zadáním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni na spuštění svého prvního interního nástroje?

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Platební karta není potřeba.

Často kladené otázky o nástroji pro tvorbu interních nástrojů

Interní nástroj je jakákoliv aplikace, ovládací panel nebo systém vytvořený přímo pro potřeby vašeho týmu. Představte si pod tím sledovače projektů, schvalovací workflows, HR portály nebo obchodní ovládací panely. Místo placení za běžně dostupné softwarové řešení, které vám tak úplně nevyhovuje, si v Horizons můžete vytvořit přesně to, co váš tým potřebuje.

Kdokoli, kdo má nápad a řeší nějaký pracovní problém – nepotřebujete k tomu žádné technické zkušenosti. Ať už jste zakladatelé firmy, kteří už nechtějí trávit čas v tabulkách, manažeři hledající způsob, jak zefektivnit týmové workflow, nebo majitelé malého podniku, kteří potřebují vlastní nástroj, ale nemají k dispozici vývojářský tým, Horizons je tu pro vás. Pokud dokážete popsat, co potřebujete, Horizons to dokáže vytvořit.

Vůbec ne. Horizons využívá k tvorbě konverzační přístup – často označovaný jako vibe coding. Jednoduše vlastními slovy popíšete, co chcete, a AI vám to v reálném čase vytvoří. Chcete přidat nové datové pole? Stačí si říct. Potřebujete změnit workflow? Popište to.

Pokud potřebujete více rad, náš návod na tvorbu vlastních interních nástrojů vás provede vším, co do začátku potřebujete vědět.

Začít můžete zdarma – platební kartu nepotřebujete. Po přihlášení získáte 5 AI kreditů, ať se můžete rovnou pustit do tvorby. Spotřeba kreditů závisí na složitosti každého promptu – drobné úpravy nestojí ani celý kredit, u rozsáhlejších změn jich spotřebujete více. Kredity zdarma vám bohatě vystačí na to, abyste svůj nástroj popsali, vdechli mu život a pořádně si platformu Horizons vyzkoušeli, než se k čemukoliv zavážete.

Dobré vědět: AI kredity slouží i k chodu AI funkcí přímo ve vašem nástroji – například chatbota nebo chytrého vyhledávání. Odečítají se ale pouze tehdy, když je uživatelé skutečně použijí.

Až budete připraveni výsledek publikovat, placené balíčky začínají na 75,99 Kč/měs. a hosting i doménu už mají v ceně. Nemusíte tak nic složitě nastavovat. Stačí projekt publikovat a bude hned online.

Docházejí vám kredity? Kdykoliv si je můžete dokoupit a jejich čerpání sledovat přes ovládací panel.

Ano. Horizons disponuje integrovaným backendem, díky kterému můžete tvořit webové aplikace s integrovanými funkcemi pro ověřování uživatelů, ukládání dat a řízení přístupu. Přesně tak určíte, kdo se smí přihlásit, co uvidí a co smí dělat, aniž byste museli nastavovat jakékoli externí systémy či databáze.

Ano. Každý nástroj vytvořený pomocí AI Builderu je plně responzivní, takže funguje na stolním počítači, tabletu i mobilu – ať už váš tým pracuje kdekoli.

Žádný problém. Aktualizace vašeho interního nástroje je stejně snadná jako jeho samotné vytvoření. Stačí se vrátit do svého projektu, otevřít ho a pokračovat v konverzaci s Horizons – popište, co chcete upravit, a systém se už o zbytek postará. Je to součást zážitku z vibe codingu, obejdete se i bez vývojáře.

Pokud ale máte technické znalosti nebo budete chtít projekt v budoucnu dále rozšířit, Horizons vám poskytne plný přístup ke kódu. Můžete ho tak posunout přesně tam, kam potřebujete.

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